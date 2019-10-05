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Все про:металлургия (319) налоги (2685) Гетманцев (29)

 "Не будет ни одной поправки, которую мы отклоним", - Гетманцев о законопроекте 1210, повышающем налоги на металлургов

Скандальный налоговый законопроект №1210 ко второму чтению будет доработан на 50-70%.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил народный депутат от партии "Слуга народа", глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передают "Экономические новости".

"Законопроект №1210 не обсуждается в авральном режиме. Мы не торопимся с ним. Сколько вы собирались бы обсуждать? Год, полгода? Мы действуем абсолютно в рамках регламента. Мы внесли его в первых числах сентября, вчера (30 сентября — Delo.ua) мы его рекомендовали к первому чтению. Верховная рада внесет его в повестку дня, проголосует в первом чтении, после чего у нас будет две недели для поправок. А после этого - время для того, чтобы над поправками работать", - рассказал Гетманцев.

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Глава комитета также сообщил, что подготовку ко второму чтению сокращать не будут. По его словам, голосование по законопроекту в Верховной Раде может состояться уже на этой неделе.

"Вчера во время комитета я специально под стенограмму сказал, что не будет ни одной депутатской поправки, которую мы не рассмотрим, которую мы отклоним, не вникнув в ее суть. И это касается не только депутатских поправок, это касается и поправок бизнеса", — заверил Гетманцев.

Он сообщил, что рабочие группы по законопроекту уже сейчас нарабатывают поправки ко второму чтению.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Гетманцев заблуждается", - финансовый директор "Метинвеста" Данкова о законе 1210, увеличивающем налоги для металлургов

"Очень много чего мы учитываем. Правильно сказала вчера Нина Южанина (член комитета, партия "Европейская солидарность" — Delo.ua), что примерно на 60% законопроект будет пересмотрен ко второму чтению. Я не знаю точно — на 60, на 50 или на 70, но эта цифра будет где-то в этом промежутке", — прогнозирует нардеп.

Напомним, Даниил Гетманцев также сообщил, что в законопроект №1210 могут внести предложение о повышении ставки ренты на марганцевую руду с 5% до 6,25%.

По мнению металлургов, последствия изменений в Налоговый кодекс, которые предусмотрены законопроектом №1210, для экономики будут сравнимы с кризисом 2008 года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3152259
 
 
 Топ комментарии
 
Новые сутки, новые вопли от Цензора о сиротке Ахметке. Читаешь и слезу хочется пустить. Прямо как "новости" от ТРК "Украина". Там такое впечатление, если бы вдруг Ахметки не стало, то 80% эфирного времени "новостей" и показывать было бы не о чем.
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Уважаемый редактор! Может лучше про реактор, про любимый лунный трактор?
Ведь нельзя же, год подряд -
То тарелками пугают, дескать, подлые, летают, - то у вас собаки лают,
то руины говорят. (с)
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Конечо ЗЕбилам не нравица. Темка то не удобная. ЗЕбилячий закон ведь полностью сливает рынок под Рашку. Им бы сейчас темку про Петю или Гонтареву, от бы они обрадовались. А Цензор одну зраду постит..вот ЗЕбил и заплакал. "Не будет ни одной поправки, которую мы отклоним", - Гетманцев о законопроекте 1210, повышающем налоги на металлургов - Цензор.НЕТ 8376
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Я вже слідом за тобою розхвилювався за новини про ренту.
Піду таки покурю,щоб остаточно заспокоїтись,а то якщо буде ще перерва то і до кондратія недалеко
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Новые сутки, новые вопли от Цензора о сиротке Ахметке. Читаешь и слезу хочется пустить. Прямо как "новости" от ТРК "Украина". Там такое впечатление, если бы вдруг Ахметки не стало, то 80% эфирного времени "новостей" и показывать было бы не о чем.
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Объявили бы траур в стране
Показывали бы Лебединое озеро и в перерывах - чёрный фон
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Не, как в кыныдыры - рыдающих дикторов.
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И медведей рыдающих по обочинам.... "Не будет ни одной поправки, которую мы отклоним", - Гетманцев о законопроекте 1210, повышающем налоги на металлургов - Цензор.НЕТ 4929
Не хватает человеку бабла достроиться.... эх вы...
"Не будет ни одной поправки, которую мы отклоним", - Гетманцев о законопроекте 1210, повышающем налоги на металлургов - Цензор.НЕТ 3127
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Та шоб оно горело, падло, в этом своём бл..юшнике!
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Новые сутки, новые вопли от "слуг народа"... Ведь этот закон по сути влияет не только на Ахметова, но и на Коломойского. И вот что то я сомневаюсь что беня будет платить большие налоги. Особенно учитывая что ему уже снизили стоимость электроэнергии, его предприятия уже начали закупать электроэнергию в РФ...
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Уважаемый редактор! Может лучше про реактор, про любимый лунный трактор?
Ведь нельзя же, год подряд -
То тарелками пугают, дескать, подлые, летают, - то у вас собаки лают,
то руины говорят. (с)
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Ульяна Супрун
Ранок починаєтся не з кави,а з новин про ренту
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"Очень много чего мы учитываем. Правильно сказала вчера Нина Южанина (член комитета, партия "Европейская солидарность" - Delo.ua)...Источник: https://censor.net.ua/n3152259
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От так Гетманцеви та інші Слуги та лакеї визнають, що Порошенко був правий🐸
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Всі на референдум !!! Чи згодні із законом 1210 ? І негайно відкрить рахунок , на збір коштів . Зубожілому убожінцю-переселенцю ,отцю бамбаса , іхтамнєтову !😆
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Так почему сначала две недели не поучитывать, а потом подать уже доработанный законопроект?
Если уже точно знаешь, что он будет больше чем наполовину переписан - нахреней лепить горбатого до стенки?
Это имитация диалога с охлосом, типа: сначала предлагаем бабуйню, потом героически удовлетворяем пожелания трудящихся?
Лучше бы видимость профессионалов пытались создать.
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Статті виходять частіше ніж серії Беверлі хілз 90
210
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Скорее всего да Это ноу хау как крышевать бизнес от слуг Вон уже и сигаретный рынок через закон перераспределил
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Автопарк Цензора поповнився ВАЗом-1210. Поздоровляємо.
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