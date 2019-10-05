 Белый флаг мира, который нам сегодня предлагают, - это флаг капитуляции, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Европейская Солидарность", об этом заявил пятый президент Украины, лидер политической силы в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
"Я согласен с теми результатами, которые были представлены в студии, 60% украинцев хотят мира. Я думаю, что эти цифры даже больше", - отметил он.
"Вчера пытались представить, что якобы в Украине существуют "партия войны" и "партия мира". Забудьте об этом. В Украине "партии войны" не существует. И люди в оккупированном Донбассе, и люди в Днепре, Харькове, и люди в и Киеве, во Львове, в Черновцах - все люди стремятся к миру", - отметил Порошенко.
Пятый президент Украины заявил: "Но под белым флагом мира, который нам пытаются сейчас представить как большое достижение, нам навязывают капитуляцию. Потому что белый флаг является флагом капитуляции".
Порошенко также отметил, что сразу же после подписания "формулы Штайнмайера" министр иностранных дел России Лавров сказал, что это хорошо, потому что открывает дорогу для федерализации Украины. А главари бандитских группировок сказали - никаких выборов, потому что этот документ предоставляет народу Донбасса право на самоопределение. И Лавров на это ответил, что есть примеры Приднестровья.
"Отсутствие суверенитета и присутствие российского суверенитета, который компенсирует недостаточность собственного", - прокомментировал он устройство квазигосударств, добавив: "Они претендуют, что они будут иметь армию, суды, парламент и внешние отношения. Чего и близко нет в Минских договоренностях".
По его словам, основываясь на Минских договоренностях мир принял санкции против России. "Минские договоренности были составной частью для Совета Евросоюза, который впервые ввел санкции. А Путин был убежден, что это невозможно. Затем этот документ вошел в Совет безопасности ООН", - напомнил Порошенко.
"Сегодня любой был бы рад предложить любой другой документ, в том числе и жесткие критики Минских договоренностей. А вы только попробуйте - и сразу же исчезнут санкции против России", - также отметил он.
По его словам, Россия будет себя вести так, как ведет себя для разрешения ситуации в Приднестровье, где есть российское военное присутствие, для разрешения ситуации в Осетии, Абхазии и многих других конфликтах, где Россия является источником этих конфликтов.
"Так в чем проблема "формулы Штайнмайера" - она по предложению России должна была быть составной частью дорожной карты, которая начинается с вывода иностранных войск и завершается взятием под контроль границы. Россия отвергла дорожную карту и оставила лишь "формулу", - подчеркнул пятый президент Украины.
Именно позиция России не говорить о компоненте безопасности, который по настоянию Украины должен был предшествовать всему этому, и говорить только о политике.
"Политика - это сейчас организация и проведение выборов. "Причем по этому документу, который нам предложили на подписание, убрали что выборы должны быть прозрачными, честными, строго соответствовать стандартам БДИПЧ ОБСЕ, и замылили фразой "в целом отвечают "стандартам"", - отметил Порошенко.
Вот ты даже из этого выступления не сумел сделать вывод...приколисты-почитатели наркоши-ссыкуна
Партия мира и партия войны....нацисты....на русском языке говорить не дают...
більше втратять інші регіони від приєднання "лднр" до України.
Живите как черви..., но живите... - жизнь это наивысшая ценность...
Юрий Касьянов
4 жовтня 2016 р.
Нет. Последнее на сегодня про мерзавцев, пишущих тут, что человеческая жизнь стоит дороже потерянных территорий, отобранной свободы, поруганной чести, и проданной совести.
"Живите!" - вкрадчивым голосом они говорят.
Живите в цепях, ползайте на коленях, кланяйтесь господам, но - живите.
Лишь бы не было войны.
Теперь это подается как великое достижение от Зе.
щоб потім не було різночитань. а прийняття самих рішень можливе лише
на нормандському саміті, які ще мають бути імплементовані законом в
раді.
просто в українській політиці є дві "проблеми" порошенко і
медведчук(є і інші проблеми але всьому свій час) які мають політичний
вплив, медіа і фінансові ресурси. обидва тримаються обома руками але з
різних боків за мінські угоди тільки читають їх по різному і тягнуть на
себе україну як ту дитину. біда в тому що обидва крім заяв про
безальтернативність мінських угод пропонують нереалістичні варіанти які
опираються на мінські угоди. Внаслідок чого продовжується так звана
позиційна війна і відповідно людські втрати.
версія порошенко що росія має піти з донбасу і віддати україні кордон гарна ідея але за путіна такого не буде.
проросійська
версія медведчука що україна має внести особливий статус ордло до
конституції, прийняти амністію, визнати вибори, ще фінансувати ордло
не отримавши контролю над цими територіями така ж само утопія. єдине до
цього такий сценарій може привести так це до майдану.
питання навіщо порошенко і медведчук грають в ці ігри?
відповідь тому що насправді їм насрать на україну.
реальне
рішення на мою думку посередині звичайно це не можна назвати золотою
серединою, але на сьогодні іншого виходу як на мене немає.
ну і ще один момент. від деяких "крикунів" постійно лунають закиди що "здали крим" в першу чергу до турчинова.
в
2014 після втечі януковича в україні не було легітимної(обраної на
визнаних виборах) влади. тому росія скористалась моментом щоб відірвати
частину наших територій. маючи підтримку в першу чергу більшості
населення тих територій і місцевих політичних еліт. прикриваючись як
щитом цивільними, захоплювали наші військові об'єкти. якби був відкритий
вогонь по цивільним, кремль б використав це як привід до
повномасштабного вторгнення. таким чином міг бути повністю реалізований
малоросійський сценарій, коли північна-східна частина україна була
окупована як зараз частина донбасу. коротше могло бути і гірше і це була
б катастрофа для україни.
фатальною помилкою для україни було обрання президентом януковича.
Потрібно припиняти цю безглузду кроваву бійню не дивлячись ні на які істерики восьмипроцентних порохосмоктунців чи двохпроцентних ублюдків.