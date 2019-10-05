Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.
В рамках новой стратегии название Нидерландов станет официальным брендом на песенном конкурсе Евровидение-2020, который пройдет в Роттердаме, и во время Олимпийских игр-2020 в Токио.
Национальная футбольная команда, которую за рубежом часто называют голландской, будет называться только нидерландской.
Северная и Южная Голландия - это провинции на западном побережье Нидерландов. С Х по ХVI века Голландия была единственным политическим объединением, а в ХVII веке была основной частью Голландской республики. Королевство Нидерланды возникло в XIX веке после поражения французского императора Наполеона в битве при Ватерлоо в 1815 году.
Читайте также - Парламент Македонии проголосовал за конституционные поправки о переименовании страны в "республика Северная Македония"
как можно есть НИДЕРЛАДСКИЙ сыр ?
это днище !
12 год · "Есть понятие украинский народ, братский народ, который мы защищаем", - говорят в российских новостях...
От кого защищают - не говорят.
Циничные твари.
"Если вы считаете, что Россия воюет, значит выходите и объявляйте России войну", - по слогам произносит ******** скабеева.
И огромное количество головоногих это слышит и в этом живёт.»
14 год ·
***
Очевидцы рассказывали - на второй год войны
из Донецка вышла колонна собак и кошек.
Они шли вдоль трассы, худые несчастные звери,
не оглядываясь, не выбирая корма,
мимо спаленной травы и соленой речки,
мимо синего неба и черного солнца.
...»
Потому что , ещё каких-то 250 лет назад Украиной называлась только часть современной запорожской области .
Хан Джучи ее строил.
Как центр сбора ясака.