 Президент Порошенко остановил агрессию, которая грозила полным уничтожением и дезинтеграцией Украины, - глава МИД Пристайко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Я действительно ценю, что сделал президент Порошенко, что он остановил эту агрессию, которая грозила полным уничтожением и дезинтеграцией Украины", - подчеркнул министр в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
Он добавил, что сейчас разрабатываются шаги по пересмотру стратегии и тактики на переговорах в нормандском формате.
По его словам, эта стратегия и тактика должна состоять из "плана А" и "плана Б", и возможно будет еще "план С".
"Первый "план А" о котором мы сейчас говорим, это то, чтобы состоялась первая встреча за столом, как когда-то с президентом Порошенко, теперь с новым президентом ... Чтобы мы сели и по возможности, я во многое не верю, как профессиональный дипломат вообще ни во что не верю, но по возможности мы достигли той договоренности, которая под давлением наших западных партнеров выполнялась бы Россией", - рассказал Пристайко.
Он добавил, что нарабатываются и другие планы как действовать в случае достижения договоренностей, как прекратить пересечение линии соприкосновения диверсантами и террористами, которые попадают в мирные города.
"Все эти планы от одной крайности к другой разработаны и предложены президенту. И это его задача, того человека, которого вы выбрали Президентом, принять эти тяжелые, сложные, неприятные решения", - сказал министр.
При этом Пристайко добавил: "Какие потом, наверное придется так же, как президенту Порошенко, сегодня надо объяснять нам всем. Кроме меня, потому что я действительно сам был в той команде и мы помогали сделать эти договоренности, которые вы справедливо называете нехорошими, справедливо называете провальными ... Если кто-нибудь думает, что может сделать лучше - пусть попробует".
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Или ты тупой ? Абсолюгная правда. Так больше читай, меньше жаб разводи.
(любую картинку можно истолковать по-своему.. например, богомол умело заговаривает жабу, чтоб она его не съела))) и я нигде не писал что согласен или нет с его (не богомола естественно))) словами)... юмор и "между строк" не всегда понятны с лету... или ворчунам)))
бреши за шокладного брехуна и будешь бельмекать любую хню...
.. Вы себя не бережете...
И добился очень многого выборы согласовали, а так как это временно не подконтрольные Украине выборы то они будут не только под контролем кровавых нелюдей убийц, а и пророссийской ОБСЕ . Да на время проведения выборов мы обязали бандитов- боевиков под полу спрятать свои автоматы . Но и Украинская граница теперь будет под охраной не только кремлёвских оккупантов и они уже будут без знаков различия страны и кровавых террористов, но и под якобы охраной прокацапской ОБСЕ которая запустит дрон. Результат выборов тоже как и демократичность и их проведение согласно стандарта ОБСЕ обратно определят убийцы террористы но и недружественная Украине ОБСЕ. Да но и потом уже наша новая антиукраинская ЦВК из продажных ЗЕбилов капитулянтов она рассмотрит отчёт проведение выборов обратно бандитов террористов и недружественной нам ОБСЕ, и лишь потом возможно признает выборы как состоящие, и скорее что признает. Мною сделано много для выборов и Мира, но остальные пункты остались в редакции "минского сговора" который надо обязательно выполнять ради Мира при любых условиях вражеского Кремля. Ваш любимый экс - клоун ...резидент -капитулянт ЗЕбил..
https://www.youtube.com/watch?v=0Gaur7XgxAo
ЗМІ поширили фейк щодо ставлення Петра Порошенка до "формули Штайнмаєра"
агрессия идет до сихпор,никто ее не остановил.тем более-порох.
бой тогда,в 14ом приняли бойцы нескольких бригад,мобилизованные гражданские,добровольцы,волонтеры и НАРОД Украины,который помогал всем вышеперечисленным!
00-Андрей Кафельников
А. Обязательное возвращение Коломойскому через "суд" Привата в пику МВФ, т.е. через сознательный дефолт Украине.
Б. возвращение беглой Украины путлеру в обмен на погашение украинских долгов, чтобы обойтись без МВФ, а также в обмен на дешевый газ = (снижение тарифов)
С. Если МВФ все таки закроет глаза на возврат Привата Коломойскому и даст Украине деньги на оплату долгов, то он разрешит Украине еще по воевать
1 июля исполняющим обязанности главы правления "Центрэнерго" стал Владимир Потапенко, которого в СМИ называют менеджером Коломойского. С тех пор на предприятии все так же процветают схемы. В частности, на ферросплавные заводы Коломойского идет электроэнергия по 1,56 грн за киловатт при ее себестоимости 2,1-2,43 грн, то есть, госкомпании наносится ущерб", - пишет "Страна" со ссылкой на источник, близкий к "Центрэнерго". По данным собственника предприятия "Энергосети" Дмитрия Крючкова, только за июль - август 2019 года убытки "Центрэнерго" составили 1,3 млрд грн. И здесь мы переходим к схеме, которую организовать без России Коломойский бы просто не смог. «Центрэнерго» отказалось от закупок украинского угля и подписало контракт на покупку российского. Что интересно, контракт на 400 млн грн был заключен с малоизвестной бориспольской фирмой "Нефть Форс", основатель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват".
Причем "Центрэнерго" закупает уголь по 2500-3000 грн за тонну, что значительно выше цены, рассчитанной по формуле "Роттердам +", которая составляет 1740 грн за тонну.
"Возможно именно поэтому окружение Коломойского раньше так неистово боролось с формулой "Роттердам+". Ведь теперь у Коломойского есть возможность продавать уголь по более дорогой цене, чем дает та же формула "Роттердам+". Цена Коломойского сегодня - более 3 тыс. грн за тонну. Цена угля на хабе API2 - чуть больше 1,8 тыс. грн. Но, похоже, цель как раз и состоит в том, чтобы получить сверхприбыль от продажи угля и затем еще раз получить прибыль от продажи дешевой электроэнергии для ферросплавных заводов", - пишет в своем блоге член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.
На рынке также подозревают, что российский уголь на деле может оказаться углем из ОРДЛО, который компания Коломойского возит в Украину через Россию в партнерстве с фирмами беглого олигарха Сергея Курченко, имеющего бизнес в непризнанных республиках. Участники рынка указывают, что в июле в Москве состоялась встреча между представителями нового менеджмента "Центрэнерго" и Сергеем Курченко. Предметом разговора были поставки угля из ОРДЛО, в том числе в условиях возможного снятия блокады, которая активно лоббируется Коломойским.
По подсчетам экспертов, на каждой тонне российского угля Коломойский зарабатывает 750-950 грн.
Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец подозревает, что Коломойский намеренно банкротит "Центрэнерго", продавая туда уголь по завышенной цене, а произведенную из него электроэнергию изымая для своих ферросплавных заводов по заниженному тарифу. В комментарии "Экономической правде" Коломойский говорит, что подумывает о приватизации "Центрэнерго. "Сначала цена "Центрэнерго" составляла более 400 млн долларов, потом ее понизили до 250 млн, а после таких действий компания может стоить 0,01 млн гривен. Когда же будет оглашена приватизация, компанию купят за долги, за копейку или за 1 гривну", - прогнозирует Юрий Корольчук.
https://zik.ua/ru/news/2019/10/03/ermak_vernul_kolomoyskogo_v_byznes_s_rossyey_v_obmen_na_formulu_shtaynmayera_1660313
Это, Гена, имеется в виду этот твой сарказм, просто потому, что ты из тех особоодарённых, которым невдомёк, что остановить агрессию и остановить войну, это разные вещи.
Порох, естественно не в одиночку, сумел остановить именно агрессию, и именно по этому, вот уже 5 лет, как "освободители народа донбаса" "освобождают" Крамоторск и Славянск и "берут" Киев, Львов и Лондон, под Станицей Луганской, Новолуганкой, Марьинкой и Новоазовском ...
Война останавливается когда есть для кого-то победный парад, а для кого-то акт о капитуляции. А агрессия останавливается хорошим "хуком", после которого можно прыгать, махать руками, но "брать Лондон" уже неможется, хотя и всё еще хотелось бы.
К сожалению, клоунская власть слилась в экстазе с бывшей свинорылой... никаких посадок можно уже не ждать.
Лучше бы голосовали за Юльку. Та уж точно бы сало спустила со Свиночолого гэтьмана.
"моя хата с краю ..."
"народ это стадо баранов"
А х""ло вот что говорит:
-Все просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют", а "мы как жертва агрессии, как мученики попадем в рай".
А на самом деле так будет:
-Вся русскомирная шушера попадёт в ад!!! И чем быстрее, тем лучше - хоть весь мир вздохнет свободно, от этих тварей (но, не от животных).
К Сатане он ближе всего, и служит ему верно.
Ему, точно место в котле забронировано. Вместе с Гундяевым.
К 6 тыс.чел.вышедших на акцию протеста под ОПУ - Зеленский не вышел, спрятавшись в центре подготовки Нацгвардии.
Пєтік, то Льонька Брєжнєв за кулеметом "Максим", косить нацистів.