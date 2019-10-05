 Пристайко заявил о возможности восстановления ж/д сообщения с ОРДЛО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он рассказал во время обсуждения восстановления моста в Станице Луганской в программе "Свобода слова Савика Шустера".
Пристайко, в частности, заверил, что за месяц-полтора по мосту будут ездить автомобили. Позже появятся другие мосты и новые переходные пункты.
"Возможно, появится железнодорожное сообщение, чтобы люди могли комфортно переезжать с одной стороны линии разграничения на другую", – сказал он.
Сейчас часть железнодорожных дорог, с которыми сообщения остановили в 2014 году из-за боевых действий, контролируются террористами ОРДЛО.
https://www.youtube.com/watch?v=NNMeebJa-rM
макс просто в окно не смотрит - занят.
Ви коли почнете дивитися в суворе сьогодення (і через нього в майбутні перспективи), а не кивати на "а вот Порох..."?
Завтра Все на Майдан !
вот пускай первым невозвращённым пассажиром будет пристайко а машинистом министр транспорта криклий
нужно показывать "патрийотизм" собственным примером)
Муженка вышвырнули из армии уже? Он мог бы дать комментарий хотя бы, а то уже страшно становится(бросается заказывать пошив "кравчучки")
ХорошА Линия разграничения))) Она вроде и есть, а вроде и нет. Да еще и комфортной должна быть)) На наркоту похоже)) Мираж такой) Комфорт и кайф от войны и огромного количества бабла. Неси пургу - не хочу))
ВЫ КОГДА людям в Украине жизнь и без вас всех короткую перестанете усложнять?? Задолбали! Пани мої дрібнесенькі - вот вы все кто!
Там хіба люди там тварі даунбаські. Ця влада гнобить українців, та служе лугандону
есть.... был... (и какой...был!)
Про нього він торочив учора?
та не...восстанавливайте авиасообщение...