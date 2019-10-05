 В Конгрессе США требуют от Белого дома все документы, связанные с разговором Трампа и Зеленского

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте комитета по иностранным делам Палаты представителей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Глава комитета по надзору конгрессмен Элайджа Каммингс, глава комитета по разведке Адам Шифф и глава комитета по иностранным делам Элиот Энгель прислали письмо с судебной повесткой исполняющему обязанности руководителя Белого дома Мику Малвейни, в котором требуют предоставить документы, связанные с разговором Трампа с Зеленским, которые являются необходимыми для процедуры импичмента американского президента", - говорится в сообщении.

Конгрессмены отметили, что предыдущие аналогичные запросы Белый дом игнорировал.

Руководители комитетов требуют, чтобы соответствующие бумаги были им переданы не позднее 18 октября. В частности, их интересует, кто еще присутствовал при разговоре Трампа с украинским президентом.

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"Мы глубоко сожалеем, что президент Трамп поставил нас и нацию в такое положение, но его действия не оставили нам выбора, кроме как выдать эту повестку", - отмечается в заявлении.

Аналогичная повестка была отправлена вицепрезиденту США Майку Пенса, от которого демократы требуют документы, касающиеся его встречи с главой Украинского государства и телефонного разговора между Трампом и Зеленским.

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В то же время, юристы Белого дома настаивают на том, что Трамп имеет "полное право" игнорировать запросы комитетов Конгресса, которые проводят расследование против американского президента, поскольку Палата представителей в полном составе не одобрила начало этого расследования.