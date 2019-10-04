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 Оккупанты планируют построить в Крыму новый радар системы предупреждения о ракетном нападении

Оккупанты планируют построить в Севастополе радиолокационную станцию "Воронеж-М" системы предупреждения о ракетном нападении.

Об этом сообщил заместитель командующего Космическими войсками РФ Игорь Морозов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Строятся станции под Мурманском и Воркутой. Срок готовности - 2022 год. Еще одна мощная РЛС будет построена в Севастополе в 2024 году", - сказал Морозов

По данным Интерфакса  строительство РЛС планируется начать в районе Севастополя в 2019 году, на месте дислокации РЛС "Днепр".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для нас остаются вызовом российские воздушно-космические силы. Предложение создать единую систему ПВО от Балтийского до Черного моря осталось без ответа партнеров, - Турчинов

РЛС "Воронеж-М" - российская надгоризонтная радиолокационная станция системы предупреждения о ракетном нападении. Радар способен обнаруживать космические и аэродинамические объекты, в том числе баллистические и крылатые ракеты.

Источник: https://censor.net.ua/n3152243
 
 
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и это правильно, ибо Зеленскому и Лукашенко подарили ракеты Firefly
Пусть сбивают на здоровье Оккупанты планируют построить в Крыму новый радар системы предупреждения о ракетном нападении - Цензор.НЕТ 2159
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Пусть строят, если некуда денег девать.
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Меня интересует не то, как они его будут строить, а как будут разбирать, когда придется ехать домой, в Россию.
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крым - курорт и здравница!
приезжайте - вас новым СВЧ радаром отрадарят...
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нахер там никто путену не сдался.
крым для петуна это военная база и не более.
ну своих военных пенсионеров поддерживать, чтобы голосовали за него - это понятно
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Я не знаю как насчёт Воронежа, но Севердвинск уже отбомбили и РЛС не помогла.
https://durdom.in.ua/ru/main/video/video_id/14.phtml
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