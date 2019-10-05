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Все про:Венгрия (849) Закарпатье (1648) Москаль (1806) паспорт (808)

 Венгрия массово забирает обратно паспорта, ранее розданные на Закарпатье, - Москаль

Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, которые раздавали жителям Закарпатья. Выяснилось, что часто их получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом рассказал экс-глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль. По его словам, такие новоиспеченные "граждане" нередко совсем не знают венгерского языка.

"Если кто-то хочет паспорт этой страны, то получает направление в университет, где дают сертификат, что он пишет, читает и свободно разговаривает на венгерском языке. Второе – или бабушка, или мать были гражданами Венгрии", – пояснил Москаль.

"Если справку можно в архиве за взятку купить, что родители жили в 1939-44 годах на территории Закарпатья, то выучить венгерский, поверьте мне, почти невозможно. Это надо делать с детства. Это самый трудный язык в Европе", – отметил он.

По словам экс-главы ОГА, для закарпатцев процедура такая же, однако здесь у официального Будапешта возникли проблемы.

"Сначала Венгрия не знала, что мы корумпируем. Сейчас идут суды один за одним. Дали возможность сдавать экзамен на знание венгерского языка председателям сельских, поселковых, городских советов, а также принимать от них присягу и тому подобное. Оказалось, что больше половины паспортов было выдано тем, кто не является этническими венграми, не знают языка, проживают в Киеве или еще где-то", – рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПУ расследует факты массовой выдачи украинцам паспортов Венгрии, Румынии, Польши и РФ

Как отметил Москаль, сейчас их отбирают назад: "Сегодня полиции дано указание – если человека останавливают, он показывает венгерский паспорт, но не говорит и не понимает венгерского языка – документ забирается". 

"Есть такой "Вестник президента Венгрии", потому что принимает в гражданство президент. Делает это тихо, чтобы у человека не было проблем. Но зато две-три страницы в каждом выпуске – "лишить гражданства такого-то, такого-то.... То есть афишируют на все 100%", – заявил Москаль.

Москаль вспомнил, как, занимая должность председателя Закарпатской ОГА, встречался с высокопоставленным венгерским чиновником: "Министр приехал. Говорит – в селе прописаны 600 человек с гражданством. Пошли в школу, покажите хоть одного ребенка, который учится. Если столько людей, должны быть дети. Никого. Это был большой репортаж на их телевидении".

"Сейчас они если одному дают, то 10-20 других лишают. Судебные процессы идут над теми главами сельских, поселковых, городских советов, кто нарушал венгерское законодательство относительно приобретения гражданства", – добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будапешт не пойдет на компромисс с Киевом до решения вопроса с венгерским нацменьшинством, - посол Ийдярто

Источник: https://censor.net.ua/n3152277
 
   
 Топ комментарии
 
Как отметил Москаль, сейчас их отбирают назад: "Сегодня полиции дано указание - если человека останавливают, он показывает венгерский паспорт, но не говорит и не понимает венгерского языка - документ забирается".

Так само Україна має робити з кацапами. Але куди там - в Україні навіть сама поліція часто не володіє державною мовою.
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Наша корупція здобула визначну перемогу над хитрожопістю Йобіків.
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Кримінал із Закарпаття пошив скуластих у лохи.
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Лисий придурок знову бовкнув і тільки потім подумав...Немає жодного забирання паспортів,тим паче "масового"...Не заради людей Угорщина роздавала паспорти,а заради територій...І з радістю прийме Закарпаття разом і з українцями...Це ми повинні розуміти,а не заспокоюватись словами цього матюкливого ідіота...
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отже - треба в хитрожопих хахлів забрати українське громадянство.
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Тьфу блін....В ротяку сЦиярто прийме хіба що,з заглотом.
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Пора бы и у нас ввести такое правило. остановил полицейский гражданина Украины и если тот в ответ на обращение по-украински начинает что-то мычать, или рассказывать про великий и могучий - паспорт отбирать.
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і українські паспорти в цих хахлів теж забрати. Вони не заслужили ніякого громадянства.
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"Сегодня полиции дано указание - если человека останавливают, он показывает венгерский паспорт, но не говорит и не понимает венгерского языка - документ забирается".

хорошее правило, пора бы в Украине такое
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Там где хохол прошел, еврей венгерского паспорта не получит Угорщина масово забирає назад паспорти, які раніше роздавали на Закарпатті, - Москаль - Цензор.НЕТ 2081



хорошо дурнуватых ******* сделали
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Українці завжди викорисьовують лохів поповній ! У мене знайомі мають як і угорські так і румунські паспорти, самі Галичани ( Львівська область ). Для чого вони їм ?! А все просто, можливість роботи і життя у Великій Британії і загалом в ЄС, соц виплати... От і все. Лохи угорці вже шось почали підозрювати, от румуни ше поки ні...
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Да. А ещё вложение свободных средств. Пусть лежит хлеба не просит.
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А для граждан Венгрии проживающих в Украине нужно ввести визовый режим !
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Так ніхто з українців хто купив собі в корумпованій владі угорський чи румунський паспорт не відказався від українського паспорта. :D нащо ?! Ніхто ж з українців не збирається там жити, просто вигода... Один мій корєш працює в Англії по румунському паспорту, крім того ганяє машини в Україну ... Вже в Польщі витягує укрпаспорт, шоб в'їхати в Україну і бути в Україні скільки хоче... Бізнес, гроші людина заробляє, як може !
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У мене теж є знайомі, які мають польські, венгерські паспорти, мають якісь свої гешефти, ганяють машини, щось там возять, але живуть в Україні. Кожен влаштовується, як може. І вже декілька років чую від них, що виїжджають то в Німеччину, то в Польщу, але дотепер не виїхали. Словом, у кожного своя ситуація.
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Мы не победимы! Слава Украинской Коррупции!
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Слава угорській корупції, вони за 2 000 - 3 000 євро зроблять тобі справку, шо моя бабця українка була угоркою зі Львова
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На всяку "липу" є інша "липа" . Ото й уся ціна угорського паспорта . Дешевший - тільки російський .
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Предатели не оценили покращення от Порошенко
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"Сегодня полиции дано указание - если человека останавливают, он показывает венгерский паспорт, но не говорит и не понимает венгерского языка - документ забирается".

Придётся им мАдярский хоть так выучить:
Угорщина масово забирає назад паспорти, які раніше роздавали на Закарпатті, - Москаль - Цензор.НЕТ 3047
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Угорці спохватилися , що в новоспечених ггомадян , ще є й усраільське !😆
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ніякої проблеми...вивчать нєглядя...в основному розуміють....невеликі курси...там того було...
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Розказувпли мені таку історію. Короче, вся процедура отримання румунського паспорту триває до 6 місяців. Два рази тільки треба поїхати в Бухарест. Перший, це подати особисто документи, другий, це на коротку присягу. Декілька завчених слів сказати :D
Був випадок, шо румуни ( державні службовці ) на присязі задавали часом нашим просте запитання. І от чувака питають, яка година, а він тупо либу давить, нічого не розуміє... Короче поржали і задовольнили нового львівського румуна на отримання паспорту
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Дорочі фірми посередники, які допомагають в оформленні громадянства румунії, як бонус пропонують зробити всі документи і дитині твоїй, якшо вона є у тебе малолітньою... Так шо там ше і акції такі бувають :D

Доречі, я думаю, що без підтримки СБУ ці б фірми так себе б вільно в Україні не почували. А так спокійно собі почуваються і працюють.
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з перших рук...
їхали маршруткою...на роботу...туди...
Один розмовляв мадярською...поставили на перше сидіння...
при провірці погранець звернувся до іншого...хад такий...
хотів зняти...так той з переляку й попер...а що...то ви допустили що я не навчився...нема шкіл мадярських...залишили нас напропалу-і ще щось вимагаєте...від етнічного мадяра...
поїхав далі Угорщина масово забирає назад паспорти, які раніше роздавали на Закарпатті, - Москаль - Цензор.НЕТ 6177
все про паспорти вони знали...
і ...між іншим...
до закарпатців претензій найменьше...вони там при полученні паспорта не найперші...
східняки раптом знайшли родство Угорщина масово забирає назад паспорти, які раніше роздавали на Закарпатті, - Москаль - Цензор.НЕТ 6177
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Мої галицькі румуни і мадяри через Польщу, Словаччину їдуть по Укрпаспорту, а вже перетнувши кордон ЄС стають мадярами і румунами повноцінно, витягнувши ті паспорти з трусів !
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Хоча можна перед Ламаншем тільки ставати повноцінним мадяром зі Львова !
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Клас,треба це запровадити і в Україні. не можеш спілкуватися українською, паспорт до смітника і за поребрк геть...
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У меня в детстве при сересеру был знакомый, его папа в Венгрии майором КГб служил и этот мальчик тоже в Угорщине с папой жил. Так он на magyar лучше, чем на родном кацапском. шпрехал и таким ярым был пионером со сталинским уклоном, как и его папа майор.
А в 90-х он в Хунгарию ****** как истинный костромской "венгр", видимо сейчас любителем русского мира у ******* в партии ошивается.
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У "костромского венгра" зарплата сейчас минимум 1300-1600 евро, а у тебя 300. И кто из вас ******?
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Так скорей всего он, сын гебешника, сейчас сам нефтебабками из Запоребрика партию ******* снабжает.
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Читав цікаву статистику, шо в Англії близько 600 000 заробітчан з Румунії... Я думаю, шо там половина українців - румінів таких, як мої корєша + ше галицькі мадяри з Сихова і Лєвандовки !
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сколько раз уже писали что подавляющее большинство ( чуть ли не 75%) новоиспечённых "граж
дан" граничащих с нами евросоюзных стран это просто заробитчане которые хотят облегчить
себе нелёгкую заробитчанскую долю.....................
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Ходили слухи, что у Москаля (он с Буковины) румынский паспорт имеется.
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если бы сегодня была КССР и Виссарионович ее первый секретарь, то Москаля расстреляли бы мтолько за его фамилию.
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вот надо делать также !
остановили гражданина уркианы, елс не знает украинского, укр.паспорт на базу
и в венгрию билет челу пусть учит венгерский самый... в европе
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тю...дик тепер на неї не меньше косяться...на ту фамілію...я б сказав-матюк
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Венгриянаш, заселим всю Венгрию украинцами)
Украинская мова легче, будем их учить балакать на мове😀
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для них не легша...шото руська пре...і то сказати ...расєянци....з-за Урала...
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Бандерівські агенти отримали паспорти угорщини і румунії ! УгорщинаНаш і Румунія Наш ! працюємо хлопці !
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там тої Мадярщини Угорщина масово забирає назад паспорти, які раніше роздавали на Закарпатті, - Москаль - Цензор.НЕТ 4631
так впустили ж від безвиході....молодь їхня...тю-тю...в Америку
арбайтен то нікому...
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