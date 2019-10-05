 В Украине официально проживает 395 тыс. иностранцев, - Госмиграция

Об этом сообщила Государственная миграционная служба в ответ на запрос Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.
"По имеющимся в ГМС статистическим данным, по состоянию на 1 сентября 2019 в Украине на учете находится 280 872 иностранца, проживающие на основании постоянного вида на жительство, и 114 394 иностранца, проживающие в Украине на основании временного вида на жительство", - говорится в ответе ГМС.
«Населення України. Чисельність населення країни 2017 року становила 44,03 млн осіб (32-ге місце у світі)[1]. За оцінкою Державної служби статистики України, станом на 1 січня 2018 року чисельність наявного населення України без врахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополь становила 42 386 403 осіб[2].»
https://uk.wikipedia.org/wiki/Населення_України»
Чисельність населення країни 2017 року становила 44,03 млн осіб (32-ге місце у світі)[1].
https://uk.wikipedia.org/wiki/Населення_України»