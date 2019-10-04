 Мне предлагали должность посла в США, - Данилюк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "BBC Україна", которое вышло 3 октября,



По его словам, такая возможность "обсуждалась" до скандала с публикацией стенограммы разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского после заявлений о возможном давлении Трампа на Зеленского и инициированной процедуры импичмента американского президента.



Данилюк заявил, что отказался от этой должности.



"[Почему?] Это уже другой разговор. Для меня важно то, где я буду эффективен", – заявил он.





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