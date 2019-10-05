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Все про:Зеленский (3128) переговоры (3703) Путин (25087) нормандская четверка (701) Яременко Богдан (32)

 "Зеленский делает маленькие шаги, чтобы втянуть Путина в переговоры" - Яременко. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский делает маленькие шаги для того, чтобы вовлечь главу страны-агрессора Владимира Путина в процесс переговоров.

Об этом в эфире программы "Свобода Слова" на телеканале "Украина" заявил глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики, депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть один представитель ЛНР и ДНР - это Путин. Хорошо, что он начал говорить. Мы - не наивные дети, мы прекрасно знаем историю 400 лет. Никто не бросается в братские объятия. Зеленский пытается делать маленькие шаги, чтобы втянуть Путина в переговоры. Разведение войск есть не на 5 км, а на 1 - чтобы Путина втянуть, мол "покажи, что ты это сделаешь, докажи, что ты ищешь мирных переговоров", - сказал он.

Читайте также на Цензор.НЕТ: Мы не наивные дети и понимаем, что происходит, - Яременко о переговорах с Путиным

Источник: https://censor.net.ua/n3152260
 
 
 Топ комментарии
 
"Зеленский делает маленькие шаги, чтобы втянуть Путина в переговоры" - Яременко.

Та ты шо? И зачем же ты такой хитрый ход рассекретил? "Зеленский делает маленькие шаги, чтобы втянуть Путина в переговоры" - Яременко - Цензор.НЕТ 6314
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Коли кацапи розстрілювали наші кораблі в нейтральних водах хіба вони не доказали що хочуть миру? какіє вам бляха муха еще нужньі даказательства?
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Шоб ты подавился, полудурок ермак... Порох вообще сегодня красава)
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хочет переиграть шулера с краплеными картами
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"Зеленский делает маленькие шаги, чтобы втянуть Путина в переговоры" - Яременко.

Та ты шо? И зачем же ты такой хитрый ход рассекретил?
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Шоб ты подавился, полудурок ермак... Порох вообще сегодня красава)
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да не Крава как всегда - не говни..тее обычного "Зеленский делает маленькие шаги, чтобы втянуть Путина в переговоры" - Яременко - Цензор.НЕТ 363
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как обычно, врал на передаче, которую же при нем прикрыли и выперли Шустера. Ирония судьбы
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А ещё он виноват в том, что при нём распяли мальчика.
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не ну вы ж читали Минск - это полнейшая капитуляция, с амнистией всех. И кто его принял?
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Повторяю последний раз (в следующем посте будет фраза про умственно отсталого) формула Штайнмайера и любая другая формула это последовательность реализации пунктов Минских соглашений. В Минских соглашениях по пунктам не прописан календарный план, а только необходимые действия.
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Так уже все знают, что идиотика не Порох, а беня вытурил) выкинуть тебе методичку надо...
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да ну, неужели Шустер нагло врал в интервью гордону?)
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Шустер - честнейший человек, совсем, как Зелемойский!
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Ага,особенно когда Билецкий его на землю опустил www.youtube.com/watch?v=Adgk2oSU9QI
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А как Порох кацапа билецкого опустил -классика)
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Это тайная сцылка
Ее только милиционерам дают типа Леры
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Это ссылка доступная только беженцам получающим пособие по безработице в Германии и больше никому..очень секретная ссылка..
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зебил настолько тупой, что не может найти ссылку? задницу тебе пусть твоя мама подтерает-кто на что учился, называется.
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Это тот Билецкий, который выступал за конфедерацию с паРашей? Так вот почему Билецкому и его поклонникам так понравился Зелемойский...
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Белецкий повторяет сказанное Шмарием слово в слово, только на укр.
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А ты ещё и Шария смотришь? 😁 почему я не удивлена
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Чтоб больше я от тебя не сльішал слова что я порохобот ! И не Шария , а шмария.
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Все порохоботы смотрят Шария и читают раша-сми
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Вот! Именно поэтому они такие информированные и умные.
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Само собой, российская пропаганда плохому не научит. Чакры откроешь, карму отмотает, третий глаз прочистит
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Надо же знать что там враги замьішляют, чтоб зненацька не було.
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У на тоже были такие "националисты" которые перекрашивались по мере поступления заданий из Кремля...
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Коли кацапи розстрілювали наші кораблі в нейтральних водах хіба вони не доказали що хочуть миру? какіє вам бляха муха еще нужньі даказательства?
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а такого никто не говорил.
их нужно принудить к миру, но дипломатическим путем.
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так вот оказывается как можно агрессора остановить ? от жалко что ни Сталин ни Черчиль этого не знали . прям представляю как они Гитлера " принуждают к миру дипломатическим путем "
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хотел бы заметить, что Сталин и Черчилль жили в другое время, 70 лет назад социум был вообще другой, дипломатия, научный прогресс кардинально отличались. Может давайте еще вспомним столетнюю войну или крестовый поход?))
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Та якщо б не штати було б їм обом кузькіна бабушка
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а давайте . который из крестовых походов вспоминать будем ? правда в том что научный прогресс по сути ничего не меняют . подлость и лицемерие как была так и остается . глупость и доверчивость кстати тоже . а технический прогресс только дает в руки человека вместо дубины высокоточное оружие
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І для цього треба було обісратися з меркель перед трампом, обісратися з трампом, і залишитися без навіть таких непевних союзників? Хороша дипломатія. Пора приступати до плану б.
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Путина принудить к миру, но дипломатическим путем.

повторяй за мной "ОМ,,,," "Зеленский делает маленькие шаги, чтобы втянуть Путина в переговоры" - Яременко - Цензор.НЕТ 1314
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Його "маенькіє шагі' обходяться не тільки в кілька десятків життів українських воїнів в місяць, а й добровільною здачею територій й національних інтересів України .
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А никакие шаги пороха обошлись в десятки тысяч за его срок
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Благодаря этим шагам ты сейчас сидиш и квакаешь тут "за свабоду и за мир", а не славишь *****...
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спроби домовитись з путіним. Але до нього хоть дойшло після іловайська і дебальцо, що там нема з ким домовлятись. А зе походу треба свій іловайськ і дебальцево і воно буде. Правда в мене є підозра що чисто психологічно зе не витримає.
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В що обійшлись з того й працюєм. Якщо вам дуже цікаво то вперед в історики - робіть дослідження й пишіть наукові праці.
А оскільки Порошенко то вже історія то однією істрорією жити - не мати майбутнього.
Мене ж зараз цікавить то в що нам тепер обходиться діяльність Зеленського, сьогоденна діяльність.
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Нет , вы не зебилы - ВЫ ПРОСТО ОФУЕННЫЕ ДЕБИЛЫ .
Вы хотите переиграть империю? Горстка клоунов?
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правильно, надо терпеть, как молдова с приднестровьем
нашлись советчики))
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Зашибись, как же Молдова выиграла, согласившись на Приднестровье((((
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Все це круто. І я навіть вірю, що так воно і є, і Яременко разом із Зеленським шукають вихід для України, а не для себе. Тільки б хтось із них поїхав би туди, куди відводяться війська. З укріплених облаштованих позицій - в чисте поле, в осінню сльоту, в зимову кригу.
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Вчора Пристайко сказав, що зараз немає в світі такої сили, яка змогла б нам повернути кордон.
Ок, тоді питання, якщо кордон отримати ми не можемо, то про який мир впродовж року ми говоримо? В яке конкретно місце між кордоном та лінією розмежування ми вставимо формулу Штайнмаєра?
(C)
@josefkneht1
🤔
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Школа Соломона Пляра, школа бальных танцев, две шаги налево, две шаги направо. -
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Согбенная поза и спущеные штаны позволяют делать только маленькие шаги...
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Они делают шаги капитуляции, чтобы с Путиным только поговорить. ух и уроды тупоголоые... Путин скажет я тут не причем, а капитуляцию вы уже сделаете! Ну как их назвать??? ну это просто кошмар! За 6 лет войны они нечего не поняли и продолжают на одни и те же грабли не наступать, а просто уже прыгают на этих граблях...
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УВЫ, на этих граблях они уже пытаются заставить прыгать всю страну(((
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яременко задостал уже - поменяйте на богдана.
дурка одна и та же, но xоть хряки разные....
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НЕ-Е-ЕТ!!!
Не надо богдана... там тошниловка еще жестче
Или Вы про автобус ( смайлик " с надеждой")
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боже які вони наївні. квн хоче перехитрити фсб. І шось у мене таке відчуття що квн програє у цій битві.
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логически размышляя да. Но тот же квн нагнул на выборах всех кормушников почти по всем округам. И гарантии 100%-ой нет, что он также не нагнет рашку
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квартальчик =нагнув= лише ідіотів. І сам себе. У трохи дальшій перспективі.
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Это не рашка и не КВН
Это пуйло. А он (увы) не кормушник, он наперсточник
И у зели все шансы все про"рать, потому что нельзя садиться за карточный стол с шулером
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да ладно...Джентельмены, а почему вы не говорите что б/у 24 F-15 лучше, чем Су-27..))
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Щось на кшталт цього буде робити та казати блазень?



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Быстроногий Ахиллес никогда не догонит неторопливую черепаху, если в начале движения черепаха находится впереди Ахиллеса.
Допустим, Ахиллес бежит в десять раз быстрее, чем черепаха, и находится позади неё на расстоянии в тысячу шагов. За то время, за которое Ахиллес пробежит это расстояние, черепаха в ту же сторону проползёт сто шагов. Когда Ахиллес пробежит сто шагов, черепаха проползёт ещё десять шагов, и так далее. Процесс будет продолжаться до бесконечности, Ахиллес так никогда и не догонит черепаху.

Зенон, вероятно, что-то уже знал...
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это псевдопарадокс "Ахилес и черепаха" на самом деле некорректен. это типичный пример манипуляции. но очень интересен. мне он попался на олимпиаде по физике классе в седьмом наверное. вместе с вопросом "будет ли гореть спичка на орбитальной станции"
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Бодя , с какого дуба ты падал , сердечный ?!

Йська Висцарионыч тоже всё делал , чтобы втянуть брателло-фюрера в переговоры и даже подписал с ним некий пакт ...
Но там с обеих стороны была пара хитрющих параноиков , просто у истерички Адика первого сдали нервы .
А там - по любому без войны не обошлось бы ...

Не вижу разницы между террористом Йоской , который не сбривал усы , КГБистом Фофкой , который таки сбрил усы ... Разница лишь в экономической мощи . Третий райх был 2-й экономикой мира , когда вляпался в войну , а ********** 2% от мирового ВВП имеет . Из которых 1.98% это сырьё и 19 век ...
Но по степени параноидальности устремлений и несоответствия желаний реальным возможностям ***** явно превосходит Йоську и с Адиком вровень . А по несоотвествию даже опережает !
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Прошу заметить, если раньше было 'так называемых', то сейчас Бодя лайк э зэ Зебминистри оф vneshyaya politica ,говорит о днр и лнр как о субьектах. Зе! Бля!Охніхуя!
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Топ, топ, топает малыш.
С Бєнєй по дорожке - милый стриж!
Маленькие ножки не спешат,
Только знай себе твердят:
"Топ, топ, очень нелегки
В неизвестность первые шаги.
А в саду дорожка так длинна -
Прямо к небу тянется она".
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Ця волохата дупа , вже не зна , що брехать ! А план Б ,дать атомний залп , з атомних атомоходів ! І прямісінько в усраіль !😆
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В роде обосранный человек обычно делает маленькие шаги.
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Якби ще , й , не безбожно мародерив🐷 ,то й ціни б йому не було б , в базарний день . І не відхватив би коліном в зад !І величав би себе отцем нації.😆
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Коротше, ці наївні люди ведуть нас в прірву
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*Малыми шагами уговорить Путина*! Ну очень вдало-неожиданый ход из под коня! Вдруг прохавает? Так на макуху прелую его бери! Можно девок красивых набрать в делегацию туда---старшей Кужелиху поставить над девками---она знает как! Не впервой нам это.
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Лично я не вижу ниодной разницы во внешней политике Лолиты и ЗЕмоники ...
Шо Пепа в 2014, шо Вова в 2019 ... Тот ведь тоже обещал за 3 недели освободить Донбасс .
Да так старался , шо войска повернул задницей к ********** и ещё этой голой заднице подразнивал орков , зная их средневековую дикость .
Ведь предупреждали Лолиту , шо обстреливали позиции неспроста .
А потом будующий прокуор у Шустера хлопал зеньками и разводил ручёнками , мол не думали , шо ***** посмеет . И это после нашествия зелёной плесени на Крым .

Так шо не лолитоботам тут выпрыгивать против наивняка Вовы .
Он хоть и глупые надежды возлагает , хоть дурноватый опыт предыдущего шокозайчика на нуль множит , думая , шо ****** и его параноидальный орколохотрат чему-то научился с 2014 года . Но Вова хотя бы честный и искренний парень , что не может не подкупать .

Поэтому барыга он априори был безнадёжный , а у Вовы есть люфт для самообучаемости .

Вова просто плохо знает историю соседней орды и Мокшей . Т.е. только сказки Карамурзина , да и то частями и урывками .
А шобы успешно вести дипломатию с соседними неадертальцами нужно их историю изучать очень скурпулёзно и осмысленно и быть знакомым не столько со сказками , но и артефактами ....
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Для тех. кто в теме: Это один маленький шаг для человека и огромный скачок для человечества. Ведь это о Зеле! Кто-то будет спорить?
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