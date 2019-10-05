 За 8 месяцев этого года в Украине было выявлено 7,5 тыс. иностранцев-нелегалов

Об этом сообщила Государственная миграционная служба в ответ на запрос Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Следует отметить, что в течение 8 месяцев 2019 выявлено 7 567 иностранцев и лиц без гражданства, находящихся в Украине нелегально", - говорится в ответе ГМС.

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