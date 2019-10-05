 Весной хотим масштабировать успех партии "Слуга народа" на местные выборы, - Корниенко

Об этом заявил первый заместитель главы фракции СН Александр Корниенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы хотим весной попробовать масштабировать успех партии "Слуга народа" на местные выборы. В первую очередь, в том, что мы смогли завести в Верховную Раду совершенно новых людей", - сказал нардеп.

"Хотим нечто подобное сделать на местных выборах – максимально открыть двери и лифты для новых людей, в том числе путем повышения престижности быть местным депутатом, повышения престижности быть старостой", - пояснил он.

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По словам политика, в настоящее время в партии идут дискуссии о подходе к формированию списков кандидатов "Слуги народа" на местных выборах.

Корниенко также отметил, что через выборы, которые станут следующим этапом после укрупнения громад, "необходимо привести обновленный политический класс на местном уровне".

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