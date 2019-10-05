EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Обирай свідомо
 Политика Украины
  1489  75
Материалы по теме:
Все про:Донбасс (19543) Пристайко (206)

 Пристайко заявил о возможности восстановления ж/д сообщения с ОРДЛО

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил о готовности властей восстановить железнодорожное сообщение с оккупированным Донбассом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он рассказал во время обсуждения восстановления моста в Станице Луганской в программе "Свобода слова Савика Шустера".

Пристайко, в частности, заверил, что за месяц-полтора по мосту будут ездить автомобили. Позже появятся другие мосты и новые переходные пункты.

"Возможно, появится железнодорожное сообщение, чтобы люди могли комфортно переезжать с одной стороны линии разграничения на другую", – сказал он.

Сейчас часть железнодорожных дорог, с которыми сообщения остановили в 2014 году из-за боевых действий, контролируются террористами ОРДЛО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Поверьте, у нас есть и план А, и план Б", - Пристайко о формуле Штайнмайера. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3152303
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Молодець!!! Поїздами легче возити гранати у Київ.
 показать весь комментарий
 
 
Був би Марк Трен живий, неминуче написисав би повість "Трєст который лопнул -2". О обожаэмом ватниками Зэлэ.
 показать весь комментарий
 
 
Навіть якщо залізничне сполучення відновлять, його заблокують ветерани війни з росією! Таке вже було і буде ще не раз! Ми маємо показувати місцевим мешканцям що окуповані території це Україна, але ми не маємо дозволяти російському бидлу їздити в Україну поїздами! Взяли паспорти ДНР/ЛНР та росії - йдітьнакуй пішки! Взагалі залізничне сполучення з росією має бути припинене і автомобільне сполучення з росією має бути припинене! Йде війна, всі кому треба в росію чи з росії в Україну хай їздять через Білорусь! На кордоні має бути ешелонована оборона та протитанкові рови!
 показать весь комментарий
 
"мы с зеленским договорились - Украина будет как Приднестровье"(с)лавров
 показать весь комментарий
 
 
Це «Слуги» мабуть готовляться перевозити ОПУ Прєзедєдєнта з Банкової в Донецьк.
 показать весь комментарий
 
І де Зєбєня знайшов таку вірну Пуйлу скотиняку?
 показать весь комментарий
 
 
Та сам Зєбєня перший у вірності *****. І всіх зебенят біля себе примушує казати, що подобається *****. Щоб ***** не передумав зустрічатись у Парижі. Наш Зє чомусь думає, що він ***** обдурить на переговорах.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
И это верно! Не через Москву же восстанавливать единство Украины? Вы шо дЫбилы рошеновские???
 показать весь комментарий
 
 
Мы ценим мнение кокошникоголовых дегенератов. Пшнх.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Гы И спамите потому что серпом вам по яйцам дебилам монопейсовым
 показать весь комментарий
 
там сплошные борошна та й ще дощ на додаток.

макс просто в окно не смотрит - занят.
 показать весь комментарий
 
Ну такая твоя судьба, кокошникоголовый. Ты вон даже на этот сайт не можешь зайти под родным аквафрешем с двухголовой курицей. Гавкаешь в щель в заборе.
 показать весь комментарий
 
 
а давай через Париж . пускай абизяны сперва к вам в гости заедут
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ага. То же самое, что было при сивочолому Гетьмані, вплоть до зимы 2016/17, когда сделали блокаду ж/д сообщения с Домбасом.
 показать весь комментарий
 
 
Я так понимаю, что зегенераты выбрали клавана, чтобы он продолжил курс Порошенко. Какие малацы!
 показать весь комментарий
 
 
П - папередники... Передбачувано.
Ви коли почнете дивитися в суворе сьогодення (і через нього в майбутні перспективи), а не кивати на "а вот Порох..."?
 показать весь комментарий
 
 
Это значит признать себя использованным кондомом. Никогда.
 показать весь комментарий
 
ты конченое. пассажирские перевозки с лугандой прекратились в 2014 году
 показать весь комментарий
 
 
не кизди не было такого. товары да возили при порхатом ,а посвтанцев за пенсиями и украинскими документами на поезде не возили
 показать весь комментарий
 
 
Все краще та краще. Скоро всі сепари до Києва приїдуть.
 показать весь комментарий
 
 
Нормально. Тогда и можно начинать восстанавливать...
 показать весь комментарий
 
по этому приконюшенному гилляка плачет.
 показать весь комментарий
 
 
нормальный ход.. а чо. поездом из донецка прямо в киев. чтобы террористы не напрягались и не мучились в машинах и пешком.
 показать весь комментарий
 
 
"Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы, ехал поезд до Ростова...

Завтра Все на Майдан !
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Что и даже ты зад подымиш да выйдешь?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
На хрен! Петиков никто не звал!
 показать весь комментарий
 
"Комфортно переезжать". Чего не сделаешь ради комфорта обдроченцев.
 показать весь комментарий
 
 
не обдроченцев а повстанцев как называют своих партнеров ЗЕбилы
 показать весь комментарий
 
Лучше авиасообщение. Из международного аэропорта имени Сергея Прокофьева ...
 показать весь комментарий
 
 
Луче сразу транзитный фирменный поезд в Ростов пустить по маршруту "ОФИС ПРЕЗЕДЕНТА - КАБМИМН - ВР - 95 КВАРТАЛ - КРИВОЙ РОГ - РОСТОВ"
 показать весь комментарий
 
 
Вангую: с этими зелеными педе@астами со нового года дадим свет и воду в Крым!!!
 показать весь комментарий
 
 
зимой не получится мыролюбным свиноштейнам воду на крысм подать. Канал замерзнет.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
🤣🤣свет там уже давно есть и мост построили можно смело забывать за крым и дальше по улицам митинговать
 показать весь комментарий
 
удмурт. мы тебя забыли. поэтому ты скачеш в припрыжку на путена.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
🤣🤣если нехер сказать надо как петя кричать все кацапы
 показать весь комментарий
 
слабые вы какие то хакассо-тунгусы. просто вялые монголоидные свинособаки.
 показать весь комментарий
 
...посмеяться любишь, нулевка проксевая? Показываю тебе средний палец - смейся... Пристайко заявив про можливість відновлення залізничного сполучення з ОРДЛО - Цензор.НЕТ 2811
 показать весь комментарий
 
Пристайко заявил о возможности восстановления ж/д сообщения с ОРДЛО
вот пускай первым невозвращённым пассажиром будет пристайко а машинистом министр транспорта криклий
нужно показывать "патрийотизм" собственным примером)
 показать весь комментарий
 
 
Второй этап "разведения" это запуск жд движения, воздушного движения , автомобильного и конечно же подача ВОДЫ в Крым. И не говорите что это еще "не подписано".
 показать весь комментарий
 
 
Видимо галлюциногены вызывают радужные картинки а кокс плохо влияет на чувство самосохранения.
 показать весь комментарий
 
 
Какой нибудь батальон "Восток" грузится в пассажирские вагоны и поездом Макеевка-Киев вперед! Красота!
 показать весь комментарий
 
 
вы им ***** еще ковровую дорожку постелите Пристайко заявил о возможности восстановления ж/д сообщения с ОРДЛО - Цензор.НЕТ 8998
 показать весь комментарий
 
 
Я надеюсь что у него такое чувство "юмора"...... Но тогда получается, что наш министр - псих. Ибо так "шутить" как-то не особо остроумно.
Муженка вышвырнули из армии уже? Он мог бы дать комментарий хотя бы, а то уже страшно становится(бросается заказывать пошив "кравчучки") Пристайко заявил о возможности восстановления ж/д сообщения с ОРДЛО - Цензор.НЕТ 3804
 показать весь комментарий
 
Какая-то бизнес-сделка между российскими и украинскими олигархами.
 показать весь комментарий
 
 
"чтобы люди могли комфортно переезжать с одной стороны линии разграничения на другую"

ХорошА Линия разграничения))) Она вроде и есть, а вроде и нет. Да еще и комфортной должна быть)) На наркоту похоже)) Мираж такой) Комфорт и кайф от войны и огромного количества бабла. Неси пургу - не хочу))

ВЫ КОГДА людям в Украине жизнь и без вас всех короткую перестанете усложнять?? Задолбали! Пани мої дрібнесенькі - вот вы все кто!

 показать весь комментарий
 
 
а зачем ? или зе твердо решил развязать "гражданский конфликт" и снять санкции с рф, а Украиной подтереться.
 показать весь комментарий
 
 
Зебіли, вам торгівля з ОРДЛО була ганебною "та торгівлею на крові" і ви створили блокаду. Всі погодилися з вами, зелена влада не тільки торгівлю розпочала з росією, а і визнає терористів за формулою штайнмайера нехтуючи 13000 вбитими на необ'явленій
 показать весь комментарий
 
 
війні. Розбудить мене, я не хочу такої міри для свого народу
 показать весь комментарий
 
эти твари с лднр всеми фибрами ненавидят Украину и всё украинское а мы им транспортное удобное сообщение(((
 показать весь комментарий
 
 
Этим поездом *********** и его "ослов из народа" в Лугандонию и отправить. Зебилизм рулит
 показать весь комментарий
 
 
Возможно, появится железнодорожное сообщение, чтобы люди могли комфортно переезжать с одной стороны линии разграничения на другую", - сказал он.Источник: https://censor.net.ua/n3152303

Там хіба люди там тварі даунбаські. Ця влада гнобить українців, та служе лугандону
 показать весь комментарий
 
 
... в 2014році кричали, що дійдуть до до Київа та Львова! То тепер потягом підвозить бурятських шахтарів будуть!?)))
 показать весь комментарий
 
 
цікаво для чого вони роблять такі заяви, навмисно провокуючи людей. чи вони дійсно такі тупі чи що, хз... але мені здається цьому зеленому кодлу недовго залишилось з такою бездарною політикою. тут головне їх не випустити з країни коли будуть в ростов бігти
 показать весь комментарий
 
 
а чего ж только ж/д сообщения...там же и аэропорт есть.... был... (и какой...был!)
 показать весь комментарий
 
 
Вот теперь стало понятно с какой целью он признал заслуги Порошенко - решил, что "порохоботы" от этого начнут ему верить...
 показать весь комментарий
 
 
******************, это сказал министр ИНОСТРАННЫХ дел, блт.
 показать весь комментарий
 
 
Вода и электричество в Крысм, поезда в лугандяо и данбасяо - это все то, что хотели 73% имбецилов. Зе!билы, вы это сделали!
 показать весь комментарий
 
 
Да и в Крым нужно пускать. Почему в кацапскую Москву из Киева можно попасть на поезде, а в украинский Симферополь - нет?
 показать весь комментарий
 
Как то запросто все...Без пояснений. Так не бывает. По честному.
 показать весь комментарий
 
Воссоединение идет медленно, но верно.
 показать весь комментарий
 
Це план Б у зебілів?
Про нього він торочив учора? Пристайко заявив про можливість відновлення залізничного сполучення з ОРДЛО - Цензор.НЕТ 1712
 показать весь комментарий
 
 
С нетерпением ждем инопланетян! Ю ар велкам! А ведь я писал, что эти круче яныков!
 показать весь комментарий
 
Любимая страшилка зебилов: "барыга порошенко зарабатывает войне", при Монике стала реальностью - презедент таки будет торговать на крови украинцев
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх