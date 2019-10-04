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 "Если раньше отношение к украинской армии было "эти бендеровцы" или "эти вояки", то сейчас это "наши". И "не отпускайте их никуда" - экс-глава Попаснянской РГА Шакшун

Люди, живущие рядом с линией разграничения, обеспокоены запланированным разведением сил и тем, что останутся без защиты ВСУ.

Об этом в эфире программы "Шустер Live" заявил по видеосвязи из Северодонецка бывший глава Попаснянской РГА Сергей Шакшун, информирует Цензор.НЕТ.

"В Станице Луганской мы отвели свои войска. Россия как не отводила, так и не отводит. Россияне сейчас гуляют свободно в серой зоне. Плюс ко всему война идет по всей линии фронта. Если вам не докладывают, это очень плохо. Военные действия происходят в Попаснянском районе начиная с Новотошковского. Золотое, Катериновка, Попасное, Троицкое – везде стреляют", - сказал Шакшун.

"Мы на сегодняшний день наших военных перебрасываем в степь, в поле. На улице начинаются дожди. Зима скоро. Никаких фортификационных сооружений. Почему мы издеваемся над своими защитниками?" - добавил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Люди глубоко шокированы, что за каждый метр земли, за который платили кровью, им теперь говорят просто отойти", - Билецкий о разведении войск

Шакшун рассказал, что в Попаснянский район приезжает множество людей с оккупированных территорий.

"Только по школам Попаснянского района в этом году увеличение на 180 деток. Это не считая первые классы. 180 детей. Это родители, которые возвращаются, приезжают сюда из Первомайска оккупированного, из Стаханова, из Брянки, из Кировска. Покупают дома. Для того, чтобы жить на нормальных условиях", - пояснил он.

Сейчас эти люди находятся в панике, утверждает Шакшун.

"Люди звонят и говорят – так как можно убирать наши войска? Наши уже войска! Не говорят, как раньше, "украинская армия". А "наши войска"! И что потом с нами будет? Люди переживают. Война идет шестой год. И если раньше отношение к украинской армии было "это бендеровцы" или "эти вояки", то сейчас это "наши". И "не отпускайте их никуда"".

Также на Цензор.НЕТ: "Это сдача национальных интересов и начало капитуляции", - горсовет Сум выступил против имплементации "формулы Штайнмайера"

Источник: https://censor.net.ua/n3152253
 
   
 Топ комментарии
 
Пусть выходят с протестами против отделения войск. Не всё же бандеровцам УКРАИНУ отстаивать !
Пора каждому и своем доме забеспокоится и за своих детей.
ГДЕ РАША - ТАМ МИРА НЕТ! Там кровь и горе .
И вообще- переселить АП с Беней и ЗЕ в серую зону !!!
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Завтра всі на Віче всі на Майдан!!!!
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Досі висиш між нашими та їхніми? І рибку з'їсти і на *** сісти?
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Что значит между вашими и нашими, я за Зеленского и против барыги и *****.
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Я тоже, на остальные вопросы нет желания отвечать, это долгая дискуссия.
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Ну вот, раньше эта публика ложилась под украинские БТР и вопила путэнввиди! Теперь пожили около границы двух миров, поняли что почём и забеспокоились когда появился риск что Украина от них удалится.
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Через 5 лет они опять ложатся под украинские БТРы с воплями "Зелянивыводи"!
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заявил бывший глава
(с)

Понятно откуда ветер дует
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Ви з своєю "дєвушкою" - антиукраїністи, це видно, як би ви не маскувалися,.
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По вашему только порохоботы патриоты, как раз наоборот, порох это ставленник *****, кто за пороха, тот за *****.
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Шо табє понятно балалайка німецька? "Бівший, не бівший"...
Шакшун - нормальный мужик и все правильно сказал...
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Пусть выходят с протестами против отделения войск. Не всё же бандеровцам УКРАИНУ отстаивать !
Пора каждому и своем доме забеспокоится и за своих детей.
ГДЕ РАША - ТАМ МИРА НЕТ! Там кровь и горе .
И вообще- переселить АП с Беней и ЗЕ в серую зону !!!
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у зе-команды нету АП у них усё по модньёму - охфис прэзэдэнта
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Не хотят пусть не выходят... пусть там дохнут!
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Открою большую тайну этому человеку.99 процентов в Днепре переехавших оттуда ненавидят люто Украину.Они живя здесь у ненавистных бендеровцев продолжают ненавидеть Укрину,потому,что так в телевизоре сказали.
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Из личного общения к сожалению.У них кстати как и порохни трагедия,они думали,что зеля передаст Украину *****.
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«Скажи кто твой друг, и я скажу кто тьі»»
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Вы знаете...я в первые год-два тоже сталкивался с такой фигней...особенно когда их начинали упрекать, что они не хотят работать, живут на помощь гос-ва и не спешат идти защищать свой дом... более того им отказывали в съеме жилья (помните... только не донецким!)... и среди них было очень много неблагодарных и супер требовательных и ждущих особого отношения... но по-моему, те кто хотел вернулись или уехали на рашку, а остались более-менее ассимилированные и жизнестойкие... в последнее время во всяком случае мне так кажется.. хотя ...все может быть...(а в серой зоне и около...там особый... вакуум...)
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Поэтому вариант один,они с срымом отходят к параше,а мы взамен получаем членство в нато и ес.Это единственое правильное решие.
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Тезка, в воскресенье приходи на Поля 2, к Днепровскому облсовету и лично посчитаем проценты. Как думаешь сколько людей придет на Вече?
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Ну зєбіл в Ростов встигне сдьорнути, в нього ресурс. А от з його отари у Верховній Раді та на місцях всі не встигнуть.
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шо ж це у нас за "Головнокомандуючий"-що наші війська на СВОЇЙ землі мають відступати...?!!! це таки ЗРАДА на догоду рассее...
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«Від війни втомилися ті, хто постійно думає, як спасти свою шкіру»

митрополит Святослав.
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все правильно сказал...и всем тревожно...
только зомбированным и упоротым не понятно, что прекратив стрелять с одной стороны (с нашей) ...это устойчивым перемирием называть нельзя...а если они не соблюдают даже в этом договоренности...то где хоть малейший намек на то что они что-то выполнят потом???
как можно отводить наших...если по ним стреляют??? коридоров и котлов давно не было???
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та да. есть такое. даже моя тёща, которая когда-то в 2014 радовалась, что "наши ж - днровцы" раздавали ж тушонку, "нашу ж - украинскую", уже наелась тамошних реалий и готова бросить нах там всё и уехать. только теперь и сама не знает, как это сделать.
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многие зятья вам могут позавидовать)
так как тёща в недосягаемости)
но если шутка вас обидела - сори
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Нехай тепер лягають під наші БТРи що б не відходили с позицій. А ми покажем це штанмаєрам, що люди не хочуть. Так як козломорді показували Шо насілєніє протів бандЄрАвцЄв "Если раньше отношение к украинской армии было "эти бендеровцы" или "эти вояки", то сейчас это "наши". И "не отпускайте их никуда" - экс-глава Попаснянской РГА Шакшун - Цензор.НЕТ 5883
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Если чиновник говорит, что народ любит его и его коллег, то это святая правда, а кто сомневается - в рыло!
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да мародер тільки їм світло і газ дарував
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спасибо жителям кривбаса за прэзэдэнта пид@раса
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в города, откуда отводятся наши войска, нужно отправить всю семью клоуна а также всех представителей коломойского и зеленского народца.
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Маму Ріму-вовородицю туди!
Нехай "тучі развєдьот рукамі!" "Якщо раніше ставлення до української армії було "ці бандерівці" або "ці воїни", то зараз це "наші". І "не відпускайте їх нікуди"- ексглава Попаснянської РДА Шакшун - Цензор.НЕТ 9028
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І врешті решт, раз так все якось косо й криво робиться, що в майбутньому? Зеленський введе у вищий командний склад ВСУ скрєпних клоунів і донецьих терористів, і витіснить, а то й засудить на ув язнення українських бійців. Це такий слизький шлях, по якому розумні люди не ходять.
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Господи, кто нибудь включит этому зебилу мозг!!?? Ведь полную дрянь гад творит!!
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На кого рассчитана эта дичь?!
"наши, лбюимые, ждем вас..."
Со 100% ответственностью заявляю, что в моем городе так говорят 60% жителей...
Но...
Но в отношении рюзьке зольдат, которых они спят и видят на улицах моего города!
И это, господа, не донецк-луганск "Якщо раніше ставлення до української армії було "ці бандерівці" або "ці воїни", то зараз це "наші". І "не відпускайте їх нікуди"- ексглава Попаснянської РДА Шакшун - Цензор.НЕТ 4256
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шото я уже по твоей математике насчитал 146%! Совпадение? - Не думаю!
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хлусіш, руская фэйкавая свіння - ад цябе лапцямі за мілю смярдзіць, ванька.
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А нехай туди переїде мама Ріма-вовородиця! Вона всіх порятує, забезпечить синулькіни "гарантії".
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кусьнули сруского мирца...дааа... от уже хитросделаные!
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Ніщо так не деморалізує солдата,як договорняки началсьтва з ворогом,москалям немає віри,але їх можна залякати,деморалізувати,знищити їх та їхніх колаборантів,Україна повинна жорстко розправлятися із своїми влрогами внутрішніми:мєртвєчук,бойко,рабіновічб,так і зовнішніми:пушилін,пасічник,***** таїхні посіпаки.
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Россия как не отводила, так и не отводит.
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Это удар по украинской армии и нанес его ее Верховный главнокомандующий. Он же назначил сепара Данилова секретарем Совета Безопасности, а это значит, что все украинские военные секреты террористы и Кремль будут получать из первых рук,что во время войны имеет большое значение. Выводы делайте сами.
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