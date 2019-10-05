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Все про:КГГА (2252) пробки (318) IT-индустрия (159) Назаров (114) uber (3)

 Назаров предложил столичной власти привлекать IT-специалистов к решению проблем с трафиком

В рамках KYIV SMART CITY FORUM 2019 в Киеве состоялся Uber Smart Mobility Hackathon. В мероприятии приняли участие 12 команд лучших IT-специалистов, которые соревновались за главный приз от Uber - 5000 долларов. Задача состояла в том, чтобы предложить современные способы решения проблем, связанных с заторами, чрезмерным трафиком и загрязнением воздуха в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Киевской городской государственной администрации Юрий Назаров, который был одним из жюри конкурса. В его состав также вошли другие представители городской власти Киева, инициативы Kyiv Smart City и компании Uber.

По словам Назарова, идеи и новации участников этого соревнования позволяют усовершенствовать городскую транспортную систему.

"Я рад, что украинское IT-сообщество, которое входит в число сильнейших в мире, участвует в развитии разумных транспортных решений. Эта сфера - одна из приоритетных для столицы, поэтому мы охотно рассмотрим идеи участников хакатонов и будем рады инициативам разработчиков, которые помогут нам сделать систему городского транспорта более совершенной", - рассказал Назаров.

Заметим, что само соревнование длилось около 30 часов. За это время IT-специалисты, дизайнеры и другие специалисты разрабатывали технологические решения на основе данных о трафике, которые были предоставлены представителями Uber. Проекты команд оценивали по следующим критериям: целесообразность, технологичность, полнота и совместимость с имеющимся решением, дизайн решений, презентация проекта. В итоге, победителем стала команда №5 (Алексей Дубок, Владислав Ткачук, Андрей Зеленецкий, Анна Кузьменко, Артем Кузьменко), которая представила проект поиска оптимальных координат для места проживания, основываясь на данных о регулярных передвижениях гражданина (офис, школа, больница и т.д.).

Награждение победителей состоялось на главной сцене Kyiv Smart City Forum 2019.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев попал в топ-20 городов мира с наибольшей загруженностью дорог. СПИСОК

Источник: https://censor.net.ua/n3152275
 
   
 Топ комментарии
 
Опять - планирует, намеревается, будет, возможно... Мост хотя бы достройте.
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Кличко проснулся на 6-м году бездеятльности. Начались внезапные ремонты, прогрессивные идеи. Столар уже в ЗаЖопу в Раде сиди с подельниками.ю прикупили места на ворованные у Киевлян деньги. Виталик очень хочет ещё на один срок, а потом в Лос Анджелес.......................
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Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать..
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Опять - планирует, намеревается, будет, возможно... Мост хотя бы достройте.
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Способи вирішення питань заторів вже давно відомі - будівництво естакад та тунелів, де машини їдуть без світлофорів і без зупинок! Звичайно можна вигадувати що завгодно, щоб оптимізовувати трафік, але естакади та тунелі все одно прийдеться будувати! На жаль київська влада не вміє і не хоче будувати в Києві нові естакади для автотранспорту, бо це дуже геморойно! Краще кілька разів поміняти асфальт на одному й тому самому місці, і на цьому заробити! Просто інтелектуальний рівень влади Кличка - катастрофічно низький і ніякі ІТ фахівці не додадуть культури та цивілізованості людині яка народилась і виросла в Чуйській області Киргизії!
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Виходить так що Назаров публічно визнав що київська влада тупа та безпорадна і треба їй додати трохи інтелекту, людського та штучного, щоб вона не виглядала такою дикунською та ідіотською!
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Кличко проснулся на 6-м году бездеятльности. Начались внезапные ремонты, прогрессивные идеи. Столар уже в ЗаЖопу в Раде сиди с подельниками.ю прикупили места на ворованные у Киевлян деньги. Виталик очень хочет ещё на один срок, а потом в Лос Анджелес.......................
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Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать..
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минфин, киев и днепр могут и раскошелиться для строительства моста в бело церкви, куда и направится основной поток с востока и юго-востока(и наоборот)...при этом используется транспортная развязка белой церкви с взлетной полосой узина....
правда в киеве и днепре не будет по мосту - окраси міста....так сумно(((
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Простите но айти исполнители а не инженеры в основном. Пусть привлекают выпускников автодорожного.
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Создание парковок и мегамаркеты в минимум километре от магистралей, а не тотальное строительство от Виталькиных друзей
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ПрограмУЙ не прграмУЙ - все равно получишь .УЙ
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