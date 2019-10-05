 В Конгрессе США требуют от Белого дома все документы, связанные с разговором Трампа и Зеленского

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте комитета по иностранным делам Палаты представителей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Глава комитета по надзору конгрессмен Элайджа Каммингс, глава комитета по разведке Адам Шифф и глава комитета по иностранным делам Элиот Энгель прислали письмо с судебной повесткой исполняющему обязанности руководителя Белого дома Мику Малвейни, в котором требуют предоставить документы, связанные с разговором Трампа с Зеленским, которые являются необходимыми для процедуры импичмента американского президента", - говорится в сообщении.
Конгрессмены отметили, что предыдущие аналогичные запросы Белый дом игнорировал.
Руководители комитетов требуют, чтобы соответствующие бумаги были им переданы не позднее 18 октября. В частности, их интересует, кто еще присутствовал при разговоре Трампа с украинским президентом.
"Мы глубоко сожалеем, что президент Трамп поставил нас и нацию в такое положение, но его действия не оставили нам выбора, кроме как выдать эту повестку", - отмечается в заявлении.
Аналогичная повестка была отправлена вицепрезиденту США Майку Пенса, от которого демократы требуют документы, касающиеся его встречи с главой Украинского государства и телефонного разговора между Трампом и Зеленским.
В то же время, юристы Белого дома настаивают на том, что Трамп имеет "полное право" игнорировать запросы комитетов Конгресса, которые проводят расследование против американского президента, поскольку Палата представителей в полном составе не одобрила начало этого расследования.
шо б он тока здоров был.....
Навіть президента можуть поставити раком,якщо треба!!!
Тут взяли, отарою в 73% віддали голоси партії монікі й дулю отримали. Так ще й доплатять з власної кишені.
я і так знаю, що олі тупі й безкрилі
Всі думали що то Юля, а виявилось то Моніка...
Оказывается, что не только Хантер Байден, младший сын вице-президента США Джо Байдена, стал членом совета директоров украинской Burisma в апреле 2014 года, но и друг пасынка экс-госсекретаря Джона Керри Девон Арчер.
При этом УКРАИНСКИЙ холдинг Бурисма оплачивал счета АМЕРИКАНСКОГО демпартийного "Атлантического совета", в свою очередь старший научный сотрудник которого, Андерс Ослунд, заявил: "Все страны G7, МВФ, **** - все сходились во мнении, что Шокин должен уйти, а представителем этой точки зрения выступал Джо Байден".
Это он так прокомментировал шантаж Байдена - "кредит Украине в обмен на увольнение Шокина" (прекращение расследования по Бурисме)
https://www.wsj.com/articles/bidens-anticorruption-effort-in-ukraine-overlapped-with-sons-work-in-country-11569189782?fbclid=************************************-XnCSg97JPVcjAJ7xMw2MksJM
Демократы США сейчас играют очень грязно и без всяких правил.
у нас сейчас именно тот случай.
и очень радует, шо Конгрес таки работает....