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Все про:выборы (23026) местные выборы (1224) Слуга народа (345) Корниенко (43)

 Местные выборы надо проводить по мажоритарной системе, - замглавы фракции СН Корниенко

В партии "Слуга народа" считают, что выборы в местные советы должны проходить по мажоритарной системе, а в Киеве – по пропорциональной с открытыми списками.

Об этом рассказал первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На местном уровне мы хотим мажоритарку, кроме Киева", - сказал Корниенко.

Нардеп отметил, что модель мажоритарки для выборов в областные советы должна быть такой, чтобы от каждой громады обязательно был депутат. Этот вопрос, по словам нардепа, обсуждается по время доработки Избирательного кодекса, на который президент Украины наложил вето.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проведение местных выборов в Киеве 8 декабря маловероятно, - Корниенко

В "Слуге народа" считают целесообразным сократить срок полномочий местных советов до 4 лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3152305
 
 
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Партія Слуга Народу втрачає рейтинг від дій деяких своїх депутатів і вважає що іміджеві втрати партії від дій та заяв місцевих депутатів СН будуть катастрофічними! Вже зараз партія СН шкодує про залучення до співпраці з партією багатьох своїх депутатів! Тому прийняли рішення більше від партії СН нікого не виставляти, щоб не обвалити свій рейтинг до нуля!
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Що характерно, якщо показати це зебобікам - не факт, що їх здивує ситуація бесіди Лінкольна з Трампом Місцеві вибори треба проводити за мажоритарною системою, - заступник голови фракції СН Корнієнко - Цензор.НЕТ 5930
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Вам, зебам это не грозит, вам прямо в глаза несданные анализы сдаются.
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Дуремар. Бандюкович круче вашего шута был. И как ни "Беркут" ни титушки, ни ГПУ не помогли. Ты что ли грудью вашего дауна защищать будешь? Интересно, за какие заслуги?
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зебил, а коли мітинг 73% в підтримку преЗЕдьониша з гаслом #МиНеМоніки ? :D



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я думал шо путен нападет, а оказывается там мвф хочет.
а правительство тут вообще ни при чём.
вот это поворот!
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А у них вариантов нет. Такими темпами весной рейтинг партии СН будет в районе абсолютного нуля. Хотя еще умудряются для зелебобиков продолжать лапшу вешать: "Весной хотим масштабировать успех партии "Слуга народа" на местные выборы, - Корниенко"
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Разведение сил: Стало известно мнение военных.
Разведение сил в Донбассе нужно,но к нему нужно серьёзно подготовится.Об этом заявил бывший секретарь снбо А.Данилюк в интервью ВВС Украина
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Лучше бы ты не вспоминал про Данилюка. Он в интервью ЛБ и НВ столько наговорил про Зелю, Богдана и Беню, что в США с лихвой хватило бы на несколько импичментов. И это вышли только первые части интервью. Продолжение следует Місцеві вибори треба проводити за мажоритарною системою, - заступник голови фракції СН Корнієнко - Цензор.НЕТ 411 .
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зебил, а коли мітинг 73% в підтримку преЗЕдьониша з гаслом #МиНеМоніки ? :D



напевно, вийдуть мільони зебілів - захищати монику.. Як свого часи - захищали януковоща?))
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кацапюра,а шо смайлы не ставятся?
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та шо, чухонцю, коли мітинг?)) чі ти нормальної мови - не розумієшь? Місцеві вибори треба проводити за мажоритарною системою, - заступник голови фракції СН Корнієнко - Цензор.НЕТ 9522
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кацапе, та ти зовсім тупЕньке))
бо гадаєшь що захистишь зелену шмарклю від мільонів..
так все ж таки, чухонцю, коли мітинг 73% в підтримку преЗЕдьониша з гаслом #МиНеМоніки? Місцеві вибори треба проводити за мажоритарною системою, - заступник голови фракції СН Корнієнко - Цензор.НЕТ 9446
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О как..
Это ***** так приказоло слелать...что бы маторыл с гивями на дамбасе депутатами сделать?
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Господи за шо ты треть населения Украины лишил напрочь разума ?
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Все значно простіше. І не згадуй Господа всує. За роки правління порошнека до Європи виїхали 5 млн далеко не найгірших громадян України. І це зрушило баланс на користь "прикалістов".
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Понятно... Значит пришло понимание что бренд "слуга народа" и "зеленский" уже провалены. Нужно финансовая подпитка и просовывание по мажоритарке, без упоминаний о"новой власти" ( и их позывных), которая к тому времени уже станет "старой" ( засветившейся по полной)
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С попьіткой капитуляции они растеряли весь свой рейтинг
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щоби від місцевих слуг прорвало труби та каналізацію?
Ви покажіть рівень там де ви зараз. І то швиденько.
Де ваші проривні ідеї?
якби я не підтримував батька українського народу Зеленського але 5 років в Слуги народу не-має. Або робота та прориви в економіці, або нафіг з пляжу - отак буде стояти питання.
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подайте, Христа ради!...
мы еще можем много, очень много, обещать!... Місцеві вибори треба проводити за мажоритарною системою, - заступник голови фракції СН Корнієнко - Цензор.НЕТ 766 Місцеві вибори треба проводити за мажоритарною системою, - заступник голови фракції СН Корнієнко - Цензор.НЕТ 5268
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Саме так! У місцеві ради треба вибирати людину, а не партійні чвари! Буде добре, якщо у місцевих радах працюватимуть однодумці у нагальних питаннях громад, а не політичні опоненти. Цілком досить того, що у Верховній Раді є представники партій - на місцях це не потрібно!
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А как-же открытые списки, которые так самозабвенно Зеля обещал перед выборами и которые теперь гробит на корню? Типа не наша традиция. При открытых списках и голосуют за конкретных людей .
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та вопрос не в мажоритарке или партийных.

вопрос в том, что эта зелень нихрена больше не умеет, кроме захвата всей власти методом одурманивания ваты
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давайте вынесите этих 8% нахер из политики
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який я тоби кацап?🤣🤣
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какое именно из трёх слов тебе непонятно ?
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ты чё тупой что ты хочеш знать про 8% баранов ?
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ты там чехам жопы мой не отвелайся выносильщик🤣🤣
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Где вы выпускники "трускавца" будете весной?! После платёжек, тарифов , да и вообще.
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Рейтинг падає...Хрєновими слугами виявились...Значить,місцеві вибори на відкуп місцевим князькам,а потім вже купляти їх...Схема стара,проста і паскудна...
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Переводжу на нормальну мову - Влада захоплена, а рейтинг пішов до низу.
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Без местных землю не продашь.Нужны свои Фунты-землепродавцы, пока все будут около штан
маера плясать.
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при мажоритарке не нужны УКРАИНСКИЕ партии на ордло..
вот и весь ларчик..))))))))))))))))))) будут гиви с моторылами )))))))))))
и вроде законы украинские )))))))))))))))
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100% в кремлі вирішать кого допускати до виборів а кого ні.
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ради этого зеля и взялся переписывать избирательный кодекс )))
это же очевидно
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Шта? Марка "слуга народа" уже сдохла?
Вот поэтому и не хотели жулики проводить выборы в Раду по закону - в октябре.
Сейчас бы их результат был около нуля
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что за хрень несет это небритое недоразумение Місцеві вибори треба проводити за мажоритарною системою, - заступник голови фракції СН Корнієнко - Цензор.НЕТ 4032
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Кожному зєбілу - тату "Зє" на лоба безкоштовно 👊
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Порядні та думаючі люди масово йдуть з Цензора - фактично, пішли вже майже всі, бо чудово бачать заангажування.
Лушпиння, яке залишається, отримує ілюзію, що його все більше. Нехай продовжують жити ілюзіями - це не заборонено. : )))
Діями команди Зеленського - переважно задоволений. Приємно, що він особисто діє щиро.
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А Ха Ха Ха Ха Ха Ха Ха тебя только земля исправит
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Ти задоволений бо покидьок такий самий як i твiй зеленський, чи як вiн там тепер монiка зелiнськи
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Доиграетесь, что будете проводить по кацапской системе.
Если протяните столько, конечно...
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