 В Измаиле начато развертывание отряда Морской охраны, - Госпогранслужба

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Корабельно-катерный состав Измаильского отряда морской охраны будет состоять из боевых единиц различных проектов, которые максимально эффективно будут обеспечивать выполнение задач по охране государственной границы на речном участке и в части Черного моря, которые входят в зону ответственности отряда", - сказано в сообщении.

Измаильский отряд морской охраны начнет полноценно функционировать в ближайшее время, его командиром назначен капитан 1 ранга Олег Шикша.

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Развертывания отряда Морской охраны на Дунае - это возрождение традиций, отмечают в Госпогранслужбе. В феврале 1996 года на базе бригады речных кораблей ВМС Украины была сформирована Измаильская отдельная бригада пограничных сторожевых кораблей (БРСКР). В начале двухтысячных Измаильская БРСКР была расформирована. Ее корабли и катера вошли в состав Одесского отряда морской охраны.

Затем, учитывая особенности и специфику охраны южных рубежей Украины на реке Дунай, был создан Измаильский отряд Морской охраны, который существовал до 2011 года. В рамках одной из реформ службы Измаильский отряд Морской охраны был расформирован. В 2019 году Кабинет Министров своим распоряжением образовал Измаильский отряд Морской охраны Государственной пограничной службы Украины.

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