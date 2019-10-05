 ЦИК возместит пяти партиям, прошедшим в Раду, расходы на агитацию в размере 467 млн грн

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Партии "Слуга народа" будет возмещено 114,6 млн грн, партии "Голос" 105,7 млн грн, "Европейской солидарности" – 99,5 млн грн.

ВО "Батькивщина" получит " 87,2 млн грн, партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" 60,3 млн грн.

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