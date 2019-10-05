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 За 8 месяцев этого года в Украине было выявлено 7,5 тыс. иностранцев-нелегалов

За восемь месяцев 2019 года в Украине было выявлено более 7,5 тыс. иностранцев-нелегалов.

Об этом сообщила Государственная миграционная служба в ответ на запрос Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Следует отметить, что в течение 8 месяцев 2019 выявлено 7 567 иностранцев и лиц без гражданства, находящихся в Украине нелегально", - говорится в ответе ГМС.

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Источник: https://censor.net.ua/n3152317
 
 
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Тому що ДПСУ потрібно повністю розформувати як кримінальну банду і створити нові прикордонні війська з нуля, без злочинців та криміналу в погонах! В Одесі прикордонники прямо співпрацюють з місцевою мафією і організовують браконьєрство риби в промислових обсягах!

Ivan Rusev разом з Іриною Вихристюк та Віталієм Дімовим у Національний природний парк "Тузлівські лимани".

Вчора о 07:00 · Tatarbunary, Одеська область

МАСШТАБНАЯ КОНТРАБАНДА В ПЕРИОД ИСПЫТАНИЙ РАКЕТ
Все уже готово к пуску ракет. По жестким правилам, в связи с испытаниями ракет, Украина ограничивает доступ к ряду территорий и акваторий. К таким территориям нацпарка, как мыс Калфа, Ледники и 1-10 км морской косы от Лебедевки, выставлены вооруженные наряды. Также закрыта прилегающая к полигону часть Черного моря. Инспекторам нацпарка на этот период вход на указанные территории категорически воспрещен.

3 октября. Раннее утро. Все входы и выходы на 1-10 км песчаной пересыпи НПП «Тузловские лиманы» уже полностью перекрыты. Проехать мы никуда уже не можем и, естественно соблюдаем правила, установленные государством. В это время, слышим два выстрела в районе 2 км песчаной пересыпи. Смотрим в бинокль, там видим какие-то люди бродят, там же и взлетают десятки тысяч птиц, которые держались возле массового хода кефали в противозаконный канал ОК «Гранит-2». Но браконьеры отпугивают птиц выстрелами. Звоним начальнику погранотряда «Курортное» Осадчуку, он говорит, что они слышали, знают, что были выстрелы, но там не должны находиться люди, они нам говорят - там оцепление (!?). Наблюдаем дальше…и получаем из инсайдерских источников эксклюзивное фото с десятком браконьеров, грузящих кефаль в рефрижераторы, фото - которое просто шокирует.
Средь бела дня, рефрижераторы вывозят контрабандным путем десятки тонн кефали из НПП «Тузловские лиманы», в строго контролируемой погранзоне и тогда, когда в разгаре, на уровне ДЕРЖАВЫ УКРАИНА, проходят испытания ракетных комплексов Ольха-М и Нептун в Одесской области на государственном испытательном полигоне «Алибей» в Татарбунарском районе (!). Это при том, что интернет забит информацией о строгих условиях испытания таких ракет (!?).
Но интернет забит также информацией и о том, как на Службу государственной охраны национального природного парка «Тузловские лиманы», ночью 21 сентября, напала банда из 40 человек ОК «Гранит-2». В тот вечер нападения, крышей беспредельного браконьерства, наносящего государству ущерб ЕЖЕДНЕВНО на миллионы, были пограничники Одесского погранотряда. И об этом я сразу написал на своей странице ФБ
https://www.facebook.com/rusevivan/posts/1218710074981749?__tn__=-R.
После это было «серьезное» совещание в Южном командовании погранслужбы
https://www.facebook.com/rusevivan/posts/1227195657466524?__tn__=-R, где казалось, что все службы извлекли уроки и дальше масштабного браконьерства уже не допустят, в чем я засомневался и покинул это совещание, заявив что я офицерам Одесского погранотряда не доверяю. Пограничники даже убрали машину и погранцов, непосредственно крышующих браконьеров у канала, о чем я писал https://www.facebook.com/rusevivan/posts/1220823534770403?__xts__[0]=68, но они не перестали крышевать браконьеров???
Все, что происходило в период государственных испытаний ракет 3 октября, когда никто не должен был находиться в зоне испытаний (и это жесткое правило для всех), просто не укладывается в сознание. Но именно тогда тоннами противозаконно вылавливают и вывозят рефрижираторами кефаль. Рыба кефаль упирается в гарды-сплошная стенка, откуда сочится морская вода, на зов которой кефаль стремиться выйти в море, а не может. И браконьеры ее (кефаль) стремительно, не напрягаясь, просто тоннами грузят в машины.
Кто же в этой мафиозной цепочке? Кто выставлял вооруженные наряды для оцепления...пограничники, ПВО или какая то другая госслужба??? То что пограничники об этом знают и продолжают крышевать, я и не сомневаюсь, но неужели наша страна, с новыми управленцами и громкими декларациями о наведении порядка, идет под откос и никто не готов защищать государственные интересы, кроме спартанцев НПП «Тузловские лиманы» и друзей нацпарка?
Сегодня Всемирный день животных (World Animal day) и очень актуальны слова мудрых людей. Так вот, мудрые индейцы когда-то по такому поводу писали, но их не услышали: когда будет срублено последнее дерево, когда будет отравлена последняя река, когда будет поймана последняя рыба и птица, только тогда вы поймёте, что деньги нельзя есть?!
На первом инсайдерском фото показано место тотального вылова кефали, число браконьеров, грузящих ее в рефрижератор. На втором - общий план противозаконного канала и скриншот публикаций про испытания ракет.
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Тебя привезут на майдан? Как ручную обезьянку и будут показівать?
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Интересно сколько завтра до вийська запишется на виче? Тех кто против капитуляции.
Или опять сыну Порошенка идти на войну защищать тыловых порохоботов?
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За 8 месяцев этого года в Украине было выявлено 7,5 тыс. иностранцев-нелегалов

Ни хрена себе. Где-то ещё хуже, оказывается. За 8 місяців цього року в Україні було виявлено 7,5 тис. іноземців-нелегалів - Цензор.НЕТ 6257
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Хай приїзжають і стають нормальними громадянами, а якщо ні то на вихід.
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Прогнивші мусоріяти і прикордонники перші втікають з кордону і здаються в полон москалям, як показала війна з Московієй.
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На каторгу и нехай зарабатывают на обратный билет. Только так! Наказ народа Украины!
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да, с этой точки зрения украина окахзалась недооцененым раем со стороны прогрессивных народов африки
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