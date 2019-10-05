 Получить убежище в Италии украинцам будет сложнее

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует Deutsche Welle.
"Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо во время пресс-конференции в пятницу, 4 октября, представил список "безопасных стран". Мигрантов из этих стран будут считать не имеющими права на защиту, и депортируют, если они не смогут предоставить доказательства того, что их жизнь действительно находятся под угрозой, заявил министр юстиции Италии Альфредо Бонафеде", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в этом списке 13 стран: Украина, Сербия, Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория, Сенегал, Кабо-Верде, Гана, Косово, Алжир, Марокко и Тунис. По словам Ди Майо, треть всех мигрантов, которые просят убежища в Италии, родом именно из этих государств.
Не розуміє це Європа , бо це дійсно важко зрозуміти .
Я же их не только по ТВ вижу
Но это мы в другой раз обсудим
Сейчас я пытаюсь узнать что изменилось и когда в Италию можно было приехать украинцу запросто как беженцу
курва до сих пор штуку евро торчит
и ты помни про бумеранг.. хорошо помни
а свидетель ты что ли ватоид?
и уже начали "готовиться"...
А я симметрично включаю италию в список стран идиотов. Ничья.