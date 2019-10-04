 Организатор конвертцентра задержан во Львове при попытке дачи 10 тыс. долларов взятки сотруднику СБУ, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

Установлено, что указанный мужчина является владельцем ряда фиктивных предприятий, с помощью которых в течение текущего года, предоставлял субъектам хозяйствования реального сектора экономики услуги по уклонению от уплаты налогов, формируя налоговый кредит и переводя безналичные средства в наличность.

Злоумышленник обратился к сотруднику СБУ с предложением взятки в сумме 10 тыс. долларов и в дальнейшем платить ежемесячно по 5 тыс. долларов за "оставление без внимания" его противоправной деятельности.

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При даче взятки мужчина был задержан на одной из улиц Львова.

В настоящее время готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.369 УК Украины, то есть в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение. Также готовится ходатайство об избрании меры пресечения.