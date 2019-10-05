 Получить убежище в Италии украинцам будет сложнее

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует Deutsche Welle.

"Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо во время пресс-конференции в пятницу, 4 октября, представил список "безопасных стран". Мигрантов из этих стран будут считать не имеющими права на защиту, и депортируют, если они не смогут предоставить доказательства того, что их жизнь действительно находятся под угрозой, заявил министр юстиции Италии Альфредо Бонафеде", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в этом списке 13 стран: Украина, Сербия, Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория, Сенегал, Кабо-Верде, Гана, Косово, Алжир, Марокко и Тунис. По словам Ди Майо, треть всех мигрантов, которые просят убежища в Италии, родом именно из этих государств.

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