EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  796  6
Материалы по теме:
Все про:Закарпатье (1648) мигранты (585) правоохранительные органы (323) СБУ (13890)

 "Трансфер" 15 тыс. долл. с человека, - СБУ на Закарпатье блокировала канал переправки мигрантов в ЕС. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность транснациональной преступной группировки, которая нелегально переправляла в Европейский Союз мигрантов из Центральной Азии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Трансфер 15 тыс. долл. с человека, - СБУ на Закарпатье блокировала канал переправки мигрантов в ЕС 01

Незаконный "трансфер" на границе организовали двое жителей Закарпатья, киевлянин и гражданин Молдовы. Стоимость своих услуг для нелегальных мигрантов злоумышленники оценивали в 10-15 тысяч долларов с человека.

Правоохранители задержали участников преступной группы в одном из городов Закарпатской области при попытке переправить группу нелегальных мигрантов через государственную границу Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Иностранец продавал поддельные виды на жительство в Украине гражданам стран Центральной Азии и Африки, - СБУ. ФОТОрепортаж

Решается вопрос об объявлении фигурантам производства подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3152245
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Протсо цікаво : скільки десятків чоловік із 35тисячної орави СБУ дійсно працюють на УКраїну?
 показать весь комментарий
 
Пара аналітиків у кожній області, бо вони не втемі і не в долі.
 показать весь комментарий
 
откуда у них такие гроши, и главное если у них есть 10-15 тыс. долларов чего они по нормальному не едут в страны ЕС
 показать весь комментарий
 
Нудно доказать откуда гроши и что это не деньги по каналам спонсирования терроризма.
 показать весь комментарий
 
помница, наверное лет уже 15 назад, где то в такое же время или чуть попозже, кжись прапор погранец, чеченке с детьми помог перейти в польшу. показал "направление" через лес. не помню сколько было точно детей, наверное можно выгуглить, но выжил и не замёрз, пока она несколько суток по лесу бродила, только один.
 показать весь комментарий
 
Лет пятнадцать назад, потоки были в 10 раз больше, и таких случаев было море и с погибшими, в том числе замершими также.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх