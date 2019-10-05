 "Не будет ни одной поправки, которую мы отклоним", - Гетманцев о законопроекте 1210, повышающем налоги на металлургов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил народный депутат от партии "Слуга народа", глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передают "Экономические новости".

"Законопроект №1210 не обсуждается в авральном режиме. Мы не торопимся с ним. Сколько вы собирались бы обсуждать? Год, полгода? Мы действуем абсолютно в рамках регламента. Мы внесли его в первых числах сентября, вчера (30 сентября — Delo.ua) мы его рекомендовали к первому чтению. Верховная рада внесет его в повестку дня, проголосует в первом чтении, после чего у нас будет две недели для поправок. А после этого - время для того, чтобы над поправками работать", - рассказал Гетманцев.

Читайте также: Самые большие налоги среди конкурентов: в PwC назвали последствия от законопроекта 1210, который увеличивает налоги на металлургию

Глава комитета также сообщил, что подготовку ко второму чтению сокращать не будут. По его словам, голосование по законопроекту в Верховной Раде может состояться уже на этой неделе.

"Вчера во время комитета я специально под стенограмму сказал, что не будет ни одной депутатской поправки, которую мы не рассмотрим, которую мы отклоним, не вникнув в ее суть. И это касается не только депутатских поправок, это касается и поправок бизнеса", — заверил Гетманцев.

Он сообщил, что рабочие группы по законопроекту уже сейчас нарабатывают поправки ко второму чтению.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Гетманцев заблуждается", - финансовый директор "Метинвеста" Данкова о законе 1210, увеличивающем налоги для металлургов

"Очень много чего мы учитываем. Правильно сказала вчера Нина Южанина (член комитета, партия "Европейская солидарность" — Delo.ua), что примерно на 60% законопроект будет пересмотрен ко второму чтению. Я не знаю точно — на 60, на 50 или на 70, но эта цифра будет где-то в этом промежутке", — прогнозирует нардеп.

Напомним, Даниил Гетманцев также сообщил, что в законопроект №1210 могут внести предложение о повышении ставки ренты на марганцевую руду с 5% до 6,25%.

По мнению металлургов, последствия изменений в Налоговый кодекс, которые предусмотрены законопроектом №1210, для экономики будут сравнимы с кризисом 2008 года.





Также читайте: Металлурги предупреждают о возможной безработице и падении гривни в случае повышения налогов