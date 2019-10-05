EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Обирай свідомо
 Политика Украины
  1480  19
Все про:Мининфраструктуры (636) Лавренюк (13)

 Лавренюк ответил на критику нардепа Мотовиловца: "Вы преступник или жертва?"

Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк прокомментировал выступление народного депутата Андрея Мотовиловца, во время которого тот, сильно нервничая, раскритиковал предыдущее руководство.

Как передает Цензор.НЕТ, Лавренюк опубликовал пост, в котором предположил, что столь странное поведение народного депутата может быть следствием либо подкупа, либо запугивания.

"Как человек с правоохранительным бэкграундом хочу отметить, что в криминологии есть такие типы социально-психологического поведения как модель поведения вора и поведения жертвы. Глядя на выступление господина Мотовиловца, у меня возникает много вопросов. Складывается впечатление, что ему или угрожали, или заплатили за это выступление, или он действительно является преступником. Другого объяснения волнению и мандражу во время выступления с трибуны не нахожу, — пишет Лавренюк. — Так вы преступник или жертва? Если вам кто-то угрожает или шантажирует, то может стоит обратиться в правоохранительные органы?".

Он рассказал, что лично знаком с нардепом, неоднократно встречался с ним, однако ни разу не слышал от того ни критики, ни претензий. Больше того, по словам Лавренюка, он не раз получал от Мотовиловца, который в прошлом был советником экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна, слова поддержки. "Ну как так? Быть настолько лицемерным и двуликим человеком? Сначала ты поддерживаешь прошлую команду, а теперь уже все забыл и поливаешь ложью и грязью?", — пишет Лавренюк.

Напомним, 4 октября, во время вечернего заседания Верховной Рады Украины народный депутат от "Слуги народа" Андрей Мотовиловец с трибуны парламента заявил, что пока экс-министр Омелян "писал посты в фейсбук", его заместитель Юрий Лавренюк "строил коррупционные схемы". На этом основании он призвал парламентариев требовать отставки Лавренюка. На видео выступления заметно волнение нардепа: он читает текст по бумаге, его руки и голос сильно дрожат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начиная с 2016 в Украине восстановили 10 000 км автодорог, - замминистра инфраструктуры Лавренюк

Источник: https://censor.net.ua/n3152280
 
 
 Топ комментарии
 
так этот лаврентий пособник дибильного емельяна?
так отправьте его по пути мыролюбного гиперлупа.
 показать весь комментарий
 
Лавренюк это часть коррупционной системы Омеляна в Мин ифраструктуры и гнать его надо.
 показать весь комментарий
 
уфф, наконец-то реформы!

https://www.youtube.com/watch?v=I8bY0G_jpHk
Зеленский предложил людям выбрать ГЛАВУ СБУ, МИНИСТРА ОБОРОНЫ и ГЕНПРОКУРОРА

пацан сказал - пацан сделал... зуб давал же!Лавренюк ответил на критику нардепа Мотовиловца: "Вы преступник или жертва?" - Цензор.НЕТ 7553
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Лавренюк это часть коррупционной системы Омеляна в Мин ифраструктуры и гнать его надо.
 показать весь комментарий
 
 
Надо гнать в шею всех, всю страну, потому что все части какой то или чей то коррупции.
 показать весь комментарий
 
 
уфф, наконец-то реформы!

https://www.youtube.com/watch?v=I8bY0G_jpHk
Зеленский предложил людям выбрать ГЛАВУ СБУ, МИНИСТРА ОБОРОНЫ и ГЕНПРОКУРОРА

пацан сказал - пацан сделал... зуб давал же!Лавренюк ответил на критику нардепа Мотовиловца: "Вы преступник или жертва?" - Цензор.НЕТ 7553
 показать весь комментарий
 
 
так этот лаврентий пособник дибильного емельяна?
так отправьте его по пути мыролюбного гиперлупа.
 показать весь комментарий
 
 
Да у тебя уголовный бэкграунд,лавренюк,а не правоохранительный. Сказки сидит рассказывает про социально-психологическое поведение. Рожа воровская.
 показать весь комментарий
 
 
Догадки к делу не пришлешь. Доказательства-дело другое.
 показать весь комментарий
 
 
Я предлагаю Порошенко официально дать звание Наполеона ему будет приятно
 показать весь комментарий
 
 
Да кто такой такой Наполеон супротив Святомосного графа Дякулы...
 показать весь комментарий
 
 
при Наполеоне Москва горела.. а при Мародёре - только свои склады.. неувязочка
 показать весь комментарий
 
Даже сейчас ложь. Побидил...Где победа ? ))
 показать весь комментарий
 
 
Я не согласен с психологией этого типа. Иногда честный человек,который видя ложь вокруг,может вести себя крайне непривлекательно и неуверенно.Зато опытный афеист,будет всем указывать на это и постарается высмеять его перед всеми. - Если кто помнит,сразу после Майдана встречу Березы и регионала левченко. Левченко хамил и выглядел очень уверенно.
 показать весь комментарий
 
Бариги 🐷 , клептократію називають економікою ,а тепер нові терміни підбирають 😆!
 показать весь комментарий
 
 
А я вот верю, что любой, кто по головах других пролез в верхушку власти - это святой и честный человек!
 показать весь комментарий
 
 
Титульна нація ! Мошах в труні перевертаїться ! За діла праведні !😆
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх