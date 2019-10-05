 Белый флаг мира, который нам сегодня предлагают, - это флаг капитуляции, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Европейская Солидарность", об этом заявил пятый президент Украины, лидер политической силы в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Я согласен с теми результатами, которые были представлены в студии, 60% украинцев хотят мира. Я думаю, что эти цифры даже больше", - отметил он.

"Вчера пытались представить, что якобы в Украине существуют "партия войны" и "партия мира". Забудьте об этом. В Украине "партии войны" не существует. И люди в оккупированном Донбассе, и люди в Днепре, Харькове, и люди в и Киеве, во Львове, в Черновцах - все люди стремятся к миру", - отметил Порошенко.

Пятый президент Украины заявил: "Но под белым флагом мира, который нам пытаются сейчас представить как большое достижение, нам навязывают капитуляцию. Потому что белый флаг является флагом капитуляции".

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Порошенко также отметил, что сразу же после подписания "формулы Штайнмайера" министр иностранных дел России Лавров сказал, что это хорошо, потому что открывает дорогу для федерализации Украины. А главари бандитских группировок сказали - никаких выборов, потому что этот документ предоставляет народу Донбасса право на самоопределение. И Лавров на это ответил, что есть примеры Приднестровья.

"Отсутствие суверенитета и присутствие российского суверенитета, который компенсирует недостаточность собственного", - прокомментировал он устройство квазигосударств, добавив: "Они претендуют, что они будут иметь армию, суды, парламент и внешние отношения. Чего и близко нет в Минских договоренностях".

По его словам, основываясь на Минских договоренностях мир принял санкции против России. "Минские договоренности были составной частью для Совета Евросоюза, который впервые ввел санкции. А Путин был убежден, что это невозможно. Затем этот документ вошел в Совет безопасности ООН", - напомнил Порошенко.

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"Сегодня любой был бы рад предложить любой другой документ, в том числе и жесткие критики Минских договоренностей. А вы только попробуйте - и сразу же исчезнут санкции против России", - также отметил он.

По его словам, Россия будет себя вести так, как ведет себя для разрешения ситуации в Приднестровье, где есть российское военное присутствие, для разрешения ситуации в Осетии, Абхазии и многих других конфликтах, где Россия является источником этих конфликтов.

"Так в чем проблема "формулы Штайнмайера" - она ​​по предложению России должна была быть составной частью дорожной карты, которая начинается с вывода иностранных войск и завершается взятием под контроль границы. Россия отвергла дорожную карту и оставила лишь "формулу", - подчеркнул пятый президент Украины.

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Именно позиция России не говорить о компоненте безопасности, который по настоянию Украины должен был предшествовать всему этому, и говорить только о политике.

"Политика - это сейчас организация и проведение выборов. "Причем по этому документу, который нам предложили на подписание, убрали что выборы должны быть прозрачными, честными, строго соответствовать стандартам БДИПЧ ОБСЕ, и замылили фразой "в целом отвечают "стандартам"", - отметил Порошенко.