 "Поверьте, у нас есть и план А, и план Б", - Пристайко о формуле Штайнмайера. ВИДЕО

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода Слова" на телеканале "Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Нынешнее правительство должно изменить и тактику, и стратегию. Специфика моей работы такова, что я не могу разглашать все, но поверьте, у нас есть и план А, и план Б", – заявил Пристайко.
Читайте на Цензор.НЕТ: У протестующих под моим офисом свое объяснение "формулы Штайнмайера", оно отличается от реального, - Зеленский
Напомним, вчера Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объяснил последние действия власти по решению конфликта на Донбассе. В частности, он пояснил, что означает "страшилка" последних недель - "формула Штайнмайера".
Некоторые обязательные пункты этого преступного минского сговора для особого порядка самоуправления в ОРДЛО включают следующее:
- выборы по законам государства длнр - лугандонии ( под дулами автоматов российских фашистов оккупантов и вражеской ОБСЕ)
- освобождение от наказания, преследования и дискриминации всех лиц,( кровавых нелюдей, убийц, бандитов ,фашистов, террористов) связанных с событиями ( оккупацией ), имевшими место на Донбассе (оккупированная кремлём бандитская резервация (ордло);
- право на языковое самоопределение ( полное уничтожение украинского и замена на язык кровавого врага - оккупанта);
- участие органов местного самоуправления ( из кровавых бандитов сепаратистов, террористов) в назначении оккупантами бандитских глав органов,силовых структур,прокуратуры и судов;
- государство оказывает безоговорочную поддержку ( от пуза кормит убийц- террористов, кремлевских- коллаборантов, бандитов - сепаратистов )социально-экономическому развитию;
- признание со стороны центральных органов власти трансграничнное сотрудничество (полностью открытая граница с проклятой вражеской фашистской РФ);
-представители депутатов убийц -бандитов из оккупированной кремлём длнр в Верховной Раде могут накладывать вето на любые решение и о вступлении Украины в ЕС и НАТО.
- официальное согласие на создание террористический отрядов ( из кровавых убийц бандитов - боевиков) народной милиции и всего силового блока по решению местных бандитских советов ;- полномочия депутатов местных советов и должностных лиц, избранных на досрочных выборах ( всякой прокремлёвской бандитской своры), назначенных этим законом, ни кем не могут быть досрочно прекращены ( даже за самые страшные тяжёлые преступления)......... всё уже приехали это конечная, протестный Майдан или уничтожение государственности Украины НА ВАШ ВЫБОР.
Ще трохи - і всі "слуги" дочекаються, що їх будуть відловлювати і трамбувати в мусорні баки,...і це в кращому для них випадку !
Блог Миколи Томенко на Обозреватель:
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/nikolaj-tomenko-yak-slugi-narodu-nedotorkannist-dlya-sebe-zalishili.htm
Оце ідіоти країною керуують. Що дурні, що самовпевнені..
Та хутін бачить всі ваші поползновєнія і в нього мінімум10 варіантів, які ведуть до нашої капітуляції, на кожний ваш дурацький план.
ІДІОТИ
Ви програєте, а з вами і вся Україна.
План Б: всеж таки відпустити бубочку пішки до Луганську.
Тель-Авив или Ростов?
Судячи з того як деякі упороті і досі "топлять" за баригу - мабуть їм платять непогано.
А мені просто по-приколу тролити всю цю порохосмоктальну нечисть.
Свести всё к внутреннему конфликту Украины!
План Б здавати поволі переконуючи всіх що ,,зрада отменяется.
План Б похоже будет реализован в Ростовской области.....
План Б здавати поволі переконуючи всіх що ,,зрада отменяется.