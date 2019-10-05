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Все про:таможня (1489) Бутусов Юрий (1857) Нефьодов (111)

 Глава таможенной службы Нефьодов прокомментировал статью главреда Цензор.НЕТ о таможенных платежах. ТАБЛИЦА

Налогооблагаемый импорт в долларах за 9 мес вырос на 3,21%, а сборы выросли на 7,55%.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов, реагируя на статью Юрия Бутусова "В чей карман падают таможенные платежи?"

"Юрий Бутусов, и по поступлениям вы ошибаетесь с анализом - люди на которых вы сослались, не слишком понимают в таможенной статистике.

Налогооблагаемый импорт в долларах за 9 мес вырос на 3,21%, а сборы выросли на 7,55%
Конечно, в гривне - падение. Плюс еще "Нафтогаз", льготы по зеленой энергетике и российское эмбарго. Без этого мы бы сейчас шли с перевыполнением плана. Конечно, это не значит, что таможня поборола контрабанду, просто объясняю, что таможня не стала работать хуже", - написал он.

Глава таможенной службы Нефьодов прокомментировал статью главреда Цензор.НЕТ о таможенных платежах 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин сократил количество таможен с 26 до 16, - Нефьодов

Источник: https://censor.net.ua/n3152279
 
   
 Топ комментарии
 
не стала работать хуже, вот это достижение зелебобов!)
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интересно, беня таможенные платежи заплатил, или снова повесит на бюджет по принципу "я вам таки ничего не должен!"

Коломойского вернули в бизнес с Россией в обмен на «формулу Штайнмайера»

Олигарх Игорь Коломойский вернулся в Украину после избрания президентом Владимира Зеленского, чтобы восстановить утраченные в президентство Петра Порошенко позиции.

На деле же Коломойский за каких-то три месяца не только наверстал упущенное, но и развернул новые масштабные схемы обогащения. Его компании импортируют дешевый уголь и электроэнергию из РФ, а ферросплавный бизнес процветает. Сам олигарх изменил риторику по отношению к России и уже называет агрессию РФ на Донбассе «гражданским конфликтом».

И это не случайно, ведь бизнес и политика в Украине тесно переплетены. В обмен на возможность Коломойского зарабатывать Украина обязалась пойти на уступки Кремлю по Донбассу. Главный переговорщик Зеленского Андрей Ермак является архитектором схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на «формулу Штайнмайера», которую в Киеве называют актом капитуляции. По нашей информации, именно это стало причиной конфликта главы СНБО Александра Данилюка с Ермаком и с людьми Коломойского в окружении Зеленского - Богданом и Герусом - и дальнейшего его увольнения.
....
Антироссийская риторика Коломойского, который даже называл Путина шизофреником, казалась естественной - российские власти национализировали имущество олигарха в Крыму, а поддерживаемые Кремлем боевики едва не захватили в 2014 году его вотчину - Днепропетровск. Но сейчас Игорь Коломойский преобразился - олигарх называет войну на Донбассе «гражданским конфликтом», а с Путиным предлагает договариваться....
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интересно, беня таможенные платежи заплатил, или снова повесит на бюджет по принципу "я вам таки ничего не должен!"

Коломойского вернули в бизнес с Россией в обмен на «формулу Штайнмайера»

Олигарх Игорь Коломойский вернулся в Украину после избрания президентом Владимира Зеленского, чтобы восстановить утраченные в президентство Петра Порошенко позиции.

На деле же Коломойский за каких-то три месяца не только наверстал упущенное, но и развернул новые масштабные схемы обогащения. Его компании импортируют дешевый уголь и электроэнергию из РФ, а ферросплавный бизнес процветает. Сам олигарх изменил риторику по отношению к России и уже называет агрессию РФ на Донбассе «гражданским конфликтом».

И это не случайно, ведь бизнес и политика в Украине тесно переплетены. В обмен на возможность Коломойского зарабатывать Украина обязалась пойти на уступки Кремлю по Донбассу. Главный переговорщик Зеленского Андрей Ермак является архитектором схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на «формулу Штайнмайера», которую в Киеве называют актом капитуляции. По нашей информации, именно это стало причиной конфликта главы СНБО Александра Данилюка с Ермаком и с людьми Коломойского в окружении Зеленского - Богданом и Герусом - и дальнейшего его увольнения.
....
Антироссийская риторика Коломойского, который даже называл Путина шизофреником, казалась естественной - российские власти национализировали имущество олигарха в Крыму, а поддерживаемые Кремлем боевики едва не захватили в 2014 году его вотчину - Днепропетровск. Но сейчас Игорь Коломойский преобразился - олигарх называет войну на Донбассе «гражданским конфликтом», а с Путиным предлагает договариваться....
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п.с. но самая ржака в том, что нефьодов ЗАКРЫЛ коменты к своим "пояснениям" на ФБ...
ссытся неудобных вопросиков Глава митної служби Нефьодов прокоментував статтю головного редактора Цензор.НЕТ про митні платежі - Цензор.НЕТ 4035
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Підтримую Бутусова, відповідь Нефьодова абсолютно смішна! Бізнес зростає на 7-8% на рік, це звичайна практика, отже митні платежі від бізнесу який ввозить іноземні товари мають зростати на 7-8% на рік. Якщо йде боротьба з контрабандою, то митні платежі мають зрости в рази, на 700-800%, бо більша частина імпорту ввозиться контрабандою!!!!! Зараз контрабанда просто лежить та чекає поки організується нова кримінальна схема безмитного ввезення товарів, тому і немає ніякого зростання митних зборів! Нефьодов має це розуміти, але робить вигляд що не розуміє! Отже Нефьодов насправді розуміє що всі його реформи нічого не змінюють в системі ввезення контрабанди але боїться про це сказати вголос і визнати свою неспроможність подолати контрабанду! Слабкість Нефьодова була помітна всім експертам вже давно і тому призначення Нефьодова на посаду керівника митниці було сприйнято як жарт! У Нефьодова є два шляхи - радикально посилити заходи по боротьбі з контрабандою, щоб бізнес зрозумів що більше не буде можливості ввозити товари контрабандою, або далі грати в цю дебільну гру - зростання 3% не помічаючи потоків контрабанди які течуть в Україну, яку організовує мафія у складі митників, прикордонників, ментів, прокурорів, суддів, сбушників, відомчих ВОХРів (порти, термінали), адміністрацій портів та митних терміналів! Що обере Нефьодов? Шлях реальної боротьби скорше за все призведе до замахів на Нефьодова (кілери, вибухи, отрута, автокатастрофи) і так чи інакше Нефьодов постраждає фізично, якщо не буде вбитий то буде покалічений або контужений. Натомість шлях - зростання 3%, не несе жодної фізичної загрози Нефьодову і дозволяє йому продовжувати гламурне життя на фоні фальсифікації справжніх реформ! Нефьодов-реформатор має їздити в бронетранспортері та броневагоні з кількома десятками охоронців і навіть це не буде гарантією безпеки. А поки Нефьодов подорожує звичайним пасажиром в поїзді, він не реформатор, він просто зіц-предсєдатєль, який розповідає про зростаня 3%!
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Не ну в вопросе бизнеса бутусов разбирается,выгодно цензор продал,тут спорить не буду
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Нефьодов має отримати право розстрілювати на місці керівників та працівників митниці за корупцію, а для цього потрібен Воєнний стан! Нефьодов має приїздити з перевіркою і розстрілювати половину складу митниці, яка зловлена на зловживаннях. Тоді буде реальна боротьба з корупцією!
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не просто расстреливать,но и пороть розгами,а еще нужно ввести право ночи с дочками коррупционеров,а особо отличившихся ахфицеров по закону военного времени сдавать ляшку в аренду,на перевоспитание
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Брюхня.Коломойский в орде под санкциями и в розыске.
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а как же он на днях электричество из кацапии стал покупать ?
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не стала работать хуже, вот это достижение зелебобов!)
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поступления возросли на 8% как вы набрали на выборах
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Зебил, распечатай себе результатьі вьіборов второго тура с сайта цвк и прибей к монитору, если двух чисел 25 и 73 запомнить не можешь.
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Дебилойд ты для начала пройди школьную программу по математике в частности округление чисел,что бы умел считать 24.45 это 24%,а не 25%,партия порошенко набрала 8% это и есть результат твоего божка из бессарабского совхоза
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Та не буде краще, гірше б не було. Невже не видно хто прийшов до влади? Корупціонери,рейдери,риги,колаборанти, недоумки, невігласи начолі з блазнем.
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Сейчас подождут, потусуют должности, придумают новые схемы и продолжать. Контрабанда такая же древняя как и проституция.
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тут самый смак, кто нефьодов прикрывается ростом "при Порохе" - чтобы скрыть обвал - при монике шмаркль.. Глава таможенной службы Нефьодов прокомментировал статью главреда Цензор.НЕТ о таможенных платежах - Цензор.НЕТ 205
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"что нефьодов"..
п.с. расчет чисто на зебилов.. ну и на саму монику, точнее - на его уровень понимания "букофф" Глава митної служби Нефьодов прокоментував статтю головного редактора Цензор.НЕТ про митні платежі - Цензор.НЕТ 9442
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Нефьодорова во власть привел Порошенко. И по фейсбуку можно сказать что он умеренный порохобот.
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Ну да,как же здесь без Пороха.Привел и на прощанье ещё и в штаны нефьодову насрал.
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А по сути есть что сказать? Его ведь назначили ещё при Порошенко и правительстве Гройсмана.
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Скоро и очень скоро,скоро прозревший народ попросит вернуться Петра Великого и он вместе со своей молодой командой Гонтаревой и Розенблатом,под командыванием жынки 3000 наведет в Украине окончательный и бесповоротный порядок и патриотизм какое еще не видели в мире
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А если добавить луца, ойхундовского, грановского, кананенку, свинарчучков и говорящую ж@пу лешу хончаренко, так через неделю и Швейцария нам обзавидуется! Ух, заживем!
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В Швейцарии много денег,а патриотизму мало,нужно к ним отправить Порошенко для балансу
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Дякую! Вона, доречі, стосується всіх "геапалітегів" цього сайту. В тому числі і тебе.
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Але ж ти не спориш на рахунок того, що більшість відписувачів цього сайту - потенційні клієнти санітарів. 😂
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Навіть такий телепень як ти це розуміє.
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Конечно, это не значит, что таможня поборола контрабанду, просто объясняю, что таможня не стала работать хуже", - написал он.

Сказал, что как было, так и есть. Ничего не изменилось.
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А говорили - Нефёдов как придёт. так сразу порядок наведёт. Прозоро, кстати обходят уже элементарно, схемки отработали.
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Так говорили, коли прийде вчитель голобородько, країна розцвіте. Ну що?
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при Зеленском гривна укрепилась таможенные сборы выросли и это за несколько месяцев
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Гривна? Международные спекулянты играют на рынке ОВГЗ-ОВДП....начнут конвертировать гривну с суперприбылью и выводить валюту и увидишь курс. Это Ещё Гнойсманг с Маркаровой намухоморили.
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Про госдолг США давай,а то скучно,очень и очень скоро доллар и гривна,очень скоро
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Новую таможню вроде обещал запустить в ноябре, хотя по мне - это очень оптимистично.
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Можно сколько угодно рисовать выгодных себе таблиц и рапортовать об успехах. Это как Попандопуло,...бери все деньги, я себе ещё нарисую!
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"просто вы неправильно считаете. 3+2 после округления равно примерно 10"
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Аксиома! ))) Тупое быдло думает что все нововведения их не коснуться. Главное что бы Петю посадили и забрали фабрику.
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Будут выдавать чеки и платить налоги и таксисты и парикмахеры и это - норма во всем мире. А вой барыг, не желающих платить налоги, но желающих все на халяву и побольше и хорошие дороги - просто вой барыг. Побрызгают соплями и успокоятся, так как налоги платить - НУЖНО. В 21 м веке нет никаких проблем купить кассовый аппарат, воткнуть в прикуриватель и выдать ЧЕК.
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кроме покупки кассовый аппарат надо поставить на учет в налоговой, заключить договор на его обслуживание и каждый чек отправлять в реестр. Кроме того кассовый аппарат это хреновина размером 15х30х5 см. прибавь к ней картридер с интернетом даже в поле. кассу вечером таксист будет обязан сдавать в банк. плюс кассовая книга плюс книга расходов и доходов.
за все эти затраты каждого таксиста заплатишь ты.
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Глава таможенной службы Нефьодов прокомментировал статью главреда Цензор.НЕТ о таможенных платежах. ТАБЛИЦА
круто)глава таможни грамотный - умеет читать )
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Фух,ну нарешті про ренту,аж відлягло
Слава Рінату!
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Вот если он подключит министерку недоОбразования, так то вообще будет один огромный успех! Она то уже ***** арифметику выучила, теперь вот с репетиторами правописание изучает. Глава таможенной службы Нефьодов прокомментировал статью главреда Цензор.НЕТ о таможенных платежах - Цензор.НЕТ 9087
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Дура бородатая! Контрабанда это когда в объезд таможни! Это сложно запомнить??? А если ты ставишь план "по сбору", то заткнись про нарушения таможенных правил! Или ехать быстро и успеть, или по правилам но опоздать.
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в зачем было кричать и рассказывать шо мы зебилы ого го - а на самом деле нет результата - даже в гривне меньше ,а это факты
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ты статью читало недоразумение?Факт только в том что ты имбецил
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нефьодов, не напрягайся - его величество доллар всех зелёных уравнивает)
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Вполне естественный вопрос. А что, когда писалась статья про ухудшение работы таможни - этого не понимали?
Если НЕ понимали - то к черту того писателя. (Бо тупой)
Если понимали - то к черту того писателя - (Бо умышленно вливает в уши читателей лож).
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Так это не делается.
Бутусов выложил цифры, но вместо того чтобы прокомменитировать цифры Бутусова Нефьодв выложили свои цифры и предложил верить его цифрам.
В итоге, после "комментария", мы ни на йоту не стали ближе к пониманию ситуации.
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Где ихъ всех таких грантоедов понабирали, в каком питомнике полезных идиотов? Вот Милованов встречался с аграриями. Это жесть. Люди выходили с этой "встречи" плевались , говорят чудак вообще не в теме но умничает. Даже близкого понятия о сельском хозяйстве! Но слуга внешнего управления, Сороса, впрочем как и подставка для офисной бумаги и заточка карандашей на самокате Гончарук, очередной выпускник техникума МАУП.
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Такой взрослый и бородатый, а на цензоровский порохоботский троллинг повёлся!!! Глава таможенной службы Нефьодов прокомментировал статью главреда Цензор.НЕТ о таможенных платежах - Цензор.НЕТ 953
Пусть комментарии почитает, у него мозг вообще взорвётся!
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зебилы, та вы все такие тупые, ведётесь на ВСЁ :D

https://www.youtube.com/watch?v=I8bY0G_jpHk
Зеленский предложил людям выбрать ГЛАВУ СБУ, МИНИСТРА ОБОРОНЫ и ГЕНПРОКУРОРА

когда там выборы, зебильчеку?Глава митної служби Нефьодов прокоментував статтю головного редактора Цензор.НЕТ про митні платежі - Цензор.НЕТ 2839
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Предложения кандидатур принимались или ты прям хотел, как депутатов?
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на заборе тоже написано слово из трех букв - а в реальности там зебилы дрова Глава митної служби Нефьодов прокоментував статтю головного редактора Цензор.НЕТ про митні платежі - Цензор.НЕТ 7602

И шо, которую из кандидатур - выбрали?)) снова зебилам нассали.. "приняв кандидатуры"?
Порох, что ты творишь!))
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Грудью на амбразуру за честь мундира. Вот только А. Матросов из-за гололеда то героем стал
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"..мiй любьiй зе.., растєт дєнь ото дня процєнт жиров у маслє..."(с)
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Не путайте пи ров с голубыми. Хотя он скорее метросексуал.
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Вот не надо из-за обычных гомосеков на метро клеветать!
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то я в шутку . Конечно метросексуал с комплексами мальчика ,коему хочется быть дядькой . В 60 сбреет помолодеет .Расчетливый Нефьодов .
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но признаюсь . отношусь к откр голубцам более уважительно чем к метросексуалам , для меня и те и др - пиТары .
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Да это понятно, установка хозяина, он просто допустить не может чтоб стало лучше жить людям. НО! А что реально хорошего за уже последних несколько месяцев всей полноты власти? Либерторианство мать его? Конституцией просто подтираются начиная с первой главы. Идиотов понабирали в правительство, грантоедов работающих на внешнее управление, в Раде вообще СЛУЧАЙНЫЕ особи в огромном количестве.
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На прошлой неделе знакомый отправлял за границу свою продукцию (станок)....
При оформлении ему сказали сколько это будет стоить официально.... и плюс 300 у.е.!
Он с улыбкой заметил, что преЗедент говорит, что на таможне уже нет коррупции!?
На что ему ответили: - Та пошёл он в ......!!!
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Спросите у знакомого кто от него требовал деньги? Не думаю что таможенники, т.к. при экспорте таможенные платежи вообще отсутствуют (тем более на станки). Скорее всего 300 у.е. требовали таможенные брокеры за оформление таможенной декларации. Если ваш знакомый считает что это много, пусть найдет другого брокера (их сейчас довольно много).
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Налогооблагаемый импорт в долларах за 9 мес вырос на 3,21%, а сборы выросли на 7,55%
Конечно, в гривне - падение. Источник: https://censor.net.ua/n3152279
Театр абсурда! Столько пафоса и 7,55 %? А как же контрабанды нет и т.п.?
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Если Г+Г не сообщает, что контрабанда есть, то её нет, если Г+Г не сообщает, что коррупция есть, то её нет... Именно отсюда знания о контрабанде и коррупции и в любой стране так, только Украине (зебам) повезло, что именно Коломойский им всю правду рассказывает...
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За 28 лет нет никаких изменений,а ты все о зе обеспокоен
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"І дійсно, на митниці, на кордоні, дійсно, дуже сильно - в рази - зменшилася контрабанда. Жодної проблеми. Тут же, одразу. Ми закінчимо контрабанду, коли буде реформовано митну службу та податкову. Ми все це зробимо. Це буде протягом, я думаю, до кінця 2019 ми приб'ємо контрабас", - розповів Зеленський.
https://ua.112.ua/suspilstvo/zelenskyi-zaiavyv-shcho-kontrabandu-v-ukraini-mozhut-poboroty-do-kintsia-2019-roku-505553.html
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В ДОЛЛАРАХ... А в тугриках ? Здається,держбюджет планується в гривнях ? Це такі грошові знаки з портретами УКРАЇНСЬКИХ князів і письмеників.
І набіса нам порівняння з 2018 роком ??? План надходжень на 2019 недовиконується !!!
Не розумію цих зєлєбобіків,замість недолугих виправдань,хай зроблять,як в московії-поставлять свою людину на чолі Держстату,і малюють які завгодно цифри !
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чючєло с такой прічьоской не може бути главой таможні по опрєдєлєнію, развє чьто головкой.
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