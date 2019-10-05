 Венгрия массово забирает обратно паспорта, ранее розданные на Закарпатье, - Москаль

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом рассказал экс-глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль. По его словам, такие новоиспеченные "граждане" нередко совсем не знают венгерского языка.
"Если кто-то хочет паспорт этой страны, то получает направление в университет, где дают сертификат, что он пишет, читает и свободно разговаривает на венгерском языке. Второе – или бабушка, или мать были гражданами Венгрии", – пояснил Москаль.
"Если справку можно в архиве за взятку купить, что родители жили в 1939-44 годах на территории Закарпатья, то выучить венгерский, поверьте мне, почти невозможно. Это надо делать с детства. Это самый трудный язык в Европе", – отметил он.
По словам экс-главы ОГА, для закарпатцев процедура такая же, однако здесь у официального Будапешта возникли проблемы.
"Сначала Венгрия не знала, что мы корумпируем. Сейчас идут суды один за одним. Дали возможность сдавать экзамен на знание венгерского языка председателям сельских, поселковых, городских советов, а также принимать от них присягу и тому подобное. Оказалось, что больше половины паспортов было выдано тем, кто не является этническими венграми, не знают языка, проживают в Киеве или еще где-то", – рассказал он.
Как отметил Москаль, сейчас их отбирают назад: "Сегодня полиции дано указание – если человека останавливают, он показывает венгерский паспорт, но не говорит и не понимает венгерского языка – документ забирается".
"Есть такой "Вестник президента Венгрии", потому что принимает в гражданство президент. Делает это тихо, чтобы у человека не было проблем. Но зато две-три страницы в каждом выпуске – "лишить гражданства такого-то, такого-то.... То есть афишируют на все 100%", – заявил Москаль.
Москаль вспомнил, как, занимая должность председателя Закарпатской ОГА, встречался с высокопоставленным венгерским чиновником: "Министр приехал. Говорит – в селе прописаны 600 человек с гражданством. Пошли в школу, покажите хоть одного ребенка, который учится. Если столько людей, должны быть дети. Никого. Это был большой репортаж на их телевидении".
"Сейчас они если одному дают, то 10-20 других лишают. Судебные процессы идут над теми главами сельских, поселковых, городских советов, кто нарушал венгерское законодательство относительно приобретения гражданства", – добавил он.
хорошее правило, пора бы в Украине такое
хорошо дурнуватых ******* сделали
Придётся им мАдярский хоть так выучить:
Був випадок, шо румуни ( державні службовці ) на присязі задавали часом нашим просте запитання. І от чувака питають, яка година, а він тупо либу давить, нічого не розуміє... Короче поржали і задовольнили нового львівського румуна на отримання паспорту
Доречі, я думаю, що без підтримки СБУ ці б фірми так себе б вільно в Україні не почували. А так спокійно собі почуваються і працюють.
їхали маршруткою...на роботу...туди...
Один розмовляв мадярською...поставили на перше сидіння...
при провірці погранець звернувся до іншого...хад такий...
хотів зняти...так той з переляку й попер...а що...то ви допустили що я не навчився...нема шкіл мадярських...залишили нас напропалу-і ще щось вимагаєте...від етнічного мадяра...
поїхав далі
все про паспорти вони знали...
і ...між іншим...
до закарпатців претензій найменьше...вони там при полученні паспорта не найперші...
східняки раптом знайшли родство
А в 90-х он в Хунгарию ****** как истинный костромской "венгр", видимо сейчас любителем русского мира у ******* в партии ошивается.
дан" граничащих с нами евросоюзных стран это просто заробитчане которые хотят облегчить
себе нелёгкую заробитчанскую долю.....................
остановили гражданина уркианы, елс не знает украинского, укр.паспорт на базу
и в венгрию билет челу пусть учит венгерский самый... в европе
Украинская мова легче, будем их учить балакать на мове😀
так впустили ж від безвиході....молодь їхня...тю-тю...в Америку
арбайтен то нікому...