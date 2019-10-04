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Все про:посол (1325) США (15515) Данилюк Александр (416)

 Мне предлагали должность посла в США, - Данилюк

Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк рассказал, что ему предлагали быть послом Украины в США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "BBC Україна", которое вышло 3 октября, 

По его словам, такая возможность "обсуждалась" до скандала с публикацией стенограммы разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского после заявлений о возможном давлении Трампа на Зеленского и инициированной процедуры импичмента американского президента.

Данилюк заявил, что отказался от этой должности.

"[Почему?] Это уже другой разговор. Для меня важно то, где я буду эффективен", – заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я ушел из СНБО, поскольку возник конфликт интересов после национализации Приватбанка, - Данилюк

Источник: https://censor.net.ua/n3152246
 
 
 Топ комментарии
 
Меня царицей соблазняли, но не поддался я (с)
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не зовсім зрозуміло нащо оці заяви?
хоче повернутися до команди? чи це натяк, що готовий стати послом?
дивний чолов'яга.
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Не подходи к нему, он обиделся! Он обиделся! Раз и навсегда 😁
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"[Почему?] Это уже другой разговор. Для меня важно то, где я буду эффективен", - заявил он.

Вот правильно же. Посол.. Ну что там спи"дишь по-крупному, на этой должности?
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Меня царицей соблазняли, но не поддался я (с)
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Дьяк свидетель (с)
Да, в некоторых вещах экранизация не дотянула всё-таки
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Данилюк ты уже как барыга достал уже своим частым появлением, тебя уволили, хватит воду коломутить, все прощай.
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не зовсім зрозуміло нащо оці заяви?
хоче повернутися до команди? чи це натяк, що готовий стати послом?
дивний чолов'яга.
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не пропадешь ты нигде, у любой власти крутился....у нас скорее пенсионеры пропадут с пенсией в 1500 грн и такими ценами
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Данилюку клоуни запропонувати бути послом, ну він їх і послав.
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а ну ка напомните мне кто его на должность секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины задвинул?
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Данилюк ,такие ,как ты в США сидят на пожизненном ...
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Ну а таких, как вовик зе садят на электрический стул...
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саня, у тебя нет ощущения, шо тебя зеленки попользовали и кинули? )))
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Да. Они сделали из него презерватив. А сами пробрались к власти. Мимикрия
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радуют зеленкины одобрямсы в етой новости )))
они знают, помнят и понимают тока то,
шо они хотят знать, помнить и понимать....
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Мэр Одессы Геннадий Труханов высказался в сторону новой власти в Украине, сравнив ее с «мальчиком в публичном доме».)))

Свое мнение он высказал в рамках бизнес-форума 5Т.

Мне предлагали должность посла в США, - Данилюк - Цензор.НЕТ 9141
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едь домой в Лондон там с подружкой леркой чаи гонять будете скучно не будет
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тебе и тут очень скоро скучно не будет)
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Вперед, к зеленой победе!
https://www.facebook.com/100035842629174/videos/150119402859480/
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на тебе как на бывшем слуге, но все таки слуге уже метка.
выключай обижалово - стока доступных должностей.
бригадир сантехников в престижном раионе Киева - чем плохо?
подавай резюме и готовься к собеседованию, если позовут....
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Мне вчера хоть и возле дома предложили ребятки пенсы 300гр коньяка разом выпить---они уже не могли---так набрались! Но я отказался---не те года, 66 стуканёт днями. Такая вот история. Всё правда.
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