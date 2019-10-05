EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Обирай свідомо
 Политика Украины
  678  14
Все про:иностранец (285) Госмиграция (236)

 В Украине официально проживает 395 тыс. иностранцев, - Госмиграция

В Украине официально проживает 395 тыс. иностранцев.

Об этом сообщила Государственная миграционная служба в ответ на запрос Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"По имеющимся в ГМС статистическим данным, по состоянию на 1 сентября 2019 в Украине на учете находится 280 872 иностранца, проживающие на основании постоянного вида на жительство, и 114 394 иностранца, проживающие в Украине на основании временного вида на жительство", - говорится в ответе ГМС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года 888 человек получили гражданство Украины, - Госмиграция

Источник: https://censor.net.ua/n3152315
 
 
 Топ комментарии
 
Зато никто не знает сколько украинцев В Украине официально проживает 395 тыс. иностранцев, - Госмиграция - Цензор.НЕТ 3622
 показать весь комментарий
 
А вот сколько Украинцев? Вот в чем вопрос! В Україні офіційно проживає 395 тис. іноземців, - Держміграції - Цензор.НЕТ 7303
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ЦЕ ОДИН ТИ НЕ ЗНАЄШ.
«Населення України. Чисельність населення країни 2017 року становила 44,03 млн осіб (32-ге місце у світі)[1]. За оцінкою Державної служби статистики України, станом на 1 січня 2018 року чисельність наявного населення України без врахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополь становила 42 386 403 осіб[2].»


https://uk.wikipedia.org/wiki/Населення_України»
 показать весь комментарий
 
В Украине официально проживает 395 тыс. иностранцев, -И половина из них в Одессе на седьмом.
 показать весь комментарий
 
«Населення України.
Чисельність населення країни 2017 року становила 44,03 млн осіб (32-ге місце у світі)[1].


https://uk.wikipedia.org/wiki/Населення_України»
 показать весь комментарий
 
Если к ним добавить еще людей имеющих второе и даже третье гражданство, смотришь и в Украине осталось 25 миллионов чисто украинских граждан .
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
плюс 1 карлсони штук 25 зелебобиков
 показать весь комментарий
 
Не уволили бы пимахову, эта цифра была бы в раз 50 выше
 показать весь комментарий
 
В крыму официально нелегально больше миллиона россиян, возбуждайте дела и пока формально делайте депорт, что бы потом сделать официально.
 показать весь комментарий
 
коеда уже порохоботов приравняют к иностранцам?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх