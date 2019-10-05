EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Обирай свідомо
 Происшествия
  894  22
Материалы по теме:
Все про:правоохранительные органы (336) растрата (169) Укрвакцина (1)

 Экс-гендиректор ГП "Укрвакцина" незаконно получил 245 тыс. грн в виде премий и надбавок, - прокуратура Киева

Бывшему генеральному директору ГП "Укрвакцина" сообщили о подозрении в завладении средствами госпредприятия в крупных размерах.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

"Следствием установлено, что в течение 2016-2017 годов бывшим генеральным директором ГП "Укрвакцина" были незаконно получены средства госпредприятия на сумму 245 тыс. грн под видом премий, надбавок и неправомерно повышенного должностного оклада", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав начал проверку ГП "Укрвакцина", подозреваемого в растрате гендиректора Макаренко временно отстранили

Правоохранители выяснили, что завладение средствами предприятия состоялось по предварительному сговору с бывшим главным бухгалтером госпредприятия.

В настоящее время бывшему гендиректору ГП "Укрвакцина" сообщено о подозрении по ч.4 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Также вручено подозрение бывшему главному бухгалтеру госпредприятия по ч.5 ст.27, ч.4 ст.191 УК Украины.

В ближайшее время следствие будет завершено и направлено обвинительное заключение в суд для рассмотрения по существу.

Экс-гендиректор ГП Укрвакцина незаконно получил 245 тыс. грн в виде премий и надбавок, - прокуратура Киева 01

Напомним, в октябре 2018 года прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего гендиректора ГП "Укрвакцина" по ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины.

Читайте также: Начальник ГСЧС Херсонщины подозревается в растрате 235 тыс. грн, - ГБР

Следствие установило, что в течение 2012-2013 годов, находясь на указанной должности, подозреваемый совершил растрату средств государственного предприятия на общую сумму более 1,5 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3152314
 
 
 Топ комментарии
 
Когда возьметесь за рыжую паскуду и поросячью свору ? По мелочи все плаваете . Или договорняки ?
 показать весь комментарий
 
а єслі б украв 5.5 млрд долларов, как каломойській, був би уважаємим чєловєком.
 показать весь комментарий
 
Пока удалось только зебилов немного ободрать.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Істоє такі копійки згадувати? Рижий десятки мільярдів щороку краде, і все нормальок.
 показать весь комментарий
 
 
Когда возьметесь за рыжую паскуду и поросячью свору ? По мелочи все плаваете . Или договорняки ?
 показать весь комментарий
 
 
Пока удалось только зебилов немного ободрать.
 показать весь комментарий
 
 
а єслі б украв 5.5 млрд долларов, как каломойській, був би уважаємим чєловєком.
 показать весь комментарий
 
 
так вот на нем и надо опробовать первую в мире вакцину от хапанцов бакшишзим, петина печень, мовляют, его на дух не переносила
 показать весь комментарий
 
 
І де є українські вакцини? Пропонуються як не європейські,так індійські....Навіть не знала,що Укрвакцина існує та ще й так кучеряво.
 показать весь комментарий
 
 
Моніка вже весь бурштин повернула в землю?
 показать весь комментарий
 
пусть его сыньоносый с Китая вернет сначала
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Уляна потужно рэформувала медицину！
Ниверю в такой факт！ уляна, уляна, уляна！
 показать весь комментарий
 
 
Нет черти на вас луцика. Тот мелочевкой не занимался. Брал только жирное. А вы.... Колишній гендиректор ДП "Укрвакцина" незаконно одержав 245 тис. грн як премії та надбавки, - прокуратура Києва - Цензор.НЕТ 1100
 показать весь комментарий
 
 
А почему это в разделе "происшествия"? Должно быть в разделе "на ланах Украины" Колишній гендиректор ДП "Укрвакцина" незаконно одержав 245 тис. грн як премії та надбавки, - прокуратура Києва - Цензор.НЕТ 4807
 показать весь комментарий
 
Интересно, а что у нас происходит без взяток, откатов и распилов.....
 показать весь комментарий
 
Безнаказанность порождает преступления.
 показать весь комментарий
 
Ну м почему моя, теперь мертвая, мама после того, как Супрун уволили, химию бесплатно не получила? Хотя мы ее, химию, купили, но я сама казню зекритина.
 показать весь комментарий
 
Судя по новостям воруют абсолютно все, у кого есть хоть какая-то возможность украсть. Потом у них опять власть плохая окажется.
 показать весь комментарий
 
Этот чиновник по сравнению с Ревой-мальчишка с грязной попкой!Рева за свою каденцию получил кроме зарплаты и премий помощи от государства минимум миллион гривень.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх