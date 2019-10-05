EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Обирай свідомо
 Политика Украины
  449  12
Материалы по теме:
Все про:ВР (23804) депутат (2746) ЦИК (3345) Слуга народа (340)

 ЦИК зарегистрировала нардепом от "Слуги народа" Копыленко, вместо перешедшей на работу в ОП Коваленко

5 октября на своем заседании Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины Александра Копыленко.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Верховная Рада Украины постановлением от 10 сентября 2019г. досрочно прекратила полномочия народного депутата Украины Коваленко А.М., избранной в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Слуга народа", в связи с личным заявлением о сложении ею депутатских полномочий.

В связи с этим ЦИК признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины, избранного в общегосударственном многомандатном избирательном округе Копыленко Александра Любимовича, 1961 года, проживает в Киеве, беспартийного, включенного в избирательный список партии "Слуга народа" под №135.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На должность главы партии "Слуга народа" выберут другого человека, - Разумков подтвердил, что покидает свой пост

Напоминаем, 4 августа народный депутат от СН Анна Коваленко была назначена заместителем главы Офиса Президента.

Источник: https://censor.net.ua/n3152291
 
 
 Топ комментарии
 
всего то две буквы поменялось, а смысл тот же...

шо то до хера слуг, пора увольнять.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
да, а советником по политике-режисера 95 и самого слуги....
 показать весь комментарий
 
всего то две буквы поменялось, а смысл тот же...

шо то до хера слуг, пора увольнять.
 показать весь комментарий
 
 
как сказал бы выдающийся и бесконечно мною уважаемый лингвист киля азирив - пихуй.

хлопцы - вы ето сделали, тут и пенять не на кого.
ничего персонального...
 показать весь комментарий
 
юзика не трогать, а повысить как самого смышленого из слуг.
 показать весь комментарий
 
может им проще было паспортами поменяться ? ЦИК зарегистрировала нардепом от "Слуги народа" Копыленко, вместо перешедшей на работу в ОП Коваленко - Цензор.НЕТ 623
 показать весь комментарий
 
Епт, очередной ребе любавический...Это уже критическая масса, может хватит кнессет раздувать панове двухпейсатые и монопейсатые???
 показать весь комментарий
 
Странно, почему в новостях постоянно сокращают название ОПУ, до ОП? Шо, не звучит -
"вместо перешедшей на работу в ОПУ Коваленко" ЦВК зареєструвала нардепом від "Слуги народу" Копиленка замість Коваленко, що перейшла на роботу в ОП - Цензор.НЕТ 1109
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх