 "Не допустить отведение ВСУ с позиций", - депутаты горсовета Кропивницкого выступили против "формулы Штайнмайера"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местный ресурс Гречка.
Депутаты горсовета Кропивницкого обратятся к Президенту Украины и Верховной Раде относительно ситуации с согласованием текста "формулы Штайнмайера". Обращение рассматривали три часа.
Напомним, вчера общественные активисты попросили мэра Андрея Райковича созвать внеочередную сессию, чтобы депутаты выразили свою позицию относительно ситуации, которая сложилась.
"От имени военных хочу вас заверить, что нет людей, которые больше хотят мира чем те, кто прошел горнило войны. Но вопрос, какой ценой", - обратился к депутатам представитель участников АТО Андрей Бойко.
Активист Игорь Козуб обратил внимание на то, как представители террористов с оккупированных территорий оценили подписание документа и заявили о том, что не планируют отдавать Украину контроль над границей.
"Мы вне политики, но мы очень просим, пусть не сдадут нашу страну и нас", - выступила от имени Кропивницких спецназовцев волонтер Татьяна Бородина.
В обращении депутаты просят не придавать особого статуса оккупированным территориям и не устраивать амнистии для тех, кто участвовал в боевых действиях на стороне террористов и проводить выборы только после полной деоккупации.
Депутат Владимир Смирнов предложил провести рейтинговое голосование между двумя проектам.
Депутаты Демченко, Краснокутский и Шамардина предложили сделать перерыв и согласовать новый текст обращения с активистами.
Сначала на сессии планировали рассматривать проект обращения подготовлен депутатом Сергеем Капитоновым. Однако, депутат Валентина Яремчук в свою очередь предложила свой проект обращения.
Впоследствии та же депутат Яремчук предложила создать рабочую группу и принять компромиссное обращение.
"Я сегодня был в полку, говорил с руководством, с офицерами. Я подумал, неужели у кого-то поднимется рука их предать. Поэтому, когда на кону государство мы должны взвешенно и очень мудро выражать свои позиции", - заявил Андрей Райкович.
Секретарь Андрей Табалов предложил принять за основу обращение депутата Капитонова, а дальше голосовать обращения по пунктам.
"Если мы хотим проголосовать обращение, то надо это делать сейчас. Без каких-либо рабочих групп. Нас здесь немного. Всего 26 Каждый имеет право и должен высказаться. Думаю, это стоит делать сейчас, в сессионном зале и без перерыва. Если проанализировать текст обоих обращений, то считаю, что надо взять за основу обращение фракции "Свободы", потому что текст преамбулы как в первом, так и во втором обращении подобные. А потом есть только несколько пунктов, которые отличаются", - сказал Табалов.
После перерыва общественный активист Дмитрий Завражный зачитал обращение, которое поддержали депутаты.
- Мы депутаты городского совета города Кропивницкого решительно предостерегаем от попыток использования так называемой формулы Штайнмайера, которые могут привести к потере государственности и территориальной целостности страны. Призываем прекратить практику принятия судьбоносных для государства решений без учета мнения общества. Призываем руководство государства и ведущих политических сил организовать круглый стол для выработки совместной общегосударственной стратегии на переговорах по российской агрессии на Востоке Украины и дальнейшей судьбы временно оккупированных территорий. Учитывая вышеизложенное от общества Кропивницкого призываем все патриотические силы представлены в ВР и Президента:
- Заблокировать принятие новой редакции и не допустить продолжения действий закона об особом статусе Донбасса без широкого обсуждения в институтах гражданского общества.
- Не допустить проведения местных выборов на временно оккупированных территориях до момента полного вывода российских оккупационных войск с территории Украины, разоружения незаконных вооруженных формирований. Восстановление контроля за пределами Украины, пограничной службой. Обеспечение переходного периода сроком не менее года для восстановления институтов государственной власти и полноценной работы украинских СМИ.
- Не допустить отвода ВСУ из позиций.
и как бы референдум на уровне местных администраций потихохоньку пошел по стране...
(и главное под это дело денег не надо ни выделять ни списывать)))
Хай всі депутати піднімаються не тільки львова і кропивницького
І, до речі, формула на фото розшифровується, це не просто набор літер.
РосЦию из-за допинга очередной раз могут не допустить к 0лимпиаде 2020?. ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Экономике и ИСТОРИИ ??-..................... .
Если россия ПОСТОЯННО МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ?
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у нас своих придурков девать некуда..
науй поди,лапоть..
Если у вас есть другая альтернатива, то пожалуйста предложения в студию.
а на счет альтернативы . ну загугли историю взаимоотношений Ю. Кореи и С. Кореи . ФРГ и ГДР . Китая и Тайваня . и ты увидишь что альтернатива всегда есть . с врагом не обязательно мириться любой ценой
Мы выбирали его на пост лидера Украины , ведущей войну .
И мы не хотим мира любой ценой .
И если он думает , что можно наплевать на мнение украинцев в угоду хотелкам ***** и Макрона , то он либо дурак , либо предатель .
И в целом очень плохо , когда судьбу страны решают богатые , ибо большинство народа - бедные .
А у них разные интересы .
Нам не нужен второй Порошенко .
В нынешних реалиях действительно нужна хунта , т.е. собрание высших военных .
Правда , те кто там сейчас - полное говно .
и есть большая вероятность,что эти парни внесут базовые коррективы в формулу швайнмаера..
На каждого даже одного сепара не получается.
Сначала пускай во Франции встретится с ******, Меркель и Макроном, а потом будешь зраду разгонять. Как бы там не было, изменения в конституции, которые хочет ***** нужно будет протянуть через Раду с 300 голосами, которых у Зеленского нет, так что чтобы там не подписали, без решения Рады это все будет просто бумагой.
Відведення чи не відведення це другорядне.
А першочергове це - недопустити моніку до прийняття рішень щодо змін кордонів та державного устрою України.
- Можно ли сексом заниматься на стадионе?
- Нет!
- А почему?
- Советчиков будет много.
Де ви були коли ВСУ змусили покинути порожній луганськ
Коли наші вже були в донецьку,а їх змусили відійти
Коли випустили гіркіна із Славянська
Здали Іловайськ та Дебальцево
Коли порох відвів танки та артилерію на 30-50 км
Коли тарута,голова Дон ОГА тричі вивозив адміністрацію з Маріуполя в Краматорськ
Ви тоді гниди виглядали путіна,а зараз переобуті починаєте по вказівці бариги розхитувати ситуацію,НЕ ВИЙДЕ
Вон Гонтарева даже дом себе сожгла, чтобы выставить себя жертвой.
А Порошенко не мелочится - решил разорвать пополам страну, в прочем как раз этого и добывается *****.