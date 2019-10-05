 Не сбежал в 2014 и сейчас бежать не собираюсь, - Пашинский. ФОТО

Об этом политик сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Портнов за мое местонахождение обещает крупное денежное вознаграждение. В данный момент нахожусь в офисе на улице Липской. Не сбежал в 2010-м, не убежал в 2013-м и 2014-м. И сейчас бежать не собираюсь", - написал Пашинский.

Экс-нардеп предложил Портнову передать эти деньги в фонды реабилитации украинских воинов, "которые защищали нашу Родину от него и его подельников".

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