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 Экономика, Общество
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Все про:металлургия (319) налоги (2685)

 Самые большие налоги среди конкурентов: в PwC назвали последствия от законопроекта 1210, который увеличивает налоги на металлургию

Рост налоговой нагрузки на железнорудные компании и связанные с ними отрасли будет иметь негативный эффект для экономики страны, если новые налоговые инициативы, предусмотренные в законопроекте 1210, все же будут приняты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал партнер, руководитель практики налоговых и юридических услуг PwC Украина Вячеслав Власов в своем блоге для РБК-Украина.

По его словам, повышение ренты на добычу железной руды, может сделать налоговую нагрузку в Украине самой высокой среди конкурентов.

В частности, по оценке PwC, при высоких ценах на руду и принятии законопроекта №1210, общая налоговая нагрузка на добывающие железную руду компании в Украине будет выше, чем в 5 из 9 выбранных стран (ЮАР, Китай, Канада, Казахстан и Россия), а налоговая нагрузка за счет рентной платы станет самой высокой среди стран-конкурентов.

Более того, по словам эксперта, стоит также учитывать и другие важные факторы такие, как, например, качество руды (в Украине оно является в среднем довольно низким) и близость к рынкам сбыта (первый рынок в мире – Китай, до которого из Украины далеко). При таком снижении конкурентоспособности Украины, наша страна станет менее привлекательна для инвесторов в отрасли.

"Кроме того, все более настойчивыми становятся разговоры о грядущем экономическом кризисе, который начнется уже через год-два. Рейтинговые агентства ожидают падения цен на железную руду в будущем (например, эксперты Fitch говорили о падении с текущих 94 долл. за тонну до 57 долл за тонну до 2023 года). Это важно, поскольку при падении цен на руду для украинских компаний налоговая нагрузка с определенного момента, наоборот, начинает расти (из-за особого механизма "большее из" при расчете базы налогообложения)", - написал Власов.

По его словам, если цены будут существенно падать при принятом в текущем виде законопроекте №1210, общая налоговая нагрузка добывающих компаний в Украине быстро обгонит аналогичный показатель в других сопоставимых странах и станет "уверенным" лидером. И даже текущая относительно низкая ставка налога на прибыль не сможет этот эффект нивелировать.

Как извесно, законопроектом №1210 предлагается не только повысить рентную плату за добычу железной руды с 8% до 10%, но и увеличить нижний порог рентабельности железорудного сырья с 14-25% до двойной учетной ставки НБУ – сегодня это 33%. Также предлагается в качестве базы для налогообложения брать стоимость товарной продукции (в т.ч. концентрата, агломерата, окатышей) с содержанием Fe62-67% вместо стоимости добытой руды с содержанием Fe16-30%.

Как сообщалось ранее, международная аудиторская компания PWC провела исследование согласно которому изменения в Налоговый кодекс, заложенные в законопроекте №1210, сделают рентные платежи в соотношении к коммерческой прибыли предприятий почти в 10 раз больше, чем в России, а также станут выше, чем в Австралии, Бразилии и Китае.

Источник: https://censor.net.ua/n3152255
 
 
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Давайте ещё десять новостей, чтоб уже самые тупые поняли, что это заказуха)))
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😁 и не все поверили

Я все жду когда карту напишут на которую помощь пострадавшему от «зеленой шмаркли» Ринату Леонидовичу сбрасывать надо
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Коротше - Ахмєтку і Фірташа ображати не можна !
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Цікаво моніка хоч одного інвестора наскиглила за весь час?
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Давайте ещё десять новостей, чтоб уже самые тупые поняли, что это заказуха)))
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Надо "повторить тысячу раз чтобы стало правдой". Бутусов просто следует алгоритму.
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І знову здрастє 😄, лол, ахметка Бутусова мільйонером вирішив зробити
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Эта новость и со ссылкой на ПрайсВатерхауз уже была сегодня днём
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😁 и не все поверили

Я все жду когда карту напишут на которую помощь пострадавшему от «зеленой шмаркли» Ринату Леонидовичу сбрасывать надо
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Вы что, дураками нас считаете? Конкуренцию снизит по продаже страны, ее ресурсов, , Всего, что называется УКРАИНОЙ.
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Проще говоря это и есть коррупция четвертой власти.
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Кстати насчёт двойной ставки НБУ, прогнозируется, что она снизится до 8 процентов в 2021 году.
То есть не 33, а 16 всего. Учитывая, что закон будет действовать не сразу, а с предполагаемой отсрочкой, это довольно справедливо.
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Коротше - Ахмєтку і Фірташа ображати не можна !
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И ещё эту бывшую из АМКУ
Которая раньше привлекалась за занятия проституцией, непонятно чем кроме набивания карманов занималась в антимогопольном, в декларации сокрыла часть доходов, а теперь типа рупор нации
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