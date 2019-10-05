 Российский политолог Пионтковский о "формуле Штайнмайера": Кремль теперь выигрывает при любом развитии событий. Украина официально капитулировала

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал российский политолог Андрей Пионтковский в интервью сайту www.kasparov.ru.
Отвечая на вопрос о том, что означает для Киева и для Москвы подписание "Формулы Штайнмайера", он напомнил, что 18 сентября, на очередном заседании контактной группы второй президент Украины Леонид Кучма отказался подписать "формулу Штайнмайера", хотя "ему была дана инструкция от администрации президента Владимира Зеленского".
Кучма тогда сказал две фразы: "Хватит с меня Будапештского меморандума", а также: "Если я подпишу, то, когда я вернусь, в Киеве начнётся Майдан".
"Тем не менее 1 октября он подписал "формулу Штайнмайера". Видимо, на Зеленского было оказано предельно жесткое давление (причем не только со стороны Кремля), - считает Пионтковский. - Москва поставила ультиматум: если документ не будет подписан именно в такой форме, как она предлагает, то не будет и никакой встречи в "нормандском формате". А молодой украинский президент почему-то возлагает очень большие надежды на личные встречи на высшем уровне и верит в успех своей персональной дипломатии. Мы уже видели в прямом эфире ее образцы на встрече с Трампом. Результирующей была последняя фраза Трампа: "Идите к Путину, он поможет вам решить ваши проблемы".
Политолог считает, что этот документ очень важен для кремля потому, что подписание "формулы Штайнмайера" новыми киевскими властями фиксирует и символизирует согласие украинского пациента на "имплантацию раковой опухоли в политическое тело Украины".
"Именно так со дня подписания минских соглашений я характеризую кремлевский проект "Возвращение Донбасса", издевательски навязываемый Украине как якобы восстановление её территориальной целостности, - говорит Пионтковский. - При этом "воссоединении", по замыслу Кремля, в ОРДЛО ничего не меняется, там сохраняется абсолютное всевластие российских военных, спецслужб, "добровольцев" и полный политический контроль Москвы. Оккупанты даже своих марионеток время от времени профилактически отстреливают или взрывают, меняя их как перчатки. И всю эту бандитскую конструкцию Киев должен легитимизировать в украинском правовом поле как часть своего государства. То есть на территории Украины создаётся совершенно легальный военный плацдарм оккупантов для их дальнейшей экспансии. Легальный плацдарм будет создан, а дальше делай что хочешь, гуляй по всей Украине. Вот любимый пропагандон Путина Соловьев даже ждать не стал. Он уже ежедневно подчёркивает, что в качестве первого шага необходимо "очистить от украинских карателей захваченные ими территории Донецкой и Луганской областей".
Политолог уверен, что Кремль рассчитывает расширить подконтрольные территории: "А зачем же иначе Путину понадобилась такая тяжеловесная конструкция? Оккупанты захватили кроме Крыма достаточно крупные куски Донецкой и Луганской областей. Почему бы не поступить с ними так же, как с Крымом, Осетией или Абхазией? Максимум на Западе еще раз выразили бы озабоченность. Но Путину не нужны дополнительные анклавы, которые ещё необходимо и экономически обеспечивать. Он стремится к полному контролю над всей Украиной и ее абсолютному подчинению".
На вопрос о том, чего ждать дальше, Пионтковский ответил: "Думаю, что Кучма был прав. Реакция достаточно большого количества патриотически настроенных украинцев будет крайне отрицательной. Эти люди неизбежно воспримут подписание "формулы Штайнмайера" как сознательный шаг властей на пути капитуляции. Полагаю, что в Кремле просчитывают сценарий, при котором возникнет противостояние, угрожающее власти Зеленского. В обстановке массового протеста Москве нетрудно будет создать для себя громкий и достаточно убедительный для Запада повод вмешаться, уже полномасштабно, для "восстановления порядка и законности в братской стране". Киев кишит российскими провокаторами и диверсантами. А сам Зеленский рассматривается кураторами проекта "Слуга народа" как, вообще говоря, расходный материал.
Поэтому не удивительно, что Кремль проталкивал "формулу Штайнмайера" с такой маниакальной настойчивостью и нетерпением. Он теперь выигрывает при любом развитии событий. Украина официально капитулировала 1 октября. А министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко капитулировал еще 26 сентября перед мелким кремлевским пропагандистом Евгением Скабеевым, который бегал по коридорам ООН и отчитывал его: "А почему Кучма не подписал "формулу Штайнмайера"?" И вместо того, чтобы послать его куда подальше, министр начал жалко оправдываться.
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И вообще, ясен пень. Пионтковскому из раши (или из-за западного бугра, куда он типа "сбежал"), "виднее", что лучше украинцам и как они жили последних 5 лет при барыге.
Так что для меня этот гэбнявый чёрт издох.
так, певна дещиця правди присутня у висновках політолога
але, в цьому потрібно вбачати і позитивні моменти
кодло ,що прийшло до влади відкрито показало свою антиукраїнську ментальність і антидержавницьку позицію
Вот такой сценарий реален и к этому к сожалению все идет...
Ситуація для нас цугцванг: так чи так отримаємо майдан і продовження війни.
У 2014 майже ніхто мені не вірив, коли казав, що буде війна. Зараз кажу: готуйтесь до продовження війни з рашою.
чоловік запідозрив жінку в адюльтері, прослідив за нею та якимось мужиком до бані, куди вони зайшли, а чоловік у шибку загляда - роздягнулись догола, жінка лягла навзнак та розсунула ноги, а той мужик наблизився до неї з ерегованим члєном, та тут пустили пар:
- апять ета проклятая нєопрєдєльоность! (Нікакой ЗРАДИ нєт)
http://www.kasparov.ru/material.php?id=5D96207EA0D94&fbclid=IwAR2V_OKpW27r91zVMYs909siVIlgBSuN8CZ90sTTWyymeL2ECVgF8vo9ZFo
"на ферросплавные заводы Коломойского идет электроэнергия по 1,56 грн за киловатт при ее себестоимости 2,1-2,43 грн, то есть, госкомпании (Центренерго) наносится ущерб", - пишет "Страна" со ссылкой на источник, близкий к "Центрэнерго". По данным собственника предприятия "Энергосети" Дмитрия Крючкова, только за июль - август 2019 года убытки "Центрэнерго" составили 1,3 млрд грн. И здесь мы переходим к схеме, которую организовать без России Коломойский бы просто не смог. «Центрэнерго» отказалось от закупок украинского угля и подписало контракт на покупку российского. Что интересно, контракт на 400 млн грн был заключен с малоизвестной бориспольской фирмой "Нефть Форс", основатель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват". Причем "Центрэнерго" закупает уголь по 2500-3000 грн за тонну, что значительно выше цены, рассчитанной по формуле "Роттердам +", которая составляет 1740 грн за тонну. "Возможно именно поэтому окружение Коломойского раньше так неистово боролось с формулой "Роттердам+". Ведь теперь у Коломойского есть возможность продавать уголь по более дорогой цене, чем дает та же формула "Роттердам+". Цена Коломойского сегодня - более 3 тыс. грн за тонну. Цена угля на хабе API2 - чуть больше 1,8 тыс. грн. Но, похоже, цель как раз и состоит в том, чтобы получить сверхприбыль от продажи угля и затем еще раз получить прибыль от продажи дешевой электроэнергии для ферросплавных заводов", - пишет в своем блоге член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.
На рынке также подозревают, что российский уголь на деле может оказаться углем из ОРДЛО, который компания Коломойского возит в Украину через Россию в партнерстве с фирмами беглого олигарха Сергея Курченко, имеющего бизнес в непризнанных республиках. Участники рынка указывают, что в июле в Москве состоялась встреча между представителями нового менеджмента "Центрэнерго" и Сергеем Курченко. Предметом разговора были поставки угля из ОРДЛО, в том числе в условиях возможного снятия блокады, которая активно лоббируется Коломойским.
По подсчетам экспертов, на каждой тонне российского угля Коломойский зарабатывает 750-950 грн.
Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец подозревает, что Коломойский намеренно банкротит "Центрэнерго", продавая туда уголь по завышенной цене, а произведенную из него электроэнергию изымая для своих ферросплавных заводов по заниженному тарифу. В комментарии "Экономической правде" Коломойский говорит, что подумывает о приватизации "Центрэнерго. "Сначала цена "Центрэнерго" составляла более 400 млн долларов, потом ее понизили до 250 млн, а после таких действий компания может стоить 0,01 млн гривен. Когда же будет оглашена приватизация, компанию купят за долги, за копейку или за 1 гривну", - прогнозирует Юрий Корольчук.
https://zik.ua/ru/news/2019/10/03/ermak_vernul_kolomoyskogo_v_byznes_s_rossyey_v_obmen_na_formulu_shtaynmayera_1660313
Как в Мюнхене западные союзники Чехословакии, Англия и Франция заставили ее капитулировать перед Гитлером, так через 81 год в Париже западные союзники Украины, Германия и Франция, с поддержкой незримо присутствующего Трампа заставят Зеленского окончательно капитулировать перед хорошим Гитлером, как угодливо назвал Путина один видный кремлевский холуй.
Но этот Мюнхен-2 произойдёт, только если Зеленский доедет до Парижа. - Андрей Пионтковский
http://www.kasparov.ru/material.php?id=5D96207EA0D94&fbclid=IwAR2V_OKpW27r91zVMYs909siVIlgBSuN8CZ90sTTWyymeL2ECVgF8vo9ZFo
Я так понимаю Джордж должен раскачивать лодку на восточных болотах Европы.
"На сегодняшний день всем, включая Кремль, уже ясно, что: а) Януковичу власть над Украиной не удержать, б) целиком Украину Путину не проглотить. Значит, остается план «В» - расчлененка под флагом федерализации. Путин и чисто биологически как хомо чекистикус, и исходя из рациональных в его системе координат пожизненной власти личных интересов просто обречен предпринять попытку расчлененки и подчинения себе Восточной Украины...
Несколько слов о плане «С», который после провала плана «B» может показаться Кремлю утешительным призом, - покорение Крыма. С громадными издержками в отношениях со всем окружающим миром, включая страны СНГ, этот план в принципе может быть реализован."
https://echo.msk.ru/blog/piontkovsky_a/1257992-echo/
Ибо войска эрэфии в Крыму проводили передислокацию и по всем каналам показали Уралы, гружённые воинами эрэфии в полной боевой выкладке.
Ты лучше в Беларуси по сторонам смотри, может тоже чего заметишь...первый.
Никак не угомонится...
Все каналы перебробовал...
***** соевая, он не благодати стране желает, а любым способом отомстить Зе'...
Наблюдаю последнюю неделю, оживились все лахтинское порохоботы и наша придурь им тут поддакивает...
На Прямом канале и вовсе сидят клоны из Россия-1 и Россия24...
Петя, жаждешь реванша - не получится!!!
Так, просто вопрос: назовите мне хоть одного политика кто эту формулу читал?
Умные да поймут мой вопрос...
В России, кстати, повсеместный праздник по поводу победы над Украиной, небольшая только часть ихних проукраинских либералов грустит из-за капитуляции Украины, но то, что произошла именно капитуляция Украины - в этом согласны практически все. Длины, видать, руки у Порошенко.
.В 00-43 по к.в. состоялся телефонный разговор между Путиным и Зеленским. Инициатором разговора был Зеленский.....
Владимир Владимирович! Задание выполнено! Санкции скоро снимут! Ждем русских танков с хлебом-солью! Как только разгорится майдан сразу же вводите братских миротворцев со всех направлений и защищайте рюсских от фашистких жидо-бандеровцев! Все пока! Мне еще с дядей Игорем тереть разводняк по лохам...
Зеленский , ты смотришь это ,, и тебе ещё не страшно .. ? Представь , к тебе на Банковую придут десятки тысяч таких пидприемцив . Никакая полиция не спасёт . ..
Беги Вова , беги .!! .