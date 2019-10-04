 "Люди глубоко шокированы, что за каждый метр земли, за который платили кровью, им теперь говорят просто отойти", - Билецкий о разведении войск

Об этом Билецкий заявил в эфире программы "Шустер Live" на телеканале "Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Я знаю настроения в бригадах и могу говорить о них открыто. Люди глубоко не то что не воспринимают - люди глубоко шокированы, что за каждый метр земли, за который платили кровью, им теперь говорят просто отойти. Просто - убирайтесь прочь, это ничего не стоило абсолютно", - заявил Билецкий.
По словам лидера "Национального корпуса", о своей судьбе переживают жители Золотого – одного из населенных пунктов, в которых запланировано разведение сил. Настроения там Билецкий охарактеризовал как "абсолютно панические".
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"Золотое - одно из немногих ПГТ, которые прямо поддерживало украинских военных. Там живет большое количество людей, которые служат в бригадах. Они в шоке. Они не знают, куда им деваться. Они понимают, что Украина просто их оставляет", - заявил политик.
Ранее в Министерстве обороны заявляли, что процесс разведения войск в Петровском и Золотом на Луганщине может начаться при соблюдении режима прекращения огня в течение семи дней.
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Я вважаю, що він дуже помиляється в намірах заходу нам допомагати. Вони від початку не хотіли помічати цей "конфлікт", війну тим більше, лише збиття Боінгу змусило їх тимчасово схаменутись. А далі знову намагання влаштувати нам мир з росією.
вважаю, він занадто оптимістично і наївно думає про захід.
певно, Петя вижав з ним по максимуму.
вже зараз мовчать про участь штатів в нормандських перемовинах, хоча ЗЕ обіцяв..
захід умиває руки, їм теж вигідний дурник на чолі України, а тут ще і опитування - 73 % за мир на будь-яких умовах, хоча умови ніхто нам не оголошував.
А когда и где?
Ну, шоб он-лайн позырить
це ж навмисне так говорять..
маніпулюють громадською думкою.
щоб не виглядати білою вороною люди починають говорити біле на чорне.
так ЗЕ і переміг. а тепер війська відводять, бо є друга маніпуляція про мир.
А людей дійсно шкода.. Лишаємо своїх на поталу підступній кацапні, а армію женемо вхолод вголод десь в степи.
73 % зебилов
В чем прикол, кто пояснит?
Вкарбовує шлях незворотній,
Поглядів в небо мільйон,
На зміну Небесної сотні
Інший летить батальйон.
Простіть і прощайте, Герої !
Політ Ваш - найважче з мірил...
«Міцніше тримайте зброю!» -
Чути з-під шелесту крил.
Поведение украинской власти последние пять лет ни у кого не встречает понимания, не только у военнослужащих.
думаю что у пороха просто выбора другого не было.
армия - говно, предателей полное сбу, экономика в жопе.
нужна была передышка, чтобы голову поднять хоть немного.
все храбрые на диване, радуйтесь, что этот диван у вас есть вообще
https://www.youtube.com/watch?v=IPFToXAWXRI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3zz4jfU6FRmlucFs64ign8UzViu9s5pesc8lf1rbZXLbE8mKwlue