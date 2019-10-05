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Все про:Пашинский (642) Портнов (443)

 Не сбежал в 2014 и сейчас бежать не собираюсь, - Пашинский. ФОТО

Бывший народный депутат Сергей Пашинский не планирует никуда убегать и всем, кто его разыскивает, сообщил, что находится в офисе на Липской.

Об этом политик сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

Не сбежал в 2014 и сейчас бежать не собираюсь, - Пашинский 01

"Портнов за мое местонахождение обещает крупное денежное вознаграждение. В данный момент нахожусь в офисе на улице Липской. Не сбежал в 2010-м, не убежал в 2013-м и 2014-м. И сейчас бежать не собираюсь", - написал Пашинский.

Экс-нардеп предложил Портнову передать эти деньги в фонды реабилитации украинских воинов, "которые защищали нашу Родину от него и его подельников".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР сообщило о подозрении Пашинскому в "деле Химикуса". Экс-нардеп заявляет, что это месть Портнова

Не сбежал в 2014 и сейчас бежать не собираюсь, - Пашинский 02

Источник: https://censor.net.ua/n3152308
 
   
 Топ комментарии
 
В 2014 ты паскудник только приступил к мародерству.. Оно оказалась увлекательным и прибыльным. Куда же от этого щастья бежать? Не сбежал в 2014 и сейчас бежать не собираюсь, - Пашинский - Цензор.НЕТ 8572
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Куди тікати пашинському, його скорше вб'ють за кордоном його ж подєльнікі. Одна надія у Пашинського що його посадять в СІЗО і будуть охороняти поки він буде давати покази на порошенка та яценюка!
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Куди тікати пашинському, його скорше вб'ють за кордоном його ж подєльнікі. Одна надія у Пашинського що його посадять в СІЗО і будуть охороняти поки він буде давати покази на порошенка та яценюка!
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Пашинський не біжить бо Зеленський досі не може отримати контроль над силовиками! Не зважаючи на зміну керівництва в Києві, на місцях править мафія!

Ivan Rusev разом з Іриною Вихристюк та Віталієм Дімовим у Національний природний парк "Тузлівські лимани".
Вчора о 07:00 · Tatarbunary, Одеська область ·

МАСШТАБНАЯ КОНТРАБАНДА В ПЕРИОД ИСПЫТАНИЙ РАКЕТ
Все уже готово к пуску ракет. По жестким правилам, в связи с испытаниями ракет, Украина ограничивает доступ к ряду территорий и акваторий. К таким территориям нацпарка, как мыс Калфа, Ледники и 1-10 км морской косы от Лебедевки, выставлены вооруженные наряды. Также закрыта прилегающая к полигону часть Черного моря. Инспекторам нацпарка на этот период вход на указанные территории категорически воспрещен.
3 октября. Раннее утро. Все входы и выходы на 1-10 км песчаной пересыпи НПП «Тузловские лиманы» уже полностью перекрыты. Проехать мы никуда уже не можем и, естественно соблюдаем правила, установленные государством. В это время, слышим два выстрела в районе 2 км песчаной пересыпи. Смотрим в бинокль, там видим какие-то люди бродят, там же и взлетают десятки тысяч птиц, которые держались возле массового хода кефали в противозаконный канал ОК «Гранит-2». Но браконьеры отпугивают птиц выстрелами. Звоним начальнику погранотряда «Курортное» Осадчуку, он говорит, что они слышали, знают, что были выстрелы, но там не должны находиться люди, они нам говорят - там оцепление (!?). Наблюдаем дальше…и получаем из инсайдерских источников эксклюзивное фото с десятком браконьеров, грузящих кефаль в рефрижераторы, фото - которое просто шокирует.
Средь бела дня, рефрижераторы вывозят контрабандным путем десятки тонн кефали из НПП «Тузловские лиманы», в строго контролируемой погранзоне и тогда, когда в разгаре, на уровне ДЕРЖАВЫ УКРАИНА, проходят испытания ракетных комплексов Ольха-М и Нептун в Одесской области на государственном испытательном полигоне «Алибей» в Татарбунарском районе (!). Это при том, что интернет забит информацией о строгих условиях испытания таких ракет (!?).
Но интернет забит также информацией и о том, как на Службу государственной охраны национального природного парка «Тузловские лиманы», ночью 21 сентября, напала банда из 40 человек ОК «Гранит-2». В тот вечер нападения, крышей беспредельного браконьерства, наносящего государству ущерб ЕЖЕДНЕВНО на миллионы, были пограничники Одесского погранотряда. И об этом я сразу написал на своей странице ФБ
https://www.facebook.com/rusevivan/posts/1218710074981749?__tn__=-R.
После это было «серьезное» совещание в Южном командовании погранслужбы
https://www.facebook.com/rusevivan/posts/1227195657466524?__tn__=-R, где казалось, что все службы извлекли уроки и дальше масштабного браконьерства уже не допустят, в чем я засомневался и покинул это совещание, заявив что я офицерам Одесского погранотряда не доверяю. Пограничники даже убрали машину и погранцов, непосредственно крышующих браконьеров у канала, о чем я писал https://www.facebook.com/rusevivan/posts/1220823534770403?__xts__[0]=68, но они не перестали крышевать браконьеров???
Все, что происходило в период государственных испытаний ракет 3 октября, когда никто не должен был находиться в зоне испытаний (и это жесткое правило для всех), просто не укладывается в сознание. Но именно тогда тоннами противозаконно вылавливают и вывозят рефрижираторами кефаль. Рыба кефаль упирается в гарды-сплошная стенка, откуда сочится морская вода, на зов которой кефаль стремиться выйти в море, а не может. И браконьеры ее (кефаль) стремительно, не напрягаясь, просто тоннами грузят в машины.
Кто же в этой мафиозной цепочке? Кто выставлял вооруженные наряды для оцепления...пограничники, ПВО или какая то другая госслужба??? То что пограничники об этом знают и продолжают крышевать, я и не сомневаюсь, но неужели наша страна, с новыми управленцами и громкими декларациями о наведении порядка, идет под откос и никто не готов защищать государственные интересы, кроме спартанцев НПП «Тузловские лиманы» и друзей нацпарка?
Сегодня Всемирный день животных (World Animal day) и очень актуальны слова мудрых людей. Так вот, мудрые индейцы когда-
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Зеленьский такое же трепло,как и все кто у власти в прошлом и настоящем
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Как вам НОВЫЕ ЛИЦА , БЕЗ КААААРУПЦЫИ и КАМУВСТВА ??
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Такий герой потрібний камандє Зє. Щоб через місяць - два прикривати відхід Зєлі у напрямку державного кордону.
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Ось таке коротке існування вовки шмарклі моніковни....земля їм бетоном.
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Чимось Зєбєня нагадує мені Керенського зразка 1917 року. Правив недовго, але зла чимало натворив.
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8% оплаченных пебилов можете сказать за что конкретно стоят ваши оплаченные пебилы? И да справа громад это оплаченные пебилы которые не прошли в 8% Не сбежал в 2014 и сейчас бежать не собираюсь, - Пашинский - Цензор.НЕТ 2990
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Пєдік , схаменися. Чому ти вважаєш, що Зєлькіну капітуляцію перед Путлєром вважають зрадою України лише проплачені Пєбіли? Патріоти ще скажуть своє слово. І буде Зєля рвати когті із України, аж гай шумітиме.
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а главное, всё как при януковче Не втік у 2014-му і зараз утікати не збираюся, - Пашинський - Цензор.НЕТ 2176 - по его сценарию...
5. Наростаючі протести назвати проплаченими. На цьому етапі владі слід уже не лише тупити, але й потроху бикувати.
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Була б це правда- я б перший запостив таку картинку. Знаєш блогера Андрія Луганського? Його також звинувачували у тому, що він обіцяв гроші за мітинг. І мені сподобалась його фраза: "немає нічого більш марного, як проводити проплачені мітинги". Таких мітингарів він називає "підставки під прапори". Так що ще раз кажу, не опускайся до публікації фейків.
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Значит митинга не было в апреле под офисом Зеленского где пебилы наняли людей и выдали им плакаты против Пороха (чтобы показать типа Зеленский сделал оплаченный митинг у себя же под офисом)
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Подивився я цей мітинг. Туди прийшли прихильники пороха, потім туди підтягнулись прихильники зе, а потім підійшли кремезні молодики, що стрибали на прихильників пороха. У Андрія Луганського був стрім звідти, і він підходив до кожної з груп із питаннями. Група за пороха чітко окреслила свої цілі, а бабки з плакатами за зе сказали "ми на екскурсію". Виходить що обісрався якраз зе.
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Молодчина. Хотя і не прихильник Пашинського.
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Вот гад и не боится новых антикорупцийных органив!
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Негодяй ,что натворил в 2010 ? Проговорился ?
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Януковоч переміг на виборах. В Україні таке час від часу буває- мудаків обирають.
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В 2014 ты паскудник только приступил к мародерству.. Оно оказалась увлекательным и прибыльным. Куда же от этого щастья бежать?
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А куда тебе бежать? Если везде достанут. Не на расею же?
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Шо портной ,шо плешинский - одна куча дерьма. Жаль только,что не люди это гавно убрать могут. Жаль,что Оно само на жаре бродит.
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краснопузых не будет ,даже не мечтай - хотя ты можешь в КНДР податься =- так самое оно для тебя
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Неуважаемый. Ты хорошо знаешь мою позицию по комунякам и олигархам. И все равно брешешь. Ты слабоумный или упоротый лгун.
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ну приведи пример - кто, по твоему, заслуживает уважения, в истории и почему?
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Сергію, скоро поженемо зелепутську погань !
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Давай начинай диванный боец, смотри не спотыкнись, когда будешь гнать.
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Пашинского презираю как и потроха, но он стрелял правильно и правомерно, поэтому давление на него по этому делу считаю кремлёвской заказухой в исполнении кремлёвс кого холуя портнова.
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Да, и снайперскую винтовку вывозил с Майдана правомерно.
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а куда же он сбежит,его из Украины не выпустят
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Хорохорится пЛешинский , а у самого поджилки трясутся 😝
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Надо будет, достанут в Лондоне или Израиле, где своих не выдают, это запугивание с определенной целью, скорей отжать что-то хотят, как у нас всегда бывает
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А чего ему бежать, когда война открывала заоблачные перспективы для мародёрства, контрабасса и прочих прелестей. Оно при власти, на Майдане мелькало - зачётный патриот, с безгрешным прошлым. Никто из этих славных патриотов не вылетел в ноль в своих бизнесах. По кому это ударило, так это по народу, которому, кроме путлера, свои родненькие деляги воткнули нож в спину, превратив в чуть ли не самых нищих на планете. Война всё спишет...
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Так он вроде нормальный, православный, че ему воровать то? Шоб потом "вечно гореть"?

не верю шо он не боится Яхве)
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Пашинский для меня конечно неприятная личность, но Портнов вообще отвратительная личность. Что-то не то в стране происходит. Что такие как Портнов возвращаются в страну и отлично себя чувствуют а такие как Пашинский должны из неё бежать. К Пашинскому и остальным много вопросов с времен Майдана. Но первым перед законом должны ответить именно такие как Портнов.
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А у меня к ним вопросов всегда было полным-полно и до Майдана. Учите матчасть, чтоб потом не было неожиданностью то, кто нам и управлял и управляет.
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Признание. Мне товарищ майор из ФСБ выдал распоряжение качать в Украине новый Майдан против ЗЕбила. Отказаться я не могу и прощения не прощу. Прошу понять.
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Кто помнит как это говно жалко оправдывалось после попытки убийства алкаша?
То оно смертельно раненное бытылкой типо лежало и отстреливалось от суперопасного чудака и бутылкой, а потом сразу, после того как понятно стало по штанам потерпевшего, шо Пашинский стрелял, будучи на ногах, сразу высрало - Ой! Не втік у 2014-му і зараз утікати не збираюся, - Пашинський - Цензор.НЕТ 7161 Я стрелял не поваленный на зщемлю, но раненныйЙЙ11!!!111!!!!
что за тварь - эта хрень ся мужиком считает.....
епт, а Юлий Мамчур тогда кто? или Гройсман - тоже мужики? но им бы стыдно стало - шо их называют так же как и этого ссыкуна тупого, махателя стволком. тьху, и эта мразь куда то там ездила и представляла Украину - как Овощ, Сучма, Сравчук и вот теперь еще Владимир Александрович
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Як не чкурнеш, то тебе собаку скаженого ізолюють у спецзакладі
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Это страшный человек .
Чуть что не по нём , достаёт левольверт и давай шмалять куда ни попадя . И шмара евойная вся в стволах , бомбистка .
Настоящий еврейский террорист , типа Троцкого .
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Ему до Троцкого как до Кейптауна рачки. Нашли идейного рЭволюционера.
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Что-то он странные боты активироваличь на сайте. Пишут что новый майдан против "капитуляции" это плохо.
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Тебе же сказали, что пока Украина не будет контролировать границу, никаких выборов не будет.
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Значит все таки "лыжи" в 2014 были уже готовы, просто Янык использовал вертолет, а он как ни крути быстрее лыж, вот и разминулись.. ( а если серьезно, чисто физиологически очень неприятный субъект и вдобавок явно мутный, а революционную и патриотическую риторику мы от кого только не слышали. Вспомните два Майдана, кого там на трибунах или "во главе" только не было. К сожалению.)
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Да, от судьбы не убежишь а судьба этой гниды это тюрьма !!!
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