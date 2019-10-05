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 Российский политолог Пионтковский о "формуле Штайнмайера": Кремль теперь выигрывает при любом развитии событий. Украина официально капитулировала

Подписание "формулы Штайнмайера" украинскими властями фиксирует и символизирует согласие на "имплантацию раковой опухоли в политическое тело Украины".

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал российский политолог Андрей Пионтковский в интервью сайту www.kasparov.ru.

Отвечая на вопрос о том, что означает для Киева и для Москвы подписание "Формулы Штайнмайера", он напомнил, что 18 сентября, на очередном заседании контактной группы второй президент Украины Леонид Кучма отказался подписать "формулу Штайнмайера", хотя "ему была дана инструкция от администрации президента Владимира Зеленского".

Кучма тогда сказал две фразы: "Хватит с меня Будапештского меморандума", а также: "Если я подпишу, то, когда я вернусь, в Киеве начнётся Майдан".

"Тем не менее 1 октября он подписал "формулу Штайнмайера". Видимо, на Зеленского было оказано предельно жесткое давление (причем не только со стороны Кремля), - считает Пионтковский. - Москва поставила ультиматум: если документ не будет подписан именно в такой форме, как она предлагает, то не будет и никакой встречи в "нормандском формате". А молодой украинский президент почему-то возлагает очень большие надежды на личные встречи на высшем уровне и верит в успех своей персональной дипломатии. Мы уже видели в прямом эфире ее образцы на встрече с Трампом. Результирующей была последняя фраза Трампа: "Идите к Путину, он поможет вам решить ваши проблемы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белый флаг мира, который нам сегодня предлагают, - это флаг капитуляции, - Порошенко

Политолог считает, что этот документ очень важен для кремля потому, что подписание "формулы Штайнмайера" новыми киевскими властями фиксирует и символизирует согласие украинского пациента на "имплантацию раковой опухоли в политическое тело Украины".

"Именно так со дня подписания минских соглашений я характеризую кремлевский проект "Возвращение Донбасса", издевательски навязываемый Украине как якобы восстановление её территориальной целостности, - говорит Пионтковский. - При этом "воссоединении", по замыслу Кремля, в ОРДЛО ничего не меняется, там сохраняется абсолютное всевластие российских военных, спецслужб, "добровольцев" и полный политический контроль Москвы. Оккупанты даже своих марионеток время от времени профилактически отстреливают или взрывают, меняя их как перчатки. И всю эту бандитскую конструкцию Киев должен легитимизировать в украинском правовом поле как часть своего государства. То есть на территории Украины создаётся совершенно легальный военный плацдарм оккупантов для их дальнейшей экспансии. Легальный плацдарм будет создан, а дальше делай что хочешь, гуляй по всей Украине. Вот любимый пропагандон Путина Соловьев даже ждать не стал. Он уже ежедневно подчёркивает, что в качестве первого шага необходимо "очистить от украинских карателей захваченные ими территории Донецкой и Луганской областей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы не наивные дети и понимаем, что происходит, - Яременко о переговорах с Путиным

Политолог уверен, что Кремль рассчитывает расширить подконтрольные территории: "А зачем же иначе Путину понадобилась такая тяжеловесная конструкция? Оккупанты захватили кроме Крыма достаточно крупные куски Донецкой и Луганской областей. Почему бы не поступить с ними так же, как с Крымом, Осетией или Абхазией? Максимум на Западе еще раз выразили бы озабоченность. Но Путину не нужны дополнительные анклавы, которые ещё необходимо и экономически обеспечивать. Он стремится к полному контролю над всей Украиной и ее абсолютному подчинению".

На вопрос о том, чего ждать дальше, Пионтковский ответил: "Думаю, что Кучма был прав. Реакция достаточно большого количества патриотически настроенных украинцев будет крайне отрицательной. Эти люди неизбежно воспримут подписание "формулы Штайнмайера" как сознательный шаг властей на пути капитуляции. Полагаю, что в Кремле просчитывают сценарий, при котором возникнет противостояние, угрожающее власти Зеленского. В обстановке массового протеста Москве нетрудно будет создать для себя громкий и достаточно убедительный для Запада повод вмешаться, уже полномасштабно, для "восстановления порядка и законности в братской стране". Киев кишит российскими провокаторами и диверсантами. А сам Зеленский рассматривается кураторами проекта "Слуга народа" как, вообще говоря, расходный материал.

Поэтому не удивительно, что Кремль проталкивал "формулу Штайнмайера" с такой маниакальной настойчивостью и нетерпением. Он теперь выигрывает при любом развитии событий. Украина официально капитулировала 1 октября. А министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко капитулировал еще 26 сентября перед мелким кремлевским пропагандистом Евгением Скабеевым, который бегал по коридорам ООН и отчитывал его: "А почему Кучма не подписал "формулу Штайнмайера"?" И вместо того, чтобы послать его куда подальше, министр начал жалко оправдываться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Поверьте, у нас есть и план А, и план Б", - Пристайко о формуле Штайнмайера. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3152296
 
   
 Топ комментарии
 
Не верю , зебил сказал шо усьо в порядке.
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за то что подписал порох кацапию нагибали всем миром. а за то что подписал вазелин - Украина капитулировала.
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На хер пошел, зебанат. Преобладание на данном ресурсе людей, которые презирают зелёную плесень, говорит об адекватности ресурса.
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Мутила этот Пионтковский, кацап всегда и везде - КАЦАП , даже если он еврей .... может он хочет чтобы украинцы их и от ***** освободили? ... не пацаны, это уж сами ..
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У Зели есть один выход - поступить по кацапски - подписать, пообещать, а потом всех нае..ть сделать все по своему. И никто ничего не вякнет, Европа много возмущается по поводу грубого нарушения кацапами Будопештского меморандума? При нынешнем решении украинского вопроса их смело можно посылать нахер ибо они с ****** за одно. В противном случае после нормандской встречи Зеле нужно будет лететь не в Киев а Ростов к Яныку жилье снимать. И ведь президентскую ксиву во времени инагурации он не зря обронил.
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прекратите стенания, не слушайте завывал и идиотов, еще не подписана капитуляция, но все идет к тому, Ее можно остановить, не сидите за клавой, выходите на протесты, требуйте от горсоветов и облсоветов на местах осуждения политики капитулянства Зе, он должен бояться народа больше чем путина и все будет Украина.
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Реально, очень продуктивная точка зрения. Зелю на работу нанял народ Украины, пусть выполняет то, чего требуют граждане государства, если он не слышит - собирайтесь на площадях и кричите ему об этом!!!
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"Зрада зрадная" Запевай!Пянковский подливай!Вот только хрен х"лу не Майдан-шайба в его воротах-на Нормандской встрече придется отигривать.
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Перестал верить и слушать Пионтковского после того, как он во время предвыборной кампании топил за барыгу. Не удивлюсь, если этот чёрт суто гэбнявый. Раньше он всегда высказывал проукраинскую позицию, многие в Украине к нему прислушивались. Зная это, в самый ответственный момент, пуйло вывел его "на арену" в целью оставить на троне своего агента Лолиту.
И вообще, ясен пень. Пионтковскому из раши (или из-за западного бугра, куда он типа "сбежал"), "виднее", что лучше украинцам и как они жили последних 5 лет при барыге.
Так что для меня этот гэбнявый чёрт издох. Російський політолог Піонтковський про "формулу Штайнмаєра": Кремль тепер виграє за будь-якого розвитку подій. Україна офіційно капітулювала - Цензор.НЕТ 1354
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Російський політолог Піонтковський про "формулу Штайнмаєра": Кремль тепер виграє за будь-якого розвитку подій. Україна офіційно капітулювала
так, певна дещиця правди присутня у висновках політолога
але, в цьому потрібно вбачати і позитивні моменти
кодло ,що прийшло до влади відкрито показало свою антиукраїнську ментальність і антидержавницьку позицію
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В обстановке массового протеста Москве нетрудно будет создать для себя громкий и достаточно убедительный для Запада повод вмешаться, уже полномасштабно, для "восстановления порядка и законности в братской стране". Источник: https://censor.net.ua/n3152296

Вот такой сценарий реален и к этому к сожалению все идет...
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Нема ще ніякої капітуляції. Так, ФШ "гавно" ще те. Але поки рада оф. не прийняла відповідні норм. акти - нічого не здано.У кінці кінців, головне право вето на усе, про що вони там домовляться у людей - захочемо пішлемо на прутня усіх разом.
Ситуація для нас цугцванг: так чи так отримаємо майдан і продовження війни.
У 2014 майже ніхто мені не вірив, коли казав, що буде війна. Зараз кажу: готуйтесь до продовження війни з рашою.
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***
чоловік запідозрив жінку в адюльтері, прослідив за нею та якимось мужиком до бані, куди вони зайшли, а чоловік у шибку загляда - роздягнулись догола, жінка лягла навзнак та розсунула ноги, а той мужик наблизився до неї з ерегованим члєном, та тут пустили пар:
- апять ета проклятая нєопрєдєльоность! (Нікакой ЗРАДИ нєт)
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чи: вставив, кочив, але не завагітніла - адюльтером мона не щитать
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Сформируй уже эту херню одним куском - уже ж не первый день копипастишь.
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Сам Зеленский не является врагом украинской национальной идее. Но он человек, абсолютно к ней равнодушный. Зато те люди, которые поставили его президентом, - убежденные враги украинской государственности. Я имею в виду в первую очередь Коломойского и Богдана, который плотно контролирует сегодня буквально каждый шаг Зеленского. Богдан подлежал люстрации как сотрудник высокого ранга кабинета Януковича - Азарова. Коломойский очень серьезно поссорился с предыдущей украинской властью. У него отобрали украденный им у вкладчиков Приватбанк. А самое главное, он, как и другие украинские олигархи, понял, что у него нет будущего ни на Западе, ни в Украине, если та действительно выберет европейский вектор развития. В европейской бизнес-среде постсоветские олигархи успеха достичь не могут, и Коломойского тоже потянуло в родную гавань российской клептократии. И он решил захватить в нее с собой и всю Украину. Так что причины, по которым Коломойский и Богдан заставили Зеленского подписать "формулу Штайнмайера", вполне прозрачны. - Андрей Пионтковский
http://www.kasparov.ru/material.php?id=5D96207EA0D94&fbclid=IwAR2V_OKpW27r91zVMYs909siVIlgBSuN8CZ90sTTWyymeL2ECVgF8vo9ZFo
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Коломойский спас Украину. Если бы не он, ты бы сейчас в Сибири махал киркой на руднике.
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Буде краще сказати: "обікрав Україну". Про Приват Банк і 5,5 млрд доларів сказано багато. але є свіжа інформація.

"на ферросплавные заводы Коломойского идет электроэнергия по 1,56 грн за киловатт при ее себестоимости 2,1-2,43 грн, то есть, госкомпании (Центренерго) наносится ущерб", - пишет "Страна" со ссылкой на источник, близкий к "Центрэнерго". По данным собственника предприятия "Энергосети" Дмитрия Крючкова, только за июль - август 2019 года убытки "Центрэнерго" составили 1,3 млрд грн. И здесь мы переходим к схеме, которую организовать без России Коломойский бы просто не смог. «Центрэнерго» отказалось от закупок украинского угля и подписало контракт на покупку российского. Что интересно, контракт на 400 млн грн был заключен с малоизвестной бориспольской фирмой "Нефть Форс", основатель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват". Причем "Центрэнерго" закупает уголь по 2500-3000 грн за тонну, что значительно выше цены, рассчитанной по формуле "Роттердам +", которая составляет 1740 грн за тонну. "Возможно именно поэтому окружение Коломойского раньше так неистово боролось с формулой "Роттердам+". Ведь теперь у Коломойского есть возможность продавать уголь по более дорогой цене, чем дает та же формула "Роттердам+". Цена Коломойского сегодня - более 3 тыс. грн за тонну. Цена угля на хабе API2 - чуть больше 1,8 тыс. грн. Но, похоже, цель как раз и состоит в том, чтобы получить сверхприбыль от продажи угля и затем еще раз получить прибыль от продажи дешевой электроэнергии для ферросплавных заводов", - пишет в своем блоге член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.
На рынке также подозревают, что российский уголь на деле может оказаться углем из ОРДЛО, который компания Коломойского возит в Украину через Россию в партнерстве с фирмами беглого олигарха Сергея Курченко, имеющего бизнес в непризнанных республиках. Участники рынка указывают, что в июле в Москве состоялась встреча между представителями нового менеджмента "Центрэнерго" и Сергеем Курченко. Предметом разговора были поставки угля из ОРДЛО, в том числе в условиях возможного снятия блокады, которая активно лоббируется Коломойским.
По подсчетам экспертов, на каждой тонне российского угля Коломойский зарабатывает 750-950 грн.
Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец подозревает, что Коломойский намеренно банкротит "Центрэнерго", продавая туда уголь по завышенной цене, а произведенную из него электроэнергию изымая для своих ферросплавных заводов по заниженному тарифу. В комментарии "Экономической правде" Коломойский говорит, что подумывает о приватизации "Центрэнерго. "Сначала цена "Центрэнерго" составляла более 400 млн долларов, потом ее понизили до 250 млн, а после таких действий компания может стоить 0,01 млн гривен. Когда же будет оглашена приватизация, компанию купят за долги, за копейку или за 1 гривну", - прогнозирует Юрий Корольчук.
https://zik.ua/ru/news/2019/10/03/ermak_vernul_kolomoyskogo_v_byznes_s_rossyey_v_obmen_na_formulu_shtaynmayera_1660313
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А вы про атомную станцию слышали, и что там электроэнергия вырабатывается по стоимости около 60коп/кВт? При чем атомная энергетика в Украине генерирует до 60% всей энергии, так что хватит рассказывать слезоточивые истории про дорогой уголь.
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Наксерьте поросенкам листів з підписом Кучми до Сайдика і насипте пургену в чай-нехай підтираютсья "Зрадою".
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власть в Украине захватила фсбшная агентура
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Я не понимаю, почему Владимир Зеленский так добивается встречи в Нормандском формате на высшем уровне? Он подписал "формулу Штайнмайера" и надел на себя и на Украину эту "удавку" из-за ультиматума Москвы: не будет "формулы Штайнмайера" - не будет встречи с Путиным. Какая-то удивительная вера амбициозного комедианта в успех своего перформанса с Путиным. "Увидеть Путина в Париже и умереть". Мы уже видели его с Трампом в Вашингтоне. В Париже против Украины будут три мировых лидера. Макрон уже беззаветно сражается на путинской стороне, особенно на украинском направлении. Меркель - усталая женщина предпенсионного возраста, заметно снизившая свою политическую активность. Кроме того, еще свежо оскорбление, нанесенное ей Зеленским в телефонном разговоре с Трампом.
Как в Мюнхене западные союзники Чехословакии, Англия и Франция заставили ее капитулировать перед Гитлером, так через 81 год в Париже западные союзники Украины, Германия и Франция, с поддержкой незримо присутствующего Трампа заставят Зеленского окончательно капитулировать перед хорошим Гитлером, как угодливо назвал Путина один видный кремлевский холуй.
Но этот Мюнхен-2 произойдёт, только если Зеленский доедет до Парижа. - Андрей Пионтковский

http://www.kasparov.ru/material.php?id=5D96207EA0D94&fbclid=IwAR2V_OKpW27r91zVMYs909siVIlgBSuN8CZ90sTTWyymeL2ECVgF8vo9ZFo
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Не знаю какой такой "политолог" этот Паниковский, но то что он провокатор, так это очевидно! Наверно по линии Сороса ему не хило так про платили и он, может не осознавая, а может и хуже, но хочет раскачать лодку, довести страну до гражданской войны. Я бы таких отстреливал, как бешеных собак! Откуда такие выводы? Кто ему сказал, что кремль подготовил такой сценарий? Что мешало кремлю отвоевывать все эти территории в 14-15 году и почему тогда они пошли на минские соглашения, если по сути сопротивление было уже сломлено?
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Только Сорос тут каким боком?
Я так понимаю Джордж должен раскачивать лодку на восточных болотах Европы.
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Ну тут тема Трамп, демократы, перевести стрелки на другие важные проблемы - в общем обходной маневр со стороны демократов, а то что Сорос патронирует Пионтковского это факт
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Батенька, но в России патронат Сороса уголовно наказуем.
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Боялся жертв со стороны оккупантов .Иначе бы пошли гробы,и **** нужно было бы объяснять откуда .
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Я бы таких отстреливал, как бешеных собак!/ Пацан сказал пацан сделал-отправился на Донбасс.Там у путинских собаководов бешеных собак какой хочешь породы-и бурятские, и сербские, и израильские, и итальянские.Отстреливай-не хочу.
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Моніка Зєлєнський здав Україну х....уйлу !
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О, к Пионтковскому стоит прислушаться. Он 13 февраля 2014 года предсказал события на востоке Украины и захват Крыма

"На сегодняшний день всем, включая Кремль, уже ясно, что: а) Януковичу власть над Украиной не удержать, б) целиком Украину Путину не проглотить. Значит, остается план «В» - расчлененка под флагом федерализации. Путин и чисто биологически как хомо чекистикус, и исходя из рациональных в его системе координат пожизненной власти личных интересов просто обречен предпринять попытку расчлененки и подчинения себе Восточной Украины...

Несколько слов о плане «С», который после провала плана «B» может показаться Кремлю утешительным призом, - покорение Крыма. С громадными издержками в отношениях со всем окружающим миром, включая страны СНГ, этот план в принципе может быть реализован."

https://echo.msk.ru/blog/piontkovsky_a/1257992-echo/
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Хрень, хрень и еще раз хрень! Все что тут сказано бабка вилами по воде писала! Какому государству нужны враги под боком? Почему США вот уже 50 лет борется с режимом на Кубе? Кому нужны проблемы, тем более проблемы гигантского масштаба? Ответь на эти вопросы и ты поймешь всю смехотворность своих высказываний!
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13 февраля только идиот или человек без телевизора этого не мог предсказать!!! Російський політолог Піонтковський про "формулу Штайнмаєра": Кремль тепер виграє за будь-якого розвитку подій. Україна офіційно капітулювала - Цензор.НЕТ 9198 Російський політолог Піонтковський про "формулу Штайнмаєра": Кремль тепер виграє за будь-якого розвитку подій. Україна офіційно капітулювала - Цензор.НЕТ 9198 Російський політолог Піонтковський про "формулу Штайнмаєра": Кремль тепер виграє за будь-якого розвитку подій. Україна офіційно капітулювала - Цензор.НЕТ 9198
Ибо войска эрэфии в Крыму проводили передислокацию и по всем каналам показали Уралы, гружённые воинами эрэфии в полной боевой выкладке.
Ты лучше в Беларуси по сторонам смотри, может тоже чего заметишь...первый. Російський політолог Піонтковський про "формулу Штайнмаєра": Кремль тепер виграє за будь-якого розвитку подій. Україна офіційно капітулювала - Цензор.НЕТ 9198
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Да 73% ни чем не отличается от братьев своих старших-росиян, такое же стадо скота
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Потерять пол процента, чтобы сохранить 99,5 - это лучший вариант
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А где сегодня предатель Зеленский, чем занят?
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Вазелин готовит. Вот сдаст Украину и @бать таких как ты будет!
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Ай-да Петя, ай-да маладец!
Никак не угомонится...
Все каналы перебробовал...
***** соевая, он не благодати стране желает, а любым способом отомстить Зе'...
Наблюдаю последнюю неделю, оживились все лахтинское порохоботы и наша придурь им тут поддакивает...
На Прямом канале и вовсе сидят клоны из Россия-1 и Россия24...
Петя, жаждешь реванша - не получится!!!

Так, просто вопрос: назовите мне хоть одного политика кто эту формулу читал?
Умные да поймут мой вопрос...
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Ха-ха. И зедсь, значит, Петя виноват. Напряг, значит, Пионтковского.
В России, кстати, повсеместный праздник по поводу победы над Украиной, небольшая только часть ихних проукраинских либералов грустит из-за капитуляции Украины, но то, что произошла именно капитуляция Украины - в этом согласны практически все. Длины, видать, руки у Порошенко.
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: Позвони мне, позвони… Позвони мне, ради Бога,....
.В 00-43 по к.в. состоялся телефонный разговор между Путиным и Зеленским. Инициатором разговора был Зеленский.....
Владимир Владимирович! Задание выполнено! Санкции скоро снимут! Ждем русских танков с хлебом-солью! Как только разгорится майдан сразу же вводите братских миротворцев со всех направлений и защищайте рюсских от фашистких жидо-бандеровцев! Все пока! Мне еще с дядей Игорем тереть разводняк по лохам...
Російський політолог Піонтковський про "формулу Штайнмаєра": Кремль тепер виграє за будь-якого розвитку подій. Україна офіційно капітулювала - Цензор.НЕТ 1822
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ФОПівський Майдан буде безжальним Російський політолог Піонтковський про "формулу Штайнмаєра": Кремль тепер виграє за будь-якого розвитку подій. Україна офіційно капітулювала - Цензор.НЕТ 6543 Російський політолог Піонтковський про "формулу Штайнмаєра": Кремль тепер виграє за будь-якого розвитку подій. Україна офіційно капітулювала - Цензор.НЕТ 6543 Російський політолог Піонтковський про "формулу Штайнмаєра": Кремль тепер виграє за будь-якого розвитку подій. Україна офіційно капітулювала - Цензор.НЕТ 6543 . .https://www.facebook.com/redcoukr/videos/10157332942503801/UzpfSTEwMDAyNDIxMzUyNDczNjo1MzQxNzA2MzQwNjY3MTY/
Зеленский , ты смотришь это ,, и тебе ещё не страшно .. ? Представь , к тебе на Банковую придут десятки тысяч таких пидприемцив . Никакая полиция не спасёт . Російський політолог Піонтковський про "формулу Штайнмаєра": Кремль тепер виграє за будь-якого розвитку подій. Україна офіційно капітулювала - Цензор.НЕТ 6543 ..

Беги Вова , беги .!! Російський політолог Піонтковський про "формулу Штайнмаєра": Кремль тепер виграє за будь-якого розвитку подій. Україна офіційно капітулювала - Цензор.НЕТ 4162 .
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Министр МИД и руководитель комитета ВР ( тоже профессиональный дипломат", пытаются в своих выступлениях ( в меру сил) уйти дипломатично от прямых ответов, ведь напрямую врать как это делает президент им не позволяет ни репутация , ни профессиональный опыт. Поэтому начинают рассказывать, о существовании планов "Б", "В"... "хотя реально у Украины только один план "Ж". Успокаивают, что ОБСЕ может не признать демократичными выборы в ОРДЛО. ( ребята, вы о чем, они с легкой душой за два месяца до выборов, да хоть завтра напишут вам, что выборы прошли ( как там в формуле "шмайсера" -) в "основном" в соответствии с демократическими правилами. Даже не думайте ни о каких чудесах с этой стороны.. Второе, отвод войск , на сколько на 2 -5-10-20-50 км. "Двухстороннее разведение" говорите. Полная чушь. Отвод производят только ВС Украины, чисто по тех. причинам в ОРДЛО их отводить некуда, наши войска стоят на окраинах Донецка, Луганска, Горловки. Они ни куда ни чего отводить не будут, это просто не реально. Значит опять получается нас пытаются обмануть. Отвод чисто односторонний. Контроль над границей. Смех. Ну например они разрешат разместить человек 300-400 наших пограничников на всей линии границы с РФ, и на каждого из них 100-200 человек из бандформирований, и что, это будет считаться "контролем" над границей. ( правда они и на это не согласны) Ну и главное. Может кто обратил внимание. Все чаще наименование ОРДЛО ( я уж не говорю " оккупированные территории" ) заменяют на Луганская и Донецкая области. Это означает что нас постепенно приучают к мысли, что готовится сдача украинской Луганщины и Донеччины ( до "административных" границ под контроль боевиков и террористов) Это имеет дополнительное подтверждение то что по любой формуле, хоть по формуле Порошенко, ОРДЛО получают автономию ( особый статус), значит они становятся отдельными админ. территориями. Если бы в таком случае не собирались сдавать наши территории то нужно было либо создавать Северодонецкую и Мариупольскую области, либо присоединять их к соседним областям. А так как этого не происходит, значит сдача предусматривается однозначно. К этому хочу добавить , что большинство беженцев с ОРДЛО осела именно там, так что пусть Киев готовится принять еще 800-900 тысяч новых беженцев . Капитуляция она и есть капитуляция, каким фиговым листком ее не прикрывай.
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ФСБ шный крот этот Пионтковский . Лучше иметь открытого врага , чем такого "доброжелателя".
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Мутите Зраду,поросяки!Барыжте бадягу!Бардак!За насильственное изменение конституционного строя на отдельной территории Украины нужно вначале лишить 24 тысячи боевиков на так званных оккупированых территориях Донецкой и Луганской областей Гражданства Украины,а затемь идти на Нормандский формат.
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