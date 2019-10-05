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 Бойца 1-й ОТБр Олега Ременного, погибшего на Донбассе, проводят в последний путь на Черкасщине

В городе Шпола Черкасской области 6 октября в 12:00 начнется церемония прощания с Олегом Ременным, погибшим в Марьинке 4 октября.

Об этом пишет Цензор.НЕТ.

Олег Ременный родился 10 декабря 1985 года. 13 мая 2017 года поступил на военную службу по контракту. С первых дней вместе с бригадой участвовал в боевых действиях на Донбассе. Служил старшим солдатом, механиком-водителем взвода разведки разведывательной роты 1-й отдельной танковой бригады. Погиб 4 октября в зоне проведения операции Объединенных сил в районе города Марьинка Донецкой области в результате смертельных ранений, полученных во время обстрела наших позиций наемниками РФ.

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"Он был искренним, он был настоящим... Он стремился к миру и для этого боролся за победу... Он отдал свою жизнь за то, во что верил - за Украину, за свободу и честь украинского народа... Олег погиб... Не стало одного из лучших сынов Украины… Ему было всего 33... И навсегда останется", - вспоминают его побратимы.

Бойца 1-й ОТБр Олега Ременного, погибшего на Донбассе, проводят в последний путь на Черкасщине 01

Напомним, 4 октября российско-оккупационные войска 32 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3152318
 
 
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они погибли защищая Родину - нашу Украину!.. тебе такое слово знакомо?!
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Царство Небесне Герою України, а сєпарам і Зєлє що там по Біблії є.
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Печаль........
Вечная и светлая память Олегу.......Пусть покоятся с миром.........
Родным и близким искренние соболезнования.
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Вибач нас Воїн,за те шо тепер здаються ворогу землі, що политі кровью найкращіх з українців,за те що булава гетьманьска забруднена руками зрадника.
Низький уклін тобі ,Козаче,та вічна пам,ять тобі і наша шана ! Ти віддав Україні найдорожче....
Бійця 1-ї ОТБр Олега Ремінного, який загинув на Донбасі, проведуть в останню путь на Черкащині - Цензор.НЕТ 8440
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Украинцы уходят только на Небо-Рай! Слава Герою!
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