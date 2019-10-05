 Враг с начала суток 10 раз открывал огонь по позициям ОС на Донбассе, ранен боец, - пресс-центр

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил (ОС).

Также отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстреливал позиции Объединенных сил неподалеку от Гнутово (из стрелкового оружия), Новогнатовки (из автоматического гранатомета), Старогнатовки (из гранатометов различных систем и стрелкового оружия) и Павлополя (из автоматического гранатомета).

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники открывал огонь вблизи Золотого (из миномета калибра 82 мм), Хутора Вильного (из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия), Пивденного (из минометов калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия), Майорска (из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия) и дважды - неподалеку от Луганского (из гранатометов различных систем).

"В течение текущих суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, 4 октября российско-оккупационные войска 32 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.

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