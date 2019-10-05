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Все про:взятка (4727) коррупция (7515) Львов (3528)

 Задержан житель Львова, предлагавший $10 тыс. взятки заместителю руководителя отдела СБУ, - прокуратура

Сотрудники прокуратуры Киевской области задержали львовянина, который предлагал неправомерную выгоду в сумме $10 тыс заместителю руководителя отдела СБУ во Львовской области за отказ от фиксации противоправных действий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"Задержан житель города Львова, который предоставил неправомерную выгоду в сумме $10 тыс заместителю руководителя отдела СБУ во Львовской области за непринятие мер по фиксации его противоправных действий в сфере хозяйственной деятельности", - говорится в сообщении, на официальной странице прокуратуры Киевской области в пятницу вечером.

Следствием установлено, что указанный мужчина является владельцем ряда фиктивных предприятий и оказывал услуги уклонению от уплаты налогов, формируя налоговый кредит и переводя безналичные средства в наличность.

Во время передачи взятки он был задержан на одной из улиц Львова.

"В настоящее время продолжаются неотложные следственные (розыскные) действия, готовится сообщение лицу о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.369 УК Украины, то есть в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение. В то же время готовится ходатайство об избрании меры пресечения", - подытожили в прокуратуре.

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Источник: https://censor.net.ua/n3152269
 
   
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"Задержан житель Львова, предлагавший $10 тыс. взятки заместителю руководителя отдела СБУ" - когда тот хотел $20 тыс..
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І його посадять - він же не "микитась" для якого "кара" вже здійснилась! Для "микитасів" у нас передбачена застава у 5,5 мільйонів гривень це як для мене 5,5 гривень - в нього годинник дорожчий ніж 5,5 мільйонів! Пригадую колись за совка бракувало грошей то мені продавець запропонував залишити йому мій годинник вартістю 50!!! совкових рублів у заставу - а тепер під таку заставу злодюг які грабують мільярдами доларів наші бандити-судді відпускають на волю а щоб показати свою "відданість" державі кожен Божий день піаряться на затриманнях дрібних правопорушників які десь якомусь СБУ-шнику не відомо при яких обставинах просто так пропонують хабар у розмірі 10 000 доларів- C'est La Vie.
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принизили чиновника високого рангу незначною сумою або тупо злякався підстави )
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Хто цей "безсоромний " негідник що так низько оцінив офіцера ФСБУ?
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у заместителя руководителя отдела СБУ во Львове 12 подпольных казино и 16 Космолотов.. а этот баран со своей мелочью приперсяИсточник: https://censor.net.ua/n3152269
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$10 тыс. взятки заместителю руководителя отдела СБУ..

Потому и задержан, что самому заместителю какие-то паршивые 10 тыс.
"Да я столько за 2 часа на ларьках базарных имею..." ответил замруководителя.
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