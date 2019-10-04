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 "Не допустить отведение ВСУ с позиций", - депутаты горсовета Кропивницкого выступили против "формулы Штайнмайера"

Горсовет Кропивницкого принял обращение к Президенту относительно "формулы Штайнмайера"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местный ресурс Гречка.

Депутаты горсовета Кропивницкого обратятся к Президенту Украины и Верховной Раде относительно ситуации с согласованием текста "формулы Штайнмайера". Обращение рассматривали три часа.

Напомним, вчера общественные активисты попросили мэра Андрея Райковича созвать внеочередную сессию, чтобы депутаты выразили свою позицию относительно ситуации, которая сложилась.

"От имени военных хочу вас заверить, что нет людей, которые больше хотят мира чем те, кто прошел горнило войны. Но вопрос, какой ценой", - обратился к депутатам представитель участников АТО Андрей Бойко.

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Активист Игорь Козуб обратил внимание на то, как представители террористов с оккупированных территорий оценили подписание документа и заявили о том, что не планируют отдавать Украину контроль над границей.

"Мы вне политики, но мы очень просим, ​​пусть не сдадут нашу страну и нас", - выступила от имени Кропивницких спецназовцев волонтер Татьяна Бородина.

В обращении депутаты просят не придавать особого статуса оккупированным территориям и не устраивать амнистии для тех, кто участвовал в боевых действиях на стороне террористов и проводить выборы только после полной деоккупации.

Депутат Владимир Смирнов предложил провести рейтинговое голосование между двумя проектам.

Депутаты Демченко, Краснокутский и Шамардина предложили сделать перерыв и согласовать новый текст обращения с активистами.

Сначала на сессии планировали рассматривать проект обращения подготовлен депутатом Сергеем Капитоновым. Однако, депутат Валентина Яремчук в свою очередь предложила свой проект обращения.

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Впоследствии та же депутат Яремчук предложила создать рабочую группу и принять компромиссное обращение.

"Я сегодня был в полку, говорил с руководством, с офицерами. Я подумал, неужели у кого-то поднимется рука их предать. Поэтому, когда на кону государство мы должны взвешенно и очень мудро выражать свои позиции", - заявил Андрей Райкович.

Секретарь Андрей Табалов предложил принять за основу обращение депутата Капитонова, а дальше голосовать обращения по пунктам.

"Если мы хотим проголосовать обращение, то надо это делать сейчас. Без каких-либо рабочих групп. Нас здесь немного. Всего 26 Каждый имеет право и должен высказаться. Думаю, это стоит делать сейчас, в сессионном зале и без перерыва. Если проанализировать текст обоих обращений, то считаю, что надо взять за основу обращение фракции "Свободы", потому что текст преамбулы как в первом, так и во втором обращении подобные. А потом есть только несколько пунктов, которые отличаются", - сказал Табалов.

После перерыва общественный активист Дмитрий Завражный зачитал обращение, которое поддержали депутаты.

- Мы депутаты городского совета города Кропивницкого решительно предостерегаем от попыток использования так называемой формулы Штайнмайера, которые могут привести к потере государственности и территориальной целостности страны. Призываем прекратить практику принятия судьбоносных для государства решений без учета мнения общества. Призываем руководство государства и ведущих политических сил организовать круглый стол для выработки совместной общегосударственной стратегии на переговорах по российской агрессии на Востоке Украины и дальнейшей судьбы временно оккупированных территорий. Учитывая вышеизложенное от общества Кропивницкого призываем все патриотические силы представлены в ВР и Президента:

- Заблокировать принятие новой редакции и не допустить продолжения действий закона об особом статусе Донбасса без широкого обсуждения в институтах гражданского общества.

- Не допустить проведения местных выборов на временно оккупированных территориях до момента полного вывода российских оккупационных войск с территории Украины, разоружения незаконных вооруженных формирований. Восстановление контроля за пределами Украины, пограничной службой. Обеспечение переходного периода сроком не менее года для восстановления институтов государственной власти и полноценной работы украинских СМИ.

- Не допустить отвода ВСУ из позиций.

Источник: https://censor.net.ua/n3152252
 
   
 Топ комментарии
 
Знаю что в Кропивницком ( кировоградском) ОЧЕНЬ КРУТОЙ СПЕЦНАЗ. Спасибо этим бойцам за патриотизм
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Отвод войск может привести к таким последствиям ,что не дай Бог !!!
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Отвод войск может привести к таким последствиям ,что не дай Бог !!!
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не может а приведёт-войска в холода отводят с обжитых позиций в поле.такой финт даже из самых лучших боевых частей делает херовый стройбат.
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Армия должна быть мобильной. Сидеть на одном месте и пировать за государев счет так себе достижение, скорее разложение боеспособности и морального духа.
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армия выполняет свои задачи.насчёт пировать-там почти каждый день гибнут солдаты от обстрелов.
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ну вот...
и как бы референдум на уровне местных администраций потихохоньку пошел по стране...
(и главное под это дело денег не надо ни выделять ни списывать)))
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і не тільки... (хоча КМДА повинна була б це зробити першою... )
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Фотожаба зачот, і доктором бвти не треба...
Хай всі депутати піднімаються не тільки львова і кропивницького
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Так!
І, до речі, формула на фото розшифровується, це не просто набор літер.
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Я розшифрував відразу 😀 бо я знаю таємний пароль😂
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Зебенята скажут - горсовет порохоботов, надо до Кропивницкого отводить, тада точно стрелять перестанут.
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А якщо й в Чопі так само проголосують???
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Кстати там часть так называемых КИБОРГОВ которых знает весь мир.
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От одне тільки турбує - якщо всі так проти політики презедента-блазеня, то як же тоді його обрали???
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а это,кстати,очень интересный вопрос..
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Бо госувати дозволили , продавили дозвіл жопоблок , населенню окупованого Донбасу + активно голосували за зелень паства московьського сатанату , ті що їздять на заробітки в мордор ,комуняки ,та трохи місцевої вати з жлобами .
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РосЦию из-за допинга очередной раз могут не допустить к 0лимпиаде 2020?. ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Экономике и ИСТОРИИ ??-..................... .

Если россия ПОСТОЯННО МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ?
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Все эти вопросы на самом деле решаются легко и просто.Эти депутаты завтра ложат свои мандаты ,бросают свои машины,любовниц рестораны,приходят в военкома и завтра в составе дрг Украинских войск берут даунецк.Я после это сам скажу,да вы герои.
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Ага, вони всі ж імені чотирижди відкосившого...
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О, а зебіки вже і варішку роззявили на депутатські автівки і коханок
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Ты, видимо, хотел, чтобы депутаты прголосовали за зебильные инициативы, вот тогда все гуд, да, вояка диванная？
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а накой болт надо непременно брать даунецк ?
у нас своих придурков девать некуда..
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Так соберетись петино войско,что вы хотите.Кто у вас враги
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ты,бл,что - оберштурмбаннфюрер СС,указания тут раздавать в таком тоне ?
науй поди,лапоть..
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ты опять говно воняешь? мало тебе было сегодня?
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а что такое? сам не справляешься? засрался? лалу попроси - она по этому делу тут шнырит
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Какая на хрен капитуляция, это все соевые жополизы воду мутят.
Если у вас есть другая альтернатива, то пожалуйста предложения в студию.
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да нет это все зеленые ху...сосы дурака включают

а на счет альтернативы . ну загугли историю взаимоотношений Ю. Кореи и С. Кореи . ФРГ и ГДР . Китая и Тайваня . и ты увидишь что альтернатива всегда есть . с врагом не обязательно мириться любой ценой
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Місцеві вибори - конче необхідно пришвидшити..
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Треба вже нові серії слуги ко знімати. Народ вже почав тверезвіти, треба нову порцію допінгу кидати.
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Мы выбирали Зельца не на пост лучшего друга Макрона , Меркель или Трампа .
Мы выбирали его на пост лидера Украины , ведущей войну .
И мы не хотим мира любой ценой .
И если он думает , что можно наплевать на мнение украинцев в угоду хотелкам ***** и Макрона , то он либо дурак , либо предатель .
И в целом очень плохо , когда судьбу страны решают богатые , ибо большинство народа - бедные .
А у них разные интересы .
Нам не нужен второй Порошенко .
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Я пока не вижу лучшей кандидатуры на посту президента, чем теперешний.
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Очень может быть , что пост президента нам и не нужен .
В нынешних реалиях действительно нужна хунта , т.е. собрание высших военных .
Правда , те кто там сейчас - полное говно .
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Що іще зе-воно повенен зробити щоб ви узрєлі?
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С фигали зебилы свою зевошь сравнивают то с Рейганом, то с Порохом? Только додон, зебилы, только додон...
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Вот почему зелёная погань спешит с местными выборами. Малоросы выберут правильные местные советы и будет полный одобрямс всего .
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Знаю что в Кропивницком ( кировоградском) ОЧЕНЬ КРУТОЙ СПЕЦНАЗ. Спасибо этим бойцам за патриотизм
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они первыми встретили кацапню в ДАПе..
и есть большая вероятность,что эти парни внесут базовые коррективы в формулу швайнмаера..
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ОЧЕНЬ КРУТОЙ СПЕЦНАЗ это знаменитые на весь мир КИБОРГИ
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Сколько желающих повоевать. Я хз как мы до сих пор не отбили Донбасс и не взяли Москву.
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Тому що на фронті і для фронту працювало 25%. От зараз як 73% встануть до воза ото піде діло
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25% от 36 млн. это же выходит целых девять лямов!
На каждого даже одного сепара не получается.
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Залишається діло за малим- екіпірувати,нагодувати,заправити 9мільйонну армію. Так як епоха бідності вже позаду то проблем бути не повинно. Тепер доложи своєму улюбленому гівнокомандуючому що воно не в ту сорону наступати зібралося
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Знаешь он без твоих "советов" как-нибудь обойдется.
Сначала пускай во Франции встретится с ******, Меркель и Макроном, а потом будешь зраду разгонять. Как бы там не было, изменения в конституции, которые хочет ***** нужно будет протянуть через Раду с 300 голосами, которых у Зеленского нет, так что чтобы там не подписали, без решения Рады это все будет просто бумагой.
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Видимо потому что ты возглавляешь колону идущих ***** в спам заватных дебилов, а не добровольческий батальон？
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Хату треба будувати з фундаменту, а не з даху.
Відведення чи не відведення це другорядне.
А першочергове це - недопустити моніку до прийняття рішень щодо змін кордонів та державного устрою України.
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Депутатам горсовета лучше заниматься своими прямыми обязанностями, а не советы Президенту давать. Пусть лучше ремонтируют те танкодромы, которые они ошибочно называют "дорогами" и тендеры на покупу лампочек уличного освещения утверждают, а Беня вместе с нашими европейские друзьями уже всё решили. Сами знаете, кинем европейцев -- останемся без бабок.
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На этот случай есть анекдот:
- Можно ли сексом заниматься на стадионе?
- Нет!
- А почему?
- Советчиков будет много.
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Они - депутаты, их народ выбирал. Имеют право и советы давать, и местное самоуправление проводить
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Президент может все что угодно делать только с Ленкой!
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ЗЄБЄНЯ ОТРИМАВ ЧЕРГОВУ ПУЛЮ В ДУПУ.. Хоч ти і карлик як Пуйло, аел зраджувати Україну народ тобі не дасть.
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Ну, не даст, так не даст. Если порохососы хотят развязать гражданскую войну в стране (настоящую, а не ту, про которую кисельТВ вещает), то что ж я могу поделать. Останусь здесь тогда насовсем, получу гражданство, которое даёт право жить и работать в любой стране ЕС (а не онли в Румынии) и буду по зомбовизору смотреть, как мои уже бывшие сограждане увлечённо ломают свою страну, как это уже в истории Украины происходило не раз.
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Ця формула в деякій мірі є нонсенсом. У випадку підписання миру й поділу територій - одні війська відходять, інші заходять. А це вхід за типом приєднання інакшої держави - вона бере за структуру держправління України, і приєднується, зі входженням у вищі органи влади. Це формула навіть не Штан-має-ра, а Дурка. Клоунська демократія, на перший погляд. Типу хотілося б бачити за цим щось хитре, тільки дивлячись на жидовську морду клоуна - за цим можна чекати хіба що щось підле.
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ну если уже Кропивницкий раздуплилися- то что и говорить. Кстати, кто 1ый отреагировал? Львов, как всегда? А за ним по нарастающей - Тернополь, Франковск, теперь и Кропивницкий.
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Кропивницкий - родина героев, и место базирования 3-ей роты! А эти ребята ходит до границы с Рашей, и еще немного дальше, как к себе домой!
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бабло перемагає зло - прямо зараз Порошенко у Шустера разом з іншими обговорюють формулу Штайнмайєра
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крім нього - Кравчук, Яременко, Бойко, Наливайченко ... всі на каналі Ахмєтова затишно себе почувають !...))
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да-да... Пусть пианист знает, что его партия состоит из одного лишь проигрыша (во всех смыслах этого слова) "Не допустити відведення ЗСУ з позицій", - депутати міськради Кропивницького виступили проти "формули Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 216
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Ты судя по всему себе уже тату на лбу наколотил!
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Риги звичайні,та риги перефарбовані у БПП.
Де ви були коли ВСУ змусили покинути порожній луганськ
Коли наші вже були в донецьку,а їх змусили відійти
Коли випустили гіркіна із Славянська
Здали Іловайськ та Дебальцево
Коли порох відвів танки та артилерію на 30-50 км
Коли тарута,голова Дон ОГА тричі вивозив адміністрацію з Маріуполя в Краматорськ
Ви тоді гниди виглядали путіна,а зараз переобуті починаєте по вказівці бариги розхитувати ситуацію,НЕ ВИЙДЕ
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Ну так Пете нужно создать имидж боруна с "режимом", что бы потом кричать о "политическом преследовании".
Вон Гонтарева даже дом себе сожгла, чтобы выставить себя жертвой.
А Порошенко не мелочится - решил разорвать пополам страну, в прочем как раз этого и добывается *****.
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похоже зеленой обезьяне будет очень сложно управлять этой страной. он ошибся и это не квартал....
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Чтобы ставить ультиматум надо как минимум эти территории освобождать, иначе это глас вопиющего в пустыне. "Мы требуем это, требуем то..." - так и хочется спросить, а кто в Украине этого не хочет? Вот только желания не всегда совпадают с действительностью - плевали они на ваши хотелки, у них там свои желания и они явно не совпадают.
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