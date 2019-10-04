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 Резкое повышение платы за ренту по законопроекту 1210 снизит конкурентоспособность Украины в мире, - эксперт

Резкое повышение платы за ренту по законопроекту 1210 снизит конкурентоспособность Украины в мире. Такое мнение высказал партнер, руководитель практики налоговых и юридических услуг PwC Украина Вячеслав Власов,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  пишет РБК-Украина.

"По нашей оценке, при высоких ценах на руду и принятии законопроекта №1210, общая налоговая нагрузка на добывающие железную руду компании в Украине будет выше, чем в 5 из 9 выбранных стран (ЮАР, Китай, Канада, Казахстан и Россия), а налоговая нагрузка за счет рентной платы станет самой высокой среди стран-конкурентов.

Конечно, компании как минимум в этих же 5 странах будут более конкурентоспособными, чем украинские добывающие предприятия за счет только одной налоговой нагрузки. И это мы не учитывали еще другие важные факторы – такие, как, например, качество руды (в Украине оно является в среднем довольно низким) и близость к рынкам сбыта (первый рынок в мире – Китай, до которого из Украины далеко). При таком снижении конкурентоспособности Украины наша страна станет менее привлекательна для инвесторов в отрасли.

Кроме того, все более настойчивыми становятся разговоры о грядущем экономическом кризисе, который начнется уже через год-два. Рейтинговые агентства ожидают падения цен на железную руду в будущем (например, эксперты Fitch говорили о падении с текущих 94 долл. за тонну до 57 долл. за тонну до 2023 года). Это важно, поскольку при падении цен на руду для украинских компаний налоговая нагрузка с определенного момента, наоборот, начинает расти (из-за особого механизма "большее из" при расчете базы налогообложения)", - отметил Власов.

Источник: https://censor.net.ua/n3152247
 
 
 Топ комментарии
 
Чем больше рвется днище у Ахметки и его проплаченных экспертов - тем больше убеждаюсь что "хорошие сапоги, надо брать".
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Цензор ,что к ахмету перешел.Почему у него ,кто продает весь свой товар за валюту на мировых рынках по мировым ценам у рабочих зп. не мировое?Просто за..л уже этот сепар.
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Да, привыкли барыги, что всё на шару ,привыкли грабить Украину ,как банда оккупантов а может и похлеще ...
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Да, привыкли барыги, что всё на шару ,привыкли грабить Украину ,как банда оккупантов а может и похлеще ...
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Барыги как раз не пострадают, а простых рабочих или сократят, или зарплаты снизят.
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суть в том, что после повышения налога с украинского сырья - Беня получает возможность поставлять железную руду из расеи, как сейчас начал поставки э/э из рашки. И продавать её по своим ценам.
а зебилы думают что шмаркля ради них старается, "олигархов гнобит"
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Молодці Ахмєтовські. Бабла неміряно у ЗМІ загнали. Рижий ніщий!!!!!!
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КАБМИН проклятое место все кто туда попадают становытся ДЫБИЛАМИ
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да задолбали!!! через новость 1210...1210...1210...
так бы про Роттердам+ страдали!
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Чем тебе Роттердам+ не угодил? Сходняк зебилоидов при главном зебиле уже давно признал, что по Роттердам+ цена на уголь, заклдываемая в стоимость електроенергии была самой низкой. А про то, что беня через свои фирмы - прокладки поставляет на центренерго росийский уголь по цене, намного выше,чем Роттердам+, а електроенергию для своих ферросплавных заводов покупает у того же центренерго в полтора раза дешевле себестоимостикак-то раз вспомнили и забыли.
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Точно дістали вже, який взагалі зміст ці висери икспердів штампувати в ЗМІ, та всім "по", завалюйте уряд своєю писаниною.
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суть в том, что после повышения налога с украинского сырья - Беня получает возможность поставлять железную руду из расеи, как сейчас начал поставки э/э из рашки. И продавать её по своим ценам.
а зебилы думают что шмаркля ради них старается, "олигархов гнобит"
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І це по 10 раз на день треба сунути на всіх сайтах,зебілам як і всім чисто по ці проблеми корпоративні.
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Пойду в церковь свечку поставлю, или колбасы поем. Пока не решил
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кто оплачивает эти статейки про ренту? вы уже больше денег слили на них
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Чем больше рвется днище у Ахметки и его проплаченных экспертов - тем больше убеждаюсь что "хорошие сапоги, надо брать".
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Кроме повышения ренты должна быть какая то альтернатива, этот законопроект реально может погубить металлургию.
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І отцу бамбаса , іхтамнєтову , збитків наробить ! Астанавітєся ! Бо дасть гудок ?😆
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А может металлургию как раз губит НЕ загруженость заводов рудой? Куда ж проще и наваристей ахметову продавать дармовые надра Украины Китаю и т.д., чем загружать отечественные мет.комбинаты, делать прокат и давать рабочие места в три смены, налоги и т.д. Этож сложно, хлопотно. А так выкопал, загнал вагоны с наваром в 200-300%, денежку в кипрский СКМ, а Украине налогов хер!
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а может просто понизится доходная часть олигархов в 9 раз? Уменьшите свои доходы и будет вам конкурентная цена, не нра, пошли нах , найдутся другие кто будет работать!
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Чергова джинса на Цензорі.. Може СМСами скинемось ахметці? Хто чим може - може допоможе бідоласі? Йому, мабуть - найтяжче живеться?
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Ахметку не жалко, рабочих без куска хлеба могут оставить. Не знаю, может я не прав, я в этом повышении ренты не сильно силен.
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наша песня хороша, начинай сначала

если дураки сидят в правительстве, то они готовы уйти через пару лет
но скорее всего, кто-то привык к сверхприбылям, дорогим авто, яхтам и виллам на побережьям морей и не хочется этого терять
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А причём тут конкурентность Украины в мире?Доходы олигархов, то вернее.
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Цензор ,что к ахмету перешел.Почему у него ,кто продает весь свой товар за валюту на мировых рынках по мировым ценам у рабочих зп. не мировое?Просто за..л уже этот сепар.
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А ты спроси у тех кто работает на этих предприятиях, почему они не требуют себе зарплат в долларовом эквиваленте?
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Ну если уж ты себя к соплям отнес, то не жалуйся.
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И тут количество шариковых на кв.см. комментов зашкаливает.
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Усе це приведе до збанкрутіння підприємств з бідними рудами.
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Это уже становится смешно, критика повышения ренты на украинскую руду идет каждые полчаса.
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как доходы простых работяг снижать одним махом в три раза (в долларах), так это норм, а как доходы олигархов урезать, так нужно постепенно...
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если не захотят отстегивать в бюджет 90 % от прибыли, тогда да, нужно отнимать и национализировать. а как еще? в Европе все платят налог 85 % и выше на добычу и олигархов нет, и люди живут нормально. и владельцев скважин все устраивает, никто не ноет
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А такое решение: берём руду, выплавляем из неё металл, делаем из металла сковородки, мясорубки, детские конструкторы - там где винтиками и гайками фигурки собирать надо, и продаём в магазинах в Украине? Утюги ещё можно. Или железные ворота.
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Короче парни, ставлю 20 гривен, что к завтрашнему утру будет еще минимум одна статья иксперда о неподьемности 2% повышения ренты.
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Проиграешь) Вот с утра, да, будет. Ночью не выгодно ставить джинсу)
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Уже выиграл посмотри двумя темами выше - Это реально ППЦ.
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ДЖИНСА очередная.
Надо же, ай-я-яй, рыжый гудок получит не 300% прибыли а 250%. Бедненький полусепар.....
По хорошему у данмбаскага спасителя ринат леанидыча нужно репреватизировать ГОКи и мет.комбинаты, раз ему так невыгодно.
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так повысим постепенно, по 10% в день. Мы же не звери..
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