EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  1063  46
Материалы по теме:
Все про:ОБСЕ (3775) Лукашевич (2) Формула Штайнмайера (57)

 Перспектива саммита нормандской четверки прояснится после подтверждения ОБСЕ разведения сил в Петровском и Золотом, - постпред РФ при ОБСЕ Лукашевич

В процессе урегулирования ситуации на Донбассе наметились некоторые подвижки, и при благоприятной динамике будут созданы условия для подготовки к саммиту в "нормандском формате".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил постоянный представитель РФ Александр Лукашевич на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене. Текст его выступления приводится на сайте МИД РФ.

"В нынешних условиях "мяч" в значительной степени на стороне Киева, которому предстоит осуществить имплементацию "формулы Штайнмайера" в законодательство Украины. Вместе с тем важно понимать, что согласованием ее текста в Контактной группе не исчерпываются все необходимые поправки, связанные с предоставлением Донбассу особого статуса на постоянной основе", - говорится в выступлении Лукашевича.

Он подчеркнул, что перспектива проведения саммита нормандской четверки "станет понятной после подтверждения СММ разведения сил и средств в Петровском и Золотом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский политолог Пионтковский о "формуле Штайнмайера": Кремль теперь выигрывает при любом развитии событий. Украина официально капитулировала

Российский постпред сказал, что лидеры Украины, Франции, ФРГ и России по итогам их встреч в Париже в 2015 г. и в Берлине в 2016 г. пришли к пониманию о необходимости разведения сил и средств в Станице Луганской, Петровском и Золотом, а также письменной фиксации в Трехсторонней контактной группе "формулы Штайнмайера".

"Выполнение этих поручений как раз и открывает путь для нового саммита "нормандской четверки". В ином случае встреча ради встречи вряд ли востребована. Украинскому руководству не стоит пытаться использовать саммит в "нормандском формате" только для решения своих внутриполитических задач, а не для продвижения в урегулировании", - сказал Лукашевич.

Он напомнил, что на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 1 октября был согласован механизм введения особого статуса Донбасса по "формуле Штайнмайера" и обозначена готовность возобновить с 7 октября разведение сил и средств в Золотом и Петровском.

Читайте также: В ней очень много пространства для интерпретации и огромный риск, - Данилюк о "формуле Штайнмайера"

Он особо отметил, что "в нынешних условиях не может быть никакого "плана Б". "Единственно возможный путь - политико-дипломатическое урегулирование внутриукраинского кризиса посредством полного выполнения всех положений одобренного резолюцией 2202 СБ ООН минского "Комплекса мер" от 12 февраля 2015 г. на основе прямого диалога Киева с Донецком и Луганском", - подчеркнул Лукашевич.

Источник: https://censor.net.ua/n3152299
 
 
 Топ комментарии
 
Как жалок Шут на троне короля и глуп народ что всё это позволил !!!
 показать весь комментарий
 
вазелин дал палец. теперь кацапы хотят руку.
так и проигрываются войны тупыми дебилами. стабилизированный фронт, санкции на агрессора, практически готовая договоренность о миротворцах оон - все просрал клоун
 показать весь комментарий
 
Ещё через 100 дней
Перспектива саммита нормандской четверки прояснится после подтверждения ОБСЕ разведения сил в Киеве, - постпред РФ при ОБСЕ Лукашевич
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Как жалок Шут на троне короля и глуп народ что всё это позволил !!!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Как жалок президент, которого послали, а до него никак не долетит.....
 показать весь комментарий
 
 
А он здесь при чем??? Ты поэт? Зовешься Цветик? Получи себе Й в опу
 показать весь комментарий
 
 
Цікаво, чи буде до самміту ще ЗЄбєня сидіти на Банковій. Чи рване у біга...
 показать весь комментарий
 
 
😂😂😂😂 тебе и через 10 лет будет Порошенко мешать жить таков твой удел
 показать весь комментарий
 
 
Ніколи ще кацапи не жили так погано як при Порошенко...
 показать весь комментарий
 
 
Перспектива саммита нормандской четверки прояснится

после подтверждения ОБСЕ разведения Моники ЗЕБЕнски
 показать весь комментарий
 
 
Что бы посидеть за одним столом нормандской четверки и покрасоваться перед телекамерам (хотя скорее всего он снова вляпается в какой-то скандал), Зеленский решил отдать террористам два украинских населенных пункта. И ему наплевать, что там каждый метр полит кровью украинских воинов, которые как он не прятались от повесток из военкомата.
 показать весь комментарий
 
 
Наріт™ хотел:
- «Посадить Порошенка»,
- Забрать его «дєньгі із Панамскіх Офшоров»,
- Разделить дєньгі поровну всем, по 100500 доларов на каждого (порохоботам не давать !!!!)
- Снизить/ ликвидировать оплату ЖКХ,
Ну и еще опционньіе ништячки, типа «доллар по 8»...
 показать весь комментарий
 
 
вазелин дал палец. теперь кацапы хотят руку.
так и проигрываются войны тупыми дебилами. стабилизированный фронт, санкции на агрессора, практически готовая договоренность о миротворцах оон - все просрал клоун
 показать весь комментарий
 
 
Да, шаг за шагом... шантаж, потом шантаж невыполнением условий шантажа...а дальше:" Вот, Геля Меркель, смотри сама, мы делаем всё возможное, а хунта отвергает наши добрые намерения" - "Йа-йа, вова, они кругом виноваты...даешь сп2 и не обращай внимания на нашу озабоченность... на деле мы с микрончиком за тебя"...
Ой уделают клоуна в Париже...поставят голым писать в Брюсселе, народ смешить, т.е., по призванию
 показать весь комментарий
 
 
Ещё через 100 дней
Перспектива саммита нормандской четверки прояснится после подтверждения ОБСЕ разведения сил в Киеве, - постпред РФ при ОБСЕ Лукашевич
 показать весь комментарий
 
 
Кацапам веры нет, они войска не разведут, и придумают новую причину. Так что ПТН ПНХ
 показать весь комментарий
 
 
Они нас разведут на разведение и потребуют нового развода... а узеленские утверждают, что у них наготове план Б... Б, плять...
 показать весь комментарий
 
 
конечно, от Петровского и Золотого да Киева несомненно найдуться населенные пункты на все буквы алфавита так что будет план и Б, и В, и т.д.
 показать весь комментарий
 
 
О как ********* вцепилась в эти разведения.... При Пете 5 лет разводили но ни на метр не развели, а клоун готов немножко развести аж до Киева... Ох и аукнется когда-нибудь это разведение...
 показать весь комментарий
 
 
На те воно і шмаркля малороська, багато знайомих зебілів уже ходить з витаращеними очима і офігівають від того що відбувається,тьфу.
 показать весь комментарий
 
 
да ну . 20 октября 2016 года....петр порошенко.....участники встречи в нормандском формате предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках....среди них будет Дебальцево.... петр порошенко ....договорились о том что после завершения развода войск на трех участках Золотое Петровское и станица Луганская ....мы начнем переговоры еще по 4 местам разведения.... порошенко...Дебальцево было включено по настоянию украинской стороны.... вот и аукнулось.
 показать весь комментарий
 
 
порох ставил УСЛОВИЯ кацапии которые она не выполняла и разведения не происходило.
вазелин САМ озвучивает и выполняет условия кацапии. ты разницу чувствуешь?
 показать весь комментарий
 
 
Итого:

Украина делает две уступки Раше
Раша Украине - НОЛЬ

игра в свои ворота, Моника !
 показать весь комментарий
 
 
За последние 400 лет Россия ни разу в истории добровольно не выполнила ни одну договоренность которую подписала. - Бен Ходжес, командующий армией США в Европе
 показать весь комментарий
 
 
Правий був Порошенко, був вибір між ним і ******, уставшіє ат вайни вибрали *****. А тепер ідіть на передок відпочивать, не сціть зебіли чирконіть контракт!
 показать весь комментарий
 
 
зебил со своей трусостью получит: либо войну внутри страны, либо внешнюю. А, учитывая ещё и его тупость - вероятно всё вместе.
 показать весь комментарий
 
 
Опять какие то требования левые, дальше потребуют что б зеленский себе привселюдно анилингус сделал?
 показать весь комментарий
 
 
.......прямого диалога Киева с Донецком и Луганском", - подчеркнул Лукашевич.Источник: https://censor.net.ua/n3152299 - зеленский ты просто идиот - не умеешь не берись - иди в отставку пока еще больше не натворил - а то закончишь как чаушеску
 показать весь комментарий
 
 
Резюме выступления кацапского постпреда: все будет только так, как хочет паРашка, ни шагу в сторону Украине сделать не позволят. Это охренительная дипломатическая победа роялиста.
 показать весь комментарий
 
 
Зебіли, ну давайте. Хто з вас вірить що кацапи відведуть війська?
 показать весь комментарий
 
 
ніхто з них не вірить, алеж брешуть і будуть до останнього - як діди.
 показать весь комментарий
 
 
Що значить "відведуть"?
Коли допустити, що розведуть війська, то які гарантії, що в тій "сірій зоні" не будуть творитися злочини. Адже там буде вакуум влади.
 показать весь комментарий
 
 
ОБСЕ в Чечне провели выборы, когда президентом стал Масхадов. Потом его убили, единственного на тот момент, кто пытался договорится с Роиссей. ОБСЕ быстро слились. В Грузии ОБСЕ разруливает с 1992 года, время от времени объявляя, что понятия не имеет, кто там начал войну и покрывает ползучую оккупацию.
Вопрос. Почему в Украине будет по-другому? И кто те дебилы, что верит РФ и ОБСЕ?
 показать весь комментарий
 
 
нужно читать: при сдаче территорий Х#йло с удовольствием поговорит о своих проблемах с западными партнерами.
 показать весь комментарий
 
ну не хочет путин ехать на переговоры. одно дело орать на порошенко другое дело на Зеленского. если "клоун" пошлет срамота на весь мир.
 показать весь комментарий
 
Ну что, .....ди ЗЕленые, доигрались?
Эй, где Вы ненаглядные 73%?
Ви хоч трошкі розумієте, що трапляється "слимаки ганебні".
То буде не майдан, то буде не іпічмент, то просто в областях будуть зникати ставленики зебілів. Перспектива саммита нормандской четверки прояснится после подтверждения ОБСЕ разведения сил в Петровском и Золотом, - постпред РФ при ОБСЕ Лукашевич - Цензор.НЕТ 7479
 показать весь комментарий
 
 
Через пару місяців вони будуть тут стверджувати, що то 73% порохоботи...
 показать весь комментарий
 
Огня! Огня!
Мій вовк сидить
Зажавшись в угол задом
 показать весь комментарий
 
а ты с кивы пример бери, он своего вовка из любого угла даже в раде вытащит...)))
 показать весь комментарий
 
Москалі висувають нові вимоги.
А блазень плазуватиме ...
Стрелок вже написав: дай палець - відкусять руку.
Тільки головному зебілу і його шісткам це не доходить.
Спочатку йшлося лише про підписання =формули=. Тля погодилася. Тепер давай, зрадник, відводь війська. Потім скажуть =воду в Крим= і т.д.
І гундосе чмо тулитиме новий відосик.
 показать весь комментарий
 
 
Не "яблучко" а "сударушку" с выходцей в кокошнике, красных хромачах и платочком туда-сюда, туда-сюда, ееехххха
 показать весь комментарий
 
Советник путина Ушаков заявил РИА НОВОСТИ, что путин не приедет 16 октября на "нормандский саммит" из-за плотного графика работы.
Так что пусть лицедеи из телевизора подарят еще пару украинских городов путину на день рождения 7 октября.
 показать весь комментарий
 
 
"Российский постпред сказал, что лидеры Украины, Франции, ФРГ и России по итогам их встреч в Париже в 2015 г. и в Берлине в 2016 г. пришли к пониманию о необходимости разведения сил и средств в Станице Луганской, Петровском и Золотом, а также письменной фиксации в Трехсторонней контактной группе "формулы Штайнмайера".

Наверное Петя в это время спал....

 показать весь комментарий
 
 
Барыжiте бадягу Зраду,поросяки?За насильственное изменение конституционного строя на отдельной территории Украины нужно вначале лишить 24 тысячи боевиков на так званных оккупированых территориях Донецкой и Луганской областей Гражданства Украины,а затемь идти на Нормандский формат.
 показать весь комментарий
 
Сначала рф поставила нынешнему презеденту условие, что встреча произойдет после подписания формУлы штангенциркуля. вы подписали, но для рф это оказалось мало и вам поставили новое условие, что встреча возможна только после отвода ЗСУ от Петровского и Золотого. Да, о вас рф уже ноги вытирает и своими требованиями диктует условия. И так, скорее всего, будет безконца, потому что рф нужна ВСЯ Украина. Голосом пушилина было озвучено главное требование рф: "Украина должна капитулировать".
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх