EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Обирай свідомо
 Политика Украины
  604  26
Материалы по теме:
Все про:НАБУ (2899) коррупция (7513) обращение (252) правоохранительные органы (323)

 За последние 2 недели поступило более 1,7 тыс. обращений о коррупции, иногда жалуются на жизненные обстоятельства и соседей, - НАБУ

В Национальное антикоррупционного бюро за последние две недели поступило более 1,7 тыс. обращений граждан о коррупции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Более 960 сообщений поступили по телефону, более 360 - по электронной почте и более 370 – по почте (на бумаге).

Отмечается, что все обращения должным образом зарегистрировали, им будет дана правовая оценка и направлены ответы заявителям.

"На что жалуются? Ненадлежащее досудебное расследование, реализация социальных, трудовых прав и законных интересов, нарушение требований земельного, жилищно-коммунального законодательства, нарушения законодательства при принудительном исполнении судебных решений, вопросы, связанные с несогласием с судебными решениями и нарушением норм материального и процессуального права при их принятии", - рассказали в НАБУ.

Читайте: После призыва Зеленского количество звонков в НАБУ увеличилось в 8 раз

В НАБУ отметили, что нередки случаи, когда люди не информируют о конкретных фактах коррупции, но жалуются на жизненные обстоятельства и соседей.

В НАБУ подчеркнули, что расследование будет проводиться только по фактам, подследственным Бюро -  преступления совершенные высокопоставленными чиновниками, или если местной общине или интересам государства нанесен ущерб на сумму более 960 тыс. грн.

Читайте также: После призыва Зеленского на "горячую линию" НАБУ стали звонить чаще, - Сытник

"Что касается остальных обращений, их направят в другие органы для рассмотрения в пределах компетенции. Даже при таких обстоятельствах НАБУ проинформирует заявителя об этом факте и сообщит, с каким органом стоит в дальнейшем держать связь", - подчеркнули в Бюро.

Напоминаем, Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев бороться с коррупцией и сообщать о любых коррупционных действиях в НАБУ: "Не молчите, не пишите в соцсетях о "все пропало" и о "решалах". Звоните".

Источник: https://censor.net.ua/n3152237
 
 
 Топ комментарии
 
какое было обращение президента, такие и жалобы.
"жена занaчку нашла и подмела" еще не было?
ждите - будет, бо ето тоже коррупция с тыркой пополам...
 показать весь комментарий
 
Соседка заявила что завтра увольняется. Даже наклейку ;ЗЕ-+1; с забора отодрала.
 показать весь комментарий
 
Правильно. Народный гнев против коррупционеров оправдан. Надеюсь, среди форумчан таких нет.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Тебе почули,уже зачистили,одні хрестики,веди з ними тепер обговорення,бо сьогодні.щось мертвий штіль на форумі,чи пятниця-проказниця,чи порохоскот видохся за тиждень шатуна
 показать весь комментарий
 
Это даже без моегоучастия случилось, трындец подкрался незаметно, аж удивился, что ответил "в никуда" За последние 2 недели поступило более 1,7 тыс. обращений о коррупции, иногда жалуются на жизненные обстоятельства и соседей, - НАБУ - Цензор.НЕТ 9276
 показать весь комментарий
 
государство должно заинтересовать граждан финансово.
 показать весь комментарий
 
какое было обращение президента, такие и жалобы.
"жена занaчку нашла и подмела" еще не было?
ждите - будет, бо ето тоже коррупция с тыркой пополам...
 показать весь комментарий
 
 
Нифига себе заначка, под миллион, на такую заначку люди себе квартиру могут купить.
 показать весь комментарий
 
я от про ето писал
"В НАБУ отметили, что нередки случаи,
когда люди не информируют о конкретных фактах коррупции,
но жалуются на жизненные обстоятельства и соседей"
а вы про шо? ))
 показать весь комментарий
 
В НАБУ подчеркнули, что расследование будет проводиться только по фактам, подследственным Бюро - преступления совершенные высокопоставленными чиновниками, или если местной общине или интересам государства нанесен ущерб на сумму более 960 тыс. грн.



Про это)))Наверное эпоха зубожиння и правда тю-тю)))
 показать весь комментарий
 
Соседка заявила что завтра увольняется. Даже наклейку ;ЗЕ-+1; с забора отодрала.
 показать весь комментарий
 
 
Работала лично на Зеленского?Ух, какая коварная.
 показать весь комментарий
 
А шо там у маршрутках по телефону,та в парикмахерських,так як і раніше,всі порохоботи?
 показать весь комментарий
 
это - генетика... плохой генотип...тяжкое наследие большевизма...или возрожденный большевизм? 73% недоделков, шо скажете, большевики...пархатые...
 показать весь комментарий
 
Сам то от кого будешь раз так обратился к людям , не хочу за раннее оскорбить ,мол чьих холоп будешь, если от интеллигенции так бы не писал,от бояр и графов тем более, а вот так как с маленькой начал предложение значит невежа, вообщем скажу тебе так, не суди и судим не будешь, это касается реплики по поводу 73% и не в обиду, просто в следующий раз приготовься писать так, что бы убедить людей и что бы за тобой шли наверняка
 показать весь комментарий
 
лучше молчи...ой, молчи лучше...
За сим остаюсь

за ранее невежа вообщем что бы
 показать весь комментарий
 
Правильно. Народный гнев против коррупционеров оправдан. Надеюсь, среди форумчан таких нет.
 показать весь комментарий
 
 
Нет, но почему после того как уволили Супрун, химия платная?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх