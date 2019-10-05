 Украина капитулировала, - российский политолог Пионтковский

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал российский политолог Андрей Пионтковский в интервью сайту www.kasparov.ru.

Отвечая на вопрос о том, что означает для Киева и для Москвы подписание "Формулы Штайнмайера", он напомнил, что 18 сентября, на очередном заседании контактной группы второй президент Украины Леонид Кучма отказался подписать "формулу Штайнмайера", хотя "ему была дана инструкция от администрации президента Владимира Зеленского".

Кучма тогда сказал две фразы: "Хватит с меня Будапештского меморандума", а также: "Если я подпишу, то, когда я вернусь, в Киеве начнётся Майдан".

"Тем не менее 1 октября он подписал "формулу Штайнмайера". Видимо, на Зеленского было оказано предельно жесткое давление (причем не только со стороны Кремля), - считает Пионтковский. - Москва поставила ультиматум: если документ не будет подписан именно в такой форме, как она предлагает, то не будет и никакой встречи в "нормандском формате". А молодой украинский президент почему-то возлагает очень большие надежды на личные встречи на высшем уровне и верит в успех своей персональной дипломатии. Мы уже видели в прямом эфире ее образцы на встрече с Трампом. Результирующей была последняя фраза Трампа: "Идите к Путину, он поможет вам решить ваши проблемы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белый флаг мира, который нам сегодня предлагают, - это флаг капитуляции, - Порошенко

Политолог считает, что этот документ очень важен для кремля потому, что подписание "формулы Штайнмайера" новыми киевскими властями фиксирует и символизирует согласие украинского пациента на "имплантацию раковой опухоли в политическое тело Украины".

"Именно так со дня подписания минских соглашений я характеризую кремлевский проект "Возвращение Донбасса", издевательски навязываемый Украине как якобы восстановление её территориальной целостности, - говорит Пионтковский. - При этом "воссоединении", по замыслу Кремля, в ОРДЛО ничего не меняется, там сохраняется абсолютное всевластие российских военных, спецслужб, "добровольцев" и полный политический контроль Москвы. Оккупанты даже своих марионеток время от времени профилактически отстреливают или взрывают, меняя их как перчатки. И всю эту бандитскую конструкцию Киев должен легитимизировать в украинском правовом поле как часть своего государства. То есть на территории Украины создаётся совершенно легальный военный плацдарм оккупантов для их дальнейшей экспансии. Легальный плацдарм будет создан, а дальше делай что хочешь, гуляй по всей Украине. Вот любимый пропагандон Путина Соловьев даже ждать не стал. Он уже ежедневно подчёркивает, что в качестве первого шага необходимо "очистить от украинских карателей захваченные ими территории Донецкой и Луганской областей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы не наивные дети и понимаем, что происходит, - Яременко о переговорах с Путиным

Политолог уверен, что Кремль рассчитывает расширить подконтрольные территории: "А зачем же иначе Путину понадобилась такая тяжеловесная конструкция? Оккупанты захватили кроме Крыма достаточно крупные куски Донецкой и Луганской областей. Почему бы не поступить с ними так же, как с Крымом, Осетией или Абхазией? Максимум на Западе еще раз выразили бы озабоченность. Но Путину не нужны дополнительные анклавы, которые ещё необходимо и экономически обеспечивать. Он стремится к полному контролю над всей Украиной и ее абсолютному подчинению".

На вопрос о том, чего ждать дальше, Пионтковский ответил: "Думаю, что Кучма был прав. Реакция достаточно большого количества патриотически настроенных украинцев будет крайне отрицательной. Эти люди неизбежно воспримут подписание "формулы Штайнмайера" как сознательный шаг властей на пути капитуляции. Полагаю, что в Кремле просчитывают сценарий, при котором возникнет противостояние, угрожающее власти Зеленского. В обстановке массового протеста Москве нетрудно будет создать для себя громкий и достаточно убедительный для Запада повод вмешаться, уже полномасштабно, для "восстановления порядка и законности в братской стране". Киев кишит российскими провокаторами и диверсантами. А сам Зеленский рассматривается кураторами проекта "Слуга народа" как, вообще говоря, расходный материал.

Поэтому не удивительно, что Кремль проталкивал "формулу Штайнмайера" с такой маниакальной настойчивостью и нетерпением. Он теперь выигрывает при любом развитии событий. Украина официально капитулировала 1 октября. А министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко капитулировал еще 26 сентября перед мелким кремлевским пропагандистом Евгением Скабеевым, который бегал по коридорам ООН и отчитывал его: "А почему Кучма не подписал "формулу Штайнмайера"?" И вместо того, чтобы послать его куда подальше, министр начал жалко оправдываться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Поверьте, у нас есть и план А, и план Б", - Пристайко о формуле Штайнмайера. ВИДЕО