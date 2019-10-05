 Зенитные ракетные войска Воздушных Сил ВСУ начали итоговые тактические учения с боевой стрельбой. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Командование Воздушными Силами ВСУ на странице в Facebook.

"Главной особенностью нынешних учений является то, что наши подразделения будут применять современный автоматизированный мобильный командный пункт "Ореанда", - сообщил СМИ начальник зенитных ракетных войск Командования Воздушных Сил ВС Украины генерал-майор Юрий Ставский. - Это первое применение "Ореанды" зенитным ракетным полком в условиях, максимально приближенных к боевым, после поступления его на вооружение. До этого "Ореанда" прошла успешные заводские испытания и показала свою эффективность на подобных учениях в прошлые годы".

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В командовании отмечают, что в этом году размах учений будет больше, чем в прошлом году. В частности, привлекается больше вооружения, больше личного состава, проведут больше пусков ракет. Во время кульминации учений будут отражать массированное воздушное нападение врага и сбивать воздушные цели одновременно два зенитных ракетных полка "С-300П" и "Бук-М1", а также отдельные дивизионы "С-125".

"Мы вынуждены постоянно наращивать боевые возможности подразделений зенитных ракетных войск, - говорит генерал-майор Юрий Ставский. - В этом году в подразделения ЗРВ продолжат поступать восстановленные комплексы различных модификаций типа "С-300", "Бук" и "С-125".

К учениям зенитных ракетных войск также привлекаются авиация и РТВ.







