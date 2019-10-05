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 Президент Порошенко остановил агрессию, которая грозила полным уничтожением и дезинтеграцией Украины, - глава МИД Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко поблагодарил пятого президента Украины Петра Порошенко за усилия в борьбе с российской агрессией и предотвращении дезинтеграции Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

"Я действительно ценю, что сделал президент Порошенко, что он остановил эту агрессию, которая грозила полным уничтожением и дезинтеграцией Украины", - подчеркнул министр в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Он добавил, что сейчас разрабатываются шаги по пересмотру стратегии и тактики на переговорах в нормандском формате.

По его словам, эта стратегия и тактика должна состоять из "плана А" и "плана Б", и возможно будет еще "план С".

"Первый "план А" о котором мы сейчас говорим, это то, чтобы состоялась первая встреча за столом, как когда-то с президентом Порошенко, теперь с новым президентом ... Чтобы мы сели и по возможности, я во многое не верю, как профессиональный дипломат вообще ни во что не верю, но по возможности мы достигли той договоренности, которая под давлением наших западных партнеров выполнялась бы Россией", - рассказал Пристайко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко - Зеленскому: Не советую искать врагов в Киеве. Враг Украины - в Москве

Он добавил, что нарабатываются и другие планы как действовать в случае достижения договоренностей, как прекратить пересечение линии соприкосновения диверсантами и террористами, которые попадают в мирные города.

"Все эти планы от одной крайности к другой разработаны и предложены президенту. И это его задача, того человека, которого вы выбрали Президентом, принять эти тяжелые, сложные, неприятные решения", - сказал министр.

При этом Пристайко добавил: "Какие потом, наверное придется так же, как президенту Порошенко, сегодня надо объяснять нам всем. Кроме меня, потому что я действительно сам был в той команде и мы помогали сделать эти договоренности, которые вы справедливо называете нехорошими, справедливо называете провальными ... Если кто-нибудь думает, что может сделать лучше - пусть попробует".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белый флаг мира, который нам сегодня предлагают, - это флаг капитуляции, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3152286
 
   
 Топ комментарии
 
Фигасе... А телевизор раньше рассказывал что Порох всё украл и увёз в Панаму. Президент Порошенко остановил агрессию, которая грозила полным уничтожением и дезинтеграцией Украины, - глава МИД Пристайко - Цензор.НЕТ 6244
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пля.. пристайко разбил в пух и прах все методички для зебилов Президент Порошенко остановил агрессию, которая грозила полным уничтожением и дезинтеграцией Украины, - глава МИД Пристайко - Цензор.НЕТ 9043
И вот как теперь этим скрепоносным орать - как раньше - про "сдал путину"? и т.п. идиотизм?))
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Ник вася, а шо ты тут жаб развешиваешь, что он написал неверно ?
Или ты тупой ? Абсолюгная правда. Так больше читай, меньше жаб разводи.
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а почему Вы только жабу увидели? а богомола?
(любую картинку можно истолковать по-своему.. например, богомол умело заговаривает жабу, чтоб она его не съела))) и я нигде не писал что согласен или нет с его (не богомола естественно))) словами)... юмор и "между строк" не всегда понятны с лету... или ворчунам)))
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как бы.. не захотелось обращать внимание на неуравновешенных навешивателей ярлыков
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Шо, не угадал ? Будешь тут неуравновешенным, гидота парашная брешет, аж захлёбывается, а за ответку Бутусов меня в бан...уже за год раз 20-25...такое "демократическое" обсуждение,
бреши за шокладного брехуна и будешь бельмекать любую хню...
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Гандон вы ник вася шевченко. при чём вонючий.
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Зе и пе одна команда,команда вымогателей
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Много чести петру за то что просрал Украину, при чем тут Минский и Нормандский форматы. Кто обещал Украине после сдачи ядерного потенциала защиту? У меня все.
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Чем закончится нормандский саммит, наверно подписанием капитуляции? Продажный экс- клоун кремлёвский ..резидент ЗЕбил - капитулянт скажет я сделал для Мира что мог .
И добился очень многого выборы согласовали, а так как это временно не подконтрольные Украине выборы то они будут не только под контролем кровавых нелюдей убийц, а и пророссийской ОБСЕ . Да на время проведения выборов мы обязали бандитов- боевиков под полу спрятать свои автоматы . Но и Украинская граница теперь будет под охраной не только кремлёвских оккупантов и они уже будут без знаков различия страны и кровавых террористов, но и под якобы охраной прокацапской ОБСЕ которая запустит дрон. Результат выборов тоже как и демократичность и их проведение согласно стандарта ОБСЕ обратно определят убийцы террористы но и недружественная Украине ОБСЕ. Да но и потом уже наша новая антиукраинская ЦВК из продажных ЗЕбилов капитулянтов она рассмотрит отчёт проведение выборов обратно бандитов террористов и недружественной нам ОБСЕ, и лишь потом возможно признает выборы как состоящие, и скорее что признает. Мною сделано много для выборов и Мира, но остальные пункты остались в редакции "минского сговора" который надо обязательно выполнять ради Мира при любых условиях вражеского Кремля. Ваш любимый экс - клоун ...резидент -капитулянт ЗЕбил..
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А ты голову поверни и увидишь, топчут тебя или трахают, а по зелёному цвету узнаешь - кто.
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Интересно, он хоть где-нибудь покраснел, придя к Шустеру, программу которого закрывал под стоны "Я жыття видам за вашу пэрэдачу!"
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твоё "лицо", когда тебя смачно макнули в очередную брехню г+г, а ты с упорством лишенхромосомного кацапа её повторяешь))
https://www.youtube.com/watch?v=0Gaur7XgxAo
ЗМІ поширили фейк щодо ставлення Петра Порошенка до "формули Штайнмаєра"

Президент Порошенко остановил агрессию, которая грозила полным уничтожением и дезинтеграцией Украины, - глава МИД Пристайко - Цензор.НЕТ 8585
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пристайко-зеленый наркоман.как и тот бородатый свин,который хочет простить сепаров.
агрессия идет до сихпор,никто ее не остановил.тем более-порох.
бой тогда,в 14ом приняли бойцы нескольких бригад,мобилизованные гражданские,добровольцы,волонтеры и НАРОД Украины,который помогал всем вышеперечисленным!
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вас народ выбрал, чтоб вы посадили этого шоколадного мародера и его соучастников, а не пели им деферамбы. а оказалось, что вы такие же гниды, как и попередники
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Зубожилый, логику надо было включать, а не квартал...
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Предвыборные обещания никто не отменял
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Зеб, до тебя ещё не дошло, что сделали круче - весну отменили. :D
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а я думал что вы его выбрали для того чтобы Украина развивалась. а оно вон чего оказывается. вы еще тупее чем я предполагал
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Ты, еще забыл про ,,поделить все по честному,, упомянуть!
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Спалився переляк пристайко ! Він парашобот !😆
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Так шо, соя? Пристайка уже не зебил? Президент Порошенко остановил агрессию, которая грозила полным уничтожением и дезинтеграцией Украины, - глава МИД Пристайко - Цензор.НЕТ 491
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почему же? он зебил. но зебил умный как и данилюк. понимает что ничего не вечно под луной и рано или поздно но за этот зеленый шабаш придется отвечать.
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Планы Коломойского, реального правителя Украины:

А. Обязательное возвращение Коломойскому через "суд" Привата в пику МВФ, т.е. через сознательный дефолт Украине.
Б. возвращение беглой Украины путлеру в обмен на погашение украинских долгов, чтобы обойтись без МВФ, а также в обмен на дешевый газ = (снижение тарифов)
С. Если МВФ все таки закроет глаза на возврат Привата Коломойскому и даст Украине деньги на оплату долгов, то он разрешит Украине еще по воевать
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І ці плани він реалізує повним ходом.

1 июля исполняющим обязанности главы правления "Центрэнерго" стал Владимир Потапенко, которого в СМИ называют менеджером Коломойского. С тех пор на предприятии все так же процветают схемы. В частности, на ферросплавные заводы Коломойского идет электроэнергия по 1,56 грн за киловатт при ее себестоимости 2,1-2,43 грн, то есть, госкомпании наносится ущерб", - пишет "Страна" со ссылкой на источник, близкий к "Центрэнерго". По данным собственника предприятия "Энергосети" Дмитрия Крючкова, только за июль - август 2019 года убытки "Центрэнерго" составили 1,3 млрд грн. И здесь мы переходим к схеме, которую организовать без России Коломойский бы просто не смог. «Центрэнерго» отказалось от закупок украинского угля и подписало контракт на покупку российского. Что интересно, контракт на 400 млн грн был заключен с малоизвестной бориспольской фирмой "Нефть Форс", основатель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват".
Причем "Центрэнерго" закупает уголь по 2500-3000 грн за тонну, что значительно выше цены, рассчитанной по формуле "Роттердам +", которая составляет 1740 грн за тонну.
"Возможно именно поэтому окружение Коломойского раньше так неистово боролось с формулой "Роттердам+". Ведь теперь у Коломойского есть возможность продавать уголь по более дорогой цене, чем дает та же формула "Роттердам+". Цена Коломойского сегодня - более 3 тыс. грн за тонну. Цена угля на хабе API2 - чуть больше 1,8 тыс. грн. Но, похоже, цель как раз и состоит в том, чтобы получить сверхприбыль от продажи угля и затем еще раз получить прибыль от продажи дешевой электроэнергии для ферросплавных заводов", - пишет в своем блоге член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.
На рынке также подозревают, что российский уголь на деле может оказаться углем из ОРДЛО, который компания Коломойского возит в Украину через Россию в партнерстве с фирмами беглого олигарха Сергея Курченко, имеющего бизнес в непризнанных республиках. Участники рынка указывают, что в июле в Москве состоялась встреча между представителями нового менеджмента "Центрэнерго" и Сергеем Курченко. Предметом разговора были поставки угля из ОРДЛО, в том числе в условиях возможного снятия блокады, которая активно лоббируется Коломойским.
По подсчетам экспертов, на каждой тонне российского угля Коломойский зарабатывает 750-950 грн.
Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец подозревает, что Коломойский намеренно банкротит "Центрэнерго", продавая туда уголь по завышенной цене, а произведенную из него электроэнергию изымая для своих ферросплавных заводов по заниженному тарифу. В комментарии "Экономической правде" Коломойский говорит, что подумывает о приватизации "Центрэнерго. "Сначала цена "Центрэнерго" составляла более 400 млн долларов, потом ее понизили до 250 млн, а после таких действий компания может стоить 0,01 млн гривен. Когда же будет оглашена приватизация, компанию купят за долги, за копейку или за 1 гривну", - прогнозирует Юрий Корольчук.
https://zik.ua/ru/news/2019/10/03/ermak_vernul_kolomoyskogo_v_byznes_s_rossyey_v_obmen_na_formulu_shtaynmayera_1660313
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але посадять його не за це, а за те шо Мародьор і Злодій з великої літери
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Это же с какого бодуна такое можно сморозить? Бгг!
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Силен Петруха, как тот Илья Муромец, взял и остановил агрессию и так пять долгих лет останавливал с большой выгодой для себя.
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Ох і зегидоти понавилазило сьгодні! Мабудь дощ винен.
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"Силен Петруха, ..., взял и остановил агрессию и так пять долгих лет ..."

Это, Гена, имеется в виду этот твой сарказм, просто потому, что ты из тех особоодарённых, которым невдомёк, что остановить агрессию и остановить войну, это разные вещи.
Порох, естественно не в одиночку, сумел остановить именно агрессию, и именно по этому, вот уже 5 лет, как "освободители народа донбаса" "освобождают" Крамоторск и Славянск и "берут" Киев, Львов и Лондон, под Станицей Луганской, Новолуганкой, Марьинкой и Новоазовском ...
Война останавливается когда есть для кого-то победный парад, а для кого-то акт о капитуляции. А агрессия останавливается хорошим "хуком", после которого можно прыгать, махать руками, но "брать Лондон" уже неможется, хотя и всё еще хотелось бы.
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Пока это не покажут по 1+1 , ни один уважающий себя зебил в это не поверит. Это уже на уровне инстинктов собачек Павлова...
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Яж тебе смайл новый дал.Шо ты одним и тем же ляпаешь?
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А в это время будущий президент Гнусавый хер...чил хе...ом по роялю. Это, конечно, не спасло никого и ничего. Но ведь рояль не для спасения предназначен, а совсем для другого.
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Он херачил по роялю, который на Майдане стоял...
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Якийсь баламут або дійсно нічього не розуміють візіміть тоді порошенко в снбо
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Я всё больше склоняюсь к тому, что не понимают. Зеленский фактически пришёл к власти исключительно на волне всенародной ненависти к Порошенко. Главным фактором, который дал пресловутые 73% без сомнения было обещание отстранить и наказать жулика. Если не сделают хотя бы попытки закрыть Петра, абсолютно вся предвыборная ЗЕкампания превращается в одну большую на@бку. Очень плохо закончат. И Петя им в этом поможет. Печально, что и для страны это всё может выйти боком.
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вот поэтому вы и копируете Порошенко на всех уровнях, но копия некачественная.
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И теперь Моника и прочие зелебобы будут мстить пороху. Мстя будет страшной.
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Парашенко затягнув Україну у мінську пастку і повісив на українців тягар забезпечення лугандонівської ракової пухлини замість того, щоб тимчасово відрізати. Адже відповідно до Женевської і Гаазької конвенцій опікуватися захопленими територіями має ОКУПАНТ!
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Ну и все зяблики-соросята нашли свою програму и пример для подражания.
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Вимоги і плани путіна всім відомі, це впихнути одло в Україну, бойовикам амністія, відновлення Донбасу за рахунок України, відмова від ЄС і НАТО. І тут міністр закордонних справ вішає нам локшину, що "геній" гумористичного жанру, преЗЕдент на зустрічі з путіним скаже йому щось таке, що у х@йла в носі залипне і він зразу припинить війну.
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ну прям минкс 2. который подписывали при порошенко.
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Которую напишет победитель? И кто будет победителем?
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а я й не знав що це пеця особово зупинив ворога під ДАПом,звільняв Слов'янськ і Щастя
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То-то у зерады ***** никогда не было виновато, ведь ***** ни в кого не стрелял лично.
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Скоро начнём благодарить шапкокрада.Вова,*****, думай-те
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ЗЕкоманда назначенная ЗЕкловуном всячески нахваливает Петю, а в это время ЗЕбилы аж до диареи маниакально ждут когда же их кловун Петю посадит..Бедные ЗЕбилы так страдать, скоро Петя "сидящий в тюрьме" или Петя "бегущий в Ростов" будет сница ЗЕбилам в самых страшных кошмарах. Совсем свихнулись на Пете, а тут такое...
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петр алексеич не только остановил агрессию . он еще сумел на этой агрессии заработать. удивительно "талантливый" человек.
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Лахта, в твою мантру надо просто верить или ты приведёшь цифру? :D
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а чего вы так переживаете ? строить союзное государство мы с вами не собираемся. президента вашего пожизненного приняли по всем правилам европейской этики . не то что в мацкве. нефть мы вам с говном не продаем. что не так? любишь порошенко ? да бог с вами отсидит и а дальше хоть в к вам помогать картошку выращивать да чипсы делать .
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Лахта, а сколько в чипсах Порошенко заработал на войне? Можешь в шаурме назвать цифру.
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никогда не думал что у вас зарплату выдают чипсами и шаурмой.у вас же там как бы белорусский рубль.
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слушай а шаурма это типа у вас иностранная валюта?
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Ну, зеб, если ты ни в чипсах, ни в шаурме не можешь назвать - на сколько Порошенко обогатился на войне, то выбери сам, хоть в ракушках назови.
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подозрительна наивность. кгб Беларуссии собирает компромат на петю? а зачем? ему лет так 10 ть парится на нарах . вы уже будете в составе и лизать карлику.
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простите товарищ прапорщик петя хоть и не очень хороший человек ( на вашем редиска.... так на всякий случай а то может не поймете) но он наш а наших мы не бросаем.
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Петя то кацапов остановил, а вот вы все его результаты просрали с помощью Штайнмайера. А Пристайко у меня вообще вызывает ассоциацию с каким то угловатым дилетантом.
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Цей реверанс Пристайко перед Пєцей є лише ще одним підтвердженням версії, що Пеця і Вова - одна і та абинеюлькана шобла, а всі їх протистояння удавані і постановочні. Робіть висновки, панове.
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А висновок який треба зробити - "Юлька - наша презедентка!"?
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Эти попытки подлизаться к 8%-ым лузерам уже повеивают полным холуйством перед ними и отсутствием уважения к себе и тем, кто за вас голосовал, зе-кретины.
К сожалению, клоунская власть слилась в экстазе с бывшей свинорылой... никаких посадок можно уже не ждать.

Лучше бы голосовали за Юльку. Та уж точно бы сало спустила со Свиночолого гэтьмана.
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Азохн вей! Беда пришла в зебильное племя!!!
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"паситесь мирные народы "
"моя хата с краю ..."
"народ это стадо баранов"
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Так и есть, Порошенко делал правильно.
А х""ло вот что говорит:
-Все просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют", а "мы как жертва агрессии, как мученики попадем в рай".
А на самом деле так будет:
-Вся русскомирная шушера попадёт в ад!!! И чем быстрее, тем лучше - хоть весь мир вздохнет свободно, от этих тварей (но, не от животных).
К Сатане он ближе всего, и служит ему верно.
Ему, точно место в котле забронировано. Вместе с Гундяевым.
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Когда-нибудь Порошенко поставят памятник как спасителю Украины.
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Народ Украины остановил агрессию
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Моніка без марафета на люди не виходить...
К 6 тыс.чел.вышедших на акцию протеста под ОПУ - Зеленский не вышел, спрятавшись в центре подготовки Нацгвардии.
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Афігєть......
Пєтік, то Льонька Брєжнєв за кулеметом "Максим", косить нацистів.
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Довбень. Президент Порошенко остановил агрессию, которая грозила полным уничтожением и дезинтеграцией Украины, - глава МИД Пристайко - Цензор.НЕТ 3105Не президент а народ!Президенти в Україні вміють тільки п....ть і ВСЕ.Нажаль.
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Это что то новое,за пару месяцев легко прошли путь от - я ваш приговор,до - спасибо великому пете за его величие,охренеть,зелька - собирай вещички и вали,такой през нам на хэ не нужен.
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Для Зеленского, это, усугубляющее вину обстоятельство!
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