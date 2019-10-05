 Враг с начала суток 10 раз открывал огонь по позициям ОС на Донбассе, ранен боец, - пресс-центр

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил (ОС).
Также отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстреливал позиции Объединенных сил неподалеку от Гнутово (из стрелкового оружия), Новогнатовки (из автоматического гранатомета), Старогнатовки (из гранатометов различных систем и стрелкового оружия) и Павлополя (из автоматического гранатомета).
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники открывал огонь вблизи Золотого (из миномета калибра 82 мм), Хутора Вильного (из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия), Пивденного (из минометов калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия), Майорска (из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия) и дважды - неподалеку от Луганского (из гранатометов различных систем).
"В течение текущих суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.
Напомним, 4 октября российско-оккупационные войска 32 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.
рііні чуваки.
2014
Україна: вимагаємо від Росії почати виконувати Мінські угоди
США: вимагаємо від Росії почати виконувати Мінські угоди
ЄС: вимагаємо від Росії почати виконувати Мінські угоди
2015
Україна: вимагаємо від Росії почати виконувати Мінські угоди
ЄС: вводимо проти Росії санкції за невиконання Мінських угод
США: Росія має почати виконувати Мінські угоди
2016
Україна: вимагаємо від Росії почати виконувати Мінські угоди і просимо посилити проти неї санкції
ЄС: продовжуємо і посилюємо санкції проти Росії за невиконання Мінських угод
США: Росія все ще ігнорує виконання Мінськіх угод, вимагаємо дотримуватись взятих зобов'язань
2017
Україна: вимагаємо від Росії почати виконувати Мінські угоди
ЄС: ми не послабимо санкції поки Росія не почне виконувати Мінські угоди
США: вимагаємо від Росії виконувати Мінські угоди
2018
Україна: вимагаємо від Росії почати виконувати Мінські угоди
ЄС: санкційний тиск проти Росії збережеться поки не буде прогресу у виконанні Мінських угод
США: ми не бачимо бажання Росії почати виконувати Мінські угоди
2019
Україна: ми починаємо відведення військ і пропонуємо закріпити на постійній основі особливий статус ОРДЛО
ЄС: Росія має викону... що? ееее... але ж Росія не виконує... ееее.... ну добре... Вітаємо сторони з прог... з прогресом...
Росія: ЛОЛ!
США: ¯\_(ツ)_/¯ (Трамп твітить вітання)
При отходе из Дебальцево 128-ой горно-пехотной бригады был подорван только один из двух американских радаров, детали второго остались на складе и попали в руки боевиков. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.
"Про судьбу американских радаров AN-TPQ-48 под Дебальцево. Два таких радара были на Дебальцевском плацдарме в составе бригадной артгруппы 128-й горно-пехотной бригады. Оружие отличное, и значительно повысило эффективность боевого применения украинской артиллерии. Проблема одна - ограниченный радиус действия. Противник применяет гаубицы и РСЗО куда активней, чем минометы. Один радар был поврежден огнем противника, выведен из строя, и сдан на склад ракетно-артиллерийского вооружения 128-й бригады на плацдарме. Его запчасти использовались для поддержания дееспособности второго радара. Это второй радар накануне "организованного вывода" был подорван", - написал Бутусов.
Раша- Абхазия, Приднестровье, Чечня, Крым,Южная Осетия...
Потім звернуться по «справам» Турчинова, Муженка, Яценюка, а там і до рядових «каратєлєй бєндєровцев» дійде...
100%
Підарашка у таких справах «нє устанєт»....
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******* Слуг смещного " народа "
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объявила , - что победила кумовсство и ПОЧТИ КАААААРРРУПЦЫЮ ... ?
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А СВИНАРЧУКИ --НОВЫЕ ЛИЦА ..
??? !!!!!!
..."Попелюшки"... ("Золушки")