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Темы дня: Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Обирай свідомо
 Политика Украины
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 Белый флаг мира, который нам сегодня предлагают, - это флаг капитуляции, - Порошенко

В Украине нет "партии войны" и "партии мира", как сейчас пытаются навязать обществу. Украинцы хотят мира. Но белый флаг мира, который сейчас нам представляют как достижение, на самом деле является капитуляцией.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Европейская Солидарность", об этом заявил пятый президент Украины, лидер политической силы в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Я согласен с теми результатами, которые были представлены в студии, 60% украинцев хотят мира. Я думаю, что эти цифры даже больше", - отметил он.

"Вчера пытались представить, что якобы в Украине существуют "партия войны" и "партия мира". Забудьте об этом. В Украине "партии войны" не существует. И люди в оккупированном Донбассе, и люди в Днепре, Харькове, и люди в и Киеве, во Львове, в Черновцах - все люди стремятся к миру", - отметил Порошенко.

Пятый президент Украины заявил: "Но под белым флагом мира, который нам пытаются сейчас представить как большое достижение, нам навязывают капитуляцию. Потому что белый флаг является флагом капитуляции".

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Порошенко также отметил, что сразу же после подписания "формулы Штайнмайера" министр иностранных дел России Лавров сказал, что это хорошо, потому что открывает дорогу для федерализации Украины. А главари бандитских группировок сказали - никаких выборов, потому что этот документ предоставляет народу Донбасса право на самоопределение. И Лавров на это ответил, что есть примеры Приднестровья.

"Отсутствие суверенитета и присутствие российского суверенитета, который компенсирует недостаточность собственного", - прокомментировал он устройство квазигосударств, добавив: "Они претендуют, что они будут иметь армию, суды, парламент и внешние отношения. Чего и близко нет в Минских договоренностях".

По его словам, основываясь на Минских договоренностях мир принял санкции против России. "Минские договоренности были составной частью для Совета Евросоюза, который впервые ввел санкции. А Путин был убежден, что это невозможно. Затем этот документ вошел в Совет безопасности ООН", - напомнил Порошенко.

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"Сегодня любой был бы рад предложить любой другой документ, в том числе и жесткие критики Минских договоренностей. А вы только попробуйте - и сразу же исчезнут санкции против России", - также отметил он.

По его словам, Россия будет себя вести так, как ведет себя для разрешения ситуации в Приднестровье, где есть российское военное присутствие, для разрешения ситуации в Осетии, Абхазии и многих других конфликтах, где Россия является источником этих конфликтов.

"Так в чем проблема "формулы Штайнмайера" - она ​​по предложению России должна была быть составной частью дорожной карты, которая начинается с вывода иностранных войск и завершается взятием под контроль границы. Россия отвергла дорожную карту и оставила лишь "формулу", - подчеркнул пятый президент Украины.

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Именно позиция России не говорить о компоненте безопасности, который по настоянию Украины должен был предшествовать всему этому, и говорить только о политике.

"Политика - это сейчас организация и проведение выборов. "Причем по этому документу, который нам предложили на подписание, убрали что выборы должны быть прозрачными, честными, строго соответствовать стандартам БДИПЧ ОБСЕ, и замылили фразой "в целом отвечают "стандартам"", - отметил Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3152272
 
   
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Древко к этому знамени стругал ты … Был бы умным больше чем жадным , не проиграл бы выборы лузер .
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не только жадным а и особо мыролюбным. Или оно думает что люди забыли 3003 потужных мыролюбных перемирия?
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Яким би не був Петро, однак Зєлємойша від цього кращим не буде. В Ростов , або на НАРИ зрадника УКраїни. Капітуліст хрєнов...
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Слопатоед, каждое из "перемирий срывалось твоими рускими *******. Это - факт. И в ответ на срыв перемирия руский скот огребал положенное... сейчас же клоун-наркоман предлагает в ответ на срыв перемирия отводить войска...т.е. отступать, чтобы лугандонские снаряды не долетали... по Днепр, так по Днепр... по Куйив, так по него... покуй...
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лузеры это избравшие Зе и только. А писать за или против, то сначала анализируйте и делайте выводы. Хотя, многие голосящие за Зе, видимо хотят соседа-ополченца.
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Он - не лузер. И, главное, не клоун... если кто-то не умеет видеть, читать, слышать и понимать, это не проблема пороха...это - проблема 73% невидящих, неслышаших, молчащих...
Вот ты даже из этого выступления не сумел сделать вывод...приколисты-почитатели наркоши-ссыкуна
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Задовбали ви вже тими 73%. НЕмає їх.Називайте цифру 1 туру президентських виборів,а бо парламенських виборів.
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Це та людина що змогла, змогла зберегти Україну. Дякую пане президенте!
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Зроби краще, хоча я бачу що ви модете. Здать Україну, ось і все. Зрозуміло тобі зевата малороська?
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Протяжный вой зеваты давно слился с воем ваты.
Партия мира и партия войны....нацисты....на русском языке говорить не дают...
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Не ешь так много просроченного шоколада..
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Я ж не зебіл просрочку вживати.
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Судя по твоему маразму, у тебя уже соевая интоксикация ..
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чого ж ти за п'ять років не навів лад?
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А ты бы соевое чмо вообще заткнулось: просрал и Крым и Донбасс а теперь умничаешь, за 2 недели закончивший АТО (плюс 5 лет)
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Чого це він "просрав донбас" російське кліше вбили в голову пропагандони, Україна еонтролює 2/3 Донбасу, відвойовані Слав'янськ, Краматорськ, Маріуполь і т.д. Лугандон не контролює, але може це і вихід відмежуватися від лугандону, бо
більше втратять інші регіони від приєднання "лднр" до України.
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А ничего что и крым и донбасс были захвачены еще до того как Порошенко пришел к власти? И за 2 недели обязательно закончили бы, если бы ********* не ввела войска. Открой карту на 10 августа и посмотри.. Там на неделю оставалось...
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Так жидко обосрался и так "умно" теперь рассказывает как надо делать.
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На сьогоднішній момент йдеться про втрату державності. Не існує ніяких "порохоботів" ні "зеботів", а є ідіоти і не ідіоти,і мосакальське кодло,яке наживку кинуло і спостерігає,як ми тут самоліквідуємось.
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Ну так с самого начала во время оголтелой проплаченной компании "абынепетя" была понятна ее цель - впихнуть квазиреспублики в Украину на условиях кремля.
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Когда минск подписывал,когда парады проводил,когда добровольцы гибнули в Илловайске,когда в дебальцево мужеложенко кинул армию.Где ты был г..н?Когда все склады спалили твои назначенцы,что теперь когда ***** навалится,даже патриотов не будет чем людей просто вооружить.Ну и п..с.
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Я вот размышляю какое из удаленных слов неприеемлемо в обществе? Порошенко чы путч?
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старый пост Касьянова.... - вчера он снова его повторил...
Живите как черви..., но живите... - жизнь это наивысшая ценность... Білий прапор миру, який нам сьогодні пропонують, - це прапор капітуляції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4646

Юрий Касьянов
4 жовтня 2016 р.

Нет. Последнее на сегодня про мерзавцев, пишущих тут, что человеческая жизнь стоит дороже потерянных территорий, отобранной свободы, поруганной чести, и проданной совести.

"Живите!" - вкрадчивым голосом они говорят.
Живите в цепях, ползайте на коленях, кланяйтесь господам, но - живите.
Лишь бы не было войны.
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о как любители русского мира ополчились....Вы не Порошенко четвертуйте, а напишите Что же несет с собой МИР по-Зе. А то недолго и настоящими слугами стать, а то и рабами.
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Так перед тем как предьявы зеле кидать,ответьте за пять лет позора от пети.
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Какой позор?Что не сдал Украину путлеру.Для малороссов это действительно позор.
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о что за богдановский жаргон. Судя по нему в ответе вы не нуждаетесь и позор понимаете по другому.
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Прав Петя!
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Петя, суши сухари, тебя ждет уютная маленькая камера с одним зарешеченным окошком..Уже скоро.
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А садить його туди будуть твої братушки з лднр?
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Почему-то соевый мародер молчит о том, что война с кацапией была позорно проиграна им, а не Зеленским. О том что капитулянтские минские соглашения были подписаны им, а не Зеленским. О том, что закон об особом статусе даунбассии был принят при нем, а не при Зеленском. А теперь у новоизбранного президента нет альтернативы - или следующие 5 лет ни войны ни мира, как было при пораженко, с ежедневными потерями среди наших солдат, или нужно пытаться хоть как-то прекратить эту войну.
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Да ты чё?Ты этот бред с срусьвесны слово в слово скопировал,молодец.
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И такие лидеры нас вели к коммунизму, днем лгали, а ночью делили деньги из бюджета .
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В точку ,дружище. Именно так эти мрази до сих пор действуют. Потому,что опыт партийный.
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Подонок, одним словом. Таких наглых хамов еще поискать. Когда все просрало и только воровало....Теперь учить будет. Очень хочется нанести ему физическую боль.
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Активизировались ольгинские троли.
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Порох, а ты чем занимался 5 лет? Бабло пилил, в том числе в раше? Сам сдал Донбас, а теперь патриотом стал...
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Петя еще пять лет назад мог сдать Украину *****.
Теперь это подается как великое достижение от Зе.
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Так это же хорошо, хоть так люди получат часть наворованного
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поки Петя на волі - буде паскудити до останнього подиху
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"погодження формули" штанмаєра це як я розумію погодили форму - текст
щоб потім не було різночитань. а прийняття самих рішень можливе лише
на нормандському саміті, які ще мають бути імплементовані законом в
раді.
просто в українській політиці є дві "проблеми" порошенко і
медведчук(є і інші проблеми але всьому свій час) які мають політичний
вплив, медіа і фінансові ресурси. обидва тримаються обома руками але з
різних боків за мінські угоди тільки читають їх по різному і тягнуть на
себе україну як ту дитину. біда в тому що обидва крім заяв про
безальтернативність мінських угод пропонують нереалістичні варіанти які
опираються на мінські угоди. Внаслідок чого продовжується так звана
позиційна війна і відповідно людські втрати.
версія порошенко що росія має піти з донбасу і віддати україні кордон гарна ідея але за путіна такого не буде.
проросійська
версія медведчука що україна має внести особливий статус ордло до
конституції, прийняти амністію, визнати вибори, ще фінансувати ордло
не отримавши контролю над цими територіями така ж само утопія. єдине до
цього такий сценарій може привести так це до майдану.

питання навіщо порошенко і медведчук грають в ці ігри?

відповідь тому що насправді їм насрать на україну.
реальне
рішення на мою думку посередині звичайно це не можна назвати золотою
серединою, але на сьогодні іншого виходу як на мене немає.

ну і ще один момент. від деяких "крикунів" постійно лунають закиди що "здали крим" в першу чергу до турчинова.

в
2014 після втечі януковича в україні не було легітимної(обраної на
визнаних виборах) влади. тому росія скористалась моментом щоб відірвати
частину наших територій. маючи підтримку в першу чергу більшості
населення тих територій і місцевих політичних еліт. прикриваючись як
щитом цивільними, захоплювали наші військові об'єкти. якби був відкритий
вогонь по цивільним, кремль б використав це як привід до
повномасштабного вторгнення. таким чином міг бути повністю реалізований
малоросійський сценарій, коли північна-східна частина україна була
окупована як зараз частина донбасу. коротше могло бути і гірше і це була
б катастрофа для україни.

фатальною помилкою для україни було обрання президентом януковича.
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Вже одне те що почав істерично тявкати барига, свідчить - все робиться вірно.
Потрібно припиняти цю безглузду кроваву бійню не дивлячись ні на які істерики восьмипроцентних порохосмоктунців чи двохпроцентних ублюдків.
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Цікаво читати 73-х% - стільки тупості у коментах, що навіть мавпи виглядають розуміними за них. Ну і не дивно - у них на Пороха алергія, так само як і у кацапів разом із ******. Зесєпари - одним словом!
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