 Депутаты Хмельницкого облсовета призвали Зеленского и Раду не допустить реализации "формулы Штайнмайера": "Считаем это откровенной капитуляцией"

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее обращение сегодня единогласно приняли 44 депутата облсовета на внеочередной сессии.

"Мы, депутаты Хмельницкого областного совета, категорически против плана реализовать так называемую "формулу Штайнмайера", по которой, согласно Минским соглашениям, вводится особый статус Донбасса.

Считаем это откровенной капитуляцией, потому что, согласно Закону Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", московским оккупантам и их пособникам-террористам гарантируется амнистия; узаконивается режим благоприятствования для русского языка и уничтожение украинского языка; предоставляется иммунитет депутатам, "избранным" под контролем террористов", - говорится в обращении.

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Кроме того, депутаты облсовета заявили, что проводить выборы в органы местного самоуправления на временно оккупированных территориях необходимо только после полной деоккупации, завершения административно-территориальной реформы и полной перепаспортизации всего населения.

Отдельно депутаты считают, что стоит "ввести реальное, а не "фейковое", как в декабре 2018 года, военное положение на прифронтовых территориях и полную экономическую, энергетическую, ресурсную и транспортную блокаду временно оккупированных территорий, которую держать до полной деоккупации этих территорий".

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"Введение в действие закона об особом статусе Донбасса - это однозначный сигнал всем антиукраинским силам в других областях, что оружием можно добиться для себя "особого статуса" и диктовать Украине свою волю. Это однозначный сигнал миру, что о судьбе Украины нужно говорить с Москвой, а не с Киевом. Это прямой путь к окончательной дезинтеграции Украины, это продолжение войны на поколения и поколения с целью уничтожения нашего государства", - убеждены депутаты Хмельницкого облсовета.

Внеочередная сессия Хмельницкого облсовета состоялась по инициативе группы депутатов, представителей ветеранских и общественных организаций.

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