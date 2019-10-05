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 В Конгрессе США требуют от Белого дома все документы, связанные с разговором Трампа и Зеленского

Представители Демпартии в Палате представителей Конгресса США требуют от Белого дома предоставить все документы, связанные с телефонным разговором президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте комитета по иностранным делам Палаты представителей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Глава комитета по надзору конгрессмен Элайджа Каммингс, глава комитета по разведке Адам Шифф и глава комитета по иностранным делам Элиот Энгель прислали письмо с судебной повесткой исполняющему обязанности руководителя Белого дома Мику Малвейни, в котором требуют предоставить документы, связанные с разговором Трампа с Зеленским, которые являются необходимыми для процедуры импичмента американского президента", - говорится в сообщении.

Конгрессмены отметили, что предыдущие аналогичные запросы Белый дом игнорировал.

Руководители комитетов требуют, чтобы соответствующие бумаги были им переданы не позднее 18 октября. В частности, их интересует, кто еще присутствовал при разговоре Трампа с украинским президентом.

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"Мы глубоко сожалеем, что президент Трамп поставил нас и нацию в такое положение, но его действия не оставили нам выбора, кроме как выдать эту повестку", - отмечается в заявлении.

Аналогичная повестка была отправлена вицепрезиденту США Майку Пенса, от которого демократы требуют документы, касающиеся его встречи с главой Украинского государства и телефонного разговора между Трампом и Зеленским.

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В то же время, юристы Белого дома настаивают на том, что Трамп имеет "полное право" игнорировать запросы комитетов Конгресса, которые проводят расследование против американского президента, поскольку Палата представителей в полном составе не одобрила начало этого расследования.

Источник: https://censor.net.ua/n3152306
 
   
 Топ комментарии
 
Баба Ванга колись казала, що наступним президентом України буде жінка.

Всі думали що то Юля, а виявилось то Моніка...
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Добивалка коротковата, только до лба зелебобов достает...
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Демократи в США безуспішно нападають на Трампа і тим збільшують його рейтинг! Трамп знову стане Президентом США!
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За гриценком у фарватері. В Конгрессе США требуют от Белого дома все документы, связанные с разговором Трампа и Зеленского - Цензор.НЕТ 2681 стануть президентами, всіх землян хто брав хабарі пересадять, відродять армію і завоюють галактику. Вдвох!
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...и всего твоего психиатрического отделения У Конгресі США вимагають від Білого дому всі документи, пов'язані з розмовою Трампа та Зеленського - Цензор.НЕТ 4747
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зацепили чубатого в госдепе за рыжий чуб. и не отпустят.
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У Трампа є флаг Сполучених Штатів, а в нашого ні флагу, ні гербу. Чий він слуга невідомо
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Конгрес, как тот пибуль, вцепится - хрен отдереш...
шо б он тока здоров был.....
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🤣🤣демократы за прследний шанс зубами цепляются уже все и забыли а они и дальше херней занимабтся
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Чтобы пороха та добивали, но мы же не США.
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Добивалка коротковата, только до лба зелебобов достает...
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Каким бы борзым Трамп не был... Он уже политический труп. Слишком грязно и громко играет.
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О це держава!!!
Навіть президента можуть поставити раком,якщо треба!!!
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Якщо він сам себе так поставив перед країною.
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Розумні люди. Треба дві досить велики партії, які будуть між собою конкурувати. Голоси виборці міняють на бонуси від цих партій.
Тут взяли, отарою в 73% віддали голоси партії монікі й дулю отримали. Так ще й доплатять з власної кишені.
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Уверен, не пройдёт и года, как он будет стоять в этой позе.
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ти дарма морщив свого вузенького лобіка
я і так знаю, що олі тупі й безкрилі
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Лоліту - Моніку? Не хвилюйся ти так, скоро твою Моніку в ростові поселять 😂
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а Мельниченко что, не при делах? Или он "цифру" не освоил и до сих пор пользуется "Юпитером-205"?
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Трампа и Зеленского/А о Порошенко ни полслова. Не порядок.Иван Петрович Сидоров связывал с Рошеном Порошенко не только такие простые темы, а и переходы на зимнее время, разливы Дуная, природные катаклизмы.
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Баба Ванга колись казала, що наступним президентом України буде жінка.

Всі думали що то Юля, а виявилось то Моніка...
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Имена какие-то специфичные для украинок: то Лолита, то Моника.
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Хто така Моніка , як і ***** у світі знають всі. А хто така Лоліта?
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Ти вочевидь маєш на увазі того, хто стояв перед Монікою? - Так перед Монікою стояв Дональд Трамп зі своєю карамелькою. Але він аж ніяк не українка... 😕
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Щось ти Нікола геть розумом охляв .. До чого тут Мелані , коли той Чупа Чупс Моніка смоктала ? 😕
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До чого тут чупа-чупс, коли агент Лолита зовсiм не жiнка.
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В Конгрессе США требуют от Белого дома все документы, связанные с разговором Трампа и "...this green scum" У Конгресі США вимагають від Білого дому всі документи, пов'язані з розмовою Трампа та Зеленського - Цензор.НЕТ 9982
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Украина - как ферма с доильными аппаратами для членов "демократической" партии США
Оказывается, что не только Хантер Байден, младший сын вице-президента США Джо Байдена, стал членом совета директоров украинской Burisma в апреле 2014 года, но и друг пасынка экс-госсекретаря Джона Керри Девон Арчер.
При этом УКРАИНСКИЙ холдинг Бурисма оплачивал счета АМЕРИКАНСКОГО демпартийного "Атлантического совета", в свою очередь старший научный сотрудник которого, Андерс Ослунд, заявил: "Все страны G7, МВФ, **** - все сходились во мнении, что Шокин должен уйти, а представителем этой точки зрения выступал Джо Байден". У Конгресі США вимагають від Білого дому всі документи, пов'язані з розмовою Трампа та Зеленського - Цензор.НЕТ 8955
Это он так прокомментировал шантаж Байдена - "кредит Украине в обмен на увольнение Шокина" (прекращение расследования по Бурисме)　

https://www.wsj.com/articles/bidens-anticorruption-effort-in-ukraine-overlapped-with-sons-work-in-country-11569189782?fbclid=************************************-XnCSg97JPVcjAJ7xMw2MksJM
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Так и Россия напала именно при Обаме. Почему то они были уверены, что демократы совершенно точно денонсируют Будапештский меморандум и не окажут Украине никакой помощи в самый тяжелый и опасный период войны. А когда победил Трамп они попытались ему приписать связи с Путиным.
Демократы США сейчас играют очень грязно и без всяких правил.
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У Ахметова на эту тему - бюджет кончился...

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Конгрес - предохранитеь от идиотов.
у нас сейчас именно тот случай.
и очень радует, шо Конгрес таки работает....
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пусть внутриамериканское расследование уберёт Трампа.От него Украине не станет лучше,но самаУукраина должна остаться в стороне от американских "тёрок".
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Поздно. Зеля влез или вполз в скандал по самое нихочу. Что Трамп, что Байден - теперь оба варианта плохие.
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Дональд Трамп публічно натякнув , що США не збираються давати Україні гроші, поки режим Порошенко продовжує дихати, поки вони не розгромлені повністю.Президент США на весь світ заявив, що за 5 років замість процвітаючої країни, Україну перетворили в саму корумповану країну світу, з горою трупів і неймовірним нещастям.Про це на спільній прес-конференції з лідером Фінляндії Саулі Нііністё заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє Liga.net.

У Конгресі США вимагають від Білого дому всі документи, пов'язані з розмовою Трампа та Зеленського - Цензор.НЕТ 9235
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демократам - лузерам ничо не обломится.
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Выходит, что Украина самая мощная страна в мире. Никто так никого не наклонял еще. У Конгресі США вимагають від Білого дому всі документи, пов'язані з розмовою Трампа та Зеленського - Цензор.НЕТ 8069 зелУ нужно просить 100 лярдов баксов, не меньше, за хотелки Трампа. И только так!
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