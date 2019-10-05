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Все про:МВД (7956) Одесса (5676) Аброськин (564)

 Бывший заместитель главы Нацполиции Аброськин стал ректором Одесского университета внутренних дел

4 октября, приказом МВД Украины № 952 ректором Одесского государственного университета внутренних дел назначен Вячеслав Аброськин, который до недавнего времени занимал должность первого заместителя председателя Национальной полиции Украины - начальника криминальной полиции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт учебного заведения.

В сообщении отмечается: "Представил нового руководителя учреждения высшего образования первый заместитель Министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

Первый заместитель Министра поблагодарил Ивана Катеринчука за плодотворную работу и значительные достижения в развитии университета, а также отметил высокий профессиональный уровень профессорско-преподавательского состава вуза.

Обращаясь к присутствующим, Сергей Яровой отметил: "Вас возлагается очень серьезная ответственность, так как от вас зависит, с кем мы будем работать и кто будет выполнять те задачи, которые стоят перед Министерством внутренних дел и подразделениями Национальной полиции Украины".

Новоназначенный ректор поблагодарил руководство Министерства за доверие, заметив, что Одесский государственный университет внутренних дел является ведущим учреждением высшего образования системы Министерства внутренних дел с многолетней историей, поэтому наша главная задача, чтобы мы стали еще лучше, продолжая традиции университета в подготовке и воспитании квалифицированных полицейских кадров".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков принял отставку Аброськина, Невгада и Купранца

Источник: https://censor.net.ua/n3152264
 
 
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А до этого поддерживал русский мир...быстро перекрасился
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Первый заместитель Главы Нацполиции - руководитель уголовной полиции Украины Вячеслав Аброськин проработал на российских оккупантов в Крыму более двух месяце
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это было давно

вовремя понял и съехал с Сева в 14-м, хорошо поработал в Марике и Донбасе
Сейчас типа понижение ? Бывший заместитель главы Нацполиции Аброськин стал ректором Одесского университета внутренних дел - Цензор.НЕТ 6856
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Мама дорогая((
Наша несчастная школа милиции...опять.. знову... Сколько можно?
За что?!
Были себе и были, потом - под Харьков.., потом стали АЖ университетом, самостийным.., теперь под ЭТО?!

Да, убейтесь тапочком или просто убейте эту школу( от названия ничего не меняется, просто знаю - здесь живу)
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В Києві теж була Школа міліції, а тепер якась нова довга назва. Стара суть цієї контори залишилася, бо я до них нещодавно звертався. Там старий режим совка залишився, там Аваков бродит зебіли на ветвях сидять🐸
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