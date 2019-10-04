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Все про:Билецкий (131) операция Объединенных сил (1652) Золотое (18) Станица Луганская (77)

 "Люди глубоко шокированы, что за каждый метр земли, за который платили кровью, им теперь говорят просто отойти", - Билецкий о разведении войск

Лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий говорит, что планы по разведению сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском не встречают понимания у военнослужащих на местах.

Об этом Билецкий заявил в эфире программы "Шустер Live" на телеканале "Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Я знаю настроения в бригадах и могу говорить о них открыто. Люди глубоко не то что не воспринимают - люди глубоко шокированы, что за каждый метр земли, за который платили кровью, им теперь говорят просто отойти. Просто - убирайтесь прочь, это ничего не стоило абсолютно", - заявил Билецкий.

По словам лидера "Национального корпуса", о своей судьбе переживают жители Золотого – одного из населенных пунктов, в которых запланировано разведение сил. Настроения там Билецкий охарактеризовал как "абсолютно панические".

Также на Цензор.НЕТ: "Разведением войск мы увеличиваем "серую зону", в которой могут работать и диверсионные группы, и снайперы", - Данилюк

"Золотое - одно из немногих ПГТ, которые прямо поддерживало украинских военных. Там живет большое количество людей, которые служат в бригадах. Они в шоке. Они не знают, куда им деваться. Они понимают, что Украина просто их оставляет", - заявил политик.

Ранее в Министерстве обороны заявляли, что процесс разведения войск в Петровском и Золотом на Луганщине может начаться при соблюдении режима прекращения огня в течение семи дней.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Станице Луганской завершился первый этап разведения войск, - Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/n3152240
 
   
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**** это билецкий.. смотрю он-лайн.. гнилой он человечек... шкура
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А шо у них за привычка говорить за всех, и у тех кто пороху не нюхал. Андруща в тылу застройщиков кашмарил да взлет площадки захватывал.
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Все вроде как по делу говорят, да вот только дело стоит на месте уже со времён Кравчука и все мы хорошо понимаем, что пи-ть не мешки таскать ещё с малых лет"Люди глубоко шокированы, что за каждый метр земли, за который платили кровью, им теперь говорят просто отойти", - Билецкий о разведении войск - Цензор.НЕТ 8126
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Продолжать гибнуть - это правильные вещи? Вы нормальный человек, а точнее, вы нормальная девушка?
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поясню - не за это его высказывание. он работает по принципу гебельса. 20 % правильных вещей и 80 % гноя на пороха. в глаза. и как не парализует...
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Він вважає, що Петя пр**рав довіру заходу, не скористався можливостями, не об'явив рашку агресором, і, внаслідок цього, нам не надали ні зброї. ні підтримки.
Я вважаю, що він дуже помиляється в намірах заходу нам допомагати. Вони від початку не хотіли помічати цей "конфлікт", війну тим більше, лише збиття Боінгу змусило їх тимчасово схаменутись. А далі знову намагання влаштувати нам мир з росією.
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нет. он кидает предъявы по минску и обвиняет пороха в сдаче Украины. дать ссылку на прямой эфир? отмотаете и послушаете
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я слухала інші відео.
вважаю, він занадто оптимістично і наївно думає про захід.
певно, Петя вижав з ним по максимуму.
вже зараз мовчать про участь штатів в нормандських перемовинах, хоча ЗЕ обіцяв..
захід умиває руки, їм теж вигідний дурник на чолі України, а тут ще і опитування - 73 % за мир на будь-яких умовах, хоча умови ніхто нам не оголошував.
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в мордокниге на странице порошенко прямая трансляция
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неужели мочканут зеленого?
А когда и где?
Ну, шоб он-лайн позырить "Люди глубоко шокированы, что за каждый метр земли, за который платили кровью, им теперь говорят просто отойти", - Билецкий о разведении войск - Цензор.НЕТ 7541
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мочканут недоростка -это уже всем ясно...
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ты это мне? ты уверен в своих словах? я тебя ипал?
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2013 рік :"Зека геть", "Зека на нари!" 2019 рік "Зєлю геть!" "Зєлю на нари!" Зарікався, не ходитити на Майдани. Спасибі пану Зєлєнському, підвищив мою громадсську активність.
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А преступный приказ можно не выполнять. Отвод войск и прочий Минск формально к закону и Конституции отношения не имеет, и даже прямо противоречит.
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так ви ж чули мантру про 73 % ?
це ж навмисне так говорять..
маніпулюють громадською думкою.
щоб не виглядати білою вороною люди починають говорити біле на чорне.
так ЗЕ і переміг. а тепер війська відводять, бо є друга маніпуляція про мир.
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Сейчас Билецкий на Шустере выступает, говорит всё по делу.
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То вони ще не чули, що слугі збираються пільги познімати.
А людей дійсно шкода.. Лишаємо своїх на поталу підступній кацапні, а армію женемо вхолод вголод десь в степи.
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"Золотое - одно из немногих ПГТ, которые прямо поддерживало украинских военных. Там живет большое количество людей, которые служат в бригадах. Они в шоке. Они не знают, куда им деваться. Они понимают, что Украина просто их оставляет", - заявил политик.Источник: https://censor.net.ua/n3152240

73 % зебилов
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шо-то этого чела последнее время стало очень много...
В чем прикол, кто пояснит? "Люди глубоко шокированы, что за каждый метр земли, за который платили кровью, им теперь говорят просто отойти", - Билецкий о разведении войск - Цензор.НЕТ 7628
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Нашли кому верить - кацапосвиньям...
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Все правильно сказал. Поросенковскик боты пуканят.
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У кацапов вместо мозгов дерьмо -это весь мир знает, так что ты мог бы и не строчить
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***
Вкарбовує шлях незворотній,
Поглядів в небо мільйон,
На зміну Небесної сотні
Інший летить батальйон.

Простіть і прощайте, Герої !
Політ Ваш - найважче з мірил...
«Міцніше тримайте зброю!» -
Чути з-під шелесту крил.
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ну, у нас хрень полная, гибридная война и в ней нет победы, идти на уступки предлагают, в Европе тоже, но никто не уступит, в Кремле свои планы и ложили они на всех, даже на эти дэнэры, а у нас уступить впустить сюда Приднестровье еще одно
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Лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий говорит, что планы по разведению сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском не встречают понимания у военнослужащих на местах.

Поведение украинской власти последние пять лет ни у кого не встречает понимания, не только у военнослужащих.
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але владі , чомусь , це ніяк не заважає ... кому цікаво "невдоволення" їхнє..?
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Оцей Білецький - один з тих, хто забезпечив оцю зебільну зраду. Не перший (бо його пахани Аваков і Беня куди вище в ієрархії); але і далеко-далеко не останній.
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****** приступил и врет , призывает не шукаты ворогив , вот жеж говно .Теперь он должен в честь мира с Шустрым сделать ему , то что любит делать Ляшко губами Тогда Савик простит , за кидок . а потом отли ать тарелку Михо .
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все такие умные задним умом.
думаю что у пороха просто выбора другого не было.
армия - говно, предателей полное сбу, экономика в жопе.
нужна была передышка, чтобы голову поднять хоть немного.
все храбрые на диване, радуйтесь, что этот диван у вас есть вообще
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Вот это савик,только что мокнул хряка на свободе слова,показали минские соглашения и кто их подписал "Люди глубоко шокированы, что за каждый метр земли, за который платили кровью, им теперь говорят просто отойти", - Билецкий о разведении войск - Цензор.НЕТ 3726Шах и мат порохне.Респект.
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Білецький тобі давно треба було вирішити чи розумний чи красивий. А то якісь метаморфози незрозумілі - нац.дружини так завзято прокладали шмарклі шлях на вершину і чомусь не думали головою що він країну профукає за пару місяців. Так що тепер не..й триндіти.
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