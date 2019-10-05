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Все про:выборы (23026) партия (451) ЦИК (3345)

 ЦИК возместит пяти партиям, прошедшим в Раду, расходы на агитацию в размере 467 млн грн

Центральная избирательная комиссия приняла решение возместить 5 парламентским партиям за счет средств госбюджета расходы, связанные с финансированием предвыборной агитации на прошедших выборах на общую сумму 467,3 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Партии "Слуга народа" будет возмещено 114,6 млн грн, партии "Голос" 105,7 млн грн, "Европейской солидарности" – 99,5 млн грн.

ВО "Батькивщина" получит " 87,2 млн грн, партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" 60,3 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Олег Диденко избран главой ЦИК

Источник: https://censor.net.ua/n3152294
 
 
 Топ комментарии
 
Идиотизм! Партии, если ОНИ партии реально. ане ситуативно, должны финансироваться за взносы членов. Вот пенсионерам, учителям, медикам денег как то найти не могут. А этим особям случайным почти пол миллиарда!
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мля - за мое бабло из меня делают дурака, а потом я же за это и заплатить должен.....
это ваще то мазохизмом называется.
офигеть - купили бы лучше еще ракет к ПТРК, а не возмещать им за то шо оболванивали нас тут.
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а может проще, не возмещать. Они и так у корыта
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у вас там у зеленых человечков так плохо всё с распознаванием мимики и жестов...
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А я то думаю чому вчора уроди із Слуги Путлєра підняли ціни на цигарки. Терміново бабло на своє фінансування стало потрібно. Та й на реінтеграцію Даунбасу гроші треба. Апалченці безкоштовно стріляти в українців не будуть. Зєлєвці здеруть гроші, а укри заплатять. Апалченці для Зєлі - це святе.
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Идиотизм! Партии, если ОНИ партии реально. ане ситуативно, должны финансироваться за взносы членов. Вот пенсионерам, учителям, медикам денег как то найти не могут. А этим особям случайным почти пол миллиарда!
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Так то партиям где то там, но не тем особям Украины, которые временно периодически ситуативно обьединяются для достижения каких либо целей и принимают законы о компенсации им их же расходов с госбюджета.
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Уродовці планували зменшити фінансування партій що пройшло в Зраду у двічі. А потім одумались, бабло зайве не буває, і прийняли поправку про приостановку фінансування партій , які набрали більше 2%.
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Ґвалт! Бютівці отримають менше за ЄС, а депутатів мають більше...
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Хочу напомнить тем у кого в голове вавка Порошенко уже прошлое как и предыдущие 4 президента до него сейчас время спросить зелннского шо за херню он исполняет и не пора ли ему ехать на Ростов
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Может следует ограничить законодательно размеры средств, которые можно тратить на агитацию?
А то, каждый раз полмиллиарда отстегивать, не слишком ли жирно?
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агітація - то клопіт партій, на підставі чого (не закона, а обгрунтування) така компенсація
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ДУРДОМ!!! За гроші людей вони нищать Україну, такі як ЗА ЖИТТЯ.
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а может проще, не возмещать. Они и так у корыта
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Ни фига себе они возмещают за счет бюджета.
Черти одним словом.
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мля - за мое бабло из меня делают дурака, а потом я же за это и заплатить должен.....
это ваще то мазохизмом называется.
офигеть - купили бы лучше еще ракет к ПТРК, а не возмещать им за то шо оболванивали нас тут.
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Нахріна? Це їхні проблеми, скільки вони на агітацію витрачають. Поменше макулатури хай генерують та не засирають своїми спічами інтернет-, теле- та радіоефір, то й компенсувати нічого не потрібно буде за НАШ рахунок.
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зачем? они и так себе все возместят...у ЦИКа лишние бабосы завалялись?
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"Центральная избирательная комиссия приняла решение возместить 5 парламентским партиям за счет средств госбюджета расходы, связанные с финансированием предвыборной агитации на прошедших выборах на общую сумму 467,3 млн"
Ну совсем ОХ...ЛИ!!! На фоне общей нищеты разбрасываться такими суммами....
..... ЦВК відшкодує п'яти партіям, що пройшли в Раду, витрати на агітацію в розмірі 467 млн грн - Цензор.НЕТ 7187я говорила тебе не ставь "птичку" за ЗЕ...говорилаа ЦВК відшкодує п'яти партіям, що пройшли в Раду, витрати на агітацію в розмірі 467 млн грн - Цензор.НЕТ 4812
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Нас учили, что КПСС жила за счет взносов её членов . А при чем госбюджет ?
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Возместят из бюджета. Тогда правильно не ЦИК возместит, а украинцы!
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"Существует все нарастающее количество доказательств того, что коррупция и нерегулируемые пожертвования оказывают пагубное влияние на политическую жизнь и подрывают целостность избирательного процесса. В некоторых странах денежные средства организованной преступности просачиваются в политику с целью завоевания контроля над выборными должностными лицами и государственными институтами. Эти угрозы демократической политике помогают объяснить, почему значительное число людей разуверяются в политических деятелях и демократических процессах."

Это что же... бигМорды, газетки, листовки, зарплату всех теток, которые разносили эти бумажки - мы оплатили? Надо ж было предупредить! А то я все эти "золотые" бумажки просто повыкидывала!! А надо было их - в рамочку!! И на стенку)). Вместо медалек и дипломов))).

А кроме всех ощутимых дорогих моему сердцу вещиц есть долгие и продолжительные реци всех кандидатов. Не только на всевозможных теле и радио- эфирах, но и на всевозможных майданчиках и придомовых территориях! Это ж они нам всем вешали макароны и лапшу на уши за деньги НЕ свои?) То есть ОНИ нас купили, продали. Затем снова купили и продали. но УЖЕ подороже?! Афигеть...
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