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Все про:Нидерланды (853) ребрендинг (5)

 Нидерланды прекратят использовать название Голландия в конце года

Правительство Нидерландов решило отказаться от использования названия Голландия в рамках национального ребрендинга. Правительство, совет по туризму и лидеры бизнеса начнут внедрять изменения в конце года,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.

В рамках новой стратегии название Нидерландов станет официальным брендом на песенном конкурсе Евровидение-2020, который пройдет в Роттердаме, и во время Олимпийских игр-2020 в Токио.

Национальная футбольная команда, которую за рубежом часто называют голландской, будет называться только нидерландской.

Северная и Южная Голландия - это провинции на западном побережье Нидерландов. С Х по ХVI века Голландия была единственным политическим объединением, а в ХVII веке была основной частью Голландской республики. Королевство Нидерланды возникло в XIX веке после поражения французского императора Наполеона в битве при Ватерлоо в 1815 году.

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Источник: https://censor.net.ua/n3152263
 
 
 Топ комментарии
 
Так что, и сыр станет нидерландским ?
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Украину уже тоже давно пора именовать как минимум : Русь-Украина ....
Потому что , ещё каких-то 250 лет назад Украиной называлась только часть современной запорожской области .
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Может и Украине пора называть Россию Московией с колониями? Нидерланды прекратят использовать название Голландия в конце года - Цензор.НЕТ 9908
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Так что, и сыр станет нидерландским ?
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первое и последнее что вызвало у меня беспокойство и категорический протест в сообщении.

как можно есть НИДЕРЛАДСКИЙ сыр ?
это днище ! Нидерланды прекратят использовать название Голландия в конце года - Цензор.НЕТ 2803
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Переименуют в "горлонидерландский" и как по маслу пойдет
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провинции остаются на месте, их не переименовывают.
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Людмила Херсонская
12 год · "Есть понятие украинский народ, братский народ, который мы защищаем", - говорят в российских новостях...

От кого защищают - не говорят.
Циничные твари.
"Если вы считаете, что Россия воюет, значит выходите и объявляйте России войну", - по слогам произносит ******** скабеева.

И огромное количество головоногих это слышит и в этом живёт.»
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Людмила Херсонская
14 год ·

***
Очевидцы рассказывали - на второй год войны
из Донецка вышла колонна собак и кошек.
Они шли вдоль трассы, худые несчастные звери,
не оглядываясь, не выбирая корма,
мимо спаленной травы и соленой речки,
мимо синего неба и черного солнца.
...»
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Украину уже тоже давно пора именовать как минимум : Русь-Украина ....
Потому что , ещё каких-то 250 лет назад Украиной называлась только часть современной запорожской области .
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Одна з назв Русі, а саме Україна згадується в Іпатієвському Літопису 1112 року.
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ТОГДА МОЖЕТ ВСПОМНИШЬ, КАК ЗАПОРОЖЦЫ ЕВРЕЕВ ЗВАЛИ?
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Может и Украине пора называть Россию Московией с колониями?
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Московский Улус, ее первичное название.
Хан Джучи ее строил.
Как центр сбора ясака.
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Декоммунизация и до Нидерландов добралась! Нидерланды прекратят использовать название Голландия в конце года - Цензор.НЕТ 7903
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