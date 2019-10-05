 "Зеленский делает маленькие шаги, чтобы втянуть Путина в переговоры" - Яременко. ВИДЕО

Об этом в эфире программы "Свобода Слова" на телеканале "Украина" заявил глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики, депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть один представитель ЛНР и ДНР - это Путин. Хорошо, что он начал говорить. Мы - не наивные дети, мы прекрасно знаем историю 400 лет. Никто не бросается в братские объятия. Зеленский пытается делать маленькие шаги, чтобы втянуть Путина в переговоры. Разведение войск есть не на 5 км, а на 1 - чтобы Путина втянуть, мол "покажи, что ты это сделаешь, докажи, что ты ищешь мирных переговоров", - сказал он.

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