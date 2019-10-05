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Все про:приватизация (891) Милованов Тимофей (23)

 Экономист Вернивский - Милованову: "Приватизация давно не панацея! А государство не проблема! В Норвегии 60% ВВП создаётся государством". ИНФОГРАФИКА

В Норвегии 60% ВВП создаётся государством, в Сингапуре - не менее 30% ВВП. В Германии более 15 тыс. госкомпаний или 11% ВВП, в Швеции - 2,5 тыс. или 10% ВВП.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет на странице в Facebook советник Председателя Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам Павел Вернивский, комментируя недавний пост министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова.

"Тут Милованов опять отличился. Опубликовал ошеломляющую статистику. Оказывается, что в США всего 3 гос компании, а в Канаде ни одной. А у нас аж 3600. Хотя он умолчал, что эти несколько тыс. дают всего 8% нашего ВВП.

Передайте плз этому деятелю, что в Канаде госкомпании называются "Crown corporation" и их там 49 штук!!!

Читайте на "Цензор.НЕТ": На приватизацию в ближайшее время передадут 800 предприятий, - Милованов

И в США не 3, а намного больше. У них есть даже государственная железнодорожная компания Amtrak!!! А в Великобритании после приватизации государству пришлось увеличить субсидии на жд только потому, что частный бизнес не слишком спешил инвестировать в капитальные инвестиции, что привело к ряду крупных аварий. Это к тому, что УЗ собираются приватизировать!

И мне интересно, почему Милованов молчит о Норвегии, где 60% ВВП создаётся государством? Или Сингапуре, где не менее 30% ВВП создаётся государством? Это разве бедные страны?

Или в Германии, где более 15 тыс. госкомпаний или 11% ВВП? Или Швеции, где 2,5 тыс. или 10% ВВП?

Или может он не знает, что 20% списка Форчун 500 это госкомпании? А 3 из них в топ-5 крупнейших компаний мира!! И львиная доля этих компаний появилась благодаря экономическому росту Китая!!!

Все это я веду к тому, что может хватить пинать дохлую лошадь? Лошадь сдохла - слезь с неё. Приватизация давно не панацея! А государство не проблема! Тем более, странно когда так говорят те, кто сами лично на него работают".

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Экономист Вернивский - Милованову: Приватизация давно не панацея! А государство не проблема! В Норвегии 60% ВВП создаётся государством 01
Экономист Вернивский - Милованову: Приватизация давно не панацея! А государство не проблема! В Норвегии 60% ВВП создаётся государством 02

Источник: https://censor.net.ua/n3152284
 
   
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интересно, а недвижимость вазелина в крыму уже национализировали?
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Мілованов не є економістом в принципі, він не має досвіду державного або банківського управління, тому неспроможний формувати політику уряду та держави в економічному напрямку! Мілованов мав приватні курси економіки, при міжнародному інституті економіки екс директора **** Олександра Савченка, але Савченко припинив співпрацю з Міловановим, бо Мілованов займався виключно рекрутінгом здібних студентів-економістів для західних замовників і ніякими фундаментальними економічними дослідженнями Мілованов ніколи не займався і до економіки як науки ніякого відношення не має! Мілованов це дрібний підприємець, який має приватні курси економіки, на яких відбирає здібних студентів і продає їх дані іноземним замовникам - банальний рекрутер! Призначення Мілованова на державні посади це катастрофічна помилка!
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А государство не проблема! Тем более, странно когда так говорят те, кто сами лично на него работают".

Работают они в другом месте. А это так, для души.
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Корчинский - Лукашенко в Житомире о Зеленском, Украине и Крыме

https://www.youtube.com/watch?v=TglhNw1DrUk
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в Норвегии менталитет не тот, у них не приходят в госкомпании с целью что-то украсть и замутить схему
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Угумс. Доля видобутку нафти і газу у ВВП Норвегії? Экономист Вернивский - Милованову: "Приватизация давно не панацея! А государство не проблема! В Норвегии 60% ВВП создаётся государством" - Цензор.НЕТ 8484 Доля держави Норвегії у видобутку нафти і газу? Экономист Вернивский - Милованову: "Приватизация давно не панацея! А государство не проблема! В Норвегии 60% ВВП создаётся государством" - Цензор.НЕТ 8484 Гугл в поміч, мразота на держ потоках Экономист Вернивский - Милованову: "Приватизация давно не панацея! А государство не проблема! В Норвегии 60% ВВП создаётся государством" - Цензор.НЕТ 4759
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В Норвегии государство может и создает 60% ВВП, а у нас ворует 60% ВВП. Так что только частная собственность. Меньше чиновничьих кормушек - меньше коррупции.
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Олігархи іхтамнєтови ,ось Український ВВП ! Це нашше фсьо !😆
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только вот 60 % ввп норвегии - это нефть и газ, и одну область экономики нет сложностей взять под контроль
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Про национализацию заводов Ахметова он так же считает?
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Сравнил х с пальцем. В Новегии никогда небыли при совке, никогда не воровали и весь госсектор сидит на газовой трубе как у нас.
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Государство банкрот,какие могут панацея
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