 Перспектива саммита нормандской четверки прояснится после подтверждения ОБСЕ разведения сил в Петровском и Золотом, - постпред РФ при ОБСЕ Лукашевич

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил постоянный представитель РФ Александр Лукашевич на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене. Текст его выступления приводится на сайте МИД РФ.
"В нынешних условиях "мяч" в значительной степени на стороне Киева, которому предстоит осуществить имплементацию "формулы Штайнмайера" в законодательство Украины. Вместе с тем важно понимать, что согласованием ее текста в Контактной группе не исчерпываются все необходимые поправки, связанные с предоставлением Донбассу особого статуса на постоянной основе", - говорится в выступлении Лукашевича.
Он подчеркнул, что перспектива проведения саммита нормандской четверки "станет понятной после подтверждения СММ разведения сил и средств в Петровском и Золотом".
Российский постпред сказал, что лидеры Украины, Франции, ФРГ и России по итогам их встреч в Париже в 2015 г. и в Берлине в 2016 г. пришли к пониманию о необходимости разведения сил и средств в Станице Луганской, Петровском и Золотом, а также письменной фиксации в Трехсторонней контактной группе "формулы Штайнмайера".
"Выполнение этих поручений как раз и открывает путь для нового саммита "нормандской четверки". В ином случае встреча ради встречи вряд ли востребована. Украинскому руководству не стоит пытаться использовать саммит в "нормандском формате" только для решения своих внутриполитических задач, а не для продвижения в урегулировании", - сказал Лукашевич.
Он напомнил, что на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 1 октября был согласован механизм введения особого статуса Донбасса по "формуле Штайнмайера" и обозначена готовность возобновить с 7 октября разведение сил и средств в Золотом и Петровском.
Он особо отметил, что "в нынешних условиях не может быть никакого "плана Б". "Единственно возможный путь - политико-дипломатическое урегулирование внутриукраинского кризиса посредством полного выполнения всех положений одобренного резолюцией 2202 СБ ООН минского "Комплекса мер" от 12 февраля 2015 г. на основе прямого диалога Киева с Донецком и Луганском", - подчеркнул Лукашевич.
после подтверждения ОБСЕ разведения Моники ЗЕБЕнски
- «Посадить Порошенка»,
- Забрать его «дєньгі із Панамскіх Офшоров»,
- Разделить дєньгі поровну всем, по 100500 доларов на каждого (порохоботам не давать !!!!)
- Снизить/ ликвидировать оплату ЖКХ,
Ну и еще опционньіе ништячки, типа «доллар по 8»...
так и проигрываются войны тупыми дебилами. стабилизированный фронт, санкции на агрессора, практически готовая договоренность о миротворцах оон - все просрал клоун
Ой уделают клоуна в Париже...поставят голым писать в Брюсселе, народ смешить, т.е., по призванию
Перспектива саммита нормандской четверки прояснится после подтверждения ОБСЕ разведения сил в Киеве, - постпред РФ при ОБСЕ Лукашевич
вазелин САМ озвучивает и выполняет условия кацапии. ты разницу чувствуешь?
Украина делает две уступки Раше
Раша Украине - НОЛЬ
игра в свои ворота, Моника !
Коли допустити, що розведуть війська, то які гарантії, що в тій "сірій зоні" не будуть творитися злочини. Адже там буде вакуум влади.
Вопрос. Почему в Украине будет по-другому? И кто те дебилы, что верит РФ и ОБСЕ?
Эй, где Вы ненаглядные 73%?
Ви хоч трошкі розумієте, що трапляється "слимаки ганебні".
То буде не майдан, то буде не іпічмент, то просто в областях будуть зникати ставленики зебілів.
Мій вовк сидить
Зажавшись в угол задом
А блазень плазуватиме ...
Стрелок вже написав: дай палець - відкусять руку.
Тільки головному зебілу і його шісткам це не доходить.
Спочатку йшлося лише про підписання =формули=. Тля погодилася. Тепер давай, зрадник, відводь війська. Потім скажуть =воду в Крим= і т.д.
І гундосе чмо тулитиме новий відосик.
Так что пусть лицедеи из телевизора подарят еще пару украинских городов путину на день рождения 7 октября.
Наверное Петя в это время спал....