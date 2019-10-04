 За последние 2 недели поступило более 1,7 тыс. обращений о коррупции, иногда жалуются на жизненные обстоятельства и соседей, - НАБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
Более 960 сообщений поступили по телефону, более 360 - по электронной почте и более 370 – по почте (на бумаге).
Отмечается, что все обращения должным образом зарегистрировали, им будет дана правовая оценка и направлены ответы заявителям.
"На что жалуются? Ненадлежащее досудебное расследование, реализация социальных, трудовых прав и законных интересов, нарушение требований земельного, жилищно-коммунального законодательства, нарушения законодательства при принудительном исполнении судебных решений, вопросы, связанные с несогласием с судебными решениями и нарушением норм материального и процессуального права при их принятии", - рассказали в НАБУ.
В НАБУ отметили, что нередки случаи, когда люди не информируют о конкретных фактах коррупции, но жалуются на жизненные обстоятельства и соседей.
В НАБУ подчеркнули, что расследование будет проводиться только по фактам, подследственным Бюро - преступления совершенные высокопоставленными чиновниками, или если местной общине или интересам государства нанесен ущерб на сумму более 960 тыс. грн.
"Что касается остальных обращений, их направят в другие органы для рассмотрения в пределах компетенции. Даже при таких обстоятельствах НАБУ проинформирует заявителя об этом факте и сообщит, с каким органом стоит в дальнейшем держать связь", - подчеркнули в Бюро.
Напоминаем, Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев бороться с коррупцией и сообщать о любых коррупционных действиях в НАБУ: "Не молчите, не пишите в соцсетях о "все пропало" и о "решалах". Звоните".
"жена занaчку нашла и подмела" еще не было?
ждите - будет, бо ето тоже коррупция с тыркой пополам...
"В НАБУ отметили, что нередки случаи,
когда люди не информируют о конкретных фактах коррупции,
но жалуются на жизненные обстоятельства и соседей"
а вы про шо? ))
Про это)))Наверное эпоха зубожиння и правда тю-тю)))
За сим остаюсь
за ранее невежа вообщем что бы
https://www.youtube.com/watch?v=IPFToXAWXRI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3zz4jfU6FRmlucFs64ign8UzViu9s5pesc8lf1rbZXLbE8mKwlueoZktI