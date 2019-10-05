EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Обирай свідомо
 Политика Украины
  536  18
Материалы по теме:
Все про:Данилюк Александр (416) Формула Штайнмайера (48)

 В ней очень много пространства для интерпретации и огромный риск, - Данилюк о "формуле Штайнмайера"

Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк сказал, что неоднозначно относится к утверждению "формулы Штайнмайера" в Минске на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "BBC Україна".

"Неоднозначно, скажу честно, неоднозначно. Есть несколько проблем. Первое – это то, как происходила коммуникация, как велась подготовка общества. Так не может быть, это создает очень серьезное недоверие, это опасно. И вы видите, что очень быстрой была реакция, в том числе и оппоненты готовились. И к этому тоже надо было готовиться, понимая, что это очень серьезный шаг и его надо объяснять", – сказал политик.

По его мнению, были созданы очень серьезные риски.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы не наивные дети и понимаем, что происходит, - Яременко о переговорах с Путиным

"Что касается самого содержания, то, конечно, здесь очень много пространства для интерпретации. А это также огромный риск. Мы до сих пор не можем понять, какая у нас последовательность действий. И вчерашняя пресс-конференция так называемых лидеров непризнанных республик показала, что у них есть свое видение. Когда есть пространство для интерпретации, это означает, что негатив уже взяли, а позитива нет, потому что ведь не достигли договоренностей конкретных", – заявил он.

Данилюк отказался комментировать, было ли утверждение "формулы Штайнмайера" одной из причин его ухода с должности секретаря СНБО в конце сентября.

"Смотрите, я не буду это комментировать. Единственное, что скажу: риски я видел, и я планировал иметь серьезный разговор с президентом [Владимиром Зеленским] по этому поводу. Не было времени, поскольку президент был в отъезде. У нас этот разговор не сложился. И это важно. Я все же с ним поговорю по этому поводу", – заявил экс-секретарь СНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У протестующих под моим офисом свое объяснение "формулы Штайнмайера", оно отличается от реального, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3152261
 
   
 Топ комментарии
 
,Оппоненты готовились' ... Да не готовились оппоненты в лице обывателя. Народ просто о..ел от перспектив. Умные крысы бегут еще до того, как на шее более тупых затягиваются витиеватые узлы.
 показать весь комментарий
 
... Мы до сих пор не можем понять, какая у нас последовательность действий. И вчерашняя пресс-конференция так называемых лидеров непризнанных республик показала, что у них есть свое видение. Источник: https://censor.net.ua/n3152261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Данилюк давно зрозумів, що Слуги багато чого не розуміють і курси в Трускавці їм не допомогли.😊
 показать весь комментарий
 
Трусы поменяй, для начала, если мамка постирала, засранец ты эдакий. Мудак ты, бот. Просто мудак.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Бывший политический узник Кремля Олег Сенцов объявил о том, что лично примет участие в акциях протеста против капитуляции по "формуле Штайнмайера", если Владимир Зеленский "сдаст" Украину, ссылка Facebook. По мнению Сенцова, пока никто интересов Украины еще не сдал. Если это произойдет, то я сам потащу покрышки под Банковую", - угрожающе отметил Сенцов, который впервые раскритиковал возможные шаги капитуляции продажного ..резидента ЗЕбила. И Сенцов поклялся что сам выйдет на Майдан, если заподозрит новые украинской власти в сдаче национальных интересов под давлением Кремля.
Какая только подлая эта вражеская суверенитету Украины антиукраинская власть ЗЕбилов - капитулянтов. Они продажные кремлёвские холуи коварно -подло прикрываясь святым: возвращением военнопленных и якобы мира с фиктивным возвращением только малой части оккупированных кремлём Украинских территорий на капитуляционных условиях проклятого кремля . А сами продажные Иуды запудрили всем Украинцам мозги и затеяли преступную капитуляцию и уничтожение Украины как государства.
 показать весь комментарий
 
 
Зачем? Он все правильно сказал
Если будет капитуляция, то выйдут все.

Просто пока ее нет. И это он тоже отметил.
 показать весь комментарий
 
 
Трусы поменяй, для начала, если мамка постирала, засранец ты эдакий. Мудак ты, бот. Просто мудак.
 показать весь комментарий
 
 
Вместо реформ - формулы Штанмаерофф... Террористы всегда берут заложников, чтобы потом их выменять на уступки и преференции... но получив уступки, они снова берут в заложники... почему? Потому что они... террорашисты.
 показать весь комментарий
 
 
Буває так, що казка, в реальному житті набуває продовження.
Так сталося і з казкою Карло Коллоді "Пригоди Піноккіо. Історія дерев'яної ляльки"
Тільки назва, тепер у бувальщини, трішки змінилася. Тепер це "Пригоди ЗЕноккіо"
Замість дурачка Піноккіо, тепер, в реальному житті, дурачок ЗЕноккіо. Також лялька.
Лиса і кіт також є, це лиса Ангела та кіт Путіліо.
П'ять золотих є, але більш цінні, це ціла країна, наша країна, Україна.
І так само, як в "Пригодах Піноккіо", де лиса Аліса та кіт Базіліо нахлобучили Піноккіо на п'ять золотих, тепер, в реальному житті, лиса Ангела та кіт Путіліо, нахлобучили дурачка ЗЕноккіо на цілу Україну.
Ну яка тут може бути мораль...чи висновок. Чи може очікування...
Всі українці чудово розуміють, що Зеленський дурак.
Але в данному розкладі це не головне.
Тут головне, чи зможе дурак Зеленський зрозуміти, що він дурак, та піти у відставку?
Поки що не йде, ще не розуміє, що він дурак...
Може все ж таки зрозуміє? Були таки випадки в історії людства чи ні?

В ней очень много пространства для интерпретации и огромный риск, - Данилюк о "формуле Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 86
 показать весь комментарий
 
 
... Мы до сих пор не можем понять, какая у нас последовательность действий. И вчерашняя пресс-конференция так называемых лидеров непризнанных республик показала, что у них есть свое видение. Источник: https://censor.net.ua/n3152261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Данилюк давно зрозумів, що Слуги багато чого не розуміють і курси в Трускавці їм не допомогли.😊
 показать весь комментарий
 
 
,Оппоненты готовились' ... Да не готовились оппоненты в лице обывателя. Народ просто о..ел от перспектив. Умные крысы бегут еще до того, как на шее более тупых затягиваются витиеватые узлы.
 показать весь комментарий
 
 
выхода нет, короче...Петя как мог тянул время
Зе пытался все решить моментом, под предводительтсвом Европы
тут надо или на уступки идти, что почти капитуляция или еще годы нужны
 показать весь комментарий
 
Нету пока другого пути ---- нету и не может быть.... Пока так, а там дальше посмотрим... Надо замиряться сегодня, а завтра будет "новый день" --- пора прекращать этот "непотриб" шо длится уже 5 лет и какими методами это будет сделано не нам сегодня судить и решать. Поживём поглядим --- главное на "сегодня" это прекратить войну ---- остальное мы купим....
 показать весь комментарий
 
Тобто амністія для тих сепарів, які вбивали українців необхідна?
 показать весь комментарий
 
 
Дружище, у тебя уважаемый "ник" и ты "тут" уже давно --- у нас разные взгляды и нас разные мнения --- это нормально... Просто считаю шо пора "замиряться" --- любой ценой, даже такой як ты казав.... Да, согласен с тобой, но иногда лучше "упасть на колена" сегодня шо-б подняться "на плечи" завтра....
 показать весь комментарий
 
За чей счёт будем покупать? Я содержать народную милицию ЛДНР не собираюсь.
 показать весь комментарий
 
Вам дадуть "на счёт" --- не турбуйтесь за це. Дадуть и ещё и приплатять... Но это "дермо Донбасское" надо и пора замирять и останавливать. И правильно пока Президент и уряд усё делают! Я далёк от идеализации Президента и уряду но пока мне нравиться то шо Вони роблють....
 показать весь комментарий
 
он таки не понимает - он отработанный материал, типа презерватива - зебилята использовали и викинули а другим такой уже не интересен. Чтоб отчиститься надо выходить уже сногсшибательной информацией, чтоб зебилята в мире потеряли любую поддержку, но есть ли такая у него, не уверен.
 показать весь комментарий
 
Самое главное заблуждение, что с путиным можно договориться. С плешфюрером можно разговаривать, но договориться нельзя - обманет. Кремлёвский режим - террористический, эта банда разжигает и поддерживает конфликты по всей планете. Сам путин признавался в этом не раз - "мы встанем за спинами женщин и детей" и "мы попадём в рай, а они просто здохнут". Бредни о рае - это бредни террориста-исламиста-смертника "сейчас взорву всех на хрен и попаду в рай, там мне будут прислуживать, 12 (не помню точно) девственниц"...
Цель ботоксного фюрера вовсе не мир, разговаривать с ним можно только с позиции силы (привлекая на свою сторону как можно больше союзников), а не "чего изволите"...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх