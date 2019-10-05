 Зенитные ракетные войска Воздушных Сил ВСУ начали итоговые тактические учения с боевой стрельбой. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Командование Воздушными Силами ВСУ на странице в Facebook.
"Главной особенностью нынешних учений является то, что наши подразделения будут применять современный автоматизированный мобильный командный пункт "Ореанда", - сообщил СМИ начальник зенитных ракетных войск Командования Воздушных Сил ВС Украины генерал-майор Юрий Ставский. - Это первое применение "Ореанды" зенитным ракетным полком в условиях, максимально приближенных к боевым, после поступления его на вооружение. До этого "Ореанда" прошла успешные заводские испытания и показала свою эффективность на подобных учениях в прошлые годы".
В командовании отмечают, что в этом году размах учений будет больше, чем в прошлом году. В частности, привлекается больше вооружения, больше личного состава, проведут больше пусков ракет. Во время кульминации учений будут отражать массированное воздушное нападение врага и сбивать воздушные цели одновременно два зенитных ракетных полка "С-300П" и "Бук-М1", а также отдельные дивизионы "С-125".
"Мы вынуждены постоянно наращивать боевые возможности подразделений зенитных ракетных войск, - говорит генерал-майор Юрий Ставский. - В этом году в подразделения ЗРВ продолжат поступать восстановленные комплексы различных модификаций типа "С-300", "Бук" и "С-125".
К учениям зенитных ракетных войск также привлекаются авиация и РТВ.
гривенка, вложенная в ВСУ, миллиарды бережет
или ты хочешь получать зарплату как в Ордле, если ты еще ее получишь....
"Не "б*ндерівці", а "наші війська"! На Донбасі різко виступили проти відведення ЗСУ
Про це колишній глава Попаснянської РДА Сергій Шакшун розповів в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" у п'ятницю, 4 жовтня.
"Люди дзвонять і кажуть - як можна прибирати наші війська? Наші вже війська! Не говорять, як раніше, "українська армія". А "наші війська"! І що потім з нами буде? Люди переживають. Війна триває шостий рік. І якщо раніше ставлення до ЗСУ "ці бандерівці" або "ці вояки", то зараз це "наші". І "не відпускайте їх нікуди".
"Ми не повинні здавати ті землі, які відвоювали наші військові. В Станиці Луганській ми відвели свої війська. Росія як не відводила, так і не відводить. Росіяни зараз гуляють вільно в сірій зоні. Плюс до всього війна йде по всій лінії фронту. Якщо вам не доповідають, це дуже погано. Військові дії відбуваються в Попаснянському районі починаючи з Новотошківського. Золоте, Катеринівка, Попасне, Троїцьке - всюди стріляють",
https://www.obozrevatel.com/ukr/society/ne-bnderivtsi-a-nashi-vijska-na-donbasi-rizko-vistupili-proti-vidvedennya-zsu.htm
пусть учатся - кацапня,вылетая на бомбёжку Украины должна помнить,что это не сирийские детишки внизу,а смерть..
а если повезёт выпрыгнуть - то и лютая..