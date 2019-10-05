 Местные выборы надо проводить по мажоритарной системе, - замглавы фракции СН Корниенко

Об этом рассказал первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На местном уровне мы хотим мажоритарку, кроме Киева", - сказал Корниенко.

Нардеп отметил, что модель мажоритарки для выборов в областные советы должна быть такой, чтобы от каждой громады обязательно был депутат. Этот вопрос, по словам нардепа, обсуждается по время доработки Избирательного кодекса, на который президент Украины наложил вето.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проведение местных выборов в Киеве 8 декабря маловероятно, - Корниенко

В "Слуге народа" считают целесообразным сократить срок полномочий местных советов до 4 лет.