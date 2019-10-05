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 С начала суток в зоне ООС зафиксированы 5 прицельных вражеских обстрелов, ранен 1 военнослужащий, - Минобороны

С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано 5 прицельных обстрелов позиций ВСУ со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В частности, после 4.30 утра на участке разведения сил и средств вблизи н.п. Золотое, наши воины зафиксировали разрывы 4 вражеских мин калибра 82 мм.

Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты вели огонь в районах н.п. Хутор Вильный и Старогнатовка, из АГС - вблизи Новогнатовки, и из стрелкового оружия - по защитникам Гнутово.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 4 октября в зоне ООС на Донбассе в результате обстрела террористов погиб старший солдат разведроты 1-й отдельной танковой бригады Олег Ременный. ФОТО

С начала текущих суток в результате вражеских обстрелов ранен один защитник Украины. Воин эвакуирован в военный мобильный госпиталь.

Источник: https://censor.net.ua/n3152298
 
 
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Хавла Монике Криворожский! Стабильное перемирие в Украине наступило благодаря только ей и её команде!
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Тогда вопрос к тебе воен дивана: чего ты так слезно просил мамку купить тебе "белый билет", чтобы ты откосил от службы в армии?
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Обращение Алексея Петрова к боевым побратимам:

https://www.facebook.com/alex.petrov.3975/videos/2429674933795827/

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Игорь Лапин (Зола):

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согласно фонетике английского языка фамилия карлика пишется Pooteen.
А ведь как точно: pooteen - обосравшийся малолетка!
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согласен! был не прав)))
(хотя это фото из какого-то закордонного издания)
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