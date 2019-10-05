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Все про:Италия (932) убежище (223)

 Получить убежище в Италии украинцам будет сложнее

Правительство Италии включило Украину в список "безопасных стран", мигрантам из которых будет трудно получить право на убежище на Апеннинах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует Deutsche Welle.

"Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо во время пресс-конференции в пятницу, 4 октября, представил список "безопасных стран". Мигрантов из этих стран будут считать не имеющими права на защиту, и депортируют, если они не смогут предоставить доказательства того, что их жизнь действительно находятся под угрозой, заявил министр юстиции Италии Альфредо Бонафеде", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в этом списке 13 стран: Украина, Сербия, Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория, Сенегал, Кабо-Верде, Гана, Косово, Алжир, Марокко и Тунис. По словам Ди Майо, треть всех мигрантов, которые просят убежища в Италии, родом именно из этих государств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Германии ужесточили законодательство о предоставлении убежища

Источник: https://censor.net.ua/n3152257
 
 
 Топ комментарии
 
Где новости про ренту? Я уже переживаю, давно ничё не слышно. Подсел уже, ломает.
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"елену италену" (она же bbc с номером она же практически любой пользователь с итальянским флагом) наконец то высадят домой
курва до сих пор штуку евро торчит
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що найцікавіше - сам Пеця і решта олігархату "відреформованим судам" чомусь не довіряють - але натомість свої суперечки розглядають в лондонських , або женевських судах ! Получить убежище в Италии украинцам будет сложнее - Цензор.НЕТ 3795
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А раньше типа можно было приехать украинским беженцем в Италию запросто? 😁 для кого эти статьи интересно
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мільйони "біженців" з країн Азії і Африки пруть в Єврпопу просто так , аби жити на халяву - лише ці українці , чомусь , з воюючої країни пруть на заробітки ...
Не розуміє це Європа , бо це дійсно важко зрозуміти .
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Беженцы бывают очень разные и я даже спорить не буду
Я же их не только по ТВ вижу
Но это мы в другой раз обсудим

Сейчас я пытаюсь узнать что изменилось и когда в Италию можно было приехать украинцу запросто как беженцу
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Запросто не бывает. Есть уровень градации опасности проживания которые влияли на предоставления статуса беженца. Сейчас у украинцев шансов нет вообще.
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А раньше как было? Сколько Италия приняла украинских беженцев?
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"елену италену" (она же bbc с номером она же практически любой пользователь с итальянским флагом) наконец то высадят домой
курва до сих пор штуку евро торчит
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що найцікавіше - сам Пеця і решта олігархату "відреформованим судам" чомусь не довіряють - але натомість свої суперечки розглядають в лондонських , або женевських судах !
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у них международно-офшорные компании, поэтому решают через Лондоны
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придурку, Гаага для пуйла та його кремлівської шобли.
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зачем? гусары денег не берут внаглую. не хочет платить - потеряет больше. закон природы.
и ты помни про бумеранг.. хорошо помни
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какие то вы сегодня вялые. вам стержень в жопу не вставили что ли?
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у меня он свой. это вам заменитель нужен "уставшие"
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"А ну-ка проверь… Она же Анна Федоренко… Она же Элла Кацнельбоген… Она же Людмила Огуренкова… Она же… Она же Изольда Меньшова... Она же Валентина Понеяд....."
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Она в легкую сможет доказать, что ей в Украине угрожали и отсудит приличную компенсацию. Если будут нужны свидетели, то они будут.
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кто? италена сможет?
а свидетель ты что ли ватоид?
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Почему именно я? Много честных людей найдется.
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Щось бібісіська зникла з обрію. Чи я її таки дістав, чи дійсно вигнали.
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Где новости про ренту? Я уже переживаю, давно ничё не слышно. Подсел уже, ломает.
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grazie fratelli, кому чужие люди и проблемы нужны
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я так думаю в Италии уже понимают последствия для Украины "хвормули Штанмаера"...
и уже начали "готовиться"... Получить убежище в Италии украинцам будет сложнее - Цензор.НЕТ 1572
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Если вы о ********, то во-первых - он не украинец, а во-вторых, бежать будет в Тель-Авив, если шо... Или на расею
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ха... там вариантов куча, если не тупые просители. К примеру призывают служить на бамбасе в войска типа убивать земляков. Повестка есть-получи убежище. Так же и украинцы да и крымляне
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Нас більше Ішпанія цікавить,там берлога майбутнього біженця,хоча барвиха теж з обіймами прийме,всі гроші крадені овоща повернув,за це якийсь прихалабок виділять
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Там арабов-террористов до жопы, уже целые кварталы, живут как свиньи, ***** ЭТУ ИТАЛИЮ!!!
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А я думала з приходим нового народного Зе-президента українці почнуть повертатись в Україну. Епоха бідності ж скінчилась. А тут на тобі новина))))
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"Правительство Италии включило Украину в список "безопасных стран"
А я симметрично включаю италию в список стран идиотов. Ничья.
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