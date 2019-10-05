 В ней очень много пространства для интерпретации и огромный риск, - Данилюк о "формуле Штайнмайера"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "BBC Україна".
"Неоднозначно, скажу честно, неоднозначно. Есть несколько проблем. Первое – это то, как происходила коммуникация, как велась подготовка общества. Так не может быть, это создает очень серьезное недоверие, это опасно. И вы видите, что очень быстрой была реакция, в том числе и оппоненты готовились. И к этому тоже надо было готовиться, понимая, что это очень серьезный шаг и его надо объяснять", – сказал политик.
По его мнению, были созданы очень серьезные риски.
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"Что касается самого содержания, то, конечно, здесь очень много пространства для интерпретации. А это также огромный риск. Мы до сих пор не можем понять, какая у нас последовательность действий. И вчерашняя пресс-конференция так называемых лидеров непризнанных республик показала, что у них есть свое видение. Когда есть пространство для интерпретации, это означает, что негатив уже взяли, а позитива нет, потому что ведь не достигли договоренностей конкретных", – заявил он.
Данилюк отказался комментировать, было ли утверждение "формулы Штайнмайера" одной из причин его ухода с должности секретаря СНБО в конце сентября.
"Смотрите, я не буду это комментировать. Единственное, что скажу: риски я видел, и я планировал иметь серьезный разговор с президентом [Владимиром Зеленским] по этому поводу. Не было времени, поскольку президент был в отъезде. У нас этот разговор не сложился. И это важно. Я все же с ним поговорю по этому поводу", – заявил экс-секретарь СНБО.
Какая только подлая эта вражеская суверенитету Украины антиукраинская власть ЗЕбилов - капитулянтов. Они продажные кремлёвские холуи коварно -подло прикрываясь святым: возвращением военнопленных и якобы мира с фиктивным возвращением только малой части оккупированных кремлём Украинских территорий на капитуляционных условиях проклятого кремля . А сами продажные Иуды запудрили всем Украинцам мозги и затеяли преступную капитуляцию и уничтожение Украины как государства.
Если будет капитуляция, то выйдут все.
Просто пока ее нет. И это он тоже отметил.
Так сталося і з казкою Карло Коллоді "Пригоди Піноккіо. Історія дерев'яної ляльки"
Тільки назва, тепер у бувальщини, трішки змінилася. Тепер це "Пригоди ЗЕноккіо"
Замість дурачка Піноккіо, тепер, в реальному житті, дурачок ЗЕноккіо. Також лялька.
Лиса і кіт також є, це лиса Ангела та кіт Путіліо.
П'ять золотих є, але більш цінні, це ціла країна, наша країна, Україна.
І так само, як в "Пригодах Піноккіо", де лиса Аліса та кіт Базіліо нахлобучили Піноккіо на п'ять золотих, тепер, в реальному житті, лиса Ангела та кіт Путіліо, нахлобучили дурачка ЗЕноккіо на цілу Україну.
Ну яка тут може бути мораль...чи висновок. Чи може очікування...
Всі українці чудово розуміють, що Зеленський дурак.
Але в данному розкладі це не головне.
Тут головне, чи зможе дурак Зеленський зрозуміти, що він дурак, та піти у відставку?
Поки що не йде, ще не розуміє, що він дурак...
Може все ж таки зрозуміє? Були таки випадки в історії людства чи ні?
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Данилюк давно зрозумів, що Слуги багато чого не розуміють і курси в Трускавці їм не допомогли.😊
Зе пытался все решить моментом, под предводительтсвом Европы
тут надо или на уступки идти, что почти капитуляция или еще годы нужны
Цель ботоксного фюрера вовсе не мир, разговаривать с ним можно только с позиции силы (привлекая на свою сторону как можно больше союзников), а не "чего изволите"...