 Пристайко заявил о возможности восстановления ж/д сообщения с ОРДЛО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он рассказал во время обсуждения восстановления моста в Станице Луганской в программе "Свобода слова Савика Шустера".

Пристайко, в частности, заверил, что за месяц-полтора по мосту будут ездить автомобили. Позже появятся другие мосты и новые переходные пункты.

"Возможно, появится железнодорожное сообщение, чтобы люди могли комфортно переезжать с одной стороны линии разграничения на другую", – сказал он.

Сейчас часть железнодорожных дорог, с которыми сообщения остановили в 2014 году из-за боевых действий, контролируются террористами ОРДЛО.

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