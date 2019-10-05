 "Раз вы меня не отпускаете в отпуск - ИДИТЕ НА Х#Й!" - офицер контрразведки СБУ Повшук написал рапорт начальнику СБУ Запорожской области. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, фотокопии рапортов офицера опубликованы на портале ord-ua.com.
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Контрразведка СБУ разоблачила чиновников Запорожской области, работавших на спецслужбы РФ. ВИДЕО
Зеленский уволил Хилько с должности начальника управления СБУ в Запорожской области
Зеленский назначил новых начальников управлений СБУ в Черновицкой, Харьковской, Николаевской и Запорожской областях
Контрразведка СБУ разоблачила экс-сотрудника полиции в Запорожской области, завербованного агентом ФСБ РФ предателем Путинцевым. ФОТО
Зеленский назначил Бухарева первым замглавы СБУ, а Руснака начальником Департамента контрразведки
+27
майбуть сильно достали! мужик!
+26
СБУ деградувало повністю і має бути ліквідоване як нащадок антиукраїнської структури - КДБ! Потрібно сформувати повністю українську спецслужбу де не буде радянських відносин між офіцерами і не буде корупції та криміналу! Цей рапорт це вирок всьому СБУ, яке є по суті антидержавною бандою злочинців, наділених повноваженнями та зброєю! І тому цю банду потрібно негайно ліквідувати і розформувати, хай йдуть контрактниками в армію, там їх швидко поставлять на місце, кожного відповідно до його професійного та морального рівня - кого рядовим, а кого сержантом!
+20
сеть
Один из киевских вузов. Галерея выдающихя людей, которые посещали alma mater. Теперь они так выглядят. Один портрет сняли и повесили это. А знаете взамен кого? Это тоже символично: ранее в этом ряду, на этом месте был портрет Любомира Гузара.
Один из киевских вузов. Галерея выдающихя людей, которые посещали alma mater. Теперь они так выглядят. Один портрет сняли и повесили это. А знаете взамен кого? Это тоже символично: ранее в этом ряду, на этом месте был портрет Любомира Гузара.
На анекдоты времени уже нет...мелочатся.
ВКР СБУ не подчиняется территориальным управлениям, и рапорт летехи не "тудой". Не соблюдены пропорции и формат документа.
ЦЕНЗОР, не гони фэйки и лапшу народу.
Подчиненность совершенно не та, во многих управах даже развели по зданиям.
Вранье полное.!!!!!
1. Должно быть в подписи, которая должна совпадать с левой разделительной
Оперуповноважений 2 сектору
....... відділу ВКР СБУ з дислокацією.....
......
2. стоит большая буква "В" Запорізькій області
3. Нет даты.
Документ полный фэйк!!!!!!
Ты смотри, защищают порноактриссу, берущую и спереди и сзади!....
командир экипажа военно-транспортного самолёта просит командира части назначить ему другого второго пилота в связи с инцидентом: во время ночёвки на промежуточном аэродроме оба перепили спирта в гостинице, и второй пилот, встав ночью, перепутал шкаф для одежды с дверью туалета - и нассал в сапог командира
на рапорте резолюция командира части: прошу вас больше не обращаться ко мне по таким мелочам - приказ по части о распределении личного состава по экипажам рассчитан на год, никто не будет его менять
нассыте ему в сапог и помиритесь
"Дальше Кушки не загонят, меньше взвода не дадут". Але загнав: когось в Забайкалля, когось в Амурську область. І за такий "козирний " розподіл ще й ящик "конинки" зідрав.