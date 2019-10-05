 "Зеленский делает маленькие шаги, чтобы втянуть Путина в переговоры" - Яременко. ВИДЕО

Об этом в эфире программы "Свобода Слова" на телеканале "Украина" заявил глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики, депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко, информирует Цензор.НЕТ.
"Есть один представитель ЛНР и ДНР - это Путин. Хорошо, что он начал говорить. Мы - не наивные дети, мы прекрасно знаем историю 400 лет. Никто не бросается в братские объятия. Зеленский пытается делать маленькие шаги, чтобы втянуть Путина в переговоры. Разведение войск есть не на 5 км, а на 1 - чтобы Путина втянуть, мол "покажи, что ты это сделаешь, докажи, что ты ищешь мирных переговоров", - сказал он.
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Та ты шо? И зачем же ты такой хитрый ход рассекретил?
Ее только милиционерам дают типа Леры
их нужно принудить к миру, но дипломатическим путем.
повторяй за мной "ОМ,,,,"
А оскільки Порошенко то вже історія то однією істрорією жити - не мати майбутнього.
Мене ж зараз цікавить то в що нам тепер обходиться діяльність Зеленського, сьогоденна діяльність.
Вы хотите переиграть империю? Горстка клоунов?
нашлись советчики))
Ок, тоді питання, якщо кордон отримати ми не можемо, то про який мир впродовж року ми говоримо? В яке конкретно місце між кордоном та лінією розмежування ми вставимо формулу Штайнмаєра?
(C)
@josefkneht1
🤔
дурка одна и та же, но xоть хряки разные....
Не надо богдана... там тошниловка еще жестче
Или Вы про автобус ( смайлик " с надеждой")
Это пуйло. А он (увы) не кормушник, он наперсточник
И у зели все шансы все про"рать, потому что нельзя садиться за карточный стол с шулером
Допустим, Ахиллес бежит в десять раз быстрее, чем черепаха, и находится позади неё на расстоянии в тысячу шагов. За то время, за которое Ахиллес пробежит это расстояние, черепаха в ту же сторону проползёт сто шагов. Когда Ахиллес пробежит сто шагов, черепаха проползёт ещё десять шагов, и так далее. Процесс будет продолжаться до бесконечности, Ахиллес так никогда и не догонит черепаху.
Зенон, вероятно, что-то уже знал...
Йська Висцарионыч тоже всё делал , чтобы втянуть брателло-фюрера в переговоры и даже подписал с ним некий пакт ...
Но там с обеих стороны была пара хитрющих параноиков , просто у истерички Адика первого сдали нервы .
А там - по любому без войны не обошлось бы ...
Не вижу разницы между террористом Йоской , который не сбривал усы , КГБистом Фофкой , который таки сбрил усы ... Разница лишь в экономической мощи . Третий райх был 2-й экономикой мира , когда вляпался в войну , а ********** 2% от мирового ВВП имеет . Из которых 1.98% это сырьё и 19 век ...
Но по степени параноидальности устремлений и несоответствия желаний реальным возможностям ***** явно превосходит Йоську и с Адиком вровень . А по несоотвествию даже опережает !
С Бєнєй по дорожке - милый стриж!
Маленькие ножки не спешат,
Только знай себе твердят:
"Топ, топ, очень нелегки
В неизвестность первые шаги.
А в саду дорожка так длинна -
Прямо к небу тянется она".
Шо Пепа в 2014, шо Вова в 2019 ... Тот ведь тоже обещал за 3 недели освободить Донбасс .
Да так старался , шо войска повернул задницей к ********** и ещё этой голой заднице подразнивал орков , зная их средневековую дикость .
Ведь предупреждали Лолиту , шо обстреливали позиции неспроста .
А потом будующий прокуор у Шустера хлопал зеньками и разводил ручёнками , мол не думали , шо ***** посмеет . И это после нашествия зелёной плесени на Крым .
Так шо не лолитоботам тут выпрыгивать против наивняка Вовы .
Он хоть и глупые надежды возлагает , хоть дурноватый опыт предыдущего шокозайчика на нуль множит , думая , шо ****** и его параноидальный орколохотрат чему-то научился с 2014 года . Но Вова хотя бы честный и искренний парень , что не может не подкупать .
Поэтому барыга он априори был безнадёжный , а у Вовы есть люфт для самообучаемости .
Вова просто плохо знает историю соседней орды и Мокшей . Т.е. только сказки Карамурзина , да и то частями и урывками .
А шобы успешно вести дипломатию с соседними неадертальцами нужно их историю изучать очень скурпулёзно и осмысленно и быть знакомым не столько со сказками , но и артефактами ....