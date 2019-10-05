 В ней очень много пространства для интерпретации и огромный риск, - Данилюк о "формуле Штайнмайера"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "BBC Україна".



"Неоднозначно, скажу честно, неоднозначно. Есть несколько проблем. Первое – это то, как происходила коммуникация, как велась подготовка общества. Так не может быть, это создает очень серьезное недоверие, это опасно. И вы видите, что очень быстрой была реакция, в том числе и оппоненты готовились. И к этому тоже надо было готовиться, понимая, что это очень серьезный шаг и его надо объяснять", – сказал политик.



По его мнению, были созданы очень серьезные риски.

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"Что касается самого содержания, то, конечно, здесь очень много пространства для интерпретации. А это также огромный риск. Мы до сих пор не можем понять, какая у нас последовательность действий. И вчерашняя пресс-конференция так называемых лидеров непризнанных республик показала, что у них есть свое видение. Когда есть пространство для интерпретации, это означает, что негатив уже взяли, а позитива нет, потому что ведь не достигли договоренностей конкретных", – заявил он.



Данилюк отказался комментировать, было ли утверждение "формулы Штайнмайера" одной из причин его ухода с должности секретаря СНБО в конце сентября.



"Смотрите, я не буду это комментировать. Единственное, что скажу: риски я видел, и я планировал иметь серьезный разговор с президентом [Владимиром Зеленским] по этому поводу. Не было времени, поскольку президент был в отъезде. У нас этот разговор не сложился. И это важно. Я все же с ним поговорю по этому поводу", – заявил экс-секретарь СНБО.





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