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Все про:Горловка (2329) Донецк (6051) Луганск (3004) Билецкий (131) операция Объединенных сил (1652)

 Террористы даже физически не смогут выполнить условия разведения, все это будет только за счет украинской стороны, - Билецкий

Украинские войска стоят в пригородах Донецка, Луганска и Горловка. Поэтому что бы ни обещали террористы, они не будут отводить войска, ведь это означало бы для них сдачу ключевых городов.

Об этом заявил в эфире программы "Шустер Live" лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Если вы посмотрите на карту так называемых "ЛДНР", вы увидите, что украинские войска стоят в пригороде Горловки. Я ее видел 20 дней назад с дистанции в 800 метров. Украинские войска стоят в пригороде Донецка - на Трудовских, в Марьинке, и так далее. Украинские войска стоят в пригороде Луганска", - пояснил он.

По словам лидера "Национального корпуса", есть 3 варианты разведения войск – на 5, на 10 и на 30 км в обе стороны.

"Та сторона, если она отойдет на 5 км - она ​​сдает Горловку. Она сдает половину Луганска, она сдает половину Донецка. Если они уходят на 10 км, они полностью сдают города, где находится где-то под 70% населения так называемых "ЛДНР". Фактически это конец войны", - подчеркнул Билецкий.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Люди глубоко шокированы, что за каждый метр земли, за который платили кровью, им теперь говорят просто отойти", - Билецкий о разведении войск

Политик предполагает, что террористы ни в каких обстоятельствах не пойдут на выполнение обещаний о разведении сил.

"Это будет делаться исключительно за счет Украины. И оно будет сначала на 3 км, затем на 5, на 10, на 30, а дальше надо будет выполнять и пророссийскую норму, и отойдем на все 60. Это - катастрофическая ситуация, потому что Россия ни разу не выполнила по отношению к одной страны, которая стала жертвой ее агрессии ... Они никогда не придерживались никаких обещаний. И это будет раньше или позже военная катастрофа", - предположил Билецкий.

Ранее в Министерстве обороны заявляли, что процесс разведения войск в Петровском и Золотом на Луганщине может начаться при соблюдении режима прекращения огня в течение семи дней.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Станице Луганской завершился первый этап разведения войск, - Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/n3152244
 
   
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нужно верить ЗЕленскому...даже если мы сдадим Донбасс, это пойдет Украине на пользу
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Зєлу на нари. От і вся його регіональная біографія.
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Обязательно , только ему родимому и верим, скоро мля в ноги кланяться будем, как же вы достали совки недобитые-верующие
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Та про що він трускавецьким геополітикам, які моляться на *****...
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Українських військових , змусили покинуть укріплені редути ! І ввдаодять в голе поле , зимувать в палатках ! Щоб розстрілювать як в тирі !😈
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А шалава ,яка мусить захищать ветеранів , городить що потрібно льготи у контрактників відібрать ! Бо їх туди , ніхто не посила ! Вони самі захотіли. От така многоходовочка 😈.
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Что он преувеличивает, какие десятки километров, 1-2км разведение не больше.
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Чего он предлагает-то? Может в психическую атаку пойдет, в первых рядах? Запад требует решить вопрос любым путем. Если не можете военной силой, решайте миром
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А шо по этому поводу думают Омелян, Супрун и Климкин с Бессмертным?
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В бюджеті України вже закладені кошти на зарплати танкістам Лугандону із Народної Міліції ДНр.
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Ну, а з субсидіями чому ж почали мутити ?
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Каждый метр земли давался украинским воинам кровью, а тут такое кидалово.

Да, на это разведение могли пойти только полнейшие лохи.
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Жаль, что террористы не могут сами добровольно физически удавиться раз и навсегда,аминь.
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Я шо-то недопонимаю. Ну, если нафантазировать, разойдутся. Посередине останутся какие-то населённые пункты. А кто там будет власть?
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Батько Нации дал личные гарантии - вы еще сомневаетесь ???
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ну не будуть відходить? - ну то й Українські війська перестануть - і все повернеться на те саме, що і було. Але то будуть питання не до України.
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Принятые Зеленским «два предложения», о которых он сказал на брифинге, означают отказ Украины: во-первых, от унитарного характера государства и, во-вторых, от государственного суверенитета на своей собственной территории. Первое обязательство Зеленского - принять новый закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей - означает, что в Украине появятся территории с особым правовым статусом, отличающимся от правового статуса других украинских регионов. Тем самым ликвидируется унитарный характер государственного устройства Украины и осуществляется переход к федерализации страны в виде, энергично проталкиваемом Путиным, как минимум, с весны 2014 года. По сути, президент Зеленский публично подписался под обязательством разрушить единое государственное тело Украины. Второе обязательство президента Зеленского заключается в том, что закон об особом статусе начнет действовать после публикации отчета ОБСЕ о соответствии выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей стандартам этой организации. Иными словами, значительная часть государственной власти в Украине передается от ее легитимных органов - Верховной Рады, президента, ЦИК, судебных органов - к неподотчетным Украине чиновникам международной организации. По сути это означает, что глава украинского государства передает важнейшие властные полномочия на территории Украины зарубежным лицам, не имеющим, строго говоря, прямого отношения к Украине. Это прямая сдача государственного суверенитета страны. Властные полномочия в государстве, какие были делегированы Владимиру Зеленскому и другим органам, избранным украинскими гражданами, теперь передаются зарубежной организации. Ситуацию усугубляет то, что именно эта организация - ОБСЕ - нашпигована под завязку агентурой российских спецслужб. Как российская агентура в ОБСЕ работала и работает на Кремль, хорошо известно по примерам деятельности ОБСЕ в грузинских Абхазии и Южной Осетии, в молдавском Приднестровье, в украинском Донбассе. Иными словами, господин Зеленский намеревается напрямую передать государственную власть в Украине агентуре российских спецслужб, прикрывающихся корочками и аббревиатурой ОБСЕ. Ликвидация унитарного характера государства Украина и сдача государственного суверенитета Украины российским спецслужбам - вот что означает реализация «формулы Штайнмайера», и вот о чем на самом деле заявил на брифинге президент Зеленский. Предположение о том, будто бы подписание украинской стороной «формулы Штайнмайера» - это некий хитрый ход, сделанный в расчете на то, чтобы затянуть время, не выдерживает критики. Во второй раз, как это было уже однажды с Минскими соглашениями, этот номер не пройдет. Путин - не такой простак, чтобы позволить обмануть себя во второй раз и согласиться, например, на новый обмен пленными без получения теперь уже не только гарантий, но и реальных результатов по уничтожению суверенитета Украины. Более того, у Путина есть возможность повторить с формулой Штайнмайера тот же трюк, что он проделал ранее с Минскими соглашениями. Он может передать текст формулы на международные площадки - в ту же ОБСЕ или же ООН - и дополнительно закрепить ее решениями этих организаций, в том числе и путем принятия соответствующей резолюции Совбеза ООН. Естественно, ни у ОБСЕ, ни у Совбеза ООН не будет против этого каких-либо возражений, и таким образом «формула» получит признаки элемента международного права. Тогда для осуществления расчленения Украины и уничтожения ее суверенитета на Зеленского и Украину будет давить уже не только один Путин, а вся система международного права со всеми ее организациями, а также лидерами зарубежных государств. И тогда Зеленский будет противостоять уже не одному Путину, а всей системе международного права и всему международному сообществу. Я неоднократно подчеркивал, что Путин нацелен на установление контроля над Украиной, а наиболее быстрый путь к этому обеспечивает реализация «формулы Штайнмайера». Если Зеленский действительно хочет такой судьбы своей стране, то он должен идти по этому пути - как можно быстрее подписывать «формулу Штайнмайера», как можно быстрее проводить встречу в «нормандском формате», выполнять Минские соглашения. Это прямой, широкий, хорошо мощеный путь к уничтожению суверенитета Украины. Именно этот прямой, широкий, хорошо мощеный путь к уничтожению суверенитета Украины был избран Владимиром Зеленским 1 октября 2019 года.
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Зельц теперь в одной команде с Бойко и Мертветчуком .
Не ожидал от него такого .
Гены , бл.дь ...
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Отвод будет к границам областей...это мечта обдраченцев и парашников...
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Что за бред?
Как это наши могут отойти на 5 км, если ***** не отойдет на те же 5 км?
Какой самоубийца может дать такой приказ, да еще и письменно?
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