 Глава таможенной службы Нефьодов прокомментировал статью главреда Цензор.НЕТ о таможенных платежах. ТАБЛИЦА

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов, реагируя на статью Юрия Бутусова "В чей карман падают таможенные платежи?"
"Юрий Бутусов, и по поступлениям вы ошибаетесь с анализом - люди на которых вы сослались, не слишком понимают в таможенной статистике.
Налогооблагаемый импорт в долларах за 9 мес вырос на 3,21%, а сборы выросли на 7,55%
Конечно, в гривне - падение. Плюс еще "Нафтогаз", льготы по зеленой энергетике и российское эмбарго. Без этого мы бы сейчас шли с перевыполнением плана. Конечно, это не значит, что таможня поборола контрабанду, просто объясняю, что таможня не стала работать хуже", - написал он.
Коломойского вернули в бизнес с Россией в обмен на «формулу Штайнмайера»
Олигарх Игорь Коломойский вернулся в Украину после избрания президентом Владимира Зеленского, чтобы восстановить утраченные в президентство Петра Порошенко позиции.
На деле же Коломойский за каких-то три месяца не только наверстал упущенное, но и развернул новые масштабные схемы обогащения. Его компании импортируют дешевый уголь и электроэнергию из РФ, а ферросплавный бизнес процветает. Сам олигарх изменил риторику по отношению к России и уже называет агрессию РФ на Донбассе «гражданским конфликтом».
И это не случайно, ведь бизнес и политика в Украине тесно переплетены. В обмен на возможность Коломойского зарабатывать Украина обязалась пойти на уступки Кремлю по Донбассу. Главный переговорщик Зеленского Андрей Ермак является архитектором схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на «формулу Штайнмайера», которую в Киеве называют актом капитуляции. По нашей информации, именно это стало причиной конфликта главы СНБО Александра Данилюка с Ермаком и с людьми Коломойского в окружении Зеленского - Богданом и Герусом - и дальнейшего его увольнения.
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Антироссийская риторика Коломойского, который даже называл Путина шизофреником, казалась естественной - российские власти национализировали имущество олигарха в Крыму, а поддерживаемые Кремлем боевики едва не захватили в 2014 году его вотчину - Днепропетровск. Но сейчас Игорь Коломойский преобразился - олигарх называет войну на Донбассе «гражданским конфликтом», а с Путиным предлагает договариваться....
ссытся неудобных вопросиков
п.с. расчет чисто на зебилов.. ну и на саму монику, точнее - на его уровень понимания "букофф"
Сказал, что как было, так и есть. Ничего не изменилось.
за все эти затраты каждого таксиста заплатишь ты.
круто)глава таможни грамотный - умеет читать )
Слава Рінату!
Если НЕ понимали - то к черту того писателя. (Бо тупой)
Если понимали - то к черту того писателя - (Бо умышленно вливает в уши читателей лож).
Бутусов выложил цифры, но вместо того чтобы прокомменитировать цифры Бутусова Нефьодв выложили свои цифры и предложил верить его цифрам.
В итоге, после "комментария", мы ни на йоту не стали ближе к пониманию ситуации.
Пусть комментарии почитает, у него мозг вообще взорвётся!
https://www.youtube.com/watch?v=I8bY0G_jpHk
Зеленский предложил людям выбрать ГЛАВУ СБУ, МИНИСТРА ОБОРОНЫ и ГЕНПРОКУРОРА
когда там выборы, зебильчеку?
зебилыдрова
И шо, которую из кандидатур - выбрали?)) снова зебилам нассали.. "приняв кандидатуры"?
Порох, что ты творишь!))
При оформлении ему сказали сколько это будет стоить официально.... и плюс 300 у.е.!
Он с улыбкой заметил, что преЗедент говорит, что на таможне уже нет коррупции!?
На что ему ответили: - Та пошёл он в ......!!!
Конечно, в гривне - падение. Источник: https://censor.net.ua/n3152279
Театр абсурда! Столько пафоса и 7,55 %? А как же контрабанды нет и т.п.?
https://ua.112.ua/suspilstvo/zelenskyi-zaiavyv-shcho-kontrabandu-v-ukraini-mozhut-poboroty-do-kintsia-2019-roku-505553.html
І набіса нам порівняння з 2018 роком ??? План надходжень на 2019 недовиконується !!!
Не розумію цих зєлєбобіків,замість недолугих виправдань,хай зроблять,як в московії-поставлять свою людину на чолі Держстату,і малюють які завгодно цифри !