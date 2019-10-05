EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Обирай свідомо
 За рубежом
  1290  104
Все про:Европа (1133) Евросоюз (12607) Бильдт Карл (154)

 Сейчас слово за Путиным, - Бильдт. ВИДЕО

Бывший министр иностранных дел Карл Бильдт утверждает, что Европа и в дальнейшем продолжит поддерживать Украину.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода Слова" на телеканале "Украина", информирует Цензор.НЕТ.

В ходе дискуссии журналист Дмитрий Гордон предположил, что Европа уже устала от украинской повестке, и нам следует рассчитывать на самих себя. Министр иностранных дел Вадим Пристайко с ним согласился. Но экс-глава МИД Швеции заверил, что это не так.

"Европа не устала от Украины, она будет продолжать поддерживать Украину. А сейчас мяч на стороне Москвы. Украина сделала свой шаг, а сейчас слово за Путиным", - сказал Бильдт.

Читайте также: "Формула Штайнмайера" - ключ к достижению прочного мира на востоке Украины, - Косьянчич

Источник: https://censor.net.ua/n3152258
 
 
 Топ комментарии
 
Слово пукина - зеля, ты мой на 100%
 показать весь комментарий
 
Ты серьезно? Чувак, тебе надо возглавить 95к. Порвешь юмором.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
знаешь на чем вы палитесь постоянно ватные зебилы? на вот этих двух скобочках в конце предложения. а знаешь почему? потому что на цензоре в смайлик превращается не скобочка а скобочка и двоеточие (или точка с запятой). так скрипт настроен. а на кацапских говносайтах слепленных по одному бесплатному шаблону - просто скобочка. вот вы и лепите по привычке
 показать весь комментарий
 
 
Какое слово у Путина? Один *******... Будет ровно, так как было после Крыма.. "Нас там НЕТ", а потом "МЫ ТАМ ЕСТЬ"....или как с БОИНГОМ.......

****** Путин нашего Вову.... а потом, вместе с Лавровым и Шойгу, поржут над наивностью нашего клоуна.....



 показать весь комментарий
 
 
Они ради встречи с Путиным проводят капитуляцию и отвод войск, которые ценой жизней отвоевывали метр за метрам эту землю и когда придут на переговоры, то Путин скажет нас там нет и говорите с ДНР, а боевики уже готовят армию занять позиции ВСУ от которых сейчас ВСУ должно отойти, а позиции там хорошо оборудованы и потом хер их отобьешь, а еще подпишут капитуляцию по которой Украина должны принять особый статус и федерализировать страну. Лучше бы Зеленский оставался в 95 квартале потому что он ничего не смыслит в том, какую беду сейчас наделает Украинскому народу! Никаких документов нельзя подписывать официальными лицами потому что это будет потом катастрофа! Зеленскому лучше вообще самому написать об отставку и нужно на такую позицию не человека из шоу биза, а нужно война с политическим опытом и который разбирается во всех ньюансах и главное, чтобы был патриотичный и за Украину был душой и сердцем! И чтобы не шел ни на какие уступки! Украина большая страна и мы не Грузия или Молдова, а мы самая большая страна в Европе и Украина не должна быть слабой и делать так, как говорят те или иные страны, а нужно быть игроком, который будет сам говорить, что так и так - никаких уступков никогда не будет! Четко диктовать свои условия всем сторона и всем странам! Нужно добиваться от мира и НАТО вести холодную войну с Россией!!! Она должна быть жесткая и беспринципная! Нужно ясно заявлять, что цель развалить РФ на много государств, а средства все те же, что были и в первую Холодную войну и развалили СССР - железный занавес, санкции, цены на нефть, гонка вооружений и т.д. Всеми методами нанести максимальный урон экономике России!!!
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх