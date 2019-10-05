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 Один украинский воин погиб, еще двое ранены, наемники РФ 32 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска 32 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook.

"4 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 32 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Кроме того, в нарушение Минских соглашений противник открыл огонь из автоматического гранатомета по участку разведения сил и средств в районе населенного пункта Богдановка. Во время этого обстрела получил ранение один военнослужащий Объединенных сил… Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще двое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 18 обстрелов позиций Объединенных сил: четыре раза вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; четыре раза неподалеку Павлополя - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды вблизи Новогнатовки - из автоматических гранатометов; дважды неподалеку Новотроицкого - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Лебединского - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Водяного - из ручного противотанкового гранатомета; неподалеку Верхнеторецкого - из миномета калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Марьинки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы даже физически не смогут выполнить условия разведения, все это будет только за счет украинской стороны, - Билецкий

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Новолуганское, Луганское, Мироновское, Крымское, Новотошковское, Золотое

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил: неподалеку Гнутово - из стрелкового оружия; вблизи Новогнатовки - из автоматического гранатомета. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил: неподалеку Золотого - из миномета калибра 82 мм", - подытожили в штабе ООС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг 24 раза нарушил перемирие 4 октября, ранен один украинский воин, - штаб ООС

Источник: https://censor.net.ua/n3152268
 
 
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вот всё что нужно знать о договорняках с московией(((
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вот всё что нужно знать о договорняках с московией(((
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А ну Штайнмаер, неси свою волшебную формулу! Отбивай денюжку ****** на тебя потраченую.
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ТУТ НЕ ШТАЙНМАЕРА НАДО ВЕШАТЬ ЗА ЯЙЦА ,А ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО КОТОРЫЙ ЗНАЯ ЧТО УБИВАЮТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ НАШИХ УЖЕ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ,И НЕ ЗВОНИТ ПУЙЛУ О ПОГИБШИХ,БОИТСЯ ИСПУГАТЬ ЧТОБ НЕ ДАЙ БОГ НЕ ПЕРЕДУМАЛ О ВСТРЕЧИ НОРМАНДСКОМ,ЭТУ ЗЕЛЕНУЮ ТВАРЬ НАДО КАЗНИТЬ ЗА ЗАКОНОМ ВОЕННОМ ВРЕМЕНИ ПРИ НЕМ ПРИ ЕГО НАКАЗЕ ОТСТУПАТЬ СКОЛЬКО УЖЕ ПОГИБЛО И САМОЕ ГЛАВНОЕ ЭТО ПОЗОР НИ ОДНА СТРАНА НЕ ИДЕТ НА ПОВОДУ ДРУГИХ И НЕ ОТСТУПАЕТ СО СВОЕЙ ЗЕМЛИ КАЖДАЯ СТРАНА ЗАЩИЩАЕТ ЕЕ,ПОРОХ ЗРЯ ЧТО ПОДПИСАЛ МИНСК,КЛОУН ДОЛЖЕН ОТМЕНИТЬ ЕСЛИ ЕВРОПА НАЧНЕТ ВОНЯТЬ ЧТО МЫ ПОДПИСАЛИ ЭТОТ МИНСК И НЕ ВЫПОЛНЯЕМ,А ОНИ ВЫПОЛНЯЮТ? МЫ НАПОМНИМ О БУДАПЕШТСКОМ ДОГОВОРЕ ЧТО ОНИ СКАЖУТ?ДОЛЖНЫ БЫЛИ МЫ 5 ЛЕТ НЕ СТОЯТЬ И ОТСТРЕЛИВАТСЯ ПУСТЬ УЖ ПЛОХОЙ КОНЕЦ,ЧЕМ ПОЗОР, СЕЙЧАС И ВОЙНА НИ КУДА НЕ ДЕЛАСЬ И ПОЗОР НА ВЕСЬ МИР ЧТО ПОДДАЛИСЬ НА УСЛОВИЕ СТРАНЫ АГРЕССОРА,КАКАЯ ЖЕ СТРАНА МИРА БУДЕТ УВАЖАТЬ УКРАИНУ ?
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чого ти Петю за яйця не підвісив після всіх його котлів?
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ПІАНІСТ ОРИГІНАЛЬНОГО ЖАНРУ, ЩОСЬ СКАЖЕШ?
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чого ти Петю за яйця не підвісив після всіх його котлів?
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при папереднем командующем убивали по 3-5 в день или сразу пару тыс в Иловайский котел
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Якщо згадати про дальність дії системи град то потрібно відводити ВСУ мінімум на 30 км. Це якщо сєпари сидітимуть на місці, в чім я сумніваюся. Ходять чутки що кацапи домовилися про сухопутний коридор в Крим та Придністров'я.
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РСЗВ "смерч" б'є на 70 км і є в лугандоні, може на 70 км відвести війська? Але ж то фуфло ніхто таку сіру зону не контролює ніяке ОБСЕ. Там буде анархія і контрабас. І взагалі то буде як якийсь офшор особливий статус лугандону там і так контрабас бензину з рашки вугілля в рашку, крадіжки електрики.
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Значить на 70. А за пару днів, коли сєпари освоють нові території- ще на 70.
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Как противно слушать после этого за договоренности и формулу Штайнмайера, зеля не президент , а просто презик.
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щось за великий на зріст, на лабутенах воно мабуть??...
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Він ще й брехав про зняття недоторканності. Цікаво, він переплюне яника по кількості зальотів на погонний місяць правління?
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Коли вже опублікують ім'я цієї кокошниці? Слава мусить знайти "героїню".
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не краща за мінський петін договорняк
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Той договорняк зупинив серпневий наступ РЕГУЛЯРНОЇ армії рф. Той договорняк став приводом для накладання санкцій на рф усім цивілізованим світом. Ьой договорняк дозволив укріпити нашу армію. А договорняк твого кумира узеленського ставить хрест на самостійності України. Ще не дійшло? Дійде. Не дійде пізніше- тоді мені тебе жаль.
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Наступ зупинили добробати а не договорняк. А армія як була слабкою - такою і залишилась. Навіть те що було Петя просрав - чотири найбільші склади артозброєння.
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Мінський протокол. 10. Виведення всіх іноземних збройних формувань, військової техніки, а також найманців з території України під спостереженням ОБСЄ. Роззброєння всіх незаконних груп.
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не краща за мінський петін договорняк
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вот-вот.
зеля уже пытался рвануть к лугандонию... держали за руки. )))
все лапки к верху старался поднять ))))
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Да подсрачник надо было клоуну дать, шоб летел в тот Лугандон, там и остался
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чомусь виборці дали підсрачника Петі )))
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Виборці, як завжди, дали підсрачника самим собі...
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досить тупа відповідь
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А от твій Петя - справжній патріот: гроші тримає в офшорах а не в українських банках, віллу прикупив в Іспанії а не в Буковелі, дітки навчаються в Англії а не в Могилянській Академії, вдома спілкується російською. Тільки вишиванку він одягає для таких корисних ідіотів як ти. Роби висновки.
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Козарлюга, напиши ще про ліпєцку фабрику балалайок, еврейські шаровари і Кобзаря в шоколаді...
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чомусь виборці дали підсрачника Петі )))
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По мнению одной кабылы из СН, это наемные рабочие, которые не заслуживают на льготы, не вредная работа, наверное просто форсмажер в цеху случился.
Ребятам выздоровления, погибшим, вечная память! "Рабів до раю не пускають".
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Отвод войск, ага... отведем украинские ЗС... читай, отступим... макакам бамбасским отступать/ отводить некуда. Позади - столицы "маладыхриспублек" с могилами фрагментированных долпойопов, как их там, с рыбьими глазами и перекошенным гнилозубым ртом... стало быть, нам - отступление, позор, а нашим славным хлопцам - унижение и надругательство над памятью сложивших головы...
*****, меня переполняет гнев...
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Невже до влади прийшли повні дебіли і запроданці???. Чому нічого не говориться про відповідь на ворожі обстріли?. Дебіл і україноненависник презик, але військові повинні знати--любий постріл від ворога і летить двухкратна відповідь, військові повинні знати,що за одного нашого вбитого--три кацапа в землі.
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з передової пишеш? )))
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З кожним днем відведення українських військ стає все "успішнішим і успішнішим". Вічна пам'ять загиблому, виздоровлення пораненим. А для кожного з вас, зелених підарасів, уже досланий патрон в патронник.
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Герої не вмирають, вмирають вороги!!! Співчуття родині полеглого Героя України!!! ((( Одужання пораненним воїнам України!!! А клятим расіянсько-масковським окупантам горіти у пеклі!!!! Гори у пеклі клята масковія!!!! та ще не дай Боже буде якесь розведення 7жовтня, це буде зрада!!!!
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такого лайна побутового в нас повно, бо кордон відкритий та ще йде контрабас...
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Царство Небесне Воїну янголом відлітаючому у Вічність..
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Просто надо перестать стрелять и отвести ВСУ. Правда, зебилы?
Один український воїн загинув, ще двох поранено, найманці РФ 32 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8663
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А Пецика баригу вернути !? Так ?
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Volodymyr Viatrovych@viatrovych ·11 год

Слова
«слуги народу»: «захищати слід тільки тих, хто щось утратив на війні» нагадали
мені напис на меморіалі у Вашингтоні- «На війні немає непоранених солдат».

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Просто потрібно цю шушваль прогнати. Що помінялося з 2014 роком? Тоді кричали Зека геть!
Зараз будемо кричати Зєлю геть! Різниця в одній літері. А вороги як близнюки.
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Петю вже прогнали, а якщо Зеля буде такою ж херньою займатись, то і йому буде підсрачник
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а шо шото поменялось? шо кумовство уже оменили или коррупцию? шо уже есть посадки? или каломыйского на кичу в Штаты спровадили? или уголь из рашки возить перестали? или тарифы поменяли а учителям зарплату добавили? твой зеля скоро полгода при владе и шо поменялось? могу констатировать шо пока произошло только одно изменение - куйлу лучше лизать и сосать стали....
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твій Петя п'ять років соплі жував, і за 5 місяців нереально щось кардинально змінити, особливо коли на посадах ще купа соєвих холуїв.
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Петю вже прогнали, а якщо Зеля буде такою ж херньою займатись, то і йому буде підсрачник
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Который раз оккупанты нарушают Минские соглашения.
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Після Зе"потепління" відносин з Ордою, з Кацапії понаїхали "на стажировку" снайпери. Розстрілюють наших воїнів майже безперешкодно, як у тирі. Кожен день загиблі і поранені зі страшними ранами, майже безнадійні, хай їм Бог допомогає. Якщо раніше кожен день повідомляли скільки орків 200-х і 300-х (хай і прибріхували), то зараз з цього приводу - взагалі тиша! І ніякої рекації влади на цей оодносторонній розстріл. НІЯКОЇ!!! Ні співчуття, ні протестів МЗС, ні попереджень типу - ще раз і ми вас... НІЧОГО!
Нам типу потрібен за будь яку ціну нормандський формат. От хто мені пояснить - на х.я, прости Господи, Україні так конче потрібний цей чудодійний формат? Не розумію. Там Зєлі чарівну паличку видадуть, чи лампу Алладіна? ***** капітулює? Боюся, що там якраз усі (кацапи з продажними европейцями) приготувалися прийняти капітуляцію України! По процедурі формули цього Штаймайєра, чи як там його. Останньому може навіть якусь премію миру дадуть за повернення Кацапії у світову спільноту. На руїнах України. Що діється? Сумно...
Пораненим - жити! Загиблому - Царство Небесне...
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Швидкого одужання нашим захисникам, смерті і найтяжких поранень ворогам!Один український воїн загинув, ще двох поранено, найманці РФ 32 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5449
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