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Все про:журналистика (2472) буллинг (21) Мендель (38)

 Мендель о конфликте с журналистами: Мое поведение не должно вызывать такого уровня травлю, буллинг и харассмент. ВИДЕО

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель прокомментировала свой конфликт с журналистами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BIHUS.Info.

Мендель сказала, что даже если она вела себя неправильно это "не должно вызывать такого уровня травлю, буллинг и харассмент" и найти общий язык и налаживать диалог "мы сможем, когда начнем говорить не только о свободе слова, но и о стандартах журналистики".

"Насколько я поняла, поскольку со мной связались из комитета по свободе слова, мы должны встретиться с господином Андрушко, который со мной связывался, но ни единого раза не поднимал тему извинений или же каких-то обид. Я понимаю ситуацию с Кристофером Миллером. Я не знаю третьего журналиста. Началась какая-то манипуляция: мне начали говорить уже откровенно абсурдные вещи, мол, я кого-то там домогалась", - отметила пресс-секретарь президента.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Кричит, за руки хватает, а что будет дальше?" - журналист Гришин передал Зеленскому поводок, ошейник и намордник "для сотрудничества" с Мендель. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Мендель призвала общественность понимать, где "заканчивается дискуссия и начинается просто травля".

Напомним, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель с помощью физического воздействия воспрепятствовала журналисту Сергею Андрушко задать вопрос Главе государства. Сама Мендель утверждает, что журналист пытался попасть в "личное пространство" президента, что создавало угрозу безопасности главы государства.

Позже было опубликовано видео еще одного инцидента, во время которого пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель оттаскивает от главы государства журналиста Кристофера Миллера, пытавшегося задать ему вопрос. Миллер опроверг слова Мендель о том, что пресс-службы в США работают подобным образом, заявив, что Офис Зеленского часто ведет себя подобным образом с журналистами независимых СМИ, когда те пытаются задать вопросы, которые Офис расценивает как критические по отношении к Зеленскому или его команде. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко призвал Мендель и Офис президента извиниться за препятствование работе журналистов.

Источник: https://censor.net.ua/n3152319
 
 
 Топ комментарии
 
Наглая шалава...знает что жопа зебобиком прикрыта...
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твое поведение достойно того чтобы тебя уволили и забыли про тебя навеки.
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,,,и найти общий язык и налаживать диалог "мы сможем, когда начнем говорить не только о свободе слова, но и о стандартах журналистики"---"стандарт позора преза "зе" (фейс власти)
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Просто наблюдение...
Три сотни с хвостом комментариев уже набралось...
По остальным темам чуть-чуть всего лишь, за такой же период времени...
Процентов 80 из всего этого - боты!!!
Как-то так...
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А спама сколько
Ботва на смене
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На лалка беженка, сильно переживающая за Украину с Германии..Когда назад в Украину??
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А ты когда назад в Украину?
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Тебе сепарше беженке флаг Украины уже не Украина кацапская пособница?? Я под своим флагом. А вот где ты побираешься без родины и дома я не знаю, но судя по флажку точно не в Украине.
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Ой какой знакомый почерк
А шо другие ники забанили? 😁 кацап, твоя историческая - вон там ➡️роисся
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Эта Шмендель весьма наглядно олицетворяет 73% электорат. Они стоят друг друга.
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Єврейка єврея груддю закриває від всіх негараздів. Бо без клоуна не стане єврейського раю в Україні.
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Вона вчиться бути справжньою єврейською мамою.
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Це замість вибачення??? - таке мале, а вже жлобеня...
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Кстати фамилия такая же как у путинского заменителя медведева.
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Жаль что в рожу не врезала. Ну так желали попиариться, а тут всего лишь отогнали как назойливых мух. Журналюсты в туалете необходимо отлавливать политиков Моя поведінка не має викликати такого рівня цькування, булінг і харасмент, - Мендель про конфлікт із журналістами - Цензор.НЕТ 8535
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Мендель пресс секретарь Зе только потому что еврейка. Никаких других причин или заслуг для ее назначения (как впрочем и для подавляющего большинства депутатов в списке Зепоца (76% в первой сотне) не существует и все имеют возможность в этом убеждаться постоянно - "свій до свого по своє". Это даже не мафия. Это местечковое шобло прокацапленных жидов.
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мєндєль в сінагогу не ходить кошнут не сприймає.. і тому вона НЕ ЄВРЕЙКА!! а те що вона по-національності=ашкєназі ФАКт медичний
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что докопались до девушки..., проблем больше нет ?
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О чем можно говорить со швондером? Об этике, свободе слова, чести? Не смешите. С этой упоротой хамкой общаться, себя не уважать. К ваЗЕлину все дерьмо липнет.
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Конечно липнет - это их родное , Зеленая муха зе-зе и ее опарыши .
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Это ппц! Она еще указывает как нормальным людям реагировать на ее быдлячество.
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Татышо? - А может не должно быть такого поведения?
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Да объясните девочке значение этих слов как-нибудь доступно ( рисунками что-ли), что она рендомно не генерировала не знакомые ей слова.
С другой стороны у каждой Моники Зелински должна быть своя "мендель"
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Да ничего страшного она не делала. Там охрана не доработала. Она предупредила дважды этого из РадСвоб, что "будь ласка,не треба", он всё одно полез. А то, что её травят - обычное дело, ведь соевая ботва - шваль.
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Запоребриком, по слухам, censor разблокировали.
Не могла никак я понять, почему они это сделали, яблоками кислыми они в РФ обожрались, что-ли?
Потом поняла: никакого освобождения украинских территорий больше нет и никогда не будет, зато есть цирк-шапито со скандалами больной во всю башку бабы при хидранте, заявления Гончарука о росте экономики на 40% и прочие, столь же увлекательные, сообщения.
Своего цирка для россиян не хватает, украинский подключают, благо Квартал старается, дело то для них привычное, в этом они, воистину, спецы - комедианты.
Давайте, Квартал жгите-отжигайте, над вами весь мир хохочет, а теперь будут хохотать и в РФ в прямом эфире.
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Ох Мендель, дать бы тебе поосто " волшебный пендель" под зад! Как в таких случаях обычно поступают адекватные политики ,а не Комедианты!
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Говорила долго и неизвестно о чем.
Двумя словами - Она так нихрена и не поняла, эта госпожа МАндель!
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Ничего необычного. Бумеранг возвращается. Как эти тупые клоуны устраивали травлю Порошенко последние два года, так они же сейчас на своей шкуре ощутят, как это "приятно". С тем, разве что, отличием, что травля Порошенко была хорошо оплачена и на 80% по высосанным из пальца причинам, а травля Зе-скотов абсолютно заслуженно и по делу.
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Булінг це ж шкільне цькування, а харасмент- Домагання так про що тут та хуцпата пані бокнула? Вивчивши десяток іноземних термінів, воно хоче когось хуцпато вразити і тому, почало відґавкуватися та нападати Моя поведінка не має викликати такого рівня цькування, булінг і харасмент, - Мендель про конфлікт із журналістами - Цензор.НЕТ 2702 Моя поведінка не має викликати такого рівня цькування, булінг і харасмент, - Мендель про конфлікт із журналістами - Цензор.НЕТ 8985 ?? мєндєль час вже купити словничок та звільнитися.

пс. ДИВУЄ нахабство з яким воно відґавкується та ще й УКАЗУЄ кому і ЯК з нею(!!!!) спілкуватися.
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Я думала эту Мендель после зашквара с обстрелами засунули в дальнюю коморку бумаги перекладывать и уже к людям не выпускают. Тихо ж было. Не видно и не слышно ее. Я уже давно писала, что это слабое звено ОП. Она уже второй раз из конфликтной ситуации нормально выйти не может. Быкует. Наступеает на те же грабли. Тетю эту нужно в срочном порядке увольнять!!! Там не то что журналистских стандартов нет, там нет жизненной мудрости и воспитания и банальной смекалки. Тупая, наглая, глупая тетка.
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К моему сожелению,новая власть,как и ее избиратели, необучаемые. От слова совсем
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Не скромнічай Юльочко - заради таких як ти Зебіл і рекламував секс-тури в Україну. Може тебе він мав ввиду коли говорив про німецьку панянку "которая принимает со всех сторон и в любом количестве"?
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На вопрос не хочет ли извиниться, Мендель выкатила двухминутноую телегу, прикрылась харассментом и булингом, но не извинилась...
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Пархата мандель думає, що впіймала бога за яйця
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не Бога, а вовика - слугу каломыйского....
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Мандель сама поводить себе як буллєр, її потрібно звільнити.
ГАНЬБИЩЕ.
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мендель , а тебе нравиться твой новый позывной "торговка базарная"? нет? но ведь ты его сама заслужила! ты же сначала делаешь да и потом не думаешь! какая от тебя гарантику польза? и вообще, может ты лучше займешься то для чего женщина предназначена? помнишь об этом еще адольф шиккельгрубер говорил - "кухня, дети, церква"... а мужчинам оставь мужское, а то смешно и нелепо выглядишь.
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