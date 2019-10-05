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 Конгресс США требует от Пенса документы о возможном давлении Трампа на Украину

Председатели трех комитетов Палаты представителей направили официальное письмо вице-президенту США Пенсу с запросом ключевых документов в деле возможного давления Трампа на Украину.

Это стало следующим шагом конгрессменов от Демпартии в контексте расследования по импичменту президента США, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"В последнее время возникают вопросы относительно роли, которую вы могли сыграть в передаче или усилении неприкрытых месседжей президента (Трампа – ред.) Президенту Украины", - говорится в документе, обнародованном на сайте комитета по вопросам надзора и реформ.

При этом законодатели обращают внимание на представителя окружения вице-президента, который, по сообщениям СМИ, присутствовал при телефонном разговоре Зеленского и Трампа 25 июля.

Кроме того, конгрессмены заинтересовались встречей Пенса с Зеленским, которая состоялась 1 сентября в Варшаве. Тогда вице-президент подтвердил, что администрация США приостановила предоставление оборонной помощи Украине.

По просьбе председателей комитетов по вопросам разведки, международных дел, а также надзора и реформ Пенс должен "предоставить документы, указанные в сопроводительном графике, до 15 октября 2019 года".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп неоднократно использовал Пенса, чтобы давить на Зеленского, - The Washington Post

Источник: https://censor.net.ua/n3152262
 
 
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нелегка жизнь президента в США, на полном контроле
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Кроме порчи нервов додмку это все и закончится пшиком
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-это по льготой цене на F-15 upgrade) в Староконстантинов...))
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