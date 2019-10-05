 Венгрия массово забирает обратно паспорта, ранее розданные на Закарпатье, - Москаль

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом рассказал экс-глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль. По его словам, такие новоиспеченные "граждане" нередко совсем не знают венгерского языка.

"Если кто-то хочет паспорт этой страны, то получает направление в университет, где дают сертификат, что он пишет, читает и свободно разговаривает на венгерском языке. Второе – или бабушка, или мать были гражданами Венгрии", – пояснил Москаль.

"Если справку можно в архиве за взятку купить, что родители жили в 1939-44 годах на территории Закарпатья, то выучить венгерский, поверьте мне, почти невозможно. Это надо делать с детства. Это самый трудный язык в Европе", – отметил он.

По словам экс-главы ОГА, для закарпатцев процедура такая же, однако здесь у официального Будапешта возникли проблемы.

"Сначала Венгрия не знала, что мы корумпируем. Сейчас идут суды один за одним. Дали возможность сдавать экзамен на знание венгерского языка председателям сельских, поселковых, городских советов, а также принимать от них присягу и тому подобное. Оказалось, что больше половины паспортов было выдано тем, кто не является этническими венграми, не знают языка, проживают в Киеве или еще где-то", – рассказал он.

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Как отметил Москаль, сейчас их отбирают назад: "Сегодня полиции дано указание – если человека останавливают, он показывает венгерский паспорт, но не говорит и не понимает венгерского языка – документ забирается".

"Есть такой "Вестник президента Венгрии", потому что принимает в гражданство президент. Делает это тихо, чтобы у человека не было проблем. Но зато две-три страницы в каждом выпуске – "лишить гражданства такого-то, такого-то.... То есть афишируют на все 100%", – заявил Москаль.

Москаль вспомнил, как, занимая должность председателя Закарпатской ОГА, встречался с высокопоставленным венгерским чиновником: "Министр приехал. Говорит – в селе прописаны 600 человек с гражданством. Пошли в школу, покажите хоть одного ребенка, который учится. Если столько людей, должны быть дети. Никого. Это был большой репортаж на их телевидении".

"Сейчас они если одному дают, то 10-20 других лишают. Судебные процессы идут над теми главами сельских, поселковых, городских советов, кто нарушал венгерское законодательство относительно приобретения гражданства", – добавил он.

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