 Мендель о конфликте с журналистами: Мое поведение не должно вызывать такого уровня травлю, буллинг и харассмент. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BIHUS.Info.
Мендель сказала, что даже если она вела себя неправильно это "не должно вызывать такого уровня травлю, буллинг и харассмент" и найти общий язык и налаживать диалог "мы сможем, когда начнем говорить не только о свободе слова, но и о стандартах журналистики".
"Насколько я поняла, поскольку со мной связались из комитета по свободе слова, мы должны встретиться с господином Андрушко, который со мной связывался, но ни единого раза не поднимал тему извинений или же каких-то обид. Я понимаю ситуацию с Кристофером Миллером. Я не знаю третьего журналиста. Началась какая-то манипуляция: мне начали говорить уже откровенно абсурдные вещи, мол, я кого-то там домогалась", - отметила пресс-секретарь президента.
Мендель призвала общественность понимать, где "заканчивается дискуссия и начинается просто травля".
Напомним, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель с помощью физического воздействия воспрепятствовала журналисту Сергею Андрушко задать вопрос Главе государства. Сама Мендель утверждает, что журналист пытался попасть в "личное пространство" президента, что создавало угрозу безопасности главы государства.
Позже было опубликовано видео еще одного инцидента, во время которого пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель оттаскивает от главы государства журналиста Кристофера Миллера, пытавшегося задать ему вопрос. Миллер опроверг слова Мендель о том, что пресс-службы в США работают подобным образом, заявив, что Офис Зеленского часто ведет себя подобным образом с журналистами независимых СМИ, когда те пытаются задать вопросы, которые Офис расценивает как критические по отношении к Зеленскому или его команде. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко призвал Мендель и Офис президента извиниться за препятствование работе журналистов.
Три сотни с хвостом комментариев уже набралось...
По остальным темам чуть-чуть всего лишь, за такой же период времени...
Процентов 80 из всего этого - боты!!!
Как-то так...
Ботва на смене
А шо другие ники забанили? 😁 кацап, твоя историческая - вон там ➡️роисся
С другой стороны у каждой Моники Зелински должна быть своя "мендель"
Не могла никак я понять, почему они это сделали, яблоками кислыми они в РФ обожрались, что-ли?
Потом поняла: никакого освобождения украинских территорий больше нет и никогда не будет, зато есть цирк-шапито со скандалами больной во всю башку бабы при хидранте, заявления Гончарука о росте экономики на 40% и прочие, столь же увлекательные, сообщения.
Своего цирка для россиян не хватает, украинский подключают, благо Квартал старается, дело то для них привычное, в этом они, воистину, спецы - комедианты.
Давайте, Квартал жгите-отжигайте, над вами весь мир хохочет, а теперь будут хохотать и в РФ в прямом эфире.
Двумя словами - Она так нихрена и не поняла, эта госпожа МАндель!
пс. ДИВУЄ нахабство з яким воно відґавкується та ще й УКАЗУЄ кому і ЯК з нею(!!!!) спілкуватися.
ГАНЬБИЩЕ.