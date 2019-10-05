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 Украина капитулировала, - российский политолог Пионтковский

Подписание "формулы Штайнмайера" украинскими властями фиксирует и символизирует согласие на "имплантацию раковой опухоли в политическое тело Украины".

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал российский политолог Андрей Пионтковский в интервью сайту www.kasparov.ru.

Отвечая на вопрос о том, что означает для Киева и для Москвы подписание "Формулы Штайнмайера", он напомнил, что 18 сентября, на очередном заседании контактной группы второй президент Украины Леонид Кучма отказался подписать "формулу Штайнмайера", хотя "ему была дана инструкция от администрации президента Владимира Зеленского".

Кучма тогда сказал две фразы: "Хватит с меня Будапештского меморандума", а также: "Если я подпишу, то, когда я вернусь, в Киеве начнётся Майдан".

"Тем не менее 1 октября он подписал "формулу Штайнмайера". Видимо, на Зеленского было оказано предельно жесткое давление (причем не только со стороны Кремля), - считает Пионтковский. - Москва поставила ультиматум: если документ не будет подписан именно в такой форме, как она предлагает, то не будет и никакой встречи в "нормандском формате". А молодой украинский президент почему-то возлагает очень большие надежды на личные встречи на высшем уровне и верит в успех своей персональной дипломатии. Мы уже видели в прямом эфире ее образцы на встрече с Трампом. Результирующей была последняя фраза Трампа: "Идите к Путину, он поможет вам решить ваши проблемы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белый флаг мира, который нам сегодня предлагают, - это флаг капитуляции, - Порошенко

Политолог считает, что этот документ очень важен для кремля потому, что подписание "формулы Штайнмайера" новыми киевскими властями фиксирует и символизирует согласие украинского пациента на "имплантацию раковой опухоли в политическое тело Украины".

"Именно так со дня подписания минских соглашений я характеризую кремлевский проект "Возвращение Донбасса", издевательски навязываемый Украине как якобы восстановление её территориальной целостности, - говорит Пионтковский. - При этом "воссоединении", по замыслу Кремля, в ОРДЛО ничего не меняется, там сохраняется абсолютное всевластие российских военных, спецслужб, "добровольцев" и полный политический контроль Москвы. Оккупанты даже своих марионеток время от времени профилактически отстреливают или взрывают, меняя их как перчатки. И всю эту бандитскую конструкцию Киев должен легитимизировать в украинском правовом поле как часть своего государства. То есть на территории Украины создаётся совершенно легальный военный плацдарм оккупантов для их дальнейшей экспансии. Легальный плацдарм будет создан, а дальше делай что хочешь, гуляй по всей Украине. Вот любимый пропагандон Путина Соловьев даже ждать не стал. Он уже ежедневно подчёркивает, что в качестве первого шага необходимо "очистить от украинских карателей захваченные ими территории Донецкой и Луганской областей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы не наивные дети и понимаем, что происходит, - Яременко о переговорах с Путиным

Политолог уверен, что Кремль рассчитывает расширить подконтрольные территории: "А зачем же иначе Путину понадобилась такая тяжеловесная конструкция? Оккупанты захватили кроме Крыма достаточно крупные куски Донецкой и Луганской областей. Почему бы не поступить с ними так же, как с Крымом, Осетией или Абхазией? Максимум на Западе еще раз выразили бы озабоченность. Но Путину не нужны дополнительные анклавы, которые ещё необходимо и экономически обеспечивать. Он стремится к полному контролю над всей Украиной и ее абсолютному подчинению".

На вопрос о том, чего ждать дальше, Пионтковский ответил: "Думаю, что Кучма был прав. Реакция достаточно большого количества патриотически настроенных украинцев будет крайне отрицательной. Эти люди неизбежно воспримут подписание "формулы Штайнмайера" как сознательный шаг властей на пути капитуляции. Полагаю, что в Кремле просчитывают сценарий, при котором возникнет противостояние, угрожающее власти Зеленского. В обстановке массового протеста Москве нетрудно будет создать для себя громкий и достаточно убедительный для Запада повод вмешаться, уже полномасштабно, для "восстановления порядка и законности в братской стране". Киев кишит российскими провокаторами и диверсантами. А сам Зеленский рассматривается кураторами проекта "Слуга народа" как, вообще говоря, расходный материал.

Поэтому не удивительно, что Кремль проталкивал "формулу Штайнмайера" с такой маниакальной настойчивостью и нетерпением. Он теперь выигрывает при любом развитии событий. Украина официально капитулировала 1 октября. А министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко капитулировал еще 26 сентября перед мелким кремлевским пропагандистом Евгением Скабеевым, который бегал по коридорам ООН и отчитывал его: "А почему Кучма не подписал "формулу Штайнмайера"?" И вместо того, чтобы послать его куда подальше, министр начал жалко оправдываться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Поверьте, у нас есть и план А, и план Б", - Пристайко о формуле Штайнмайера. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3152296
 
   
 Топ комментарии
 
за то что подписал порох кацапию нагибали всем миром. а за то что подписал вазелин - Украина капитулировала.
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Не верю , зебил сказал шо усьо в порядке.
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А ещё может на расею метеорит упадет и ей хана ( дай Бог побыстрее) а то шо зеленский Украину сливает то такое все равно расеи хана так выходит да?
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Фраєрів завжди губила жадібність.І до політичного капіталу також
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А где сегодня предатель Зеленский, чем занят?
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Вазелин готовит. Вот сдаст Украину и @бать таких как ты будет!
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Ай-да Петя, ай-да маладец!
Никак не угомонится...
Все каналы перебробовал...
***** соевая, он не благодати стране желает, а любым способом отомстить Зе'...
Наблюдаю последнюю неделю, оживились все лахтинское порохоботы и наша придурь им тут поддакивает...
На Прямом канале и вовсе сидят клоны из Россия-1 и Россия24...
Петя, жаждешь реванша - не получится!!!

Так, просто вопрос: назовите мне хоть одного политика кто эту формулу читал?
Умные да поймут мой вопрос...
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Ха-ха. И зедсь, значит, Петя виноват. Напряг, значит, Пионтковского.
В России, кстати, повсеместный праздник по поводу победы над Украиной, небольшая только часть ихних проукраинских либералов грустит из-за капитуляции Украины, но то, что произошла именно капитуляция Украины - в этом согласны практически все. Длины, видать, руки у Порошенко.
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Есть такое... Радуются. Не в телевизоре, конечно, - там как дерьмом кидались, так и кидаются. А вот околокремлевские политологи и прочие всякие аналитики, те, да, говорят, вот, мол, одумались, признали, что гражданская война идет, поняли, что как-то примиряться надо и начинать не дурью маяться, а мириться и с Россией дружить.
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: Позвони мне, позвони… Позвони мне, ради Бога,....
.В 00-43 по к.в. состоялся телефонный разговор между Путиным и Зеленским. Инициатором разговора был Зеленский.....
Владимир Владимирович! Задание выполнено! Санкции скоро снимут! Ждем русских танков с хлебом-солью! Как только разгорится майдан сразу же вводите братских миротворцев со всех направлений и защищайте рюсских от фашистких жидо-бандеровцев! Все пока! Мне еще с дядей Игорем тереть разводняк по лохам...
Російський політолог Піонтковський про "формулу Штайнмаєра": Кремль тепер виграє за будь-якого розвитку подій. Україна офіційно капітулювала - Цензор.НЕТ 1822
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ФОПівський Майдан буде безжальним Російський політолог Піонтковський про "формулу Штайнмаєра": Кремль тепер виграє за будь-якого розвитку подій. Україна офіційно капітулювала - Цензор.НЕТ 6543 Російський політолог Піонтковський про "формулу Штайнмаєра": Кремль тепер виграє за будь-якого розвитку подій. Україна офіційно капітулювала - Цензор.НЕТ 6543 Російський політолог Піонтковський про "формулу Штайнмаєра": Кремль тепер виграє за будь-якого розвитку подій. Україна офіційно капітулювала - Цензор.НЕТ 6543 . .https://www.facebook.com/redcoukr/videos/10157332942503801/UzpfSTEwMDAyNDIxMzUyNDczNjo1MzQxNzA2MzQwNjY3MTY/
Зеленский , ты смотришь это ,, и тебе ещё не страшно .. ? Представь , к тебе на Банковую придут десятки тысяч таких пидприемцив . Никакая полиция не спасёт . Російський політолог Піонтковський про "формулу Штайнмаєра": Кремль тепер виграє за будь-якого розвитку подій. Україна офіційно капітулювала - Цензор.НЕТ 6543 ..

Беги Вова , беги .!! Російський політолог Піонтковський про "формулу Штайнмаєра": Кремль тепер виграє за будь-якого розвитку подій. Україна офіційно капітулювала - Цензор.НЕТ 4162 .
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Министр МИД и руководитель комитета ВР ( тоже профессиональный дипломат", пытаются в своих выступлениях ( в меру сил) уйти дипломатично от прямых ответов, ведь напрямую врать как это делает президент им не позволяет ни репутация , ни профессиональный опыт. Поэтому начинают рассказывать, о существовании планов "Б", "В"... "хотя реально у Украины только один план "Ж". Успокаивают, что ОБСЕ может не признать демократичными выборы в ОРДЛО. ( ребята, вы о чем, они с легкой душой за два месяца до выборов, да хоть завтра напишут вам, что выборы прошли ( как там в формуле "шмайсера" -) в "основном" в соответствии с демократическими правилами. Даже не думайте ни о каких чудесах с этой стороны.. Второе, отвод войск , на сколько на 2 -5-10-20-50 км. "Двухстороннее разведение" говорите. Полная чушь. Отвод производят только ВС Украины, чисто по тех. причинам в ОРДЛО их отводить некуда, наши войска стоят на окраинах Донецка, Луганска, Горловки. Они ни куда ни чего отводить не будут, это просто не реально. Значит опять получается нас пытаются обмануть. Отвод чисто односторонний. Контроль над границей. Смех. Ну например они разрешат разместить человек 300-400 наших пограничников на всей линии границы с РФ, и на каждого из них 100-200 человек из бандформирований, и что, это будет считаться "контролем" над границей. ( правда они и на это не согласны) Ну и главное. Может кто обратил внимание. Все чаще наименование ОРДЛО ( я уж не говорю " оккупированные территории" ) заменяют на Луганская и Донецкая области. Это означает что нас постепенно приучают к мысли, что готовится сдача украинской Луганщины и Донеччины ( до "административных" границ под контроль боевиков и террористов) Это имеет дополнительное подтверждение то что по любой формуле, хоть по формуле Порошенко, ОРДЛО получают автономию ( особый статус), значит они становятся отдельными админ. территориями. Если бы в таком случае не собирались сдавать наши территории то нужно было либо создавать Северодонецкую и Мариупольскую области, либо присоединять их к соседним областям. А так как этого не происходит, значит сдача предусматривается однозначно. К этому хочу добавить , что большинство беженцев с ОРДЛО осела именно там, так что пусть Киев готовится принять еще 800-900 тысяч новых беженцев . Капитуляция она и есть капитуляция, каким фиговым листком ее не прикрывай.
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ФСБ шный крот этот Пионтковский . Лучше иметь открытого врага , чем такого "доброжелателя".
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Коли термометр показує що у вас 39,9 ви теж вважаєте його ворогом,чи все ж таки розумієте що це ви хворі.?
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Профессор Преоображенский был очень интеллигентным человеком и потому не нужно приписывать его свой быдло-базар.
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Мда. Филатов вообще слетел с катушек. Російський політолог Піонтковський про "формулу Штайнмаєра": Кремль тепер виграє за будь-якого розвитку подій. Україна офіційно капітулювала - Цензор.НЕТ 6643 Вот что делают надвигающиеся перспективы сесть на нары с конфискацией за коррупцию и воровство. Російський політолог Піонтковський про "формулу Штайнмаєра": Кремль тепер виграє за будь-якого розвитку подій. Україна офіційно капітулювала - Цензор.НЕТ 5873 С барыгой, кстати, происходит то же самое.
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Бобик в ваших зебильных фантазия барыга должен был сесть ещё 21 апреля, но сот не судьба
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Мутите Зраду,поросяки!Барыжте бадягу!Бардак!За насильственное изменение конституционного строя на отдельной территории Украины нужно вначале лишить 24 тысячи боевиков на так званных оккупированых территориях Донецкой и Луганской областей Гражданства Украины,а затемь идти на Нормандский формат.
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В конгрессе США Вову уже называют "...this green scum"
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Ответ один. Завтра. Киев ,Майдан .12 - 00 .
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"Российский политолог Пионтковский о "формуле Штайнмайера": Кремль теперь выигрывает при любом развитии событий. Украина официально капитулировала" - все вместе взятые украинские политики и эксперты не стоят одного этого настоящего, российского, учитесь не только анализу, а и терминологии, а то вы Путлера и всю его кремлёвскую банду называете россиянами, дебилы, ну в принципе, никто не сомневался в результатах поединка кремлёвского мясника и украинского местечкового лицедея, единственно плохо, что Вовчик возомнил себя крупным политиком, и результат не заставил долго ждать, быть успешным лицедеем и президентом крупной страны, не одно и тоже но тут надо отметить, что Вовчик сильно поверил нашим ситуационным, западным партнёрам, но поскольку он не политик, то ему не ведомо, что в животном мире свой закон, или ты заяц, или стервятник, кто нибудь из нас знает, благородного волка, вряд ли.
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Зеленського просто необхідно судити за законом військовоого часу!!! Сподіваюся колишні атошники не побояться навести в країні порядок!
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Дедушка Пионтковский воспринимает только физическое устранение Путина и "русского мира",ему самому пришлось выехать из РФ из-за боязни его физического устранения со стороны чекистов. Но те критерии и мерки,которыми оперирует дедушка плюс личная лютая ненависть к путинскому лубянскому режиму недееспособны и гибельны для Украины ибо Россиюшку победить в войне пока что не удастся.
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Кучма написал какое то письмо по формуле Штанмайера... И что ?
Все будет решаться на нормандской встрече...
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Все вже давно вирішено - на виборах. Ви проміняли Україну на обіцянки, як колись індейці власну землю на "буси".
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Та, *******, которую подписал Кучма, не проголосована в виде закона.
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Старик прав. ********* только ждут чтобы тут началась заруба. Солпи открыли ящик пандоры. У предыдущих хватало ума этого не делать. Дядька кстати толковый. Не даром его из рашестана выжали. Там ручных не трогают.
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зеЛя подписал себе путувку на ростов.вместе с другой зеленой нечистю.
дело времени
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Ні, майже всіх хто голосував за Вову попереджали що буде саме так, це був свідомий вибір.
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Зеленского в отсадку!!! Потому что от него русским миром завоняло!
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так что ты предлагаешь? идти в атаку на рф? или ещё 50 лет изолировать ордло? пионтковскй уже трошки маразматик.
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страны Балтии заселены балтами и эстонцами и даже через 200 лет не стали ли бы срср. в ордло - украинцы и русские - граждане Украины. Пионтковские был хорош, но после лет 75 начался маразмик, по чуть-чуть. А вот я умный. А ты не умный. Кольт... жеребчик.
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Какая ещё атака, "карл"?
Россия сама успешно деградирает не подням. Нам надо оставаться на прежних позициях - хоть 50 лет. Как страны Балтии, которые дожались 1991 года, и теперь живут неплохо.
Пионтковский умный аналитик. А не как ты.
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повторяю. страны Балтии заселены балтами и эстонцами и даже через 200 лет не стали ли бы срср. в ордло - украинцы и русские - граждане Украины. А рф так деградировать может ещё лет 100. Пионтковский был хорош, но после лет 75 начался маразмик, по чуть-чуть. А вот я умный. А ты не умный. Кольт... жеребчик.
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А тьі значит предлагаешь капитулировать, и чем твое предложение лучше?
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Моника уже извинилась перед Кадыровым, Моника едет в Нормандию извинятся перед Путиным за Крым и Донбасс....
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Ну всё правильно. Де-факто Донбасс будет российской территорией как Абхазия, Приднестровье. Но содержаться будет за счёт Украины. То есть Донбасс на время заморозят для дальнейшей экспансии, и не потеряют при этом.
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А хто б сумнівався що Зеленський здасть Україну. Свої плани він виклав у серіалі «Слуга народу», де демонструє мапу країни, розділеної на «28 великих могутніх незалежних держав». Сьогодні цей план він рішуче реалізує за формулою Штайнмаєра.
Україна капітулювала, - російський політолог Піонтковський - Цензор.НЕТ 7987

https://www.youtube.com/watch?v=DNAviIZ8jsA&list=PLmvpMYptbRfPegx5HubLLvHQD6_MJN6rc&index=48&t=0s
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Его выбрал тот, кто считал голоса, туда были допущены только "все свои", все "наши".
Кадры решают всё - это записано у них в катехизисе (гугл: катехизис заленского в ссср).
Ещё там записано: либо наша власть, либо хаос.
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Хвормуля шухернахера это пида рассия в пределах мехесрань мудяни.
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Украина капитулировала, теперь ее ждет участь российской глубинки, убожество, развал и нищета, как в Южной Осетии. Пьяный кацап будет понукать хахла в его второсортности. Россгвардия жестоко пи-з-дит своих в москве, представляю как она это будет делать в Киеве, если кто то из хахлов будет недовольный.
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Еті русскіє політолухі завжди все знають... Україна капітулювала, - російський політолог Піонтковський - Цензор.НЕТ 446
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Лучше плохой мир, чем хорошая война!!!
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плохой мир, как показывает вся история человечества всегда ведёт к еще большей войне, чем предыдущая.
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Відсмокчи "російський політолог Піонтковський
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Украина не капитулировала, пытается капитулировать зеленая власть, да и то шоркая на стуле задницей, поскольку боится... Так, что рано еще ныть, посмотрим что в итоге будет.
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🤣🤣смотрю порохоботы уже кацапских политологов слушают и так ДА ДА КАПИТУЛИРОВАЛА🤣🤣🤣
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когда границу заберет Украина тогда расклад изменится.
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