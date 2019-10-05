 Местные выборы надо проводить по мажоритарной системе, - замглавы фракции СН Корниенко

Об этом рассказал первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"На местном уровне мы хотим мажоритарку, кроме Киева", - сказал Корниенко.
Нардеп отметил, что модель мажоритарки для выборов в областные советы должна быть такой, чтобы от каждой громады обязательно был депутат. Этот вопрос, по словам нардепа, обсуждается по время доработки Избирательного кодекса, на который президент Украины наложил вето.
В "Слуге народа" считают целесообразным сократить срок полномочий местных советов до 4 лет.
а правительство тут вообще ни при чём.
вот это поворот!
Разведение сил в Донбассе нужно,но к нему нужно серьёзно подготовится.Об этом заявил бывший секретарь снбо А.Данилюк в интервью ВВС Украина
напевно, вийдуть мільони зебілів - захищати монику.. Як свого часи - захищали януковоща?))
бо гадаєшь що захистишь зелену шмарклю від мільонів..
так все ж таки, чухонцю, коли мітинг 73% в підтримку преЗЕдьониша з гаслом #МиНеМоніки?
Это ***** так приказоло слелать...что бы маторыл с гивями на дамбасе депутатами сделать?
Ви покажіть рівень там де ви зараз. І то швиденько.
Де ваші проривні ідеї?
якби я не підтримував батька українського народу Зеленського але 5 років в Слуги народу не-має. Або робота та прориви в економіці, або нафіг з пляжу - отак буде стояти питання.
мы еще можем много, очень много, обещать!...
вопрос в том, что эта зелень нихрена больше не умеет, кроме захвата всей власти методом одурманивания ваты
маера плясать.
вот и весь ларчик..))))))))))))))))))) будут гиви с моторылами )))))))))))
и вроде законы украинские )))))))))))))))
это же очевидно
Вот поэтому и не хотели жулики проводить выборы в Раду по закону - в октябре.
Сейчас бы их результат был около нуля
Лушпиння, яке залишається, отримує ілюзію, що його все більше. Нехай продовжують жити ілюзіями - це не заборонено. : )))
Діями команди Зеленського - переважно задоволений. Приємно, що він особисто діє щиро.
Если протяните столько, конечно...