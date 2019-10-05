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Все про:местные выборы (1224) Слуга народа (340) Корниенко (41)

 Весной хотим масштабировать успех партии "Слуга народа" на местные выборы, - Корниенко

Партия "Слуга народа" на местных выборах будет способствовать обновлению политического класса на местах.

Об этом заявил первый заместитель главы фракции СН Александр Корниенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы хотим весной попробовать масштабировать успех партии "Слуга народа" на местные выборы. В первую очередь, в том, что мы смогли завести в Верховную Раду совершенно новых людей", - сказал нардеп.

"Хотим нечто подобное сделать на местных выборах – максимально открыть двери и лифты для новых людей, в том числе путем повышения престижности быть местным депутатом, повышения престижности быть старостой", - пояснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" проведет в конце октября съезд и сменит главу, - Корниенко

По словам политика, в настоящее время в партии идут дискуссии о подходе к формированию списков кандидатов "Слуги народа" на местных выборах.

Корниенко также отметил, что через выборы, которые станут следующим этапом после укрупнения громад, "необходимо привести обновленный политический класс на местном уровне".

Читайте также: Проведение местных выборов в Киеве 8 декабря маловероятно, - Корниенко

Источник: https://censor.net.ua/n3152300
 
 
 Топ комментарии
 
понятно.. Украину хотят затянуть зеленым болотом.
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Да вы ещё дотяните до той весны бо сейчас все шансы на колах занять позиции
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Придурок, доживіть до весни в Україні. А то будете ЛЄГЄТІМНИМИ по смартфону у Ростові набирати 5%.
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Для приверженцев секты ОПЗЖопа и ОПА на блока команда Зе все равно останется чужой ( если у них расчет на их "перевербовку"), а вот голоса тех кто голосовал за "новые рожи" ( пардон , лица) или за тех кто голосовал не "за" Зе, а "против" Пэти, и даже часть тех кто голосовал " по приколу" им голоса уже не отдадут. Спешка с выборами в Раду себя оправдала ( номер прошел), ну а тут ,после всего что уже проступило сквозь "новизну" власти и что еще произойдет до весны, думаю что подобное "счастье" им уже не светит. Кстати до весны еще нужно "усидеть", это тоже вопрос. Блажен кто верует.
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