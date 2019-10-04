Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "BBC Україна", которое вышло 3 октября,
По его словам, такая возможность "обсуждалась" до скандала с публикацией стенограммы разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского после заявлений о возможном давлении Трампа на Зеленского и инициированной процедуры импичмента американского президента.
Данилюк заявил, что отказался от этой должности.
"[Почему?] Это уже другой разговор. Для меня важно то, где я буду эффективен", – заявил он.
Мне предлагали должность посла в США, - Данилюк
Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк рассказал, что ему предлагали быть послом Украины в США.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "BBC Україна", которое вышло 3 октября,
Вот правильно же. Посол.. Ну что там спи"дишь по-крупному, на этой должности?
Да, в некоторых вещах экранизация не дотянула всё-таки
хоче повернутися до команди? чи це натяк, що готовий стати послом?
дивний чолов'яга.
а кто его с етой должности снял?
они знают, помнят и понимают тока то,
шо они хотят знать, помнить и понимать....
Свое мнение он высказал в рамках бизнес-форума 5Т.
https://www.facebook.com/100035842629174/videos/150119402859480/
выключай обижалово - стока доступных должностей.
бригадир сантехников в престижном раионе Киева - чем плохо?
подавай резюме и готовься к собеседованию, если позовут....