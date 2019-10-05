 В Украине официально проживает 395 тыс. иностранцев, - Госмиграция

Об этом сообщила Государственная миграционная служба в ответ на запрос Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"По имеющимся в ГМС статистическим данным, по состоянию на 1 сентября 2019 в Украине на учете находится 280 872 иностранца, проживающие на основании постоянного вида на жительство, и 114 394 иностранца, проживающие в Украине на основании временного вида на жительство", - говорится в ответе ГМС.

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