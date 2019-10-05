 ЦИК возместит пяти партиям, прошедшим в Раду, расходы на агитацию в размере 467 млн грн

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
Партии "Слуга народа" будет возмещено 114,6 млн грн, партии "Голос" 105,7 млн грн, "Европейской солидарности" – 99,5 млн грн.
ВО "Батькивщина" получит " 87,2 млн грн, партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" 60,3 млн грн.
А то, каждый раз полмиллиарда отстегивать, не слишком ли жирно?
Черти одним словом.
это ваще то мазохизмом называется.
офигеть - купили бы лучше еще ракет к ПТРК, а не возмещать им за то шо оболванивали нас тут.
Ну совсем ОХ...ЛИ!!! На фоне общей нищеты разбрасываться такими суммами....
..... я говорила тебе не ставь "птичку" за ЗЕ...говорилаа
Это что же... бигМорды, газетки, листовки, зарплату всех теток, которые разносили эти бумажки - мы оплатили? Надо ж было предупредить! А то я все эти "золотые" бумажки просто повыкидывала!! А надо было их - в рамочку!! И на стенку)). Вместо медалек и дипломов))).
А кроме всех ощутимых дорогих моему сердцу вещиц есть долгие и продолжительные реци всех кандидатов. Не только на всевозможных теле и радио- эфирах, но и на всевозможных майданчиках и придомовых территориях! Это ж они нам всем вешали макароны и лапшу на уши за деньги НЕ свои?) То есть ОНИ нас купили, продали. Затем снова купили и продали. но УЖЕ подороже?! Афигеть...