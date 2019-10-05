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 Зенитные ракетные войска Воздушных Сил ВСУ начали итоговые тактические учения с боевой стрельбой. ФОТОрепортаж

Учения имеют целью проверить подготовку расчетов во время боевых пусков зенитных управляемых ракет по воздушным целям, мастерство владения тактическими приемами в ходе ведения противовоздушного боя, мобильность и слаженность действий личного состава.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Командование Воздушными Силами ВСУ на странице в Facebook.

"Главной особенностью нынешних учений является то, что наши подразделения будут применять современный автоматизированный мобильный командный пункт "Ореанда", - сообщил СМИ начальник зенитных ракетных войск Командования Воздушных Сил ВС Украины генерал-майор Юрий Ставский. - Это первое применение "Ореанды" зенитным ракетным полком в условиях, максимально приближенных к боевым, после поступления его на вооружение. До этого "Ореанда" прошла успешные заводские испытания и показала свою эффективность на подобных учениях в прошлые годы".

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В командовании отмечают, что в этом году размах учений будет больше, чем в прошлом году. В частности, привлекается больше вооружения, больше личного состава, проведут больше пусков ракет. Во время кульминации учений будут отражать массированное воздушное нападение врага и сбивать воздушные цели одновременно два зенитных ракетных полка "С-300П" и "Бук-М1", а также отдельные дивизионы "С-125".

"Мы вынуждены постоянно наращивать боевые возможности подразделений зенитных ракетных войск, - говорит генерал-майор Юрий Ставский. - В этом году в подразделения ЗРВ продолжат поступать восстановленные комплексы различных модификаций типа "С-300", "Бук" и "С-125".

К учениям зенитных ракетных войск также привлекаются авиация и РТВ.

Зенитные ракетные войска Воздушных Сил ВСУ начали итоговые тактические учения с боевой стрельбой 01
Зенитные ракетные войска Воздушных Сил ВСУ начали итоговые тактические учения с боевой стрельбой 02
Зенитные ракетные войска Воздушных Сил ВСУ начали итоговые тактические учения с боевой стрельбой 03
Зенитные ракетные войска Воздушных Сил ВСУ начали итоговые тактические учения с боевой стрельбой 04

Источник: https://censor.net.ua/n3152278
 
   
 Топ комментарии
 
ХОРОШО - А ТО ЦАПЫ, ПОСЛЕ ОТСТАВКИ МОНИКИ, МОГУТ И ОБНАГЛЕТЬ
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При Порошенко постоянно сбивали БПЛА сепаратистов на фронте. Интересно при Зеленском хоть один планер сбили ?
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Бубочка уже зврался что крыть не чем.Не понятно где у него "тамже наши люди",наверне в кремле.Он не хозяин на краинской земле ,он капитулянт

"Не "б*ндерівці", а "наші війська"! На Донбасі різко виступили проти відведення ЗСУ

Про це колишній глава Попаснянської РДА Сергій Шакшун розповів в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" у п'ятницю, 4 жовтня.

"Люди дзвонять і кажуть - як можна прибирати наші війська? Наші вже війська! Не говорять, як раніше, "українська армія". А "наші війська"! І що потім з нами буде? Люди переживають. Війна триває шостий рік. І якщо раніше ставлення до ЗСУ "ці бандерівці" або "ці вояки", то зараз це "наші". І "не відпускайте їх нікуди".

"Ми не повинні здавати ті землі, які відвоювали наші військові. В Станиці Луганській ми відвели свої війська. Росія як не відводила, так і не відводить. Росіяни зараз гуляють вільно в сірій зоні. Плюс до всього війна йде по всій лінії фронту. Якщо вам не доповідають, це дуже погано. Військові дії відбуваються в Попаснянському районі починаючи з Новотошківського. Золоте, Катеринівка, Попасне, Троїцьке - всюди стріляють",

https://www.obozrevatel.com/ukr/society/ne-bnderivtsi-a-nashi-vijska-na-donbasi-rizko-vistupili-proti-vidvedennya-zsu.htm
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Як бине керував Зрадник на Банковій, а за інерцією армія потрохи відбудовується.
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А може то ваші ідіотскі мантри про "зраду зрадну без сивочолого гетьмана " кожного дня лопають, як мильні бульбашки?
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На жаль наші зенітно-ракетні комплекси ППО сліпі і глухі, на відстані більше 40км!!!! бо в нас досі немає БПЛА з радарами, які можуть бачити низьколетящі ворожі літаки та гелікоптери навіть за лінією горизонту, за рахунок під'йому в повітря РЛС на кілька сотень метрів! Касьянов вже опробував прив'язні БПЛА які можуть отримувати потужне живлення по кабелю з землі і можуть знаходитись в повітрі безперервно по кілька діб, здавалось би ППО мало вхопитись за цю можливість, щоб розширити зону дії наземних РЛС і унеможливити прольот низьколетящих цілей непоміченими на відстані більше 40км від РЛС! Але генерали виявились напрочуд тупими на ідіотськими і за 5 років ми не маємо жодного БПЛА ДРЛОіУ, які б могли визначати цілі та наводити ракети на них! А путін активно розвиває літаки та гелікоптери ДРЛОіУ які можуть наводити російські зенітні ракети з Криму на наші літаки навіть біля Дніпра та Запоріжжя!!!!! А ми не маємо такої бойової системи!!!! Немає жодного літака ДРЛОіУ, жодного гелікоптеру ДРЛОіУ, жодного БПЛА ДРЛОіУ!!!!! Всі ці навчання не мають змісту, бо всі ці ЗРК будуть знищені ворожою авіацією, яка буде підкрадатись до ЗРК непоміченою і атакувати з відстані 40км, коли вже неможливо нічого зробити! Кілька літаків заходять на ЗРК, ЗРК випускає по ним ракети, літаки розвертаються та уходять від ракет, а один з літаків, по якому не встигли навести і запустити ракету - знищує всі ЗРК!!! Це ж звичайна тактика ВПС СРСР, яку ніхто не відміняв і протидіяти цій тактиці ми не маємо чим, бо в нас немає загоризонтних систем оповіщення та наведення ракет і ми за 5 років нічого не зробили для того щоб побудувати цей найбільш потрібний компонент нашої системи ППО! Всіх цих генералів ППО, можна після навчань знімати з посад і позбавляти генеральських звань - вони бездарі і нікчеми, тупі нікчеми, не спроможні захистити Україну від ворога!
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ХОРОШО - А ТО ЦАПЫ, ПОСЛЕ ОТСТАВКИ МОНИКИ, МОГУТ И ОБНАГЛЕТЬ
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Нужно ещё С-400 и новых "Буков" прикупить. От этих кацапов можно ждать чего угодно.
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серега вы свое фуфло впаривайте туркам - нам не надо))))
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Турки, китайцы, индусы стало быть глупее...
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Не хочется обижать никого, но выходит тогда что остальные умнее
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Остальным пока не хватает, довольствуются С-300.
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Панченко , гораздо дешевле и єффективнее развернуть собственньіе ракетьі средней дальности , которьіе станут гарантией от воздушного нападения со стороньі РФ. Да и с любого другого направления.
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Какого-то одного идеального оружия, которое сделает всё остальное не нужным, пока не существует. Иначе все страны вооружились бы им.
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При Порошенко постоянно сбивали БПЛА сепаратистов на фронте. Интересно при Зеленском хоть один планер сбили ?
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Щирим ЗєБєніним словом. Не можна дратувати Путлєра.
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Не ври. Снятие неприкосновенности - многоэтапный процесс. Начали с положений основного закона - Конституции. Все остальные законы будут пересмотрены и приведены к норме.
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зато будут лупить в белый свет, як в гривенку
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ты считал сколько гривенек в Крыму и Донбассе осталось...

гривенка, вложенная в ВСУ, миллиарды бережет Зенитные ракетные войска Воздушных Сил ВСУ начали итоговые тактические учения с боевой стрельбой - Цензор.НЕТ 5543
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твои лярды бережет или чьи то?
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мои, мои!
или ты хочешь получать зарплату как в Ордле, если ты еще ее получишь....
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Толку от этих учений... уже не обращаешь на них внимания... каждый день на фронте гибнет защитник Украины... кому легче от этих учений?!... имея самое современное оружие в мире теряем каждый день людей.... позор!!!!!!!
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нужно учения переводить в ответку по сепарам
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Бубочка уже зврался что крыть не чем.Не понятно где у него "тамже наши люди",наверне в кремле.Он не хозяин на краинской земле ,он капитулянт

"Не "б*ндерівці", а "наші війська"! На Донбасі різко виступили проти відведення ЗСУ

Про це колишній глава Попаснянської РДА Сергій Шакшун розповів в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" у п'ятницю, 4 жовтня.

"Люди дзвонять і кажуть - як можна прибирати наші війська? Наші вже війська! Не говорять, як раніше, "українська армія". А "наші війська"! І що потім з нами буде? Люди переживають. Війна триває шостий рік. І якщо раніше ставлення до ЗСУ "ці бандерівці" або "ці вояки", то зараз це "наші". І "не відпускайте їх нікуди".

"Ми не повинні здавати ті землі, які відвоювали наші військові. В Станиці Луганській ми відвели свої війська. Росія як не відводила, так і не відводить. Росіяни зараз гуляють вільно в сірій зоні. Плюс до всього війна йде по всій лінії фронту. Якщо вам не доповідають, це дуже погано. Військові дії відбуваються в Попаснянському районі починаючи з Новотошківського. Золоте, Катеринівка, Попасне, Троїцьке - всюди стріляють",

https://www.obozrevatel.com/ukr/society/ne-bnderivtsi-a-nashi-vijska-na-donbasi-rizko-vistupili-proti-vidvedennya-zsu.htm
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Я особисто щиро переконаний, що етнічні євреї можуть бути патріотами. (Уточнення - патріотами Ізраїлю.)
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без сильной ПВО будет тяжко..
пусть учатся - кацапня,вылетая на бомбёжку Украины должна помнить,что это не сирийские детишки внизу,а смерть..
а если повезёт выпрыгнуть - то и лютая..
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Головне щоб "закрили небо" і нікого не збили.............
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Если смотреть не предвзято, по существу, в Украине нет никакой ПВО, а одна болтовня. Будем рассуждать здраво. Примерно с 1985 года в Украинские ПВО не было поставлено ни одного нового ЗРК. Были на вооружении С-125, и С-300. А теперь считаем. с 1985 года по сегодняшний день прошло 34 года. И если считать, что последний новый ЗРК поступил в части ПВО в Украине в 1980 году, то прошло 39 лет. Ракеты устарели не только как новое оружие, но и физически. В ракетном топливе идут процессы химического разложения, и оно становится взрывоопасным. Электроника окисляется и даёт сбои. Видел результат этих сбоев при пусках, зрелище не из приятных, когда с направляющих ракета не летит, а плюхается на землю, или улетает на самоликвидацию. ЗРК подлежат в Украине утилизации, дабы избежать результатов этих "модернизаций"-взрывов ракет и людские жертвы. Подлежащее списанию оружие, как ни "модернизируй", всё равно останется хламом. Все эти "показательно-понтовые пуски" одна трепотня всё профукавших проходимцев. Южмаш развалили, где могли бы за 28 лет, перебрав до последней детальки С-300 и другие, изучить старые комплексы, имея в Павлограде ракетный топливный комбинат, рядом с Южмашем, и в Харькове электронику, создать свои ЗРК. Но предпочли разграбить, распродать, разрушить. Не смешите мир своими "модернизациями".
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